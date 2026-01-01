7 день

Экскурсия в бухту Тихую и на Клоковский водопад

День, посвященный тишине и морю.

Завтрак в гостинице.

08:00 Отправление в п. Стародубское.

Прибытие в п. Стародубское, остановка на Охотском побережье, сбор янтаря.

Отправление в п. Взморье.

Прибытие в п. Взморье.

Остановка, осмотр ворот тории бывшего синтоистского храма.

Прибытие в бухту Тихую.

Экскурсия – знакомство с бухтой. Горячий обед с морепродуктами.

Отправление на Клоковский водопад.

Подъем к водопаду, осмотр. Отправление в Южно-Сахалинск.

20:00 Прибытие в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

И. Ф. Крузенштерн — знаменитый русский мореплаватель — назвал бухту Тихой неспроста. Она находится на востоке Сахалина, а с запада ее прикрывает хребет Жданко. Это поистине райское местечко. Достопримечательностью этого места можно назвать отдельно стоящий скальный островок. У него широкое основание и плоская вершина.

Подхода к островку нет. Однако он очень сильно выделяется и заметен даже издали, именно поэтому он получил столь красноречивое название — Заметный. Это место облюбовали шумные чайки, но кроме них никто и ничто не нарушает здесь естественную тишину.

Клоковский водопад — один из самых высоких водопадов на Сахалине, расположенный в живописных окрестностях Макаровского района и являющий собой зрелище, завораживающее своей первозданной красотой.

На подходе к водопаду можно услышать характерный шум падающей воды, которая, обрушиваясь с высоты 48 метров и разбиваясь о камни, образует мириады сверкающих брызг. В воздухе близ водопада стоит заметный запах сероводорода, а на скалистом склоне, по которому стекает вода, видны белые подтеки — это выходы минеральных источников.

Водопад состоит из пяти уступов, два из которых наиболее выражены. Из-за этого Клоковский водопад считается двуступенчатым.

Окружающая водопад буйная растительность создает атмосферу умиротворения и гармонии. Величественные деревья, обвитые изумрудным мхом, словно стражи, оберегают это природное чудо.

Посещение Клоковского водопада – это возможность прикоснуться к дикой природе и еще раз ощутить ее мощь и величие.

