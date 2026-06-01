1 день

Вылет на о. Итуруп, экскурсия на вулкан Баранского, купание в термальных ваннах

Самостоятельное прибытие на Сахалин.

Сбор в аэропорту г. Южно-Сахалинска за 2,5 часа до вылета.

Вылет в г. Курильск (время будет известно после публикации летнего расписания).

Обратите внимание! В зависимости от опубликованного времени вылета будет произведена корректировка программы о. Итуруп без изменения состава заявленных объектов посещений.

Экскурсия к подножию вулкана Баранского:

прогулки по зарослям курильского бамбука;

старая геотермальная ТЭС;

кипящее озеро «Голубое око»;

«островной перекус» (сказать подробнее не можем - сюрприз);

прогулка по реке Кипящей;

вечерний релакс в термальных ваннах.

Вулкан Баранского — это действующий вулкан на острове Итуруп. Склоны вулкана изобилуют грязевыми, минеральными источниками и другими термальными проявлениями.

У подножия вулкана Баранского находится «Старозаводское» фумарольное поле. Рядом с ним построена геотермальная станция Океанская.

Сейчас сюда ведет дорога, которая начинается у Курильского рыборазводного завода. От ГеоТЭС чуть более километра до одной из главных достопримечательностей этих мест — реки Кипящей.

Известные источники ручья Кипящая речка — Котел и Голубое озеро.

Ужин в кафе.

Прибытие в гостиницу, отдых.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160