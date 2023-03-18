Весна на Сахалине

Вас ждут интереснейшие 5 дней на Сахалине

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Вас ждут интереснейшие 5 дней на Сахалине! За это время Вы побываете в самых самобытных местах, увидите вблизи морских львов, познакомитесь с обитателями лагуны Буссе, попробуете морские деликатесы, собранные своими руками, а дополнят ваши впечатления звонкие весенние водопады, легендарные маяки и завораживающие морские пейзажи.

На всех маршрутах Вас будут сопровождать опытные инструкторы, а перемещаться Вы будете на самом комфортном и проходимом транспорте!
Весна на Сахалине
Весна на Сахалине
Весна на Сахалине
Весна на Сахалине
Весна на Сахалине
Весна на Сахалине
Весна на Сахалине
Весна на Сахалине
Весна на Сахалине
Весна на Сахалине
Весна на Сахалине
Весна на Сахалине
Весна на Сахалине
Весна на Сахалине
Весна на Сахалине
Весна на Сахалине
Весна на Сахалине
Весна на Сахалине
Весна на Сахалине
Весна на Сахалине
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Морская прогулка к маяку Анива
Морская прогулка к маяку Анива
Самая яркая морская экскурсия острова – восхитительные водопады, нерпы, и наконец, маяк, больше напоминающий заброшенный старинный замок
Лежбище сивучей
Лежбище сивучей
Вы отправитесь на первую в России смотровую площадку для наблюдения за этими милыми созданиями
Морские деликатесы
Морские деликатесы
Поучаствуете в дегустации гигантской устрицы, морского ежа и трубача под аккомпанемент белого вина

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Свободный день и отдых

Прибытие в город.

Свободное время, которое Вы можете использовать для отдыха после перелета и разницы во времени, или провести в свое удовольствие: прогуляться по городу, посетить Областной краеведческий музей или музей Победы, съездить на побережье Охотского моря или посетить рестораны и отведать островной кухни.

Дополнительные опции, которые можно заказать за доп. плату в день прилета:

  • встреча в аэропорту, трансфер до гостиницы;
  • обзорная экскурсия по г. Южно-Сахалинску;
  • раннее заселение в гостиницу (до 14.00);
  • приветственный ужин на побережье из морепродуктов;
  • индивидуальный тур к достопримечательностям острова (возможность проведения зависит от времени прилета).
Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Свободный день и отдыхПрибытие в г. Южно-Сахалинск. Свободный день и отдыхПрибытие в г. Южно-Сахалинск. Свободный день и отдыхПрибытие в г. Южно-Сахалинск. Свободный день и отдых
2 день

Маяк Анива

Пожалуй, самая яркая морская экскурсия острова, где, двигаясь на лодках по морю вдоль берега, Вы увидите восхитительные водопады, изюбров, бегущих по горам, орланов и чаек, парящих в небе, нерп, то и дело показывающихся из воды, а если повезет, встретите косатку или кита!

Ну и конечный пункт прибытия – маяк японской постройки, больше напоминающий заброшенный старинный замок.

Вам представиться возможность побывать внутри маяка, подняться на его вершину, посмотреть гнезда и птенцов чаек.

Обязательно увидим по дороге: Мыс Белый Камень, Мыс Три Камня, водопады, поселки Новиково и Озерск, город Корсаков.

Маяк АниваМаяк АниваМаяк АниваМаяк АниваМаяк АниваМаяк Анива
3 день

Татарский пролив

Удивительная экскурсия по прекрасным местам берега Татарского пролива, где вы сможете увидеть Маяк Слепиковского, Маяк Лопатина, остатки синтоистского храма в г. Холмск и лежбище сивучей.

8:00 Выезд.

10:00 Посещаем уникальный природный зоопарк – лежбище сивучей (на лодке если позволит погода).

В Невельске существует первая в России смотровая площадка за сивучами.

Вы сможете подплыть поближе к ластоногим на лодке.

Во время экскурсии сивучи будут сопровождать вас, выпрыгивать из воды и мило фыркать.

