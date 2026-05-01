Мои заказы

К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп

К китам на яхте и вулканам на джипах
Добро пожаловать на Итуруп! В этом захватывающем четырёхдневном туре вас ждёт знакомство со знаковыми локациями острова на новых джипах Tank 300, выход в море к китам на премиальной яхте, проживание
читать дальшеуменьшить

в спа-отеле с видом на вулкан, вкусные завтраки и обеды с морепродуктами.

А ещё вы получите возможность искупаться в одних из самых фотогеничных источников России у подножия вулкана Баранского и провести вечера у костра, обсуждая впечатления дня. Гастрономические и природные открытия ждут!

К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на ИтурупФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на ИтурупФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на ИтурупФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Итуруп. Плато Янкито и отель Камуй Котан

  1. Перелет с острова Сахалин на остров Итуруп.
  2. Путь на берег Охотского моря и прогулка по лавовому плато Янкито.
  3. После заселяемся в премиум-отель с видом на вулкан.
  4. Знакомство за ужином в ресторане отеля «Камуй Котан».
  5. Обратите внимание! Тайминг нашего первого дня будет зависеть от расписания рейса, который мы совершим, чтобы добраться на Итуруп. Расписание всегда скачет: рейс может быть как утренний, так дневной или вечерний. Программа этого дня и следующих дней могут быть скорректированы по погоде.

Из аэропорта имени А. П. Чехова (остров Сахалин) совершим часовой перелет на остров Итуруп. Приземляемся в аэропорту с говорящим названием Ясный.

Добро пожаловать на Итуруп!

Получаем багаж, садимся на новые джипы Tank 300 и отправляемся на берег Охотского моря. Около 20 минут, и мы на знаменитом плато Янкито — лавовом участке, который образовался после извержения вулкана Богдан Хмельницкий. Уникален он и фотогеничной формой лавы, и тем, что невозможно увидеть место извержения на склоне вулкана. А рядом находится еще одно уникальное историческое место, и мы его обязательно посетим, если позволит время.

Прогулка по Янкито займёт примерно час. Далее едем заселяться (около 30 минут в пути) в наш прекрасный отель «Камуй Котан». Вид на территории отеля потрясающий — на уже знакомый вулкан Богдана Хмельницкого.

Располагаемся в комфортных номерах с панорамными окнами в пол, разбираем вещи и немного отдыхаем.

Вечером для нас будет забронирован стол в ресторане нашего отеля (и снова панорамные окна и вид на вулкан). Соберёмся все вместе, чтобы познакомиться и начать дегустировать дальневосточные деликатесы.

В меню ресторана: свежайшие палтус, тунец, гребешок, краб, креветка — насладимся дарами Дальнего Востока в великолепном исполнении! В баре найдем достойный выбор европейских вин, домашние настойки (рекомендасьон!), авторские коктейли.

Ужин не включен в стоимость и оплачивается отдельно.

После ужина можно уютно посидеть в шезлонгах у костровой зоны с игристым, посмотреть на огонь и звёздное небо, почувствовать себя на самом краю земли!

Важно! Программа и тайминги дня могут быть изменены.

Прибытие на Итуруп. Плато Янкито и отель Камуй КотанПрибытие на Итуруп. Плато Янкито и отель Камуй КотанПрибытие на Итуруп. Плато Янкито и отель Камуй КотанПрибытие на Итуруп. Плато Янкито и отель Камуй КотанПрибытие на Итуруп. Плато Янкито и отель Камуй КотанПрибытие на Итуруп. Плато Янкито и отель Камуй КотанПрибытие на Итуруп. Плато Янкито и отель Камуй Котан
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Выход на яхте к китам и «Оку Дракона». Белые скалы

  1. Завтрак.
  2. Выход в море на яхте искать китов и косаток под закуски и игристое!
  3. Высадка на лодках-зодиаках к Оку Дракона.
  4. Обед.
  5. Джип-тур по берегу к Белым и Черным скалам.

Сегодня нас ждет насыщенный день!

08:00 Завтрак (включен в стоимость) в формате «шведский стол» в ресторане нашего отеля. Морепродукты и хороший зерновой кофе прилагаются/

09:00 Трансфер в порт Китовый, посадка на премиальную яхту «Аллюр». Яхта гигантская: просторная палуба на корме, матрасы для релакса на носу, кают-компания со столом и сиденьями и верхняя открытая палуба (флайбридж) с кожаными лавками.

