Вас ждут фотогеничные бухты Шикотана, джип-туры и прогулки к легендарному мысу Край Света, где заканчивается суша и начинается
Программа тура по дням
Отправление на о. Шикотан. День в море
Прибыть в Южно-Сахалинск необходимо за день до тура.
День, посвященный суровому, но притягательному Охотскому морю.
09:00 Сбор группы и трансфер в порт города Корсаков.
10:00 Прибытие, регистрация на рейс.
12:00 Отправление на остров Шикотан.
Общее время в пути 21 час.
Что можно успеть сделать за 21 час до Шикотана:
- встретить красивый рассвет и закат в море;
- поближе познакомиться с группой;
- насладиться свежим морским воздухом;
- увидеть пейзажи береговой линии островов;
- поверить в удачу и встретить морских попутчиков – дельфинов.
Прибытие на о. Шикотан, экскурсия в бухту Димитрова
Добро пожаловать на остров Тишины.
День, посвященный первому знакомству с Курильскими островами.
09:00 Прибытие на о. Шикотан.
Трансфер в гостиницу.
Завтрак.
Оставляем багаж в гостинице на хранение (заселение с 14:00).
Отправление в бухту Димитрова.
Бухта Димитрова и одноименный полуостров получили свое название в честь выдающегося деятеля болгарского рабочего движения и основателя Болгарской Народной Республики Димитрова Георгия Михайловича.
В районе бухты Димитрова когда-то жили японские рыбаки. Сейчас это место – исключительно природная достопримечательность. Высокие скалистые берега, виды океана, ароматы лугового разнотравья – эта бухта идеальна для фотопрогулок и уединения с природой.
Обед на маршруте.
Возвращение в гостиницу.
Размещение, отдых.
Ужин.
Свободное время.
Экскурсия в бухту Безымянную и мыс Край света
Завтрак.
Отправление на экскурсию в Бухту Безымянную и мыс Край света.
Джип-тур до мыса Край Света по лесной дороге.
Пешая прогулка по мысу Край света. Фотостоп.
Мыс Край Света - высокий, волнообразный и длинный, как раскатанный шарф. Немного пройтись и перед вами открывается Тихий океан. Это самая отдаленная точка от столицы России, расстояние до Москвы по прямой чуть более 7 100 км.
Всё, Россия закончилась. Дальше – за 8 тыс. км воды – только Америка. Под ногами, на дне отвесной 50-м пропасти, бьются о камни тяжёлые волны. Сильный ветер дает о себе знать, почти срывая с места, заряжая энергией этого места.
Переезд на мыс Краб, наружный осмотр маяка Шпанберга.
Обед – ланч-бокс.
Отправление в бухту Безымянную. Фотостоп.
Бухта Безымянная – с тех пор, как сняли фильм в 1972 году, ее все чаще называют бухтой Робинзона, но название это вряд ли приживется, потому что уже прижилось Безымянная. По мнению многих очевидцев эта бухта является самым красивым природным местом острова.
Прогулка по побережью Тихого океана.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в гостинице.
Экскурсия в бухту Хромова и отправление на остров Кунашир
День, когда море вновь зовет в путь.
Завтрак в гостинице.
Сбор и отправление в бухту Хромова, посещение смотровой.
Отправление в порт.
Регистрация и отправление на о. Кунашир (в пути 4 часа).
Обед самостоятельно на судне.
Прибытие на о. Кунашир.
Трансфер в гостиницу.
Ужин.
Свободное время.
Экскурсия в кальдеру вулкана Головнина. Озеро Горячее и озеро Кипящее
День, посвященный мощи природы: моря и вулканов.
Завтрак.
Отправление до начала треккингового маршрута к кальдере вулкана Головнина.
Там, где не справляются машины – идем пешком.
Треккинговый маршрут до кальдеры вулкана Головнина (от высадки с транспорта до места назначения расстояние составляет 7 км, туда и обратно 14 км).
