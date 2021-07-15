Уникальное и вряд ли сравнимое с чем-то другим путешествие откроет вам Тихоокеанские острова России – Сахалин, Итуруп, Шикотан и Кунашир. Своенравные острова с уникальной историей, богатые разнообразным животным миром, бухтами и мысами, вулканами и происходящими от них горячими источниками останутся в вашем сердце на всю жизнь.

Прогуляемся по побережью и соберем янтарь

Увидим озера, образовавшиеся после гигантского взрыва тысячи лет назад в кальдере вулкана Головнина

Понаблюдаем за фумаролами, трещинами, из которых громкими выхлопами выходят на поверхность вулканические газы.

Программа тура по дням

1 день Южно-Сахалинск и экскурсия по городу

Прибытие в Южно-Сахалинск. Встреча с гидом. Трансфер в гостиницу. 14:00 Заселение в гостиницу. 16:00 Экскурсия по городу Южно-Сахалинску. Трансфер в ресторан. 18:00 Приветственный ужин, обсуждение программы тура. 19:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время. Раннее заселение возможно по запросу за дополнительную плату.

2 день Вылет на о. Итуруп, экскурсия на вулкан Баранского

Завтрак в гостинице. Выписка из гостиницы. Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс. Вылет в Курильск (время будет известно после опубликования летнего расписания, билеты оплачиваются отдельно). Прибытие в аэропорт Ясный, г. Курильск. Трансфер в гостиницу, размещение. Отправление на вулкан Баранского. Знакомство с проявлениями вулканической деятельности. Вулкан Баранского – это действующий вулкан на острове Итуруп. Склоны вулкана изобилуют грязевыми, минеральными источниками, и другими термальными проявлениями. У подножия вулкана Баранского находится «Старозаводское» фумарольное поле. Рядом с ним построена геотермальная станция Океанская. Сейчас сюда ведет нормальная дорога, которая начинается у Курильского рыборазводного завода. От ГеоТЭС чуть более километра до одной из главных достопримечательностей этих мест – реки Кипящей. Известные источники ручья Кипящая речка – Котел и Голубое озеро. Купание в термальных ваннах. Возвращение в Курильск. Ужин в кафе. Прибытие в гостиницу, отдых.

3 день Экскурсия в Бухту Касатка

Завтрак. Отправление на экскурсию в бухту Касатка. Бухта расположена на Тихоокеанском побережье самого большого острова Курильской гряды – Итуруп. 26 ноября 1941 года именно в гавани на тихоокеанском побережье острова (бухта Хитокаппу, ныне — залив Касатка) произошло рандеву японской авианосной эскадры и кораблей сопровождения для нанесения удара по Пёрл-Харбор. Здесь команды кораблей впервые узнали о цели похода, что привело их в восторг, и они стихийно начали бесконтрольную стрельбу по острову. На берегу моря располагалась военно-морская база с аэродромом, на котором базировались японские войска. По пути остановки в живописных местах. Зеркальный пляж Бухты Касатка. Осмотр бывших японских тоннелей. Это место интересно так же Чертовой скалой, в которой японцы прорыли тоннель для сквозного проходя через неё. Тоннели сохранились по сегодняшний день, во время экскурсии вы сможете посетить их и пройти насквозь через скалу. Обед – пикник (в зависимости от погодных условий обед может быть перенесен в кафе). Возвращение в Курильск. Посещение термальных ванн (посещение термальных источников оплачивается на месте). Ужин в кафе. Прибытие в гостиницу, отдых.

4 день Экскурсия на Белые скалы

Завтрак. Отправление к Белым скалам вдоль Охотского побережья. Осмотр Белых скал, посещение «гранд каньона белых скал». Растянутые на 28 километров вдоль побережья Охотского моря на острове Итуруп горы, состоящие из мягкой пемзы образованной после извержения вулкана, поражают своей красотой. Особенное очарование этому месту придаёт изумрудная зелень, которая обромила образовавшуюся композицию. Обед-пикник (в зависимости от погодных условий обед может быть перенесен в кафе). Возвращение в Курильск. Посещение термальных ванн (посещение термальных источников оплачивается на месте). Ужин в кафе. Прибытие в гостиницу, отдых.

5 день Экскурсия на лавовое плато Янкито. Отправление на Сахалин

Завтрак. Выписка из гостиницы. Отправление на экскурсию на лавовое поле Янкито. Лавовое плато Янкито – это застывшая вулканическая лава, образовавшаяся на берегу моря в результате извержения вулкана. Причудливые формы образованных скал придают особое очарование этому месту. Перекус перед выездом в аэропорт. Отправление в аэропорт, регистрация на рейс. Отправление в Южно-Сахалинск. (время будет известно после опубликования летнего расписания) Прибытие в Южно-Сахалинск. Трансфер в гостиницу. Свободное время. Ужин самостоятельно.

6 день Экскурсия на останец Лягушка

Завтрак в гостинице. 09:00 Отправление на Останец Лягушка. 09:45 Прибытие на место стоянки. Отправление по лесной тропе к месту восхождения. Восхождение на Лягушку. Осмотр останца. 12:00 Отправление в гостиницу. Свободное время. Обед и ужин самостоятельно.

7 день Отправление на о. Шикотан. День в море

Завтрак в гостинице. Сбор вещей и трансфер в порт, в г. Корсаков. Прибытие в порт, регистрация на рейс. Обед и ужин самостоятельно на судне. Ночевка на судне.

8 день Прибытие на о. Шикотан

Завтрак и обед в море. Прибытие на о. Шикотан в 18:00. Трансфер в гостиницу. Ужин. Свободное время. При благоприятных погодных условиях будет организована встреча заката, локация будет выбрана в зависимости от погоды.