09:30-13:30 Морская прогулка вдоль берега Охотского моря. Пройдем вдоль живописных бухт, настоящих японских ворот-тории, кекуров, разноцветных речек, заброшенного маяка, полюбуемся вулканами и выходами лавы. Часто встречаем морских обитателей: киты, косатки, сивучи, дельфины.

Сделаем остановку на фантастической локации «Око Дракона», куда можно попасть только с воды. Высадимся с яхты на берег на лодке, чтобы увидеть каменную арку из лавовых потоков и вулканическую породу в форме чешуи.

На борту яхты подадим игристое и сет закусок от шефа ресторана «Камуй Котан».

13:30 Трансфер в ресторан «Камуй Котан».

14:00 Сытно и красиво обедаем (включено в стоимость).

В меню: бутерброд с красной икрой, малосольная кета, куриный бульон с яйцом, боул с креветками и трубачом, шарлотка, травяной чай.

15:30 Садимся на джипы и едем к знаковым местам острова — Черные скалы и базальтовые колонны, и к главной жемчужине — Белым скалам. До локаций мчим вдоль берега Охотского моря. Ветер, чайки, брызги и чистый драйв!

На Белых скалах совершим короткий треккинг вверх по тропе, чтобы полюбоваться местом с высоты и сделать эффектные фото. Проведем опыты с черным магнитящимся песком.

По погоде посетим водопад Девичьи слезы и проедем через самое узкое место Итурупа — Ветровой перешеек.

Внимательно смотрите на морское побережье — есть шанс найти настоящие японские кухтыли — стеклянные поплавки!

19:30 Возвращение в отель «Камуй Котан».

20:00 Бронь столика для нашей группы в ресторане отеля для ужина. Ужин оплачивается отдельно.

После ужина традиционный релакс и общение у костровой зоны.

Важно! Программа и тайминги дня могут быть изменены. Обед включен в стоимость тура, если у вас есть пищевые ограничения, необходимо сообщить заранее для корректировки меню.

Выход на яхте к китам и «Оку Дракона». Белые скалыВыход на яхте к китам и «Оку Дракона». Белые скалыВыход на яхте к китам и «Оку Дракона». Белые скалыВыход на яхте к китам и «Оку Дракона». Белые скалыВыход на яхте к китам и «Оку Дракона». Белые скалыВыход на яхте к китам и «Оку Дракона». Белые скалыВыход на яхте к китам и «Оку Дракона». Белые скалыВыход на яхте к китам и «Оку Дракона». Белые скалыВыход на яхте к китам и «Оку Дракона». Белые скалыВыход на яхте к китам и «Оку Дракона». Белые скалыВыход на яхте к китам и «Оку Дракона». Белые скалыВыход на яхте к китам и «Оку Дракона». Белые скалы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Тихий океан и спа-программа

  1. Завтрак.
  2. Джип-тур по берегу Тихого океана: залив Касатка и Зеркальный пляж, старые японские тоннели и гроты, истории Перл-Харбора и Итурупской четверки.
  3. Обед.
  4. Программа в спа-зоне отеля.

Сегодня день не уступает по насыщенности и эмоциям!

08:00 Всё так же плотно и вкусно завтракаем в ресторане нашего отеля. Наслаждаемся чашкой ароматного кофе с видом на вулкан!

09:00 Садимся на внедорожники и мчим на Тихий океан! Наша цель — залив Касатка, одно из красивейших природных мест на острове. Едем вау-дорогой между сопок, по пути останавливаемся на смотровых площадках: Куйбышевский залив, руины японской деревни Рубэцу, панорамный вид на вулканы острова.

11:00 Здороваемся с океаном! В заливе «Касатка» увидим Зеркальный пляж, выброшенный буксир «Корунд» и место, откуда стартовали корабли на Перл-Харбор!

Прикоснемся к истории и старым японским тоннелям, которые прорыты прямо в скале, известной как Чертова скала. Самые смелые могут искупаться в Тихом океане!

13:30 Трансфер в ресторан «Камуй Котан».

14:30 Сытно и красиво обедаем.

В меню: сэндвич с крабом, пирог с красной рыбой, лагман с говядиной и папоротником, брауни, травяной чай.