Вулкан Головнина – вулкан назван в честь отважного русского путешественника Василия Головнина, осваивавшего Курилы в начале XIX века и совершившего два кругосветных путешествия.
Характерной особенностью вулкана Головнина является отсутствие четко выраженного конуса – когда-то, тысячи лет назад, произошел гигантский взрыв, сравнимый со взрывом Тамбора или Кракатау.
Спуск в кальдеру.
В кальдере расположено два озера, одно из них носит имя Горячее, а второе, которое находится непосредственно в одном из кратеров - озеро Кипящее. В озерах присутствует большое количество серных и сульфидных соединений, а на Кипящем и вовсе плавает сульфидно-серная пена.
Осмотр озер Горячее и Кипящее. Фотостоп.
Обед-пикник с морепродуктами на маршруте.
Возвращение к месту стоянки транспорта. Посадка в транспорт.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в гостинице.
Свободное время.
Экскурсия на мыс Столбчатый и фумарольное поле вулкана Менделеева
День, посвященный созерцанию природы, космическим пейзажам и природному памятнику мирового значения
Завтрак.
Трансфер к месту начала маршрута.
Начало маршрута от стоянки автомобилей.
Отправление на маршрут по лесной тропе через заросли бамбука.
Треккинговый маршрут от места стоянки транспорта до фумарольных полей составляет 3,5 км (туда – обратно 7 км).
Маршрут проходит через бамбук высотой около 1,5 – 2 метра.
Прибытие на фумарольное поле. Осмотр фумарол.
Фумаролы — это трещины, из которых громкими выхлопами выходят на поверхность вулканические газы. В их составе содержится сера, которая кристаллизуется и украшает выходы желтыми кружевными узорами.
Необыкновенное и эффектное зрелище, от которого сложно оторваться!
Обед-пикник с морепродуктами на маршруте.
Возвращение к месту стоянки транспорта. Посадка в транспорт.
Трансфер до побережья Охотского моря.
Треккинговый маршрут по берегу до мыса Столбчатый протяженностью в 3,5 км в одну сторону (туда-обратно 7 км).
Мыс Столбчатый – одна из визитных карточек о. Кунашир и всей Сахалинской области. Мыс образовался в результате извержения вулкана Менделеева.
Вся порода состоит из шестигранных и пятигранных правильных столбиков, которые поражают своей формой. В некоторых местах высота столбов достигает 50 метров.
Отдельно подскажем самые лучшие ракурсы для памятных фотографий и селфи.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в гостинице.
Свободное время.
Отправление на о. Сахалин, день в море
Отличная возможность отдохнуть от активностей и послушать шум волн.
Завтрак в гостинице.
Трансфер в порт. Регистрация на рейс.
13:00 Отправление судна.
На о. Сахалин идем через о. Шикотан.
Вспомним, с чего начиналось наше путешествие. Стоянка в порту Малокурильское 5 часов.
Обед и ужин самостоятельно на судне.
Ночевка на судне.
Прибытие на о. Сахалин
День, когда Сахалин встречает путешественников.
Завтрак, обед и ужин самостоятельно на судне.
20:00 Прибытие судна в порт г. Корсаков.
Трансфер в г. Южно-Сахалинск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице, гостевом доме и 2 ночи в каюте теплохода по маршруту.
Стоимость тура:
- двухместное размещение — 206 900 руб. /чел.;
- одноместное размещение — 238 800 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Звезда»
Номера с двумя односпальными или одной двуспальной кроватью, удобства в номере.
Гостевой дом «Кунашир»
Номера с двумя односпальными или одной двуспальной кроватью, удобства в номере.
