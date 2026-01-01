Здесь вас ждут незабываемые виды, гостеприимный Южно-Сахалинск, путешествие на теплоходе,
Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск. Экскурсия по городу
Добро пожаловать на остров Сахалин! День, когда вы найдете новых друзей.
Прибытие в Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту Южно-Сахалинска с гидом или представителем компании.
Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Заселение в гостиницу с 14:00.
15:00 Информационная встреча в холле гостиницы: все о предстоящем путешествии.
16:00 Экскурсия по самым красивым и знаковым местам Южно-Сахалинска.
Трансфер в ресторан.
18:30 Приветственный ужин из морепродуктов в одном из популярных ресторанов города.
19:30 Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
В этот день раннее заселение по запросу, с доплатой.
Отправление на о. Кунашир. День в море
День, посвященный суровому, но притягательному Охотскому морю.
Завтрак в гостинице.
09:00 Сбор вещей и трансфер в город-порт Корсаков.
10:00 Прибытие, регистрация на рейс.
12:00 Отправление на остров Кунашир.
Общее время в пути 21 час.
Что можно успеть сделать за 21 час до Кунашира:
- встретить красивый рассвет и закат в море;
- поближе познакомиться с группой;
- насладиться свежим морским воздухом;
- увидеть пейзажи береговой линии островов;
- поверить в удачу и встретить морских попутчиков – дельфинов.
Прибытие на о. Кунашир. Кальдера вулкана Головнина
Добро пожаловать на остров вулканов.
День, посвященный первому знакомству с Курильскими островами.
09:00 Прибытие на о. Кунашир.
Трансфер.
Завтрак.
Оставляем багаж в гостинице на хранение (заселение с 14:00).
Отправление до начала треккингового маршрута к кальдере вулкана Головнина.
Там, где не справляются машины – идем пешком.
Треккинговый маршрут до кальдеры вулкана Головнина (от высадки с транспорта до места назначения расстояние составляет 7 км (туда – обратно 14 км).
Спуск в кальдеру.
Осмотр озер Горячее и Кипящее.
Фотостоп.
Обед на маршруте – пикник.
Возвращение к месту стоянки транспорта.
Посадка в транспорт.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в гостинице.
Свободное время.
Вулкан Головнина – вулкан назван в честь отважного русского путешественника Василия Головнина, осваивавшего Курилы в начале XIX века и совершившего два кругосветных путешествия. Характерной особенностью вулкана Головнина является отсутствие четко выраженного конуса – когда-то, тысячи лет назад, произошел гигантский взрыв, сравнимый со взрывом Тамбора или Кракатау.
В кальдере расположено два озера, одно из них носит имя Горячее, а второе, которое находится непосредственно в одном из кратеров – озеро Кипящее. В озерах присутствует большое количество серных и сульфидных соединений, а на Кипящем и вовсе плавает сульфидно-серная пена.
Экскурсия на фумарольное поле вулкана Менделеева
День, посвященный созерцанию природы, космическим пейзажам и релаксу в термальных водах.
Завтрак.
Трансфер к месту начала маршрута.
Начало маршрута от стоянки автомобилей.
Отправление на маршрут по лесной тропе через заросли бамбука.
Треккинговый маршрут от места стоянки транспорта до фумарольных полей составляет 3,5 км (туда – обратно 7 км). Маршрут проходит через бамбук высотой около 1,5 – 2 метра.
Прибытие на фумарольное поле.
Осмотр фумарол.
По желанию возможно принятие естественных природных термальных ванн.
Обед – пикник на маршруте.
Возвращение к месту стоянки транспорта.
Посадка в транспорт.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в гостинице.
Свободное время.
Фумаролы — это трещины, из которых громкими выхлопами выходят на поверхность вулканические газы. В их составе содержится сера, которая кристаллизуется и украшает выходы желтыми кружевными узорами. Необыкновенное и эффектное зрелище, от которого сложно оторваться!
Экскурсия на мыс Столбчатый. Возвращение на о. Сахалин
День, когда мы увидим памятник мирового значения.
Завтрак.
Сбор вещей, сдача номеров.
Трансфер до побережья.
Трекинговый маршрут по берегу протяженностью в 7 км.
Экскурсия по мысу Столбчатый. Отдельно подскажем самые лучшие ракурсы.
Обед-пикник на берегу Охотского моря.
Возвращение в гостиницу за вещами.
Ужин в гостинице.
Трансфер в порт.
