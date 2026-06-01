Программа тура по дням
Вылет на о. Итуруп, экскурсия на вулкан Баранского, купание в термальных ваннах
Самостоятельное прибытие на Сахалин.
Сбор в аэропорту г. Южно-Сахалинска за 2,5 часа до вылета.
Вылет в г. Курильск (время будет известно после публикации летнего расписания).
Обратите внимание! В зависимости от опубликованного времени вылета будет произведена корректировка программы о. Итуруп без изменения состава заявленных объектов посещений.
Экскурсия к подножию вулкана Баранского:
- прогулки по зарослям курильского бамбука;
- старая геотермальная ТЭС;
- кипящее озеро «Голубое око»;
- «островной перекус» (сказать подробнее не можем - сюрприз);
- прогулка по реке Кипящей;
- вечерний релакс в термальных ваннах.
Вулкан Баранского — это действующий вулкан на острове Итуруп. Склоны вулкана изобилуют грязевыми, минеральными источниками и другими термальными проявлениями.
У подножия вулкана Баранского находится «Старозаводское» фумарольное поле. Рядом с ним построена геотермальная станция Океанская.
Сейчас сюда ведет дорога, которая начинается у Курильского рыборазводного завода. От ГеоТЭС чуть более километра до одной из главных достопримечательностей этих мест — реки Кипящей.
Известные источники ручья Кипящая речка — Котел и Голубое озеро.
Ужин в кафе.
Прибытие в гостиницу, отдых.
Экскурсия в Бухту Касатка, отдых в термальном комплексе
Завтрак.
Джип-тур по побережью Тихого океана.
Бухта Касатка расположена на Тихоокеанском побережье самого большого острова Курильской гряды — на острове Итуруп. 26 ноября 1941 года именно в гавани на Тихоокеанском побережье острова (бухта Хитокаппу, ныне — залив Касатка) произошло рандеву японской авианосной эскадры и кораблей сопровождения для нанесения удара по Пёрл-Харбор.
Здесь команды кораблей впервые узнали о цели похода, что привело их в восторг, и они стихийно начали бесконтрольную стрельбу по острову.
На берегу моря располагалась военно-морская база с аэродромом, на котором базировались японские войска.
Это место интересно так же Чертовой скалой, в которой японцы прорыли тоннель для сквозного прохода через неё. Тоннели сохранились по сегодняшний день, во время экскурсии вы сможете посетить их и пройти насквозь через скалу.
По пути покажем самые красивые виды острова:
- выброшенный на берег буксир «Корунд»;
- зеркальный пляж бухты Касатка.
Прогулки по побережью Тихого океана.
«Путешествие в прошлое» — прогулки по заброшенным японским тоннелям.
Горячий обед на берегу Тихого океана (в зависимости от погодных условий обед может быть перенесен в кафе).
Каждый день — новые горячие источники!
На этот раз термальный комплекс «Ванночки» на берегу Охотского моря.
Ужин в кафе.
Прибытие в гостиницу, отдых.
Экскурсия на Белые скалы
Завтрак.
Джип-тур по берегу Охотского моря вдоль Белых скал по заливу Простор.
Прогулка по гранд каньону Белых скал.
Белые скалы — потрясающее творение стихии.
Горы, растянутые на 28 километров вдоль побережья Охотского моря, состоящие из мягкой пемзы, образованной после извержения вулкана, поражают своей красотой. Особенное очарование этому месту придаёт изумрудная зелень, которая обрамила образовавшуюся композицию.
Пемза претерпела сильную эрозию под воздействием штормов Охотского моря, дождей и многочисленных малых рек и ручьев, которые в итоге сформировали причудливые и изумительные формы скал.
Побережье, где весь песок магнитный.
Песок прибрежной полосы смешанный: белый кварцевый и черный титано-магнетитовый. Наверное, от их соединения образуется его непривычный темно-серый цвет.
Горячий обед на берегу Охотского моря (в зависимости от погодных условий обед может быть перенесен в кафе).
Релакс в термальных источниках посреди леса «Жаркие воды».
Ужин в кафе.
Прибытие в гостиницу, отдых.
Экскурсия на лавовое плато Янкито. Отправление на Сахалин
Завтрак.
Освобождение номеров.
Джип-тур к лавовому плато Янкито.
Лавовое плато Янкито — это застывшая вулканическая лава, образовавшаяся на берегу моря в результате извержения вулкана. Причудливые формы образованных скал очарование этому месту.
Прогулка по застывшей лаве. Фотостоп.
Отправление в аэропорт, регистрация на рейс.
Отправление в Южно-Сахалинск (время будет известно после публикации летнего расписания).
В зависимости от опубликованного времени вылета будет произведена корректировка программы о. Итуруп без изменения состава заявленных объектов посещений.
