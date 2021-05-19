Полезная информация о Южно-Сахалинске
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Местное время в Южно-Сахалинске
05:3809
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Южно-Сахалинск
|По-английски
|Yuzhno-Sakhalinsk
|Столица региона
|Южно-Сахалинск является столицей региона
|Население города
|176 484 чел.
|Аэропорт
|Южно-Сахалинск UUS
|Часовой пояс
|Asia/Sakhalin
|Средняя высота
|48 м. от уровня моря
Где находится Южно-Сахалинск на карте
Южно-Сахалинск