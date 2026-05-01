Программа тура по дням
Прибытие на Итуруп. Плато Янкито и отель Камуй Котан
- Перелет с острова Сахалин на остров Итуруп.
- Путь на берег Охотского моря и прогулка по лавовому плато Янкито.
- После заселяемся в премиум-отель с видом на вулкан.
- Знакомство за ужином в ресторане отеля «Камуй Котан».
- Обратите внимание! Тайминг нашего первого дня будет зависеть от расписания рейса, который мы совершим, чтобы добраться на Итуруп. Расписание всегда скачет: рейс может быть как утренний, так дневной или вечерний. Программа этого дня и следующих дней могут быть скорректированы по погоде.
Из аэропорта имени А. П. Чехова (остров Сахалин) совершим часовой перелет на остров Итуруп. Приземляемся в аэропорту с говорящим названием Ясный.
Добро пожаловать на Итуруп!
Получаем багаж, садимся на новые джипы Tank 300 и отправляемся на берег Охотского моря. Около 20 минут, и мы на знаменитом плато Янкито — лавовом участке, который образовался после извержения вулкана Богдан Хмельницкий. Уникален он и фотогеничной формой лавы, и тем, что невозможно увидеть место извержения на склоне вулкана. А рядом находится еще одно уникальное историческое место, и мы его обязательно посетим, если позволит время.
Прогулка по Янкито займёт примерно час. Далее едем заселяться (около 30 минут в пути) в наш прекрасный отель «Камуй Котан». Вид на территории отеля потрясающий — на уже знакомый вулкан Богдана Хмельницкого.
Располагаемся в комфортных номерах с панорамными окнами в пол, разбираем вещи и немного отдыхаем.
Вечером для нас будет забронирован стол в ресторане нашего отеля (и снова панорамные окна и вид на вулкан). Соберёмся все вместе, чтобы познакомиться и начать дегустировать дальневосточные деликатесы.
В меню ресторана: свежайшие палтус, тунец, гребешок, краб, креветка — насладимся дарами Дальнего Востока в великолепном исполнении! В баре найдем достойный выбор европейских вин, домашние настойки (рекомендасьон!), авторские коктейли.
Ужин не включен в стоимость и оплачивается отдельно.
После ужина можно уютно посидеть в шезлонгах у костровой зоны с игристым, посмотреть на огонь и звёздное небо, почувствовать себя на самом краю земли!
Важно! Программа и тайминги дня могут быть изменены.
Выход на яхте к китам и «Оку Дракона». Белые скалы
- Завтрак.
- Выход в море на яхте искать китов и косаток под закуски и игристое!
- Высадка на лодках-зодиаках к Оку Дракона.
- Обед.
- Джип-тур по берегу к Белым и Черным скалам.
Сегодня нас ждет насыщенный день!
08:00 Завтрак (включен в стоимость) в формате «шведский стол» в ресторане нашего отеля. Морепродукты и хороший зерновой кофе прилагаются/
09:00 Трансфер в порт Китовый, посадка на премиальную яхту «Аллюр». Яхта гигантская: просторная палуба на корме, матрасы для релакса на носу, кают-компания со столом и сиденьями и верхняя открытая палуба (флайбридж) с кожаными лавками.
09:30-13:30 Морская прогулка вдоль берега Охотского моря. Пройдем вдоль живописных бухт, настоящих японских ворот-тории, кекуров, разноцветных речек, заброшенного маяка, полюбуемся вулканами и выходами лавы. Часто встречаем морских обитателей: киты, косатки, сивучи, дельфины.
Сделаем остановку на фантастической локации «Око Дракона», куда можно попасть только с воды. Высадимся с яхты на берег на лодке, чтобы увидеть каменную арку из лавовых потоков и вулканическую породу в форме чешуи.
На борту яхты подадим игристое и сет закусок от шефа ресторана «Камуй Котан».
13:30 Трансфер в ресторан «Камуй Котан».
14:00 Сытно и красиво обедаем (включено в стоимость).
В меню: бутерброд с красной икрой, малосольная кета, куриный бульон с яйцом, боул с креветками и трубачом, шарлотка, травяной чай.
15:30 Садимся на джипы и едем к знаковым местам острова — Черные скалы и базальтовые колонны, и к главной жемчужине — Белым скалам. До локаций мчим вдоль берега Охотского моря. Ветер, чайки, брызги и чистый драйв!
