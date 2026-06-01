3 день

Экскурсия в бухту Безымянную и мыс Край света

Завтрак.

Отправление на экскурсию в Бухту Безымянную и мыс Край света.

Джип-тур до мыса Край Света по лесной дороге.

Пешая прогулка по мысу Край света. Фотостоп.

Мыс Край Света - высокий, волнообразный и длинный, как раскатанный шарф. Немного пройтись и перед вами открывается Тихий океан. Это самая отдаленная точка от столицы России, расстояние до Москвы по прямой чуть более 7 100 км.

Всё, Россия закончилась. Дальше – за 8 тыс. км воды – только Америка. Под ногами, на дне отвесной 50-м пропасти, бьются о камни тяжёлые волны. Сильный ветер дает о себе знать, почти срывая с места, заряжая энергией этого места.

Переезд на мыс Краб, наружный осмотр маяка Шпанберга.

Обед – ланч-бокс.

Отправление в бухту Безымянную. Фотостоп.

Бухта Безымянная – с тех пор, как сняли фильм в 1972 году, ее все чаще называют бухтой Робинзона, но название это вряд ли приживется, потому что уже прижилось Безымянная. По мнению многих очевидцев эта бухта является самым красивым природным местом острова.

Прогулка по побережью Тихого океана.

Возвращение в гостиницу.

Ужин в гостинице.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160