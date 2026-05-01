1 день

Прибытие на Итуруп. Плато Янкито и отель Камуй Котан

Перелет с острова Сахалин на остров Итуруп. Путь на берег Охотского моря и прогулка по лавовому плато Янкито. После заселяемся в премиум-отель с видом на вулкан. Знакомство за ужином в ресторане отеля «Камуй Котан». Обратите внимание! Тайминг нашего первого дня будет зависеть от расписания рейса, который мы совершим, чтобы добраться на Итуруп. Расписание всегда скачет: рейс может быть как утренний, так дневной или вечерний. Программа этого дня и следующих дней могут быть скорректированы по погоде.

Из аэропорта имени А. П. Чехова (остров Сахалин) совершим часовой перелет на остров Итуруп. Приземляемся в аэропорту с говорящим названием Ясный.

Добро пожаловать на Итуруп!

Получаем багаж, садимся на новые джипы Tank 300 и отправляемся на берег Охотского моря. Около 20 минут, и мы на знаменитом плато Янкито — лавовом участке, который образовался после извержения вулкана Богдан Хмельницкий. Уникален он и фотогеничной формой лавы, и тем, что невозможно увидеть место извержения на склоне вулкана. А рядом находится еще одно уникальное историческое место, и мы его обязательно посетим, если позволит время.

Прогулка по Янкито займёт примерно час. Далее едем заселяться (около 30 минут в пути) в наш прекрасный отель «Камуй Котан». Вид на территории отеля потрясающий — на уже знакомый вулкан Богдана Хмельницкого.

Располагаемся в комфортных номерах с панорамными окнами в пол, разбираем вещи и немного отдыхаем.

Вечером для нас будет забронирован стол в ресторане нашего отеля (и снова панорамные окна и вид на вулкан). Соберёмся все вместе, чтобы познакомиться и начать дегустировать дальневосточные деликатесы.

В меню ресторана: свежайшие палтус, тунец, гребешок, краб, креветка — насладимся дарами Дальнего Востока в великолепном исполнении! В баре найдем достойный выбор европейских вин, домашние настойки (рекомендасьон!), авторские коктейли.

Ужин не включен в стоимость и оплачивается отдельно.

После ужина можно уютно посидеть в шезлонгах у костровой зоны с игристым, посмотреть на огонь и звёздное небо, почувствовать себя на самом краю земли!

Важно! Программа и тайминги дня могут быть изменены.