На Белых скалах совершим короткий треккинг вверх по тропе, чтобы полюбоваться местом с высоты и сделать эффектные фото. Проведем опыты с черным магнитящимся песком.
По погоде посетим водопад Девичьи слезы и проедем через самое узкое место Итурупа — Ветровой перешеек.
Внимательно смотрите на морское побережье — есть шанс найти настоящие японские кухтыли — стеклянные поплавки!
19:30 Возвращение в отель «Камуй Котан».
20:00 Бронь столика для нашей группы в ресторане отеля для ужина. Ужин оплачивается отдельно.
После ужина традиционный релакс и общение у костровой зоны.
Важно! Программа и тайминги дня могут быть изменены. Обед включен в стоимость тура, если у вас есть пищевые ограничения, необходимо сообщить заранее для корректировки меню.
Тихий океан и спа-программа
- Завтрак.
- Джип-тур по берегу Тихого океана: залив Касатка и Зеркальный пляж, старые японские тоннели и гроты, истории Перл-Харбора и Итурупской четверки.
- Обед.
- Программа в спа-зоне отеля.
Сегодня день не уступает по насыщенности и эмоциям!
08:00 Всё так же плотно и вкусно завтракаем в ресторане нашего отеля. Наслаждаемся чашкой ароматного кофе с видом на вулкан!
09:00 Садимся на внедорожники и мчим на Тихий океан! Наша цель — залив Касатка, одно из красивейших природных мест на острове. Едем вау-дорогой между сопок, по пути останавливаемся на смотровых площадках: Куйбышевский залив, руины японской деревни Рубэцу, панорамный вид на вулканы острова.
11:00 Здороваемся с океаном! В заливе «Касатка» увидим Зеркальный пляж, выброшенный буксир «Корунд» и место, откуда стартовали корабли на Перл-Харбор!
Прикоснемся к истории и старым японским тоннелям, которые прорыты прямо в скале, известной как Чертова скала. Самые смелые могут искупаться в Тихом океане!
13:30 Трансфер в ресторан «Камуй Котан».
14:30 Сытно и красиво обедаем.
В меню: сэндвич с крабом, пирог с красной рыбой, лагман с говядиной и папоротником, брауни, травяной чай.
16:00 Два часа удовольствия в спа-зоне отеля «Камуй Котан».
Уютная парная на дровах, чайная в японском стиле, открытый бассейн, уличная ванна, вид на вулкан. Идеально! Отдыхаем и расслабляемся.
19:00 Бронь столика для нашей группы в ресторане отеля для ужина. Ужин оплачивается отдельно. После ужина все также можно уютно посидеть в костровой зоне, посмотреть на огонь и звезды.
Важно! Программа и тайминги дня могут быть изменены. Обед включен в стоимость тура, если у вас есть пищевые ограничения, необходимо сообщить заранее для корректировки меню.
Вулкан Баранского: гейзер и горячие источники
- Завтрак.
- Джип-тур к подножию вулкана Баранского.
- Пикник у Кипящей реки.
- Купание в термальных источниках Баранского.
- Обед и трансфер в аэропорт Итурупа.
- Обратите внимание! Тайминг нашего дня будет во многом зависеть от расписания рейса о. Итуруп — о. Сахалин.
08:00 Финальный завтрак на шведской линии ресторана отеля «Камуй Котан».
09:00 Садимся на внедорожники и едем к подножию активного вулкана Баранского. По пути останавливаемся на смотровой площадке «Тринога» и услышим рассказ про озеро Покатое, где не водится рыба и которое облетают птицы.
Увидим заброшенную геотермальную станцию, которая должна была дать острову и его жителям дешевую энергию, узнаем, почему в Исландии так получилось, а на Итурупе — нет.
11:30 Отправимся к гейзеру Голубые глазки и устроим необычный пикник: сварим яйца в глазках и съедим их красиво вместе с красной икрой.
12:00 Искупаемся в источнике Кипящая река. Насладимся каменными термальными ваннами вулкана под открытым небом среди зарослей бамбука и клубов пара. По нашим скромным наблюдениям, это самые живописные источники России, девушек с телефоном сложно увести с этой локации.
Входной билет на термальные источники Баранского оплачивается отдельно.
13:00 Переезд в ресторан «Камуй Котан» или в кафе в городе Курильск.
14:30 Вкусно обедаем по меню. Обед оплачивается отдельно.
