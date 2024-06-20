2 день

Джип-тур: Краеведческий музей. Залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Термальные источники «Ванночки»

Завтрак самостоятельно.

09:45 трансфер в краеведческий музей.

10:00 По традиции, начинаем знакомство с островом в краеведческом музее, где вас встречают профессионалы, любящие свой край и знающие историю о. Итуруп люди.

11:00 Выезд в сторону Тихого океана, в залив Касатка.

Перваяостановка на смотровой площадке у реки Куйбышевка: осмотр карьера, военной техники. Далее остановимся на «зеркальном» пляже, похожем на бескрайнее морское зеркало.

Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.

13:00 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка».

В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней. Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.

В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.

14:30 Обед на берегу Тихого океана (уха по-итурупски, чай, нарезка из рыбы, овощей, сыра).

15:30 Отдых на берегу.

16:30 Трансфер на термальные источники.

18:00 Посещение термальных источников «Ванночки» (пос. Рыбаки). (Входной билет оплачивается дополнительно –1000 руб / чел).

19:30 Обратный трансфер в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Рекомендации: для посещения термальных источников возьмите купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы).

При неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и резиновые сапоги.