11:00 Осмотр Маяка Лопатина.

12:00 Водопад «Салют».

13:30 Холмск.

Осколки периода Карафуто, остатки храма Маока-дзиндзя, культовые предметы и садик в японском стиле, который расположен на месте бывшего храмового сада.

14:30 Маяк Слепиковского.

В окрестностях с. Садовники кривая побережья уходит в сторону моря, вычерчивая треугольный выступ – мыс Слепиковского.

Здесь узкая линия песчаного пляжа разрастается до полосы приморских дюн.

Украшение этого необыкновенного места – маяк Слепиковского.

Единственный маяк на Сахалине, который отражается в воде.

15:00 – 16:00 Обед и прогулка по мысу Слепиковского.

18:30 Возвращение в Южно-Сахалинск

Татарский проливТатарский проливТатарский проливТатарский проливТатарский проливТатарский пролив
4 день

Экскурсия на лагуну Буссе

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!! Лагуна Буссе является особо охраняемой природной территорией. Посещение устричной банки проводится исключительно с ознакомительной целью.

Увлекательное путешествие по лагуне на вёсельном катамаране.

На этой экскурсии вы познакомитесь с уникальной флорой и фауной озера Буссе, поучаствуете в дегустации гигантской устрицы в сыром и запеченном виде, морского ежа и трубача под белое вино/шампанское.

А наш шеф-повар приготовит Вам на огне сахалинские деликатесы.

Выезд из гостиницы – ориентируемся по отливу, продолжительность экскурсии 12 часов.

Экскурсия на лагуну БуссеЭкскурсия на лагуну БуссеЭкскурсия на лагуну Буссе
5 день

Завершение программы

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Этот день мы оставили свободным, так как время вылета у всех может быть разное.

В зависимости от наличия свободного времени можно запланировать на этот день посещение рынка морепродуктов, сувенирных магазинов или музеев, если Вы не посетили их ранее, съездить на морское побережье.

Дополнительные опции, которые можно заказать в этот день:
  • трансфер из/в аэропорт, с посещением рынка морепродуктов;
  • поздний выезд из гостиницы (после 12.00);
  • индивидуальный тур к достопримечательностям острова (возможность проведения зависит от времени вылета).
Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Южно-Сахалинске.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения:

  • 45 000 руб. при двухместном размещении;
  • 51 000 руб. при одноместном размещении.

Варианты проживания

Отель «Юность»

4 ночи

Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск. Желающие могут забронировать семейные номера.

Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.

В Южно-Сахалинске и его окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, включая пешие прогулки и лыжный спорт.

Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»

Гостиница «Юбилейная»

4 ночи

Гостиница "Юбилейная" – отель категории три звезды, находится в живописном районе городского парка, пяти минутах езды от делового центра города и десяти минутах пешей прогулки от СТК "Горный воздух". Имеет благоустроенную ухоженную территорию с автостоянкой.

К услугам гостей номера с микроволновой печью. Все номера гостиницы "Юбилейная" оформлены в классическом стиле и оснащены рабочим столом. Ванные комнаты укомплектованы феном.

В кафе Time подают блюда европейской и восточной кухни. В 10 минутах ходьбы от отеля расположено несколько ресторанов.

Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в гостинице в г. Южно-Сахалинск
  • Завтраки
  • Ежедневные интересные экскурсии
  • Сопровождающие и транспорт по маршрутам
  • Страхование
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Трансфер из и в гостиницу
  • Раннее заселение и поздний выезд из гостиницы
  • Опции за доп. плату, которые можно заказать дополнительно
  • Личные расходы (морепродукты, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Возможно ли изменение в программе?

В случае получения штормового предупреждения от Гидрометцентра, т. е. проведение экскурсии угрожает жизни и здоровью туриста, экскурсия переносится на другой день в рамках программы или будет предложен альтернативный вариант экскурсии.

Также маршруты и экскурсии могут быть переставлены местами в рамках экскурсионного тура по погодным условиям.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Многодневные туры
5-дневные туры

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