После трансфер в аэропорт Ясный к нашему рейсу на остров Сахалин.
Покидаем остров Итуруп и даем себе слово вернуться сюда и продолжать исследовать Курилы.
Важно! Программа и тайминги дня могут быть изменены.
Проживание
Тур предусматривает двухместное проживание в отеле Камуй Котан в номерах (с соседом/соседкой в одном номере).
Стоимость тура на 1 человека – 99 000 руб.
Одноместное проживание в отеле (сумма доплаты по запросу, если будут свободные номера) – от 45 000 руб.
Варианты проживания
Камуй Котан
На территории есть отель и сафари-тенты.
Новый современный отель «Камуй Котан» в лесу с видом на вулкан.
На территории СПА-комплекс с бассейном и парением, панорамный ресторан с меню из локальных продуктов, костровая зона с шезлонгами для вечерних посиделок у огня.
Стильные номера с панорамными окнами в пол и видом на вулкан.
Проживание двухместное. Кровать-трансформер позволяет собрать комфортное двуспальное место или две полноценные односпальные кровати.
Продуманный интерьер:
- Место для хранения вещей.
- Тёплый пол, шторы блэкаут, москитные сетки.
- Санузел с душевой без набивших оскомину душевых кабин и бойлеров.
- Wi-Fi, кондиционер, приточная вентиляция.
Важные мелочи:
- Ортопедический матрас, белоснежные простыни и полотенца, мягкие халаты и тапочки.
- Мини-бар, посуда и чай, графин для воды (питьевая чистая вода идёт прямо из-под крана).
- Мощный фен.
В сафари-тентах следующие условия:
- место для хранения вещей;
- тёплый пол, шторы блэкаут, москитные сетки;
- санузел с душевой;
- ортопедический матрас и меню подушек, белоснежные простыни и полотенца, мягкие халаты и тапочки;
- мини-бар, чайная станция, фен, Wi-Fi, кондиционер;
- кровать-трансформер позволяет собрать комфортное двуспальное место или две полноценные односпальные кровати.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное проживание в отеле Камуй Котан в номерах (с соседом/соседкой в одном номере)
- Все трансферы по программе (в том числе из/в аэропорт к рекомендованным рейсам)
- Два часа в спа-зоне отеля Камуй Котан (день 3)
- Все экскурсии по программе и входные билеты в природные парки по заявленному маршруту тура
- Морская прогулка на яхте "Аллюр" с высадкой на лодках-зодиаках к "Око Дракона", сет закусок и игристое включено
- Услуги местных гидов на всем протяжении маршрута
- Питание, указанное в программе: все завтраки в ресторане отеля Камуй Котан (кроме дня 1) два обеда в ресторане отеля Камуй Котан (день 2 и 3) пикник с икрой и игристым на вулкане Баранского
- Все завтраки в ресторане отеля Камуй Котан (кроме дня 1)
- Два обеда в ресторане отеля Камуй Котан (день 2 и 3)
- Пикник с икрой и игристым на вулкане Баранского
- Учет диетических ограничений гостей во время перекусов, завтраков и обедов
- Оформление разрешительных документов (для посещения Курильских островов требуется оформить пограничный пропуск в управлении ФСБ России)
- Услуга покупки билетов Сахалин (Южно-Сахалинск) - Итуруп (Курильск) и обратно
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Перелет до Итурупа и обратно
- Входной билет на термальные источники Баранского
- Все ужины и обеды, не указанные в разделе «включено в стоимость»
- Медицинская туристическая страховка
- Одноместное проживание в отеле (сумма доплаты по запросу, если будут свободные номера) - от 45 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Треккинговые кроссовки/ботинки и сменная пара обуви. Суровых треккингов не будет, поэтому главная цель — не мокнуть и не скользить.
- Непромокаемые куртка/ветровка и брюки. Погода здесь может меняться несколько раз за день. Нужна тёплая непродуваемая одежда. Можно взять тонкую шапку/бафф.
- Дождевик с капюшоном (многоразовый плотный).
- Термобельё, много носков, в том числе шерстяных.
- Кепка/бандана от солнца, очки и солнцезащитный крем. Солнце тут очень активное!
- Летняя одежда тоже может пригодиться. В сезоне 2025 было очень жарко.
- Репелленты спреи (важный пункт. В районе вулкана Баранского могут быть белоножки — кусачие мошки, вечерами тоже случается атака насекомых).
