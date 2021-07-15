Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп

Уникальное и вряд ли сравнимое с чем-то другим путешествие откроет вам Тихоокеанские острова России - Сахалин, Итуруп

5
3 отзыва
Уникальное и вряд ли сравнимое с чем-то другим путешествие откроет вам Тихоокеанские острова России – Сахалин, Итуруп, Шикотан и Кунашир.

Своенравные острова с уникальной историей, богатые разнообразным животным миром, бухтами и мысами, вулканами и происходящими от них горячими источниками останутся в вашем сердце на всю жизнь.
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Путешествие на край света: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Ближайшие даты:
03
июл
04
сен

Что вас ожидает 🤩

4 острова
4 острова
Совершим двухнедельное путешествие сразу по четырем островам: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Фумарольное поле вулкана Менделеева
Фумарольное поле вулкана Менделеева
Понаблюдаем за фумаролами, трещинами, из которых громкими выхлопами выходят на поверхность вулканические газы.
Озера Кипящее и Горячее
Озера Кипящее и Горячее
Увидим озера, образовавшиеся после гигантского взрыва тысячи лет назад в кальдере вулкана Головнина
Лавовое поле
Лавовое поле
Прогуляемся по застывшей вулканической лаве плато Янкито.
Сбор янтаря
Сбор янтаря
Прогуляемся по побережью и соберем янтарь
Горячие минеральные и грязевые источники
Горячие минеральные и грязевые источники
Порелаксируем в термальных источниках

Программа тура по дням

1 день
Южно-Сахалинск и экскурсия по городу

Прибытие в Южно-Сахалинск.

Встреча с гидом.

Трансфер в гостиницу.

14:00 Заселение в гостиницу.

16:00 Экскурсия по городу Южно-Сахалинску.

Трансфер в ресторан.

18:00 Приветственный ужин, обсуждение программы тура.

19:00 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

Раннее заселение возможно по запросу за дополнительную плату.

Южно-Сахалинск и экскурсия по городуЮжно-Сахалинск и экскурсия по городуЮжно-Сахалинск и экскурсия по городуЮжно-Сахалинск и экскурсия по городуЮжно-Сахалинск и экскурсия по городу
2 день
Вылет на о. Итуруп, экскурсия на вулкан Баранского

Завтрак в гостинице.

Выписка из гостиницы. 

Трансфер в аэропорт.

Регистрация на рейс.

Вылет в Курильск (время будет известно после опубликования летнего расписания, билеты оплачиваются отдельно).

Прибытие в аэропорт Ясный, г. Курильск.

Трансфер в гостиницу, размещение.

Отправление на вулкан Баранского. 

Знакомство с проявлениями вулканической деятельности. 

Вулкан Баранского – это действующий вулкан на острове Итуруп.

Склоны вулкана изобилуют грязевыми, минеральными источниками, и другими термальными проявлениями.

У подножия вулкана Баранского находится «Старозаводское» фумарольное поле. 

Рядом с ним построена геотермальная станция Океанская. 

Сейчас сюда ведет нормальная дорога, которая начинается у Курильского рыборазводного завода. 

От ГеоТЭС чуть более километра до одной из главных достопримечательностей этих мест – реки Кипящей.

Известные источники ручья Кипящая речка – Котел и Голубое озеро.

Купание в термальных ваннах.

Возвращение в Курильск.

Ужин в кафе.

Прибытие в гостиницу, отдых.

Вылет на о. Итуруп, экскурсия на вулкан БаранскогоВылет на о. Итуруп, экскурсия на вулкан БаранскогоВылет на о. Итуруп, экскурсия на вулкан БаранскогоВылет на о. Итуруп, экскурсия на вулкан БаранскогоВылет на о. Итуруп, экскурсия на вулкан БаранскогоВылет на о. Итуруп, экскурсия на вулкан БаранскогоВылет на о. Итуруп, экскурсия на вулкан БаранскогоВылет на о. Итуруп, экскурсия на вулкан БаранскогоВылет на о. Итуруп, экскурсия на вулкан Баранского
3 день
Экскурсия в Бухту Касатка

Завтрак.