16:00 Два часа удовольствия в спа-зоне отеля «Камуй Котан».

Уютная парная на дровах, чайная в японском стиле, открытый бассейн, уличная ванна, вид на вулкан. Идеально! Отдыхаем и расслабляемся.

19:00 Бронь столика для нашей группы в ресторане отеля для ужина. Ужин оплачивается отдельно. После ужина все также можно уютно посидеть в костровой зоне, посмотреть на огонь и звезды.

Важно! Программа и тайминги дня могут быть изменены. Обед включен в стоимость тура, если у вас есть пищевые ограничения, необходимо сообщить заранее для корректировки меню.

Тихий океан и спа-программаТихий океан и спа-программаТихий океан и спа-программаТихий океан и спа-программаТихий океан и спа-программаТихий океан и спа-программаТихий океан и спа-программаТихий океан и спа-программа
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Вулкан Баранского: гейзер и горячие источники

  1. Завтрак.
  2. Джип-тур к подножию вулкана Баранского.
  3. Пикник у Кипящей реки.
  4. Купание в термальных источниках Баранского.
  5. Обед и трансфер в аэропорт Итурупа.
  6. Обратите внимание! Тайминг нашего дня будет во многом зависеть от расписания рейса о. Итуруп — о. Сахалин.

08:00 Финальный завтрак на шведской линии ресторана отеля «Камуй Котан».

09:00 Садимся на внедорожники и едем к подножию активного вулкана Баранского. По пути останавливаемся на смотровой площадке «Тринога» и услышим рассказ про озеро Покатое, где не водится рыба и которое облетают птицы.

Увидим заброшенную геотермальную станцию, которая должна была дать острову и его жителям дешевую энергию, узнаем, почему в Исландии так получилось, а на Итурупе — нет.

11:30 Отправимся к гейзеру Голубые глазки и устроим необычный пикник: сварим яйца в глазках и съедим их красиво вместе с красной икрой.

12:00 Искупаемся в источнике Кипящая река. Насладимся каменными термальными ваннами вулкана под открытым небом среди зарослей бамбука и клубов пара. По нашим скромным наблюдениям, это самые живописные источники России, девушек с телефоном сложно увести с этой локации.

Входной билет на термальные источники Баранского оплачивается отдельно.

13:00 Переезд в ресторан «Камуй Котан» или в кафе в городе Курильск.

14:30 Вкусно обедаем по меню. Обед оплачивается отдельно.

После трансфер в аэропорт Ясный к нашему рейсу на остров Сахалин.

Покидаем остров Итуруп и даем себе слово вернуться сюда и продолжать исследовать Курилы.

Важно! Программа и тайминги дня могут быть изменены.

Вулкан Баранского: гейзер и горячие источникиВулкан Баранского: гейзер и горячие источникиВулкан Баранского: гейзер и горячие источникиВулкан Баранского: гейзер и горячие источникиВулкан Баранского: гейзер и горячие источники
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает двухместное проживание в отеле Камуй Котан в номерах (с соседом/соседкой в одном номере).

Стоимость тура на 1 человека – 99 000 руб.

Одноместное проживание в отеле (сумма доплаты по запросу, если будут свободные номера) – от 45 000 руб.

Варианты проживания

Камуй Котан

3 ночи

На территории есть отель и сафари-тенты.

Новый современный отель «Камуй Котан» в лесу с видом на вулкан.

На территории СПА-комплекс с бассейном и парением, панорамный ресторан с меню из локальных продуктов, костровая зона с шезлонгами для вечерних посиделок у огня.

Стильные номера с панорамными окнами в пол и видом на вулкан.

Проживание двухместное. Кровать-трансформер позволяет собрать комфортное двуспальное место или две полноценные односпальные кровати.

Продуманный интерьер:

  1. Место для хранения вещей.
  2. Тёплый пол, шторы блэкаут, москитные сетки.
  3. Санузел с душевой без набивших оскомину душевых кабин и бойлеров.
  4. Wi-Fi, кондиционер, приточная вентиляция.

Важные мелочи:

  1. Ортопедический матрас, белоснежные простыни и полотенца, мягкие халаты и тапочки.
  2. Мини-бар, посуда и чай, графин для воды (питьевая чистая вода идёт прямо из-под крана).
  3. Мощный фен.