9 день Экскурсию в бухту Безымянную и мыс Край света

Завтрак. 09:00 Отправление на Экскурсию в Бухту Безымянную и мыс Край света. Бухта Безымянная – тех пор, как сняли фильм в 1972 году, ее все чаще называют бухтой Робинзона, но название это вряд ли приживется, потому что уже прижилось Безымянная. По мнению многих очевидцев эта бухта является самым красивым природным местом острова, наряду с бухтой Церковной. Мыс Край Света – высокий, волнообразный и длинный, как раскатанный шарф. Немного пройтись и перед вами открывается Тихий океан. Всё, Россия закончилась. Дальше – за 8 тыс. км воды – только Америка. Под ногами, на дне отвесной 50-м пропасти, бьются о камни тяжёлые волны. Сильный ветер дает о себе знать, почти срывая с места, заряжая энергией этого места. Обед – ланч-бокс. Возвращение в гостиницу. Ужин в гостинице.

10 день Экскурсия на г. Шикотан и бухту Димитрова

Завтрак в гостинице. Экскурсию на г. Шикотан. Обед – ланч-бокс. Экскурсия в бухту Димитрова. Бухта Димитрова и одноименный полуостров получили свое название в честь выдающегося деятеля болгарского рабочего движения и основателя Болгарской Народной Республики Димитрова Георгия Михайловича. Бухта Димитрова на первый взгляд не производит яркого впечатления. Но наш маршрут лежит вдоль бухты по полуострову Димитрова. Тихий океан, разбивающий свои грозные волны о каменные ворота – исполины полуострова, и тихая гавань бухты – это незабываемый контраст. Изрезанные, обрывистые скальные берега и уютная, ласковая гладь маленькой лагуны, разделяющей полуостров Димитрова и остров Дальний – это не просто впечатления, это целая палитра чувств, которые останутся с вами навсегда. Ужин. Свободное время.

11 день Переход на о. Кунашир

Завтрак. Сбор вещей и трансфер в порт. Регистрация на рейс. Отправление на о. Кунашир. Обед самостоятельно на судне. Прибытие на о. Кунашир. Трансфер в гостиницу. Ужин. Свободное время.

12 день Экскурсия в кальдеру вулкана Головнина. Озеро Горячее и Кипящее

Завтрак. Экскурсия в кальдеру вулкана Головнина. Прибытие на 43 км трассы. Место стоянки транспорта. Трекинговый маршрут, от высадки с транспорта до места назначения расстояние составляет 7 км (туда – обратно 14 км). Отправление на маршрут по тропе до смотровой на кальдеру вулкана Головнина. Фотостоп. Начало спуска в кальдеру. Осмотр кальдеры. Озеро Горячее и Кипящее. Обед на маршруте – пикник. Возвращение к месту стоянки транспорта. Посадка в транспорт и возвращение в гостиницу. 19:00 Ужин в гостинице. Свободное время.

13 день Экскурсия на фумарольное поле вулкана Менделеева

Завтрак. Отправление на 13 км трассы. Место стоянки транспорта. Отправление на маршрут по лесной тропе через заросли бамбука. Трекинговый маршрут, от высадки с транспорта до места назначения расстояние составляет 3,5 км (туда – обратно 7 км). Маршрут проходит через бамбук высотой около 1,2 – 1,5 метра. Прибытие на фумарольное поле. Осмотр фумарол. По желанию возможно принятие естественных природных термальных ванн. Обед на маршруте – пикник. Возвращение к месту стоянки транспорта. Посадка в транспорт и возвращение в гостиницу. 19:00 Ужин в гостинице. Свободное время.

14 день Экскурсия на мыс Столбчатый

Завтрак. Экскурсия на мыс Столбчатый. Мыс Столбчатый одна визитных карточек о. Кунашир и всей Сахалинской области. Мыс образовался в результате извержения вулкана Менделеева. Вся порода состоит из шестигранных и пятигранных правильных столбиков, которые поражают своей формой. В некоторых местах высота столбов достигает 50 метров. Мыс Столбчатый занесен в реестр ЮНЕСКО, как памятник мирового значения. Прибытие на берег Охотского моря. Остановка транспорта. Трекинговый маршрут, протяженностью в 7 км. Пеший проход до мыса Столбчатый по каменистому берегу. Прибытие на мыс Столбчатый. Осмотр. Обед на маршруте – пикник. Возвращение к месту стоянки транспорта. Посадка в транспорт и возвращение в гостинцу. 19:00 Ужин. Свободное время.

15 день Отправление на о. Сахалин. День в море

Завтрак в гостинице. Трансфер в порт. Регистрация на рейс. 12:00 Отправление судна. Обед и ужин самостоятельно на судне. Ночевка на судне.

16 день Прибытие на о. Сахалин

Завтрак, обед и ужин самостоятельно на судне. 20:00 Прибытие судна в порт г. Корсаков. Трансфер в гостиницу. Свободное время.

17 день Экскурсия в бухту Тихую

Завтрак в гостинице. 9:00 Отправление в п. Стародубское. Прибытие в п. Стародубское, остановка на Охотском побережье, сбор янтаря. Отправление в п. Взморье. Прибытие в п. Взморье. Остановка, осмотр ворот тории бывшего синтоистского храма. Прибытие в бухту Тихую. Экскурсия – знакомство с бухтой. Горячий обед. 15:30 Отправление в Южно-Сахалинск. 18:00 Прибытие в гостиницу. Ужин самостоятельно.

18 день Отъезд