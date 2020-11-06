Как добраться до Южно-Сахалинска на самолёте
В Южно-Сахалинске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yuzhno-Sakhalinsk Airport» вам не избежать
Список аэропортов Южно-Сахалинска
- Южно-Сахалинск UUSYuzhno-Sakhalinsk Airport
Самые дешёвые билеты в Южно-Сахалинск из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|06.11.2020
|из 🇷🇺Комсомольска-на-Амуре
|3 705
|1ч 35м
|21.12.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|5 640
|2ч 25м
|22.10.2020
|из 🇷🇺Камчатки
|5 640
|3ч 10м
|11.12.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|5 781
|1ч 20м
|25.12.2020
|из 🇷🇺Итурупа
|5 942
|1ч 20м
|28.10.2020
|из 🇷🇺Южно-Курильска
|5 942
|1ч 25м
|06.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|6 110
|1ч 50м
|09.11.2020
|из 🇷🇺Охи
|6 940
|2ч 5м
|29.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|8 550
|3ч 40м
|23.10.2020
|из 🇷🇺Читы
|11 250
|7ч 30м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|11 359
|8ч 50м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Нерюнгри
|12 379
|18ч 40м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|13 100
|19ч 20м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|13 545
|25ч 55м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|13 859
|36ч 45м (⇵1)
|03.12.2020
|из Сеула
|13 924
|15ч 50м (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇷🇺Якутска
|14 027
|4ч 30м
|01.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|14 112
|26ч 10м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇷🇺Магадана
|14 135
|49ч 5м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|14 589
|20ч 45м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|14 658
|31ч 30м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|14 662
|26ч 15м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|14 685
|26ч 55м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|14 761
|28ч 50м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|15 119
|60ч 50м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|15 132
|46ч 55м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|15 294
|32ч 35м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|15 296
|31ч 10м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|15 399
|20ч 25м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|15 585
|18ч 35м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|15 721
|27ч 5м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|15 761
|31ч 45м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|15 762
|18ч 35м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|15 826
|27ч 5м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|15 826
|28ч (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|15 829
|29ч 45м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|15 831
|20ч (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Сургута
|15 831
|20ч 45м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|15 833
|28ч (⇵1)
|24.12.2020
|из 🇷🇺Кургана
|15 888
|44ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Магаса
|15 930
|33ч 5м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|15 938
|17ч 40м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|15 942
|30ч 50м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|15 977
|20ч 55м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|16 026
|28ч 5м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|16 103
|31ч 40м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|16 142
|18ч 45м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Анапы
|16 158
|29ч 15м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|16 237
|29ч 40м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|16 366
|29ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|16 366
|27ч 30м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Томска
|16 540
|13ч 10м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|16 569
|35ч 55м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Нальчика
|16 833
|35ч 30м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Абакана
|17 031
|36ч 10м (⇵2)
|27.10.2020
|из Ялты
|17 163
|29ч 15м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Курска
|17 297
|17ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|17 905
|18ч 25м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Ярославля
|18 302
|29ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Грозного
|18 347
|28ч 50м (⇵1)
|15.12.2020
|из Пусана
|18 431
|22ч 55м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|18 709
|34ч 45м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|19 006
|29ч 30м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Анадыря
|19 610
|19ч 20м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Череповеца
|19 799
|42ч 55м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|19 963
|35ч 50м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Кызыла
|20 021
|40ч 40м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇹🇷Антальи
|20 144
|34ч 5м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|20 267
|26ч 55м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|20 362
|39ч 35м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Горно-Алтайска
|21 763
|41ч 50м (⇵2)
|06.04.2021
|из 🇷🇺Архангельска
|22 120
|29ч 20м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|22 266
|37ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|23 009
|31ч (⇵1)
|04.01.2021
|из 🇲🇩Кишинёва
|23 505
|31ч 45м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|23 530
|20ч 30м (⇵1)
|17.01.2021
|из 🇦🇲Еревана
|23 545
|33ч 5м (⇵2)
|17.03.2021
|из 🇰🇬Бишкека
|24 538
|44ч 50м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Надыма
|24 925
|17ч 20м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇰🇬Оша
|25 634
|20ч (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇷🇺Саранска
|25 737
|31ч 25м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|27 129
|25ч 55м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|27 390
|13ч 30м (⇵1)
|03.01.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|28 024
|33ч 30м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|28 939
|40ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|30 044
|51ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|31 699
|44ч 30м (⇵2)
|29.01.2021
|из 🇦🇿Баку
|31 887
|32ч 35м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|32 360
|46ч 40м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇺🇿Ферганы
|32 468
|41ч 5м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|34 584
|38ч 35м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇹🇯Душанбе
|35 059
|21ч 40м (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇲🇻Мале
|47 981
|52ч 5м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇹🇭Пхукета
|48 286
|46ч 5м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇺🇿Нукуса
|48 892
|32ч 25м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇺🇿Намангана
|49 915
|34ч 35м (⇵2)
|29.08.2021
|из 🇯🇵Саппоро
|55 239
|42ч 55м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|62 083
|39ч 45м (⇵2)
|18.01.2021
|из 🇺🇸Хьюстона
|63 643
|47ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|65 117
|31ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Южно-Сахалинска
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Южно-Сахалинска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Бангкок, Благовещенск, Иркутск и Хабаровск
- 16.11.202023.11.2020
- 18.10.202026.10.2020
- 16.11.202025.11.2020
- 08.11.202015.11.2020
- 19.10.202022.10.2020
- 25.10.202007.11.2020
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