В сафари-тентах следующие условия:

  • место для хранения вещей;
  • тёплый пол, шторы блэкаут, москитные сетки;
  • санузел с душевой;
  • ортопедический матрас и меню подушек, белоснежные простыни и полотенца, мягкие халаты и тапочки;
  • мини-бар, чайная станция, фен, Wi-Fi, кондиционер;
  • кровать-трансформер позволяет собрать комфортное двуспальное место или две полноценные односпальные кровати.
Камуй КотанКамуй КотанКамуй КотанКамуй КотанКамуй КотанКамуй КотанКамуй КотанКамуй КотанКамуй КотанКамуй КотанКамуй КотанКамуй КотанКамуй КотанКамуй КотанКамуй КотанКамуй КотанКамуй КотанКамуй КотанКамуй КотанКамуй КотанКамуй КотанКамуй Котан
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное проживание в отеле Камуй Котан в номерах (с соседом/соседкой в одном номере)
  • Все трансферы по программе (в том числе из/в аэропорт к рекомендованным рейсам)
  • Два часа в спа-зоне отеля Камуй Котан (день 3)
  • Все экскурсии по программе и входные билеты в природные парки по заявленному маршруту тура
  • Морская прогулка на яхте "Аллюр" с высадкой на лодках-зодиаках к "Око Дракона", сет закусок и игристое включено
  • Услуги местных гидов на всем протяжении маршрута
  • Питание, указанное в программе: все завтраки в ресторане отеля Камуй Котан (кроме дня 1) два обеда в ресторане отеля Камуй Котан (день 2 и 3) пикник с икрой и игристым на вулкане Баранского
  • Все завтраки в ресторане отеля Камуй Котан (кроме дня 1)
  • Два обеда в ресторане отеля Камуй Котан (день 2 и 3)
  • Пикник с икрой и игристым на вулкане Баранского
  • Учет диетических ограничений гостей во время перекусов, завтраков и обедов
  • Оформление разрешительных документов (для посещения Курильских островов требуется оформить пограничный пропуск в управлении ФСБ России)
  • Услуга покупки билетов Сахалин (Южно-Сахалинск) - Итуруп (Курильск) и обратно
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Перелет до Итурупа и обратно
  • Входной билет на термальные источники Баранского
  • Все ужины и обеды, не указанные в разделе «включено в стоимость»
  • Медицинская туристическая страховка
  • Одноместное проживание в отеле (сумма доплаты по запросу, если будут свободные номера) - от 45 000 руб
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Треккинговые кроссовки/ботинки и сменная пара обуви. Суровых треккингов не будет, поэтому главная цель — не мокнуть и не скользить.
  2. Непромокаемые куртка/ветровка и брюки. Погода здесь может меняться несколько раз за день. Нужна тёплая непродуваемая одежда. Можно взять тонкую шапку/бафф.
  3. Дождевик с капюшоном (многоразовый плотный).
  4. Термобельё, много носков, в том числе шерстяных.
  5. Кепка/бандана от солнца, очки и солнцезащитный крем. Солнце тут очень активное!
  6. Летняя одежда тоже может пригодиться. В сезоне 2025 было очень жарко.
  7. Репелленты спреи (важный пункт. В районе вулкана Баранского могут быть белоножки — кусачие мошки, вечерами тоже случается атака насекомых).
  8. Купальник и резиновые тапочки для горячих источников.
  9. Маленькое полотенце для горячих источников (или можно будет взять в аренду в отеле).
  10. Маленький рюкзак (уместить вещи на день: вода, кофта и т. д.).
  11. Можно взять магнит для проведения эксперимента с вулканическим песком (по желанию).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли рекомендации по покупке билетов?

На Итуруп добираемся в два этапа. Перелет из вашего города до Южно-Сахалинска (остров Сахалин) и дальше перелет из Южно-Сахалинска на Итуруп.

1. Необходимо самостоятельно купить билет на самолет из вашего города до Южно-Сахалинска (остров Сахалин).

Важно. Нужно прилететь на день раньше начала тура и провести ночь на Сахалине. То есть, если тур начинается 12 июля, вам нужно прилететь 11 июля. Выбирайте любой удобный вам рейс. Запас по времени необходим для того, чтобы иметь возможность в первый день тура вылететь локальным рейсом на Итуруп по назначенному расписанию. Из-за особенностей погоды в регионе точное время вылета будет известно только накануне.

