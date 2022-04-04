Маршрут

г. Южно-Сахалинск — г. Холмск — ст. Николайчук — Чертов мост

Об экскурсии

Экскурсия позволяет совместить за один раз посещение двух достопримечательностей. Памятника природы — мыс Великан и Природный парк — озеро-лагуна Буссе.

Памятник природы «Мыс Великан» включает в себя мыс Птичий, на котором расположены каменные кекуры и останцы, и сам мыс Великан. Создан с целью сохранения комплекса береговых экосистем, включающего места гнездования колониальных птиц, лежбища тюленей, растительные сообщества: елово-пихтовый лес, скальная и супралиторальная растительность побережья.

Буссе — внутренний лагунообразный залив (озеро), расположенный у северо-восточного берега залива Анива в Охотском море. Озеро получило своё название в честь участника экспедиции Невельского и первого начальника острова Сахалин Николая Васильевича Буссе. Айнское название лагуны Буссе — залив Таонучи (искаженное от Тообучи).

В лагуне Буссе обитают дальневосточный трепанг, приморский гребешок, морской еж, креветка, мидия, а также несколько десятков видов рыб, в том числе лососевые, сельдь, корюшка, самым же известным обитателем лагуны является гигантская сахалинская устрица. Размер ее раковины может достигать 20 см, а вес — до полутора килограмма (средний вес моллюска здесь около 500 г). Сейчас лагуна является вторым природным парком Сахалина. Промышленная добыча биоресурсов запрещена.

Программа

Путешествие начинается в г. Южно-Сахалинске. Мы отправляемся на юг, в сторону г. Корсаков. По дороге мы делаем остановку недалеко от первого в России завода СПГ. Можно посетить японский памятник, установленный в 1920 году в честь завоевания японцами в 1905 году территории Карафуто. Далее дорога следует вдоль берега залива Анива. Из окна открываются головокружительные виды на залив и береговую линию. Можно остановиться и сделать несколько прекрасных фотографий. Доезжаем до села Озерское, далее следует лагуна Буссе. Потом дорога уходит на восток, и продолжается по лесу до восточного побережья. По террасе с красивейшей панорамой Охотского моря едем до мыса Великан.

На месте мы совершим пешую прогулку до мыса Птичий, вдохнем чистейший морской воздух. Желающие могут искупаться.

Организационные детали