Регистрация на рейс.
22:00 Отправление судна.
Ночевка на судне.
Мыс Столбчатый — одна из визитных карточек о. Кунашир и всей Сахалинской области. Мыс образовался в результате извержения вулкана Менделеева. Вся порода состоит из шестигранных и пятигранных правильных столбиков, которые поражают своей формой. В некоторых местах высота столбов достигает 50 метров.
Прибытие на о. Сахалин
День, когда Сахалин встречает путешественников.
Завтрак, обед и ужин самостоятельно на судне.
20:00 Прибытие судна в порт г. Корсаков.
Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Экскурсия в бухту Тихую и на Клоковский водопад
День, посвященный тишине и морю.
Завтрак в гостинице.
08:00 Отправление в п. Стародубское.
Прибытие в п. Стародубское, остановка на Охотском побережье, сбор янтаря.
Отправление в п. Взморье.
Прибытие в п. Взморье.
Остановка, осмотр ворот тории бывшего синтоистского храма.
Прибытие в бухту Тихую.
Экскурсия – знакомство с бухтой. Горячий обед с морепродуктами.
Отправление на Клоковский водопад.
Подъем к водопаду, осмотр. Отправление в Южно-Сахалинск.
20:00 Прибытие в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
И. Ф. Крузенштерн — знаменитый русский мореплаватель — назвал бухту Тихой неспроста. Она находится на востоке Сахалина, а с запада ее прикрывает хребет Жданко. Это поистине райское местечко. Достопримечательностью этого места можно назвать отдельно стоящий скальный островок. У него широкое основание и плоская вершина.
Подхода к островку нет. Однако он очень сильно выделяется и заметен даже издали, именно поэтому он получил столь красноречивое название — Заметный. Это место облюбовали шумные чайки, но кроме них никто и ничто не нарушает здесь естественную тишину.
Клоковский водопад — один из самых высоких водопадов на Сахалине, расположенный в живописных окрестностях Макаровского района и являющий собой зрелище, завораживающее своей первозданной красотой.
На подходе к водопаду можно услышать характерный шум падающей воды, которая, обрушиваясь с высоты 48 метров и разбиваясь о камни, образует мириады сверкающих брызг. В воздухе близ водопада стоит заметный запах сероводорода, а на скалистом склоне, по которому стекает вода, видны белые подтеки — это выходы минеральных источников.
Водопад состоит из пяти уступов, два из которых наиболее выражены. Из-за этого Клоковский водопад считается двуступенчатым.
Окружающая водопад буйная растительность создает атмосферу умиротворения и гармонии. Величественные деревья, обвитые изумрудным мхом, словно стражи, оберегают это природное чудо.
Посещение Клоковского водопада – это возможность прикоснуться к дикой природе и еще раз ощутить ее мощь и величие.
Вылет на о. Итуруп. Экскурсия на вулкан Баранского
День, когда вы почувствуете настоящий релакс в термальных источниках.
Завтрак в гостинице.
Выписка из гостиницы.
Свободное время перед вылетом.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в г. Курильск (время будет известно после опубликования летнего расписания).
Экскурсия к подножию вулкана Баранского: прогулки по зарослям курильского бамбука, старая геотермальная ТЭС, кипящее озеро «Голубое око», «островной перекус» (сказать подробнее не можем — сюрприз), прогулка по реке Кипящей.
Вечерний релакс в термальных ваннах.
Ужин в кафе.
Прибытие в гостиницу, отдых.
Обратите внимание! В зависимости от опубликованного времени вылета будет произведена корректировка программы о. Итуруп без изменения состава заявленных объектов посещений. До вылета на о. Итуруп свободное время.
Вулкан Баранского — это действующий вулкан на острове Итуруп. Склоны вулкана изобилуют грязевыми, минеральными источниками и другими термальными проявлениями. У подножия вулкана Баранского находится «Старозаводское» фумарольное поле. Рядом с ним построена геотермальная станция «Океанская». Сейчас сюда ведет дорога, которая начинается у Курильского рыборазводного завода. От ГеоТЭС чуть более километра до одной из главных достопримечательностей этих мест — реки Кипящей. Известные источники ручья Кипящая речка — Котел и Голубое озеро.
Экскурсия в бухту Касатка
День, посвященный истории и Тихому океану.
Завтрак.
Джип-тур по побережью Тихого океана. По пути покажем самые красивые виды острова.
Выброшенный на берег буксир «Корунд».
