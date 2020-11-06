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Как добраться до Южно-Сахалинска на самолёте

В Южно-Сахалинске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yuzhno-Sakhalinsk Airport» вам не избежать

Список аэропортов Южно-Сахалинска

  1. Южно-Сахалинск UUS
    Yuzhno-Sakhalinsk Airport

Самые дешёвые билеты в Южно-Сахалинск из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
06.11.2020из 🇷🇺Комсомольска-на-Амуре3 7051ч 35м
21.12.2020из 🇷🇺Благовещенска5 6402ч 25м
22.10.2020из 🇷🇺Камчатки5 6403ч 10м
11.12.2020из 🇷🇺Хабаровска5 7811ч 20м
25.12.2020из 🇷🇺Итурупа5 9421ч 20м
28.10.2020из 🇷🇺Южно-Курильска5 9421ч 25м
06.11.2020из 🇷🇺Владивостока6 1101ч 50м
09.11.2020из 🇷🇺Охи6 9402ч 5м
29.11.2020из 🇷🇺Иркутска8 5503ч 40м
23.10.2020из 🇷🇺Читы11 2507ч 30м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Улан-Удэ11 3598ч 50м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Нерюнгри12 37918ч 40м (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇺Красноярска13 10019ч 20м (⇵1)
20.11.2020из 🇷🇺Москвы13 54525ч 55м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Новосибирска13 85936ч 45м (⇵1)
03.12.2020из Сеула13 92415ч 50м (⇵1)
18.12.2020из 🇷🇺Якутска14 0274ч 30м
01.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга14 11226ч 10м (⇵1)
28.11.2020из 🇷🇺Магадана14 13549ч 5м (⇵1)
05.12.2020из 🇷🇺Тюмени14 58920ч 45м (⇵1)
06.11.2020из 🇷🇺Волгограда14 65831ч 30м (⇵1)
11.12.2020из 🇷🇺Казани14 66226ч 15м (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇺Воронежа14 68526ч 55м (⇵1)
12.11.2020из 🇷🇺Мурманска14 76128ч 50м (⇵1)
12.11.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)15 11960ч 50м (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга15 13246ч 55м (⇵2)
15.11.2020из 🇷🇺Владикавказа15 29432ч 35м (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Краснодара15 29631ч 10м (⇵1)
03.11.2020из 🇷🇺Уфы15 39920ч 25м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Махачкалы15 58518ч 35м (⇵1)
06.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод15 72127ч 5м (⇵1)
02.11.2020из 🇷🇺Перми15 76131ч 45м (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Нижневартовска15 76218ч 35м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Калининграда15 82627ч 5м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Саратова15 82628ч (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Ульяновска15 82929ч 45м (⇵1)
03.12.2020из 🇷🇺Челябинска15 83120ч (⇵1)
25.11.2020из 🇷🇺Сургута15 83120ч 45м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Ижевска15 83328ч (⇵1)
24.12.2020из 🇷🇺Кургана15 88844ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Магаса15 93033ч 5м (⇵1)
25.10.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода15 93817ч 40м (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Оренбурга15 94230ч 50м (⇵1)
12.11.2020из 🇷🇺Омска15 97720ч 55м (⇵1)
02.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону16 02628ч 5м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Ставрополя16 10331ч 40м (⇵1)
04.11.2020из 🇷🇺Сочи16 14218ч 45м (⇵1)
13.11.2020из 🇷🇺Анапы16 15829ч 15м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Самары16 23729ч 40м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Астрахани16 36629ч (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Чебоксар16 36627ч 30м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Томска16 54013ч 10м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Белгорода16 56935ч 55м (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Нальчика16 83335ч 30м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Абакана17 03136ч 10м (⇵2)
27.10.2020из Ялты17 16329ч 15м (⇵1)
20.11.2020из 🇷🇺Курска17 29717ч 10м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Сыктывкара17 90518ч 25м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Ярославля18 30229ч 25м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Грозного18 34728ч 50м (⇵1)
15.12.2020из Пусана18 43122ч 55м (⇵2)
18.12.2020из 🇷🇺Ноябрьска18 70934ч 45м (⇵1)
23.11.2020из 🇷🇺Барнаула19 00629ч 30м (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇺Анадыря19 61019ч 20м (⇵1)
28.10.2020из 🇷🇺Череповеца19 79942ч 55м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Геленджика19 96335ч 50м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Кызыла20 02140ч 40м (⇵2)
20.12.2020из 🇹🇷Антальи20 14434ч 5м (⇵1)
03.12.2020из 🇧🇾Минска20 26726ч 55м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Нового Уренгоя20 36239ч 35м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Горно-Алтайска21 76341ч 50м (⇵2)
06.04.2021из 🇷🇺Архангельска22 12029ч 20м (⇵2)
27.10.2020из 🇺🇦Киева22 26637ч 55м (⇵2)
16.10.2020из 🇹🇷Стамбула23 00931ч (⇵1)
04.01.2021из 🇲🇩Кишинёва23 50531ч 45м (⇵1)
28.10.2020из 🇷🇺Магнитогорска23 53020ч 30м (⇵1)
17.01.2021из 🇦🇲Еревана23 54533ч 5м (⇵2)
17.03.2021из 🇰🇬Бишкека24 53844ч 50м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Надыма24 92517ч 20м (⇵2)
15.01.2021из 🇰🇬Оша25 63420ч (⇵2)
01.03.2021из 🇷🇺Саранска25 73731ч 25м (⇵1)
01.12.2020из 🇰🇿Алматы27 12925ч 55м (⇵2)
15.11.2020из 🇵🇱Варшавы27 39013ч 30м (⇵1)
03.01.2021из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)28 02433ч 30м (⇵2)
06.12.2020из 🇺🇿Ташкента28 93940ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇨🇿Праги30 04451ч 5м (⇵2)
09.11.2020из 🇦🇪Шарджи31 69944ч 30м (⇵2)
29.01.2021из 🇦🇿Баку31 88732ч 35м (⇵1)
09.11.2020из 🇦🇪Дубая32 36046ч 40м (⇵2)
03.11.2020из 🇺🇿Ферганы32 46841ч 5м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇸Белграда34 58438ч 35м (⇵2)
05.12.2020из 🇹🇯Душанбе35 05921ч 40м (⇵1)
15.01.2021из 🇲🇻Мале47 98152ч 5м (⇵2)
15.01.2021из 🇹🇭Пхукета48 28646ч 5м (⇵2)
24.10.2020из 🇺🇿Нукуса48 89232ч 25м (⇵2)
24.10.2020из 🇺🇿Намангана49 91534ч 35м (⇵2)
29.08.2021из 🇯🇵Саппоро55 23942ч 55м (⇵2)
02.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка62 08339ч 45м (⇵2)
18.01.2021из 🇺🇸Хьюстона63 64347ч 20м (⇵2)
01.11.2020из 🇹🇭Бангкока65 11731ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Южно-Сахалинска