Отправление на экскурсию в бухту Касатка.

Бухта расположена на Тихоокеанском побережье самого большого острова Курильской гряды – Итуруп.

26 ноября 1941 года именно в гавани на тихоокеанском побережье острова (бухта Хитокаппу, ныне — залив Касатка) произошло рандеву японской авианосной эскадры и кораблей сопровождения для нанесения удара по Пёрл-Харбор. Здесь команды кораблей впервые узнали о цели похода, что привело их в восторг, и они стихийно начали бесконтрольную стрельбу по острову. На берегу моря располагалась военно-морская база с аэродромом, на котором базировались японские войска.

По пути остановки в живописных местах.

Зеркальный пляж Бухты Касатка.

Осмотр бывших японских тоннелей.

Это место интересно так же Чертовой скалой, в которой японцы прорыли тоннель для сквозного проходя через неё. Тоннели сохранились по сегодняшний день, во время экскурсии вы сможете посетить их и пройти насквозь через скалу.

Обед – пикник (в зависимости от погодных условий обед может быть перенесен в кафе).

Возвращение в Курильск.

Посещение термальных ванн (посещение термальных источников оплачивается на месте).

Ужин в кафе.

Прибытие в гостиницу, отдых.

Экскурсия в Бухту КасаткаЭкскурсия в Бухту КасаткаЭкскурсия в Бухту КасаткаЭкскурсия в Бухту КасаткаЭкскурсия в Бухту КасаткаЭкскурсия в Бухту КасаткаЭкскурсия в Бухту КасаткаЭкскурсия в Бухту КасаткаЭкскурсия в Бухту КасаткаЭкскурсия в Бухту Касатка
4 день
Экскурсия на Белые скалы

Завтрак.

Отправление к Белым скалам вдоль Охотского побережья.

Осмотр Белых скал, посещение «гранд каньона белых скал».

Растянутые на 28 километров вдоль побережья Охотского моря на острове Итуруп горы, состоящие из мягкой пемзы образованной после извержения вулкана, поражают своей красотой.

Особенное очарование этому месту придаёт изумрудная зелень, которая обромила образовавшуюся композицию.

Обед-пикник (в зависимости от погодных условий обед может быть перенесен в кафе).

Возвращение в Курильск.

Посещение термальных ванн (посещение термальных источников оплачивается на месте).

Ужин в кафе.

Прибытие в гостиницу, отдых.

Экскурсия на Белые скалыЭкскурсия на Белые скалыЭкскурсия на Белые скалыЭкскурсия на Белые скалыЭкскурсия на Белые скалыЭкскурсия на Белые скалы
5 день
Экскурсия на лавовое плато Янкито. Отправление на Сахалин

Завтрак. 

Выписка из гостиницы.

Отправление на экскурсию на лавовое поле Янкито.

Лавовое плато Янкито – это застывшая вулканическая лава, образовавшаяся на берегу моря в результате извержения вулкана. 

Причудливые формы образованных скал придают особое очарование этому месту.

Перекус перед выездом в аэропорт.

Отправление в аэропорт, регистрация на рейс.

Отправление в Южно-Сахалинск. (время будет известно после опубликования летнего расписания)

Прибытие в Южно-Сахалинск.

Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Экскурсия на лавовое плато Янкито. Отправление на СахалинЭкскурсия на лавовое плато Янкито. Отправление на СахалинЭкскурсия на лавовое плато Янкито. Отправление на СахалинЭкскурсия на лавовое плато Янкито. Отправление на СахалинЭкскурсия на лавовое плато Янкито. Отправление на СахалинЭкскурсия на лавовое плато Янкито. Отправление на Сахалин
6 день
Экскурсия на останец Лягушка

Завтрак в гостинице.

09:00 Отправление на Останец Лягушка.

09:45 Прибытие на место стоянки.

Отправление по лесной тропе к месту восхождения.

Восхождение на Лягушку. 

Осмотр останца.

12:00 Отправление в гостиницу.

Свободное время.

Обед и ужин самостоятельно.