Прибытие в Южно-Сахалинск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме в г. Курильске в номерах с одной двуспальной или двумя односпальными кроватями, удобства в номере:
- для заездов 7-10 июля, 19-22 июля, 3-6 августа, 9-12 августа, 5-8 сентября — двухместное/одноместное размещение в гостевом доме «Камелия»;
- для заездов 28-31 июля, 18-21 августа — двухместное/одноместное размещение в гостевом доме «Юки Котан»;
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения и дат тура:
1. Для заездов в даты 7-10 июля, 19-22 июля, 3-6 августа, 9-12 августа, 5-8 сентября при проживании в «Камелии»:
- 96 900 руб. /чел. – при двухместном размещении;
- 113 700 руб. /чел. – при одноместном размещении.
2. Для заездов в даты 28-31 июля, 18-21 августа при проживании в «Юки Котан»:
- 109 000 руб. /чел. – при двухместном размещении;
- 124 500 руб. /чел. – при одноместном размещении.
Варианты проживания
Гостиница «Камелия»
Гостиница «Камелия» находится на берегу городской реки Курилка, в окружении живописной природы и удивительного пейзажа, в десяти минутах ходьбы от центра города, с удобствами в номерах и всем необходимым.
Отель предлагает комфортабельные номера с видом на реку и горы, просторные лобби и рестораны с изысканной кухней.
Гости могут насладиться прогулками по обширной набережной, исследовать окрестности или отдыхать на пляже.
Отель «Юки Котан»
Юки Котан, отель после ремонта, со свежей мебелью и расположением прямо в центре поселка.
В туре предусмотрено проживание в двухместных номерах.
Двухместные номера очень просторные, есть чайник и холодильник.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе (трёхразовое, с обеденного перекуса в 1 день до завтрака в 4 день)
- Сопровождение водителем-проводником на Итурупе
- Проживание в гостевом доме
- Страхование от несчастного случая (сумма покрытия до 2 000 000 рублей)
- Посещение термальных источников
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Перелет Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск - стоимость уточняется
- Дополнительные ночи, раннее заселение - по запросу
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорта, билеты, документы на выезд детей, полис омс;
- треккинговую обувь/ботинки с хорошим сцеплением (желательно не промокаемую) с хорошей фиксацией стопы;
- сменная обувь (кроссовки, кеды или иная обувь, которая будет более удобна при передвижении на городских маршрутах);
- ветро-влагонепроницаемая куртка с капюшоном, штаны (желательно не промокаемые);
- флисовая кофта или свитер;
- шапка, бандана (кепка), бафф;
- футболки, термобелье (в зависимости от погоды на Сахалине в дни вашего путешествия и в частности, при наличии в программе морской экскурсии);
- купальник, плавки;
- перчатки;
- фото- и видеоаппаратура;
- запасные батарейки, портативное зарядное устройство;
- средства личной гигиены;
- личная аптечка (лекарства, необходимые по состоянию здоровья — для сердца, от давления, от аллергии, от укачивания и т. д.);
- средство от насекомых (вместо аэрозолей советуем брать крема и гели, так как аэрозоли могут быть изъяты в процессе прохождения предполетного досмотра);
- солнцезащитные очки и солнцезащитный крем.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?
Все туры, которые имеют в своем составе путешествие на Курильские острова, при посещении требуют предъявление пограничного пропуска.
Оформление пропуска для иностранных граждан занимает около 30 рабочих дней.
Иностранным гражданам также необходимо наличие миграционной карты.
С какого возраста дети могут поехать в тур?
Участие детей младше 12 лет не рекомендуется.
Возможны ли изменения в программе?
В зависимости от погодных условий туроператор вправе изменить порядок экскурсий в рамках поездки, не меняя их состава.
Туроператор не несет ответственности за действия авиаперевозчика, в частности за задержку или отмену рейса. В этом случае корректировка программы тура будет напрямую зависеть от информации, предоставляемой авиаперевозчиком.
Обращаем внимание, для гарантированного посещения термальных источников на о. Итуруп бронирование производится заблаговременно до начала тура. Забронированные места закрываются для других посетителей. В связи с этим за отказ от посещения термальных источников возврат оплаченных средств невозможен.
Какие есть правила безопасности и поведения в туре?
- Просим внимательно слушать гида/проводника и СТРОГО следовать его инструкциям.
- При прохождении маршрутов возможна встреча с дикими животными и особенностями местного рельефа, которые могут представлять опасность.
- Убедительная просьба не мусорить и сохранять природные объекты в чистоте во время прохождения маршрута. Мы должны приложить все усилия, чтобы сохранить уникальность и первозданность посещаемых мест.
- Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита.
- Просим проявлять бдительность и в погоне за красивым кадром или удачным ракурсом не забывать об осторожности:
- не подходите близко к краю обрыва, не ближе 1,5 м от края;
- если делаете селфи, убедитесь в безопасности своего местоположения/позиции;
- проявляйте осторожность при съемке геотермальных объектов и представителей флоры и фауны.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.
Информация о туристе:
- Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
- Занимаемая должность;
- Номер служебного (рабочего) телефона;
- Номер домашнего телефона.
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.