1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Бухта Тихая и Клоковский водопад: уникальная экскурсия Сахалина
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на экскурсии к Бухте Тихой и Клоковскому водопаду
Начало: Место вашего прибывания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 22 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия на мыс Великан - Живописные пейзажи и природное разнообразие
Встречайте удивительный мир природы Сахалина с экскурсией на мыс Великан - место силы и красоты
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
27 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Погрузитесь в мир природных красот и исторических событий на Мысе Евстафия и Бирюзовых озерах
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Время выезда может быть изменено
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Приключения на снегоходах
Начало: Сахалинская 2
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Таинственная бухта Тихая и водопад Клоковский: экскурсия на Сахалине
Встречайте Сахалин во всем его великолепии: бухта Тихая, янтарный пляж и водопад Клоковский ждут вас
Начало: Заберем Вас из отеля
Расписание: С апреля по декабрь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 24 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Лягушка»: Мистика и Природа Южно-Сахалинска
Вас ждет увлекательное путешествие к скальному останцу «Лягушка», где каждый камень хранит тайну
Начало: Место встречи обсуждается индивидуально с гидом
Расписание: Любой день недели
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья19 сентября 2023Хребет Жданко - спящий драконВ августе вместе с другом посетили индивидуальную экскурсию на хребет Жданко с проводником Костей. Восторг!!! Он настоящий профессионал, ориентирован на
- УУскова7 сентября 2023Ездили с Александром на озера и мыс Евстафия. Несмотря на сложную дорогу, перенесли все хорошо и зарядились суперположительными эмоциями. Экскурсия отличная. Александр просто молодец! Очень много рассказал об острове, этих местах, напоил вкусным чаем. Я в восторге!
- ААндрей5 сентября 2023Хребет Жданко - спящий драконВсе было офигенно. Столько эмоции я не испытывал за поход. Костя профессионал своего дела, который много раз покорял хребет Жданко.
- ССергей4 сентября 2023Хребет Жданко - спящий драконОгромное спасибо Тусе и Косте за захватывающие экскурсии по мысу Птичий, к Лягушке и по бухте «Тихая». Спасибо за веселую атмосферу и, как бонус, их авторский чай. Даже угрюмая погода и туман не смогли омрачить нашу поездку.
- ЕЕлена28 августа 2023Добрый день! На Сахалин приехала впервые, впечатления остались самые замечательные. Хочу поблагодарить Арсения за организацию нашего тура, и отдельно слова
- ВВиктория19 июля 2023Бухта ТихаяРекомендую эту экскурсию всем, кто хочет изучить бухту Тихая более подробно, чем предполагается в рамках групповых экскурсий. Вместе с гидом
- ММаксим17 июля 2023Анна замечательный гид! Провела нам превосходную экскурсию на мыс Птичий и мыс Великан. Очень интересно и познавательно. Отдельное спасибо за организованный пикник. Рекомендую!
- ДДенис16 июня 2023Прекрасная экскурсия с потрясающими видами природы, преодолением горных трасс на джипе через траву с человеческий рост и горные реки. А в конце обед с видом на море. Гид Александр кладезь интересных историй про места родного острова и его природу.
- ЯЯна9 октября 2022Получили массу хороших эмоций от увиденного! Всё соответствует описанию тура. Комфортный автомобиль. Время в общении с гидом пролетело незаметно. Провести свой день рождения на этой экскурсии было правильным решением!
- ААлексей15 августа 2022Лагуна Буссе и мыс ВеликанЭто просто не передаваемые впечатления от данной экскурсии! Анна прекрасный гид, всю дорогу рассказывала нам историю Сахалина, местные обычаи и
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Треккинг и походы»
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