Экскурсия на останец ЛягушкаЭкскурсия на останец ЛягушкаЭкскурсия на останец ЛягушкаЭкскурсия на останец ЛягушкаЭкскурсия на останец ЛягушкаЭкскурсия на останец ЛягушкаЭкскурсия на останец ЛягушкаЭкскурсия на останец ЛягушкаЭкскурсия на останец Лягушка
7 день
Отправление на о. Шикотан. День в море

Завтрак в гостинице.

Сбор вещей и трансфер в порт, в г. Корсаков.

Прибытие в порт, регистрация на рейс.

Обед и ужин самостоятельно на судне.

Ночевка на судне.

Отправление на о. Шикотан. День в мореОтправление на о. Шикотан. День в мореОтправление на о. Шикотан. День в море
8 день
Прибытие на о. Шикотан

Завтрак и обед в море.

Прибытие на о. Шикотан в 18:00.

Трансфер в гостиницу.

Ужин.

Свободное время.

При благоприятных погодных условиях будет организована встреча заката, локация будет выбрана в зависимости от погоды.

Прибытие на о. ШикотанПрибытие на о. ШикотанПрибытие на о. ШикотанПрибытие на о. ШикотанПрибытие на о. Шикотан
9 день
Экскурсию в бухту Безымянную и мыс Край света

Завтрак.

09:00 Отправление на Экскурсию в Бухту Безымянную и мыс Край света.

Бухта Безымянная – тех пор, как сняли фильм в 1972 году, ее все чаще называют бухтой Робинзона, но название это вряд ли приживется, потому что уже прижилось Безымянная. 

По мнению многих очевидцев эта бухта является самым красивым природным местом острова, наряду с бухтой Церковной.

Мыс Край Света – высокий, волнообразный и длинный, как раскатанный шарф. 

Немного пройтись и перед вами открывается Тихий океан. 

Всё, Россия закончилась. 

Дальше – за 8 тыс. км воды – только Америка. 

Под ногами, на дне отвесной 50-м пропасти, бьются о камни тяжёлые волны. 

Сильный ветер дает о себе знать, почти срывая с места, заряжая энергией этого места.

Обед – ланч-бокс.

Возвращение в гостиницу.

Ужин в гостинице.

Экскурсию в бухту Безымянную и мыс Край светаЭкскурсию в бухту Безымянную и мыс Край светаЭкскурсию в бухту Безымянную и мыс Край светаЭкскурсию в бухту Безымянную и мыс Край светаЭкскурсию в бухту Безымянную и мыс Край света
10 день
Экскурсия на г. Шикотан и бухту Димитрова

Завтрак в гостинице.

Экскурсию на г. Шикотан.

Обед – ланч-бокс.

Экскурсия в бухту Димитрова.

Бухта Димитрова и одноименный полуостров получили свое название в честь выдающегося деятеля болгарского рабочего движения и основателя Болгарской Народной Республики Димитрова Георгия Михайловича.

Бухта Димитрова на первый взгляд не производит яркого впечатления. 

Но наш маршрут лежит вдоль бухты по полуострову Димитрова. 

Тихий океан, разбивающий свои грозные волны о каменные ворота – исполины полуострова, и тихая гавань бухты – это незабываемый контраст. 

Изрезанные, обрывистые скальные берега и уютная, ласковая гладь маленькой лагуны, разделяющей полуостров Димитрова и остров Дальний – это не просто впечатления, это целая палитра чувств, которые останутся с вами навсегда.

Ужин.

Свободное время.

Экскурсия на г. Шикотан и бухту ДимитроваЭкскурсия на г. Шикотан и бухту ДимитроваЭкскурсия на г. Шикотан и бухту ДимитроваЭкскурсия на г. Шикотан и бухту ДимитроваЭкскурсия на г. Шикотан и бухту ДимитроваЭкскурсия на г. Шикотан и бухту ДимитроваЭкскурсия на г. Шикотан и бухту Димитрова
11 день
Переход на о. Кунашир

Завтрак.

Сбор вещей и трансфер в порт.

Регистрация на рейс.

Отправление на о. Кунашир.

Обед самостоятельно на судне.

Прибытие на о. Кунашир.

Трансфер в гостиницу.

Ужин.

Свободное время.

12 день
Экскурсия в кальдеру вулкана Головнина. Озеро Горячее и Кипящее

Завтрак.

Экскурсия в кальдеру вулкана Головнина.

Прибытие на 43 км трассы. 

Место стоянки транспорта. 

Трекинговый маршрут, от высадки с транспорта до места назначения расстояние составляет 7 км (туда – обратно 14 км).

Отправление на маршрут по тропе до смотровой на кальдеру вулкана Головнина. 

Фотостоп. 

Начало спуска в кальдеру.

Осмотр кальдеры.

Озеро Горячее и Кипящее.

Обед на маршруте – пикник.

Возвращение к месту стоянки транспорта.

Посадка в транспорт и возвращение в гостиницу.

19:00 Ужин в гостинице.

Свободное время.

Экскурсия в кальдеру вулкана Головнина. Озеро Горячее и КипящееЭкскурсия в кальдеру вулкана Головнина. Озеро Горячее и КипящееЭкскурсия в кальдеру вулкана Головнина. Озеро Горячее и КипящееЭкскурсия в кальдеру вулкана Головнина. Озеро Горячее и Кипящее
13 день
Экскурсия на фумарольное поле вулкана Менделеева

Завтрак.

Отправление на 13 км трассы. 

Место стоянки транспорта.

Отправление на маршрут по лесной тропе через заросли бамбука.

Трекинговый маршрут, от высадки с транспорта до места назначения расстояние составляет 3,5 км (туда – обратно 7 км).

Маршрут проходит через бамбук высотой около 1,2 – 1,5 метра.

Прибытие на фумарольное поле.

Осмотр фумарол. 

По желанию возможно принятие естественных природных термальных ванн.

Обед на маршруте – пикник.

Возвращение к месту стоянки транспорта.

Посадка в транспорт и возвращение в гостиницу.

19:00 Ужин в гостинице.

Свободное время.

Экскурсия на фумарольное поле вулкана МенделееваЭкскурсия на фумарольное поле вулкана МенделееваЭкскурсия на фумарольное поле вулкана МенделееваЭкскурсия на фумарольное поле вулкана МенделееваЭкскурсия на фумарольное поле вулкана Менделеева
14 день
Экскурсия на мыс Столбчатый

Завтрак.

Экскурсия на мыс Столбчатый.

Мыс Столбчатый одна визитных карточек о. Кунашир и всей Сахалинской области. 

Мыс образовался в результате извержения вулкана Менделеева. 

Вся порода состоит из шестигранных и пятигранных правильных столбиков, которые поражают своей формой. 

В некоторых местах высота столбов достигает 50 метров.

Мыс Столбчатый занесен в реестр ЮНЕСКО, как памятник мирового значения.

Прибытие на берег Охотского моря. Остановка транспорта.

Трекинговый маршрут, протяженностью в 7 км.

Пеший проход до мыса Столбчатый по каменистому берегу.

Прибытие на мыс Столбчатый. Осмотр.

Обед на маршруте – пикник.

Возвращение к месту стоянки транспорта.

Посадка в транспорт и возвращение в гостинцу.

19:00 Ужин.

Свободное время.

Экскурсия на мыс СтолбчатыйЭкскурсия на мыс СтолбчатыйЭкскурсия на мыс СтолбчатыйЭкскурсия на мыс СтолбчатыйЭкскурсия на мыс СтолбчатыйЭкскурсия на мыс СтолбчатыйЭкскурсия на мыс СтолбчатыйЭкскурсия на мыс Столбчатый
15 день
Отправление на о. Сахалин. День в море

Завтрак в гостинице.

Трансфер в порт. 

Регистрация на рейс.

12:00 Отправление судна.

Обед и ужин самостоятельно на судне.

Ночевка на судне.

16 день
Прибытие на о. Сахалин

Завтрак, обед и ужин самостоятельно на судне.

20:00 Прибытие судна в порт г. Корсаков.

Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

17 день
Экскурсия в бухту Тихую

Завтрак в гостинице.

9:00 Отправление в п. Стародубское.

Прибытие в п. Стародубское, остановка на Охотском побережье, сбор янтаря.

Отправление в п. Взморье.

Прибытие в п. Взморье.

Остановка, осмотр ворот тории бывшего синтоистского храма.

Прибытие в бухту Тихую.

Экскурсия – знакомство с бухтой.

Горячий обед.

15:30 Отправление в Южно-Сахалинск.

18:00 Прибытие в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

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18 день
Отъезд

Завтрак в гостинице.

Выписка из гостиницы до 12:00.

Посещение рыбного рынка.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и в каюте теплохода.

  • Южно-Сахалинск – двухместное размещение в гостинице Гагарин 3*(номер TWIN или DOUBLE);
  • Курильск – двухместное размещение в гостинице «Итуруп» (номер TWIN, две односпальные кровати) / гостевой дом «Камелия» (номер TWIN, две односпальные кровати);
  • Южно-Курильск – двухместное размещение (кровать и раскладной диван) в гостинице «Айсберг», удобства в номере;
  • Малокурильское – двухместное размещение в гостинице «Звезда» (TWIN/DOUBLE, удобства в номере);

За дополнительную плату:

  • Одноместное размещение в Южно-Сахалинске (о. Сахалин) – 10 500 рублей;
  • Одноместное размещение в Курильске (о. Итуруп) – 9 500 рублей;
  • Одноместное размещение в Южно- Курильске (о. Кунашир) – 7 500 рублей;
  • Одноместное размещение в Малокурильске (о. Шикотан) – 5 000 рублей.

Теплоход:

Билет по маршруту порт Корсаков – порт Малокурильское, порт Южно – Курильск – порт Корсаков:

  • каюта 2 категории (двухместное размещение, удобства в каюте) – 5 080 рублей с человека за 1 проход. Постельное белье входит в стоимость.
  • каюта 3 категории (четырехместное размещение, удобства в каюте) – 3 455 рублей с человека за 1 проход. Постельное белье входит в стоимость.

Билет по маршруту порт Малокурильское – порт Южно – Курильск:

  • каюта 2 категории (двухместное размещение, удобства в каюте) – 2 050 рублей с человека. Постельное белье входит в стоимость.
  • каюта 3 категории (четырехместное размещение, удобства в каюте) – 1 440 рублей с человека. Постельное белье входит в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • 3-х разовое питание на Курильских островах (Итуруп, Шикотан и Кунашир)
  • Экскурсионное обслуживание на о. Сахалин
  • Сопровождение проводником на Курильских островах (Итуруп, Шикотан и Кунашир)
  • Посещение термальных источников вулкана Баранского
  • Проживание, указанное в программе
  • Страхование от несчастного случая на 1000000 рублей.
  • Оформление пограничного пропуска на Курильские острова
Что не входит
  • Авиабилет до Южно-Сахалинска и обратно
  • Перелёт Южно-Сахалинск – Курильск – Южно-Сахалинск – 12 900 рублей (цена 2021 года)
  • Посещение термальных источников «Ванночки» – 1000 рублей и «Жаркие воды» – 1000 рублей
  • Билет по маршруту порт Корсаков – порт Малокурильское, порт Южно – Курильск – порт Корсаков:
  • Каюта 2 категории (двухместное размещение, удобства в каюте) – 5 080 рублей с человека за 1 проход. Постельное белье входит в стоимость
  • Каюта 3 категории (четырехместное размещение, удобства в каюте) – 3 455 рублей с человека за 1 проход. Постельное белье входит в стоимость
  • Билет по маршруту порт Малокурильское – порт Южно – Курильск:
  • Каюта 2 категории (двухместное размещение, удобства в каюте) – 2 050 рублей с человека. Постельное белье входит в стоимость
  • Каюта 3 категории (четырехместное размещение, удобства в каюте) – 1 440 рублей с человека. Постельное белье входит в стоимость
  • Портовый сбор (2 раза) за доставку от морвокзала до судна и от судна до морвокзала – 180 рублей (2 раза – 360 рублей) оплачивается на месте
  • Питание, не входящее в программу
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • треккинговая обувь (желательно не промокаемую) с хорошей фиксацией стопы;
  • спортивная одежда удобная для прохождения пешеходных маршрутов по пересеченной местности;
  • ветровка;
  • сменная одежда и обувь;
  • ветрозащитный костюм;
  • фотоаппарат;
  • средство от укусов комаров и клещей;
  • перчатки;
  • купальник;
  • шлепанцы.
Уточнения по туру

Программа составлена с учетом опубликованного расписания движения между островами Сахалинской области теплохода «И. Фархутдинов».

Данный вид перевозки является дотационным и в приоритете используется для жителей Курильских островов. Действующее расписание в дальнейшем может быть изменено Министерством транспорта Сахалинской области с целью улучшения качества жизни жителей Курильских островов.

Просим учитывать данную информацию при оформлении тура и покупки авиабилетов в г. Южно-Сахалинск: оформлять авиабилеты по тарифам, предусматривающим возможность обмена дат перелета.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Сложность маршрутов на острове Кунашир

Пешие экскурсии на острове Кунашир не требуют специальной физической подготовки, но могут оказаться сложными для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата (болезни суставов, слабые колени и т. д)
На вулкан Менделеева мы поднимаемся по узкой тропинке через заросли бамбука с постоянным набором высоты, местами подъем очень крутой.
На вулкан Головнина мы идем 7 км в одну сторону (уклон небольшой, но прогулка продолжительная).
На мыс Столбчатый основной маршрут сложный, но есть альтернатива - обход по берегу с другой стороны. Решение о выборе маршрута принимает гид исходя из уровня подготовки группы.

Будет ли трансфер в случае более раннего прибытия или более позднего убытия?

В случае прибытия на Сахалин раньше начала программы и убытия с Сахалина позже завершения программы, трансферы в день прилета и убытия туристов предоставляться не будут. При желании туристов трансферы могут быть заказаны дополнительно за отдельную плату. Все трансферы в рамках туров групповые и будут предоставлены согласно программам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 18 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
15 июля 2021
Всем привет! Иногда, мне помогают выбрать тур отзывы.
Путешествие на край света:Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп мною было выбрано спонтанно (привлекло манящее название Шикотан).
Тур действительно интересный для тех кто любит дикую природу, пешие прогулки и нестандартные места. Принимающая сторона невероятно клиентоориентирована, ребята вкладывают душу и 24 часа на связи, поскольку на каждом острове группу сопровождают разные гиды (скорее не гиды, а проводники из местных жителей). Программа тура составляется с учетом логистических возможностей и особенностей погоды. В моем случае 5 дней Кунашир, 5 дней Шикотан, 3 дня Итуруп и несколько дней Сахалин (брала +1 день). За размещение и организацию питания особое спасибо и организаторам и тем кто непосредственно занимался этим.
Мне не хватило 3-ех - 5-ти дней для изучения Итурупа (остров интересен много невероятных мест, но труднодоступен). Иллюзия увидеть и узнать Сахалин у меня изначально отсутствовала, это отдельный тур….
Тем кто собирается на острова учитывайте, что природа и погода не предсказуемы. С собой берите хорошую функциональную одежду и обувь. Если в программе написано, что можно увидеть китов, медведей…. в зоопарке точно, а вот в живой природе как повезет. НО от этого тур не будет хуже.
Если рассчитываете на хороший качественный трекинг, сразу обращу внимание, что это групповой тур и при хорошей подготовке всей группы вы найдете его. Если рассчитываете на спокойный отдых, учтите, что не все места указанные в туре легкодоступны и возможно часть из заявленного вы не сможете увидеть. Но даже в случае когда группа разная по своей физической подготовке все местные гиды делают максимально для туристов и организовывают дополнительные варианты.
Л
4 сен 2020
Тур с 16.08 по 31.08.2020 превзошёл все ожидания. Это должны увидеть все россияне. Природа нереальная! Организаторы,проводники,питание,гостиницы!!!!
Море,океан!!! Путешествие пролетело незаметно. Очень интересно и познавательно. Было здорово!!!
М
18 окт 2021
Всё организовано замечательно. Всегда знали кто нас где встретит, куда отвезут, где покормят, кто проводит на самолёт, во сколько, на какой машине.

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