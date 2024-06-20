Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал

Итуруп на языке айнов означает «большой лосось». В этом туре вы отправитесь изучать самый крупный остров в архипелаге Курильской островной гряды.

Величественные вулканы, застывшие реки лавовых потоков, озёра, в том числе горячие, фумарольные поля, красивые скалы, водопады, термальные источники ждут вас!
5
3 отзыва
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Выезд на Итуруп

Регистрации на рейс.

Вылет из Южно-Сахалинска.

Прибытие в Курильск.

Встреча.

Трансфер в гостиницу, размещение.

Ужин самостоятельно.

Выезд на ИтурупВыезд на Итуруп
2 день

Джип-тур: Краеведческий музей. Залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Термальные источники «Ванночки»

Завтрак самостоятельно.

09:45 трансфер в краеведческий музей.

10:00 По традиции, начинаем знакомство с островом в краеведческом музее, где вас встречают профессионалы, любящие свой край и знающие историю о. Итуруп люди.

11:00 Выезд в сторону Тихого океана, в залив Касатка.

Перваяостановка на смотровой площадке у реки Куйбышевка: осмотр карьера, военной техники. Далее остановимся на «зеркальном» пляже, похожем на бескрайнее морское зеркало.

Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.

13:00 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка».

В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней. Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.

В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.

14:30 Обед на берегу Тихого океана (уха по-итурупски, чай, нарезка из рыбы, овощей, сыра).

15:30 Отдых на берегу.

16:30 Трансфер на термальные источники.

18:00 Посещение термальных источников «Ванночки» (пос. Рыбаки). (Входной билет оплачивается дополнительно –1000 руб / чел).

19:30 Обратный трансфер в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Рекомендации: для посещения термальных источников возьмите купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы).

При неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и резиновые сапоги.

Джип-тур: Краеведческий музей. Залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Термальные источники «Ванночки»Джип-тур: Краеведческий музей. Залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Термальные источники «Ванночки»Джип-тур: Краеведческий музей. Залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Термальные источники «Ванночки»Джип-тур: Краеведческий музей. Залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Термальные источники «Ванночки»
3 день

Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Бухта Парусная. Белые скалы. Термальные источники «Жаркие воды»

Завтрак самостоятельно.

10:00 Выезд на экскурсию вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами. Протяженность скал около 28 км.

Они состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывших в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи. Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.

Остановка - Бухта Парусная. В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи косы» высотой 10 м.

13:00 Остановка на пляже с Белыми скалами. Прогулка по каньону. Отправление к Черным камням.

15:00 Обед на берегу моря возле Черных камней (уха по-итурупски, чай, нарезка из овощей, рыбы).

16:30 Выезд к термальным источникам.

17:00 Отдых в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час). (Входной билет оплачивается дополнительно – 1000 руб / чел).

18:30 Возвращение в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Рекомендации: на данном маршруте при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, непромокаемую обувь или резиновые сапоги, шапку, перчатки, купальные принадлежности, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы).

Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Бухта Парусная. Белые скалы. Термальные источники «Жаркие воды»Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Бухта Парусная. Белые скалы. Термальные источники «Жаркие воды»Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Бухта Парусная. Белые скалы. Термальные источники «Жаркие воды»Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Бухта Парусная. Белые скалы. Термальные источники «Жаркие воды»Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Бухта Парусная. Белые скалы. Термальные источники «Жаркие воды»Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Бухта Парусная. Белые скалы. Термальные источники «Жаркие воды»Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Бухта Парусная. Белые скалы. Термальные источники «Жаркие воды»
4 день

Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в термальных источниках

Завтрак самостоятельно.

10:00 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте.

Вулкан Баранского (высота 1132 метра) – один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками. Мы насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде.

10:30 Посещение смотровой площадки.

10:45 Посещение поля грязевых котлов. Варим яйца в термальном ручье, дегустируем с икрой.

12:00 Посадка на транспорт. Выезд к термальному комплексу.

12:30 Прогулка к Бирюзовым озерам вдоль термального ручья по экологической тропе. Фотосессия.

13:30 Возвращение к комплексу термальных источников. Походный перекус (чай, кофе, нарезка из рыбы, колбасы и сыра).

14:30 Купание в термальных источниках. Отдых. (Входной билет оплачивается дополнительно – 2000 руб / чел).

16:30 Трансфер в Курильск.

17:00 Прибытие в Курильск.

Ужин самостоятельно.

Внимание! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.

Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы). Экскурсия проходит на автотранспорте.

Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в термальных источникахДжип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в термальных источникахДжип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в термальных источникахДжип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в термальных источникахДжип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в термальных источниках
5 день

Джип-тур к лавовому плато Янкито. Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск. Окончание программы

Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп». Сдача номеров.

11:00 Выезд на экскурсию к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы. Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Яркие,эффектные фотографии, неповторимые впечатления!

Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!

13:30 Остановка на смотровой площадке в пос. Китовый.

Трансфер в аэропорт.

Регистрация на рейс.

Вылет из Курильска.

Прибытие в Южно-Сахалинск.

ОКОНЧАНИЕ ПРОГРАММЫ.

Рекомендации: при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Джип-тур к лавовому плато Янкито. Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск. Окончание программыДжип-тур к лавовому плато Янкито. Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск. Окончание программыДжип-тур к лавовому плато Янкито. Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск. Окончание программыДжип-тур к лавовому плато Янкито. Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск. Окончание программы

Проживание

Тур предусматривает размещение на о. Итуруп в стандартных номерах в гостевом доме «Касатка», в гостинице «Итуруп» или подобное.

Стоимость тура на 1 человека при различных вариантах проживания, руб:

При двухместном размещенииРебенок до 12 лет при двухместном размещении
63 28860 288

Доