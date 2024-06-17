Увидим таинственный японский маяк Анива, причудливые скалы и гроты мыса Великан, бухту Тихую, вошедшую в список красивейших в России, и проведем два дня на затерянном необитаемом острове Монерон, не оставившем равнодушным ещё ни одного посетителя.
июн
июл
авг
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Южно-Сахалинск - город с японским наследием
Встречаемся утром в Южно-Сахалинске, куда можно прилететь утренним рейсом.
Заселяемся в отель и отправляемся осматривать город с японским наследием.
Начнём с центра и его музейно-мемориальным комплексом «Победа».
Далее посетим очень интересный Музей истории Сахалинской железной дороги, содержащий множество редких экспонатов — паровозов и тепловозов, в том числе — японской постройки, так как железная дорога на острове строилась японцами.
После этого мы познакомимся с культурой главного коренного народа Сахалина — нивхов.
Когда-то нивхи, говорящие на изолированном языке, не имеющем родственников, населяли почти весь остров и занимались рыболовством и охотой.
В настоящее время носителей нивхского языка осталось не более 200 человек, и почти все они живут в его северной части.
Мы пообщаемся с представителями народа, которые покажут нам национальные танцы, сыграют на национальных инструментах, научат традиционным нивхским играм.
Также нам проведут мастер-класс по изготовлению сувениров из распространённого на Сахалине, но очень непривычного для нас материала — рыбьей кожи.
Ближе к вечеру нас ждёт местный горнолыжный курорт «Горный воздух», где мы покатаемся на уникальной гондольно-кресельной канатной дороге и увидим город сверху.
Завершим же наш день в ресторане с вкуснейшими морепродуктами Сахалина, приготовленными по японским рецептам.
Южно-Сахалинск, экотропа на гору Лягушка и спа
С утра завтракаем и отправляемся знакомиться с природой и историей острова по знаменитой экотропе на гору Лягушка высотой 950 метров.
Эта имеющая оригинальную форму вершина является одной из самых популярных достопримечательностей Сахалина и местом силы — местные жители верят, что она исполняет все желания.
Также известно, что она считалась священной у другого коренного народа острова — айнов.
Поэтому современная экотропа стилизована под языческие святилища с беседками, инфостендами, подвесными мостами, ведущими к водопаду Айхор и к вершине горы в окружении первозданного леса, имеющего название «страна Он».
Живописный и несложный треккинг к геологическому памятнику природы возрастом 70 млн лет займёт около 3 часов и не потребует никакой специальной подготовки и снаряжения, нужна только удобная обувь с нескользящим протектором.
После прогулки по экотропе мы отправимся на прогулку по городу.
По желанию можно отправиться в один из спа-центров, пользующихся очень большой популярностью у гостей Южно-Сахалинска, так как остров знаменит горячими минеральными водами и целебной грязью.
Легендарный маяк Анива и мыс Мраморный
Рано с утра завтракаем и отправляемся в путь на самый юг острова Сахалин.
Весь этот день будет посвящён экскурсии на одну из самых известных достопримечательностей — маяк Анива на вершине скалы Сивучья, построенный японцами в 1939 году и названный Накасирэтоко.
Этот легендарный маяк высотой 31 метр является сложнейшим техническим сооружением и входит в список самых таинственных, интересных и загадочных мест на Земле.
Он находится в труднодоступном месте и вырастает прямо из скалы на стыке двух водных стихий — Японского и Охотского морей.
Сначала едем по асфальтированной дороге до завода «Сжиженого природного газа», откуда начинается грунтовая дорога, где часто встречаются медведи и лисы.
Примерно через 2 часа пути мы будем у посёлка Новиково, где после инструктожа техники безопасности пересядем на моторные лодки, которые примерно за полтора часа пути доставят нас на сам маяк Анива.
Вдоволь исследовав и пофотографировав маяк, мы отправимся обратно и попутно посетим местные природные достопримечательности — мыс Мраморный с очень красивыми мраморными камнями, где перекусим и устроим фотосессию.
Также во время морских переходов можем встретить большое количество сивучей, тюленей, дельфинов и косаток, заплывающих в Анивский залив.
Обратный путь, и к ужину мы вернёмся в Южно-Сахалинск с приятной усталостью и переизбытком впечатлений за день.
Озеро Буссе и мыс Великан
Продолжаем исследовать красоты побережья Сахалина, но на этот раз уже не с моря, а с суши.
Утром завтракаем и отправляемся на подготовленных джипах, ибо обычному транспорту наш маршрут не по силам.
Едем к ещё одной знаменитой достопримечательности острова — мысу Великан, считающемуся памятником природы регионального значения и являющемуся одним из символов Сахалина.
Вдоль всего побережья от мыса Птичий до мыса Великан находится множество созданных ветром и морскими волнами гротов, стоящих прямо в море пещер, арок и столбов, на которых гнездятся колонии эндемичных птиц.
После мыса Великан мы переместимся к озеру Буссе — лагуне, отделённой от моря песчаной косой и соединённой с большой водой узкой протокой Суслова.