2. Второй билет из Южно-Сахалинска до Итурупа (и обратно, соответственно), мы будем закупать для вас сами. Сделаем это централизованно для всей группы, как только они поступят в продажу.

Важно. Рекомендуем обратный билет из Южно-Сахалинска до вашего города брать как минимум на сутки позже (лучше даже двое) дня окончания тура. Всё по той же причине вероятности отмены/переноса локальных рейсов из-за погоды. Рекомендуем брать возвратные билеты с возможностью переноса даты вылета.

Возможны ли изменения в программе?

Программа и тайминги дня могут быть изменены.

Для кого подойдёт тур?

Тур на Итуруп подойдет тем, кто хочет увидеть одни из самых невероятных пейзажей в России без боли и страданий. На Итурупе всё супер-близко, красивые фото получатся у вас даже из окна джипа. Не нужно трястись часами по ухабистым дорогам, не нужно идти полдня в гору, не нужно терпеть многодневные капризы погоды.

На Итурупе широта Сочи, много солнца, тепла. К нам часто приезжают большими семьями, с маленькими детьми и дедушками/бабушками, и гости успевают именно отдохнуть, а не устать.

Мы искренне считаем, что соотношение затраченных сил на получение единицы счастья уверенно занимает в турах по России первое место. Тур для тех, кто уже много где был и думает, что его уже ничто не может удивить. Итуруп точно удивит!

Что нас ждёт в туре?

Люкс по супер цене! Знаковые локации острова на джипах Tank-300 2026 года. Выйдем в море к китам на премиальной яхте. Живем в спа-отеле с видом на вулкан! Включены завтраки и обеды с морепродуктами. Гастрономические и природные открытия ждут!

Итуруп — это красиво! С одной стороны Охотское море, с другой — Тихий океан. Вода цвета Мальдив, в ней киты и косатки, нерпы и сивучи, бурые мишки и лисы разгуливают среди сопок. 20 вулканов с проявлением своей активности — фумаролы, грязевые котлы и горячие термальные источники, лава и базальтовые столбы, черный магнитный песок и знаменитые Белые скалы.

Итуруп — это интересно и вкусно! Сплетение историй Перл Харбора, древних айнов, Юрия Кнорозова, «Юноны» и «Авось» со вкусом икры, гребешков, трофейных палтуса и тунца, а еще сваренных в источниках яиц и сгущенки.

Отдельное удовольствие — исследовать Итуруп с комфортом. Этот тур — премиальный, а цена сопоставима с эконом предложением, такого на рынке авторских туров не найти!

Остановимся в новом премиум отеле «Камуй Котан» с рейтингом 5 и наградой «Хорошее место». Нас ждут номера с окнами в пол и видом на вулкан, завтраки в формате шведской линии с морепродуктами и хорошим зерновым кофе, обеды в ресторане отеля с дальневосточными деликатесами, два часа в спа-зоне с уличной ванной и открытым бассейном.

Все дни по острову едем на новеньких джипах Tank-300 с опытными аттестованными гидами. Отправимся в морское путешествие на нашей премиум-яхте с закусками и игристым от шефа ресторана «Камуй Котан», посмотрим остров еще с воды и посетим одно из самых красивых мест Итурупа — Драконье Око.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

Похожие туры на «К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп»

Экскурсионный тур на остров Итуруп
4 дня
4 отзыва
Экскурсионный тур на остров Итуруп
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
10 июн в 10:00
16 июн в 10:00
97 200 ₽ за человека
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Джиппинг
Джип-туры
8 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
16 июн в 10:00
20 июн в 10:00
от 192 889 ₽ за человека
Сахалин и Итуруп. Тур на 7 дней
Джиппинг
Джип-туры
7 дней
3 отзыва
Сахалин и Итуруп. Тур на 7 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
30 мая в 10:00
2 июн в 10:00
от 168 739 ₽ за человека
Гастрономический тур на Сахалин и Итуруп
Джиппинг
Джип-туры
7 дней
3 отзыва
Гастрономический тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
5 июл в 10:00
19 июл в 10:00
от 359 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Южно-Сахалинске
Все туры из Южно-Сахалинска
99 000 ₽ за человека