Зеркальный пляж бухты Касатка.
Прогулки по побережью Тихого океана.
«Путешествие в прошлое» — прогулки по заброшенным японским тоннелям.
Горячий обед на берегу Тихого океана.
Каждый день — новые горячие источники! На этот раз термальный комплекс «Ванночки» на берегу Охотского моря.
Ужин в кафе.
Прибытие в гостиницу, отдых.
Обратите внимание! В зависимости от погодных условий обед может быть перенесен в кафе.
Бухта Касатка: бухта расположена на Тихоокеанском побережье самого большого острова Курильской гряды – на острове Итуруп. 26 ноября 1941 года именно в гавани на Тихоокеанском побережье острова (бухта Хитокаппу, ныне — залив Касатка) произошло рандеву японской авианосной эскадры и кораблей сопровождения для нанесения удара по Пёрл-Харбор. Здесь команды кораблей впервые узнали о цели похода, что привело их в восторг, и они стихийно начали бесконтрольную стрельбу по острову.
На берегу моря располагалась военно-морская база с аэродромом, на котором базировались японские войска. Это место интересно также Чертовой скалой, в которой японцы прорыли тоннель для сквозного прохода через неё. Тоннели сохранились по сегодняшний день, во время экскурсии вы сможете посетить их и пройти насквозь через скалу.
Экскурсия на Белые скалы, черные скалы и черный песок
День, посвященный легендарным Белым скалам.
Завтрак.
Джип-тур по берегу Охотского моря.
Джип-тур вдоль Белых скал по заливу Простор.
Прогулка по Гранд-каньону Белых скал.
Побережье, где весь песок — магнитный.
Горячий обед на берегу Охотского моря.
Релакс в термальных источниках посреди леса «Жаркие воды».
Ужин в кафе.
Прибытие в гостиницу, отдых.
Обратите внимание! В зависимости от погодных условий обед может быть перенесен в кафе.
Белые скалы — потрясающее творение стихии в природе. Горы, растянутые на 28 километров вдоль побережья Охотского моря, состоящие из мягкой пемзы, образованной после извержения вулкана, поражают своей красотой.
Особенное очарование этому месту придаёт изумрудная зелень, которая обрамила образовавшуюся композицию. Пемза претерпела сильную эрозию под воздействием штормов Охотского моря, дождей и многочисленных малых рек и ручьев, которые в итоге сформировали причудливые и изумительные формы скал. Песок прибрежной полосы смешанный: белый кварцевый и черный титано-магнетитовый. Наверное, от их соединения образуется его непривычный темно-серый цвет.
Экскурсия на лавовое плато Янкито. Отправление на Сахалин
День, посвященный огненной стихии.
Завтрак.
Выписка из гостиницы.
Джип-тур к лавовому плато Янкито.
Прогулка по застывшей лаве.
Фотостоп.
Отправление в аэропорт, регистрация на рейс.
Отправление в Южно-Сахалинск (время будет известно после опубликования летнего расписания).
Прибытие в Южно-Сахалинск.
Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
В зависимости от опубликованного времени вылета будет произведена корректировка программы о. Итуруп без изменения состава заявленных объектов посещений.
Лавовое плато Янкито — это застывшая вулканическая лава, образовавшаяся на берегу моря в результате извержения вулкана. Причудливые формы образованных скал придают особое очарование этому месту.
Экскурсия на мыс Великан и мыс Птичий
День, посвященный морю, лесу и каменным творениям природы.
Завтрак в гостинице.
09:00 Отправление на мыс Птичий и мыс Великан.
Дорога по побережью Охотского моря и далее по лесной дороге.
12:00 Прибытие на место стоянки.
12:00-13:30 Пешая прогулка по побережью Охотского моря, осмотр мыса Птичий.
13:30 Горячий обед с морепродуктами.
15:00 Сбор.
Отправление в Южно-Сахалинск.
18:30 Прибытие в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Мыс Птичий и мыс Великан являются одной из основных природных достопримечательностей Сахалина. Особенностью объекта являются расположенные вдоль побережья и вытесанные природными силами уникальные скальные образования.
Эти архитектурные сооружения природы расположены в живописных бухтах, где с одной стороны расположилось бескрайнее море, а с другой подступают горы со сплошным густым таёжным лесом. Здесь можно в полной мере почувствовать силу и красоту Сахалинской природы.
Завершение программы
Завтрак в гостинице.
Выселение из гостиницы.