Теплоход
Проживание на теплоходе в каюте 3 категории (четырехместное размещение, удобства в каюте).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе: 6 завтраков, 4 обеда, 5 ужинов на островах Шикотан и Кунашир, кроме периода пребывания на судне
- Сопровождение водителем-проводником на Курильских островах (Шикотан и Кунашир)
- Проживание, указанное в программе
- Страхование от несчастного случая (сумма покрытия до 2 000 000 рублей)
- Оформление пограничного разрешения на Курильские острова
Что не входит в цену
- Авиабилет до Южно-Сахалинска и обратно
- Билет на теплоход по маршруту: порт Корсаков - порт Малокурильское - порт Южно-Курильск - порт Корсаков в каюте 3 категории (четырехместное размещение, удобства в каюте) - стоимость уточняется
- Питание, не входящее в программу, либо указанное «самостоятельно»
- Дополнительные ночи к туру
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные документы;
- треккинговую обувь/ботинки с хорошим сцеплением (желательно не промокаемую) с хорошей фиксацией стопы;
- гамаши;
- сменная обувь (кроссовки, кеды или иная обувь, которая будет более удобна при передвижении на городских маршрутах);
- ветро-влагонепроницаемая куртка с капюшоном, штаны (желательно не промокаемые)
- флисовая кофта или свитер;
- шапка, бандана (кепка), бафф;
- футболки, термобелье (в зависимости от погоды на Сахалине в дни вашего путешествия и в частности, при наличии в программе морской экскурсии);
- купальник, плавки;
- перчатки или митенки;
- треккинговые палки (желательно, они облегчают восхождения, но не обязательно);
- солнцезащитные очки и солнцезащитный крем;
- лекарства, необходимые по состоянию здоровья (для сердца, от давления, от аллергии, от укачивания и т. д.);
- фото- и видеоаппаратура;
- запасные батарейки, портативное зарядное устройство;
- средства личной гигиены;
- средство от насекомых (вместо аэрозолей советуем брать крема и гели, так как аэрозоли могут быть изъяты в процессе прохождения предполетного досмотра).
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.
Информация о туристе:
- Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
- Занимаемая должность;
- Номер служебного (рабочего) телефона;
- Номер домашнего телефона.
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее, чем за 15 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее, чем за 30 дней до заезда.
Оформление пропуска для иностранных граждан занимает около 30 рабочих дней.
Иностранным гражданам также необходимо наличие миграционной карты.
Возможны ли изменения в программе?
Погода на островах очень переменчива, из-за туманов и непогоды некоторые локации могут быть недоступны. В связи с этим принимающая сторона оставляет за собой право замены локаций.
Туроператор не несет ответственности за действия внутрирегионального перевозчика, в частности за задержку или отмену рейса. В этом случае корректировка программы тура будет напрямую зависеть от информации, предоставляемой перевозчиком.
Какие есть правила безопасности и поведения в туре?
- Просим внимательно слушать гида/проводника и СТРОГО следовать его инструкциям.
- При прохождении маршрутов возможна встреча с дикими животными и особенностями местного рельефа, которые могут представлять опасность.
- Убедительная просьба не мусорить и сохранять природные объекты в чистоте во время прохождения маршрута. Мы должны приложить все усилия, чтобы сохранить уникальность и первозданность посещаемых мест.
- Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита.
- Просим проявлять бдительность и в погоне за красивым кадром или удачным ракурсом не забывать об осторожности:
- не подходите близко к краю обрыва, не ближе 1,5 м от края;
- если делаете селфи, убедитесь в безопасности своего местоположения/позиции;
- проявляйте осторожность при съемке геотермальных объектов и представителей флоры и фауны.
Есть ли возрастные ограничения?
Ввиду того, что данный тур групповой, а также в связи с наличием в туре достаточно продолжительных переходов по пересеченной местности, участие детей младше 14 лет не рекомендуется.
В связи с наличием в туре достаточно продолжительных переходов по пересеченной местности с осторожностью допускается участие туристов старше 65 лет. Для данных туристов страхование от несчастного случая рассчитывается индивидуально.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.