- Купальник и резиновые тапочки для горячих источников.
- Маленькое полотенце для горячих источников (или можно будет взять в аренду в отеле).
- Маленький рюкзак (уместить вещи на день: вода, кофта и т. д.).
- Можно взять магнит для проведения эксперимента с вулканическим песком (по желанию).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли рекомендации по покупке билетов?
На Итуруп добираемся в два этапа. Перелет из вашего города до Южно-Сахалинска (остров Сахалин) и дальше перелет из Южно-Сахалинска на Итуруп.
1. Необходимо самостоятельно купить билет на самолет из вашего города до Южно-Сахалинска (остров Сахалин).
Важно. Нужно прилететь на день раньше начала тура и провести ночь на Сахалине. То есть, если тур начинается 12 июля, вам нужно прилететь 11 июля. Выбирайте любой удобный вам рейс. Запас по времени необходим для того, чтобы иметь возможность в первый день тура вылететь локальным рейсом на Итуруп по назначенному расписанию. Из-за особенностей погоды в регионе точное время вылета будет известно только накануне.
2. Второй билет из Южно-Сахалинска до Итурупа (и обратно, соответственно), мы будем закупать для вас сами. Сделаем это централизованно для всей группы, как только они поступят в продажу.
Важно. Рекомендуем обратный билет из Южно-Сахалинска до вашего города брать как минимум на сутки позже (лучше даже двое) дня окончания тура. Всё по той же причине вероятности отмены/переноса локальных рейсов из-за погоды. Рекомендуем брать возвратные билеты с возможностью переноса даты вылета.
Возможны ли изменения в программе?
Программа и тайминги дня могут быть изменены.
Для кого подойдёт тур?
Тур на Итуруп подойдет тем, кто хочет увидеть одни из самых невероятных пейзажей в России без боли и страданий. На Итурупе всё супер-близко, красивые фото получатся у вас даже из окна джипа. Не нужно трястись часами по ухабистым дорогам, не нужно идти полдня в гору, не нужно терпеть многодневные капризы погоды.
На Итурупе широта Сочи, много солнца, тепла. К нам часто приезжают большими семьями, с маленькими детьми и дедушками/бабушками, и гости успевают именно отдохнуть, а не устать.
Мы искренне считаем, что соотношение затраченных сил на получение единицы счастья уверенно занимает в турах по России первое место. Тур для тех, кто уже много где был и думает, что его уже ничто не может удивить. Итуруп точно удивит!
Что нас ждёт в туре?
Люкс по супер цене! Знаковые локации острова на джипах Tank-300 2026 года. Выйдем в море к китам на премиальной яхте. Живем в спа-отеле с видом на вулкан! Включены завтраки и обеды с морепродуктами. Гастрономические и природные открытия ждут!
Итуруп — это красиво! С одной стороны Охотское море, с другой — Тихий океан. Вода цвета Мальдив, в ней киты и косатки, нерпы и сивучи, бурые мишки и лисы разгуливают среди сопок. 20 вулканов с проявлением своей активности — фумаролы, грязевые котлы и горячие термальные источники, лава и базальтовые столбы, черный магнитный песок и знаменитые Белые скалы.
Итуруп — это интересно и вкусно! Сплетение историй Перл Харбора, древних айнов, Юрия Кнорозова, «Юноны» и «Авось» со вкусом икры, гребешков, трофейных палтуса и тунца, а еще сваренных в источниках яиц и сгущенки.
Отдельное удовольствие — исследовать Итуруп с комфортом. Этот тур — премиальный, а цена сопоставима с эконом предложением, такого на рынке авторских туров не найти!
Остановимся в новом премиум отеле «Камуй Котан» с рейтингом 5 и наградой «Хорошее место». Нас ждут номера с окнами в пол и видом на вулкан, завтраки в формате шведской линии с морепродуктами и хорошим зерновым кофе, обеды в ресторане отеля с дальневосточными деликатесами, два часа в спа-зоне с уличной ванной и открытым бассейном.
Все дни по острову едем на новеньких джипах Tank-300 с опытными аттестованными гидами. Отправимся в морское путешествие на нашей премиум-яхте с закусками и игристым от шефа ресторана «Камуй Котан», посмотрим остров еще с воды и посетим одно из самых красивых мест Итурупа — Драконье Око.