Помимо красоты озеро Буссе знаменито своими обитателями — морскими ежами, креветками, гребешками, но в первую очередь — гигантскими устрицами!
После того как мы понаблюдаем за местной водной фауной, нас будет ждать роскошный обед прямо на берегу лагуны с местными устрицами и другими морепродуктами.
К вечеру мы снова вернёмся в Южно-Сахалинск.
Заповедный остров Монерон
На этот и следующей день у нас запланирована захватывающая поездка на легендарный, некогда закрытый, заповедный остров Монерон, притягивающий романтиков и любителей уединения.
Монерон находится в пограничной зоне (делаем спецразрешения) в 43 км от побережья Сахалина в Татарском проливе, отделяющем остров от материка.
Древние люди обитали на Монероне ещё с 1 тысячелетия до н. э., позднее его осваивали японцы и русские, однако с 1970 годов он не имеет постоянного населения и в настоящее время является природным парком, который открылся для туристов совсем недавно.
Из-за труднодоступности и дороговизны до острова пока добираются лишь редкие путешественники (из известных были Патриарх Кирилл, Медведев и Трутнев), но красоты его нетронутой природы и возможности для дайвинга ещё никого не оставили равнодушными.
Наш путь на Монерон займёт около 3 часов, а проходить морское путешествие будет на парусно-моторной яхте, на которой все желающие смогут поучиться управлять в открытом море.
Ночуем мы на территории нового туристического центра острова в деревянных коттеджах или оборудованных палатках кемпинга (глэмпингах) в зависимости от пожеланий и количества свободных мест размещения.
Остров Монерон - жемчужина Дальнего Востока
На Монероне мы сможем прогуляться по живописной специально построенной экотропе и увидеть его природные красоты и редких животных, а также археологические памятники, так как остров вулканического происхождения.
Желающие смогут совершить лодочную прогулку вокруг острова, заняться дайвингом под руководством местных инструкторов.
Пообщаться с егерями и научными сотрудниками и исследовать остров, поплавать на каяке или отправиться в пешую экскурсию до живописной бухты Кологераса.
Кстати, японское название острова — Кайбато, что переводится как «Остров морских львов» (по-нашему — сивучей).
Их здесь очень много из-за богатого подводного мира, который можно разгадывать с пирса, построенного японцами, ведь вода прозрачная на десятки метров. Помимо сивучей, на острове много кошачьих нерп (ларги), и гнездятся колонии редких птиц.
После обеда грузимся на яхту и поздно вечером мы вернёмся в Южно-Сахалинск.
*Для граждан других государств необходимо оформление разрешения за 1 месяц до поездки. Попадание на остров Монерон всецело зависит от погоды в море, которая на Сахалине очень непредсказуемая.
В случае невозможности путешествия на Монерон в течение всего нашего путешествия вместо него мы отправимся в двухдневную экспедицию на знаменитый мыс Крильон.
Это самая южная точка Сахалина, где сохранилось много японских военных сооружений, остров Камень Опасности и заповедник Мыс Кузнецова с круглогодичным лежбищем ластоногих.
Холмск и Чёртов мост
Утром завтракаем и отправляемся осматривать знаменитый Чёртов мост.
Этот узкоколейный железнодорожный мост высотой 41 м и длиной 125 м был построен японцами в 1928 году и использовался до 1994 года, когда движение на данном участке было закрыто.
В настоящее время впечатляющая железобетонная конструкция, затерянная в густом лесу, привлекает многих гостей острова.
Поэтому в летний сезон из Холмска до моста ходит специальный туристический поезд, позволяющий попутно познакомиться с уникальной островной железной дорогой Сахалина.
Обратно мы поедем именно на нём. Однако сначала успеем осмотреть и сам Чёртов мост, и огромный заброшенный тоннель рядом с ним.
По возвращении в Холмск мы прогуляемся по набережной города, считающегося центром рыболовства, судоремонта и целлюлозной промышленности острова.
Некогда развитый портовый город, построенный в очень ветренном и сейсмоопасном месте с незамерзающей бухтой славится интересной историей: именно здесь был крупнейший синтоический храм (при японцах) и культурный центр острова.
Во времена СССР население увеличилось в 2 раза, и развивалась промышленность вплоть до распада союза, после которого город пришёл в упадок, и естественная убыль населения составила 7% в год, хотя уровень безработицы — всего 1%.
Янтарное побережье села Взморье - бухта Тихая - Клоковский водопад
В этот заключительный день мы отправимся из Южно-Сахалинска на север вдоль восточного побережья.
Сначала мы остановимся в селе Взморье, где увидим ворота-тории, оставшиеся от построенного здесь японцами синтоистского храма — один из немногих объектов на Сахалине, свидетельствующих о былом присутствии здесь синтоизма.
Также Взморье знаменито тем, что море выбрасывает здесь на берег кусочки янтаря, поэтому местные называют местный пляж Янтарным побережьем. Если повезёт, мы его пособираем.
