1 день

Южно-Сахалинск - город с японским наследием

Встречаемся утром в Южно-Сахалинске, куда можно прилететь утренним рейсом.

Заселяемся в отель и отправляемся осматривать город с японским наследием.

Начнём с центра и его музейно-мемориальным комплексом «Победа».

Далее посетим очень интересный Музей истории Сахалинской железной дороги, содержащий множество редких экспонатов — паровозов и тепловозов, в том числе — японской постройки, так как железная дорога на острове строилась японцами.

После этого мы познакомимся с культурой главного коренного народа Сахалина — нивхов.

Когда-то нивхи, говорящие на изолированном языке, не имеющем родственников, населяли почти весь остров и занимались рыболовством и охотой.

В настоящее время носителей нивхского языка осталось не более 200 человек, и почти все они живут в его северной части.

Мы пообщаемся с представителями народа, которые покажут нам национальные танцы, сыграют на национальных инструментах, научат традиционным нивхским играм.

Также нам проведут мастер-класс по изготовлению сувениров из распространённого на Сахалине, но очень непривычного для нас материала — рыбьей кожи.

Ближе к вечеру нас ждёт местный горнолыжный курорт «Горный воздух», где мы покатаемся на уникальной гондольно-кресельной канатной дороге и увидим город сверху.

Завершим же наш день в ресторане с вкуснейшими морепродуктами Сахалина, приготовленными по японским рецептам.