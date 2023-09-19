Н Наталья Хребет Жданко - спящий дракон читать дальше туриста. У подножия рассказал о технике безопасности (если что, в машине у ребят есть памятки), подстраивался под наш темп, подбодрял на подъеме. Что очень приятно. А на хребте рассказывал различные истории и легенды, связанные с этим местом. Отдельное спасибо Наташе за вкусный авторский чай и перекус после такого похода по хребту. В августе вместе с другом посетили индивидуальную экскурсию на хребет Жданко с проводником Костей. Восторг!!! Он настоящий профессионал, ориентирован на

У Ускова Мыс Евстафия и Бирюзовые озера Ездили с Александром на озера и мыс Евстафия. Несмотря на сложную дорогу, перенесли все хорошо и зарядились суперположительными эмоциями. Экскурсия отличная. Александр просто молодец! Очень много рассказал об острове, этих местах, напоил вкусным чаем. Я в восторге!

А Андрей Хребет Жданко - спящий дракон читать дальше Благодаря ему у нас осталась масса приятных моментов, впечатлений и классных фоток с дрона. А Туся приготовила авторский чай и за атмосферной, неторопливой беседой время пролетело незаметно. Смело всем рекомендую этих ребят! Все было офигенно. Столько эмоции я не испытывал за поход. Костя профессионал своего дела, который много раз покорял хребет Жданко.

С Сергей Хребет Жданко - спящий дракон Огромное спасибо Тусе и Косте за захватывающие экскурсии по мысу Птичий, к Лягушке и по бухте «Тихая». Спасибо за веселую атмосферу и, как бонус, их авторский чай. Даже угрюмая погода и туман не смогли омрачить нашу поездку.

Е Елена Бухта тиха + клоковский водопад читать дальше благодарности непосредственно нашему гиду, Сергею! Сергей, Вы супер, с Вами было легко, интересно и увлекательно! Замечательно, когда у человека есть чувство юмора, в запасе интересные рассказы! Рекомендую ребят всем, кто планирует путешествие на Сахалин. Добрый день! На Сахалин приехала впервые, впечатления остались самые замечательные. Хочу поблагодарить Арсения за организацию нашего тура, и отдельно слова

В Виктория Бухта Тихая читать дальше мы прошли по берегу в соседнюю бухту, поднялись на холм и дошли до скалы Сфинкс. Оттуда открывался удивительный вид на бухту и побережье. Также гид рассказал очень много интересных фактов об истории и природе Сахалина, поэтому прогулка вышла очень увлекательной. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет изучить бухту Тихая более подробно, чем предполагается в рамках групповых экскурсий. Вместе с гидом

М Максим Тур на мыс Великан Анна замечательный гид! Провела нам превосходную экскурсию на мыс Птичий и мыс Великан. Очень интересно и познавательно. Отдельное спасибо за организованный пикник. Рекомендую!

Д Денис Мыс Евстафия и Бирюзовые озера Прекрасная экскурсия с потрясающими видами природы, преодолением горных трасс на джипе через траву с человеческий рост и горные реки. А в конце обед с видом на море. Гид Александр кладезь интересных историй про места родного острова и его природу.

Я Яна Бухта тиха + клоковский водопад Получили массу хороших эмоций от увиденного! Всё соответствует описанию тура. Комфортный автомобиль. Время в общении с гидом пролетело незаметно. Провести свой день рождения на этой экскурсии было правильным решением!