Лагуна Буссе и мыс Великан

Вас ждет удивительная экскурсия, которая позволяет совместить сразу посещение двух достопримечательностей

Индивидуальная
Вас ждет удивительная экскурсия, которая позволяет совместить сразу посещение двух достопримечательностей.

Памятника природы — мыс Великан и Природный парк — озеро-лагуна Буссе.

Вас ждут головокружительные виды на залив, береговую линию, купание в озере и много красивых фотографий!
Лагуна Буссе и мыс Великан
Лагуна Буссе и мыс Великан
Лагуна Буссе и мыс Великан
Лагуна Буссе и мыс Великан
Лагуна Буссе и мыс Великан
Лагуна Буссе и мыс Великан

Что вас ожидает 🤩

  • Завод СПГ
  • Лагуна Буссе
  • Мыс Великан
Маршрут
г. Южно-Сахалинск — г. Холмск — ст. Николайчук — Чертов мост

Об экскурсии

Экскурсия позволяет совместить за один раз посещение двух достопримечательностей. Памятника природы — мыс Великан и Природный парк — озеро-лагуна Буссе.
Памятник природы «Мыс Великан» включает в себя мыс Птичий, на котором расположены каменные кекуры и останцы, и сам мыс Великан. Создан с целью сохранения комплекса береговых экосистем, включающего места гнездования колониальных птиц, лежбища тюленей, растительные сообщества: елово-пихтовый лес, скальная и супралиторальная растительность побережья.
Буссе — внутренний лагунообразный залив (озеро), расположенный у северо-восточного берега залива Анива в Охотском море. Озеро получило своё название в честь участника экспедиции Невельского и первого начальника острова Сахалин Николая Васильевича Буссе. Айнское название лагуны Буссе — залив Таонучи (искаженное от Тообучи).
В лагуне Буссе обитают дальневосточный трепанг, приморский гребешок, морской еж, креветка, мидия, а также несколько десятков видов рыб, в том числе лососевые, сельдь, корюшка, самым же известным обитателем лагуны является гигантская сахалинская устрица. Размер ее раковины может достигать 20 см, а вес — до полутора килограмма (средний вес моллюска здесь около 500 г). Сейчас лагуна является вторым природным парком Сахалина. Промышленная добыча биоресурсов запрещена.

Программа

Путешествие начинается в г. Южно-Сахалинске. Мы отправляемся на юг, в сторону г. Корсаков. По дороге мы делаем остановку недалеко от первого в России завода СПГ. Можно посетить японский памятник, установленный в 1920 году в честь завоевания японцами в 1905 году территории Карафуто. Далее дорога следует вдоль берега залива Анива. Из окна открываются головокружительные виды на залив и береговую линию. Можно остановиться и сделать несколько прекрасных фотографий. Доезжаем до села Озерское, далее следует лагуна Буссе. Потом дорога уходит на восток, и продолжается по лесу до восточного побережья. По террасе с красивейшей панорамой Охотского моря едем до мыса Великан.
На месте мы совершим пешую прогулку до мыса Птичий, вдохнем чистейший морской воздух. Желающие могут искупаться.

Организационные детали

  • Время проведения: май - октябрь (ноябрь) Зависит от погоды и от состояния проезда к месту экскурсии.
  • Погода на море переменчива даже в жару, поэтому утепленная одежда не помешает. Рекомендуется надеть нескользящую спортивную обувь.
  • Возьмите с собой воду и перекус на день.
  • Общее время экскурсии 7 – 9 часов.
  • Дети от 7 до 14 лет могут посетить экскурсию в сопровождении родителей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до места вашего проживания
  • Экскурсионное сопровождение
  • Горячий чай.
  • Кумпинговая мебель
Что не входит
  • Питание (по запросу возможно приготовление)
  • Страховка.
  • Снегоступы (зимний период). Аренда отдельно
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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