Посещение рыбного рынка (возможно только при вылете после 11:00).
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах, гостевом доме и в каюте теплохода.
Стоимость тура:
- двухместное размещение — 310 000 руб. /чел.;
- одноместное размещение — 372 600 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Мега Палас Отель»
Отель «Мега Палас» находится на дальневосточном русском острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. До центра города 1,2 км.
Многоэтажный отель располагает современными номерами и апартаментами с мебелью в старинном стиле. Все номера оснащены кроватями, большим столом, за которым можно поработать или привести себя в порядок. Есть кабельное телевидение, сейф. В ванной комнате есть вся необходимая сантехника, набор полотенец, косметические средства.
В номерах чайный набор и мини-бар. В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни, а сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». Также работает ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан BamBoo. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Теплоход
Размещение в каюте третьей категории (четырёхместное, удобства в каюте).
Гостевой дом «Кунашир»
Номера с двумя односпальными или одной двуспальной кроватью, удобства в номере.
Гостиница «Камелия»
Гостиница «Камелия» находится на берегу городской реки Курилка, в окружении живописной природы и удивительного пейзажа, в десяти минутах ходьбы от центра города, с удобствами в номерах и всем необходимым.
Отель предлагает комфортабельные номера с видом на реку и горы, просторные лобби и рестораны с изысканной кухней.
Гости могут насладиться прогулками по обширной набережной, исследовать окрестности или отдыхать на пляже.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе: трёхразовое питание на Курильских островах (Кунашир и Итуруп), кроме периода пребывания на суднепитание на Сахалине: приветственный ужин, обеды в дни экскурсии, завтраки в гостинице
- Экскурсионное обслуживание на о. Сахалин
- Сопровождение водителем-проводником на Курильских островах (Кунашир и Итуруп)
- Проживание: Южно-Сахалинск - двухместное/одноместное размещение в гостинице "Мега Палас" 4 звезды (номер TWIN или DOUBLE) Южно-Курильск - двухместное/одноместное размещение в гостевом доме "Кунашир" (номер TWIN или DOUBLE, удобства в номере) Курильск - двухместное/одноместное размещение в гостевом доме "Камелия" (номер TWIN или DOUBLE, удобства в номере)
- Страхование от несчастного случая (сумма покрытия до 2 000 000 рублей)
- Оформление пограничного разрешения на Курильские острова
- Посещение термальных источников на о. Итуруп
Что не входит в цену
- Авиабилет до Южно-Сахалинска и обратно
- Питание, не входящее в программу, либо указанное «самостоятельно»
- Билет на теплоход по маршруту порт Корсаков - порт Южно-Курильск - порт Корсаков в каюте 3 категории (четырехместное размещение, удобства в каюте) - стоимость уточняется
- Доплата за раннее заселение (при желании)
- Перелёт Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск - стоимость уточняется
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- треккинговая обувь (желательно не промокаемую) с хорошей фиксацией стопы;
- спортивная одежда удобная для прохождения пешеходных маршрутов по пересеченной местности;
- ветровка;
- сменная одежда и обувь;
- ветрозащитный костюм;
- фотоаппарат;
- средство от укусов комаров и клещей;
- перчатки;
- купальник;
- шлепанцы.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.
Информация о туристе:
- Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
- Занимаемая должность;
- Номер служебного (рабочего) телефона;
- Номер домашнего телефона.
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?
Погода на островах очень переменчива, из-за туманов и непогоды некоторые локации могут быть недоступны. В связи с этим принимающая сторона оставляет за собой право замены локаций.
Туроператор не несет ответственности за действия внутрирегионального перевозчика, в частности за задержку или отмену рейса. В этом случае корректировка программы тура будет напрямую зависеть от информации, предоставляемой перевозчиком.
Есть ли возрастные ограничения?
Ввиду того, что данный тур групповой, а также в связи с наличием в туре достаточно продолжительных переходов по пересеченной местности, участие детей младше 14 лет не рекомендуется.
В связи с наличием в туре достаточно продолжительных переходов по пересеченной местности с осторожностью допускается участие туристов старше 65 лет. Для данных туристов страхование от несчастного случая рассчитывается индивидуально.
Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?
Все туры, которые имеют в своем составе путешествие на Курильские острова, при посещении требуют предъявление пограничного пропуска.
Оформление пропуска для иностранных граждан занимает около 30 рабочих дней.
Иностранным гражданам также необходимо наличие миграционной карты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.