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Полезная информация о Южно-Сахалинске

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Местное время в Южно-Сахалинске
05:3809
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаЮжно-Сахалинск
По-английскиYuzhno-Sakhalinsk
Столица регионаЮжно-Сахалинск является столицей региона
Население города176 484 чел.
АэропортЮжно-Сахалинск UUS
Часовой поясAsia/Sakhalin
Средняя высота48 м. от уровня моря

Где находится Южно-Сахалинск на карте

Южно-Сахалинск фото города
Южно-Сахалинск

Популярные экскурсии в Южно-Сахалинске

Индивидуальная программа на английском языке
Индивидуальная программа на английском языке
21000
за чел.

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