Тут же в посёлке есть знаменитый рынок со свежайшими крабами, креветками и вкуснейшими пянсе (корейские паровые булочки с капустно-мясной начинкой и специями).
Далее мы посетим самый высокий водопад на острове — Клоковский, высота которого составляет 48 м.
После этого мы прибудем в бухту Тихую — очень красивое место на побережье, надёжно защищённое от шквалов и тайфунов и получившее благодаря этому своё название, где ещё раз насладимся морскими видами Сахалина.
Живописная бухта, привлекающая местных и туристов, представляет собой небольшую гавань в заливе Терпения между мысом Тихий и горной вершиной Смелый.
Высоких волн здесь не бывает, а в июле и августе температура воды прогревается до +20 градусов, поэтому при солнечной погоде можно искупаться.
Кстати, благодаря своей красоте и уникальности бухта Тихая входит в пятерку легендарных пляжей России по версии RussiaTravel.
К вечеру мы завершаем программу нашего путешествия и вернёмся в Южно-Сахалинск, где проведём ещё одну ночь, чтобы все желающие могли вылететь любым утренним рейсом и закупиться на рынке местными деликатесами и сувенирами.
Прощание с Сахалином, шопинг и вылет домой
С утра завтракаем, собираем вещи и берем икру, рыбу, крабов и другие морепродукты, которые повезем домой в качестве сувениров и гостинцев.
Групповой трансфер у нас к рейсу «Аэрофлота» в 11:45, поэтому успеем закупиться.
На этом наше путешествие по Сахалину заканчивается! Прилетайте к нам еще!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и в туристическом центре на острове Монерон.
Размещение двухместное (по запросу возможно также одноместное или трехместное размещение).
Варианты проживания
Гостиница в Южно-Сахалинске
Туристический центр на острове Монерон
Ночуем мы на территории нового туристического центра острова в деревянных коттеджах или оборудованных палатках кемпинга (глэмпингах) в зависимости от пожеланий и количества свободных мест размещения.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Работа профессионального инструктора
- Проживание в гостинице и в туристическом центре на острове Монерон
- Подъем на канатной дороге
- Завтраки и обеды-ланчи на выездных экскурсиях
- Переезды по программе и групповой трансфер под рейсы «Аэрофлота» (прилёт рейса в 12:35, обратный вылет в 11:45)
- Посещение музеев, указанных в программе, рекреационных зон и национальных парков
- Яхта-катер на остров Монерон и моторная лодка к маяку Анива
- Что не входит
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно (из Москвы — от 20500 рублей)
- Питание в кафе или ресторанах города (по меню), сувениры
- Дополнительные экскурсии и развлечения по желанию, например, дайвинг на острове Монерон и т. п
- Место начала и завершения?
- Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинск, аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) имени А.П. Чехова
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Только личные вещи по списку и хорошее настроение. Ничего лишнего и громоздкого не стоит брать. Подушки, зонтики, книги и ноутбуки нам не понадобятся.
Перечень рекомендуемого снаряжения для этого путешествия:
- рюкзак или спортивная сумка/небольшой чемодан;
- маленький рюкзак 20 литров;
- непромокаемая куртка или дождевик;
- флисовая кофта или свитер полартэк;
- походные штаны с ремнем и подсумком для документов и денег;
- треккинговая обувь;
- легкие кеды или кроссовки;
- футболки и водолазки;
- шорты;
- плавки или купальник;
- треккинговые или спортивные носки 3 пары;
- головной убор шапка, перчатки, панама или БАФ;
- термобелье и теплые носки для сна;
- КЛМН — кружка, ложка, миска, нож;
- налобный фонарик;
- предметы личной гигиены;
- аптечка индивидуальных мед. препаратов;
- тонкое быстросохнущее полотенце;
- фотоаппарат.
- Сколько будет весить мой рюкзак-сумка?
Все вещи перемещаются на автомобиле, поэтому поездка налегке. Но мы не рекомендуем брать много вещей, так как до домиков на кордоне и на турбазе необходимо будет самостоятельно донести вещи несколько десятков метров.
Рекомендуем:
- для женщин — до 10 кг;
- для мужчин — до 12 кг.
Вес рюкзака-сумки складывается из личного снаряжения и спальника с ковриком.
- Я хочу поехать в этот тур, что нужно делать?
- вы заинтересовались походом или экспедицией;
- оставляете заявку;
- мы подробно рассказываем об интересующем вас путешествии;
- после подтверждения участия и сбора группы мы сообщаем, что пора покупать билеты;
- после покупки билетов вы сообщаете нам и ждете начала путешествия;
- в назначенное время в указанном месте группа встречается.
Если вы передумали участвовать в походе, пожалуйста, сообщайте нам заранее, т. к. транспорт и продукты на весь поход закупаются, рассчитываются и распределяются из расчета на каждого участника похода.
- Что еще важно знать о программе тура?
Для граждан других государств необходимо оформление разрешения посещения острова Монерон за 1 месяц до поездки. Попадание на остров Монерон всецело зависит от погоды в море, которая на Сахалине очень непредсказуемая.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору