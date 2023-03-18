Прибытие в город.
Свободное время, которое Вы можете использовать для отдыха после перелета и разницы во времени, или провести в свое удовольствие: прогуляться по городу, посетить Областной краеведческий музей или музей Победы, съездить на побережье Охотского моря или посетить рестораны и отведать островной кухни.
Дополнительные опции, которые можно заказать за доп. плату в день прилета:
Пожалуй, самая яркая морская экскурсия острова, где, двигаясь на лодках по морю вдоль берега, Вы увидите восхитительные водопады, изюбров, бегущих по горам, орланов и чаек, парящих в небе, нерп, то и дело показывающихся из воды, а если повезет, встретите косатку или кита!
Ну и конечный пункт прибытия – маяк японской постройки, больше напоминающий заброшенный старинный замок.
Вам представиться возможность побывать внутри маяка, подняться на его вершину, посмотреть гнезда и птенцов чаек.
Обязательно увидим по дороге: Мыс Белый Камень, Мыс Три Камня, водопады, поселки Новиково и Озерск, город Корсаков.
Удивительная экскурсия по прекрасным местам берега Татарского пролива, где вы сможете увидеть Маяк Слепиковского, Маяк Лопатина, остатки синтоистского храма в г. Холмск и лежбище сивучей.
8:00 Выезд.
10:00 Посещаем уникальный природный зоопарк – лежбище сивучей (на лодке если позволит погода).
В Невельске существует первая в России смотровая площадка за сивучами.
Вы сможете подплыть поближе к ластоногим на лодке.
Во время экскурсии сивучи будут сопровождать вас, выпрыгивать из воды и мило фыркать.
11:00 Осмотр Маяка Лопатина.
12:00 Водопад «Салют».
13:30 Холмск.
Осколки периода Карафуто, остатки храма Маока-дзиндзя, культовые предметы и садик в японском стиле, который расположен на месте бывшего храмового сада.
14:30 Маяк Слепиковского.
В окрестностях с. Садовники кривая побережья уходит в сторону моря, вычерчивая треугольный выступ – мыс Слепиковского.
Здесь узкая линия песчаного пляжа разрастается до полосы приморских дюн.
Украшение этого необыкновенного места – маяк Слепиковского.
Единственный маяк на Сахалине, который отражается в воде.
15:00 – 16:00 Обед и прогулка по мысу Слепиковского.
18:30 Возвращение в Южно-Сахалинск
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!! Лагуна Буссе является особо охраняемой природной территорией. Посещение устричной банки проводится исключительно с ознакомительной целью.
Увлекательное путешествие по лагуне на вёсельном катамаране.
На этой экскурсии вы познакомитесь с уникальной флорой и фауной озера Буссе, поучаствуете в дегустации гигантской устрицы в сыром и запеченном виде, морского ежа и трубача под белое вино/шампанское.
А наш шеф-повар приготовит Вам на огне сахалинские деликатесы.
Выезд из гостиницы – ориентируемся по отливу, продолжительность экскурсии 12 часов.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Этот день мы оставили свободным, так как время вылета у всех может быть разное.
В зависимости от наличия свободного времени можно запланировать на этот день посещение рынка морепродуктов, сувенирных магазинов или музеев, если Вы не посетили их ранее, съездить на морское побережье.
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Южно-Сахалинске.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения:
Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск. Желающие могут забронировать семейные номера.
Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.
В Южно-Сахалинске и его окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, включая пешие прогулки и лыжный спорт.
Гостиница "Юбилейная" – отель категории три звезды, находится в живописном районе городского парка, пяти минутах езды от делового центра города и десяти минутах пешей прогулки от СТК "Горный воздух". Имеет благоустроенную ухоженную территорию с автостоянкой.
К услугам гостей номера с микроволновой печью. Все номера гостиницы "Юбилейная" оформлены в классическом стиле и оснащены рабочим столом. Ванные комнаты укомплектованы феном.
В кафе Time подают блюда европейской и восточной кухни. В 10 минутах ходьбы от отеля расположено несколько ресторанов.
В случае получения штормового предупреждения от Гидрометцентра, т. е. проведение экскурсии угрожает жизни и здоровью туриста, экскурсия переносится на другой день в рамках программы или будет предложен альтернативный вариант экскурсии.
Также маршруты и экскурсии могут быть переставлены местами в рамках экскурсионного тура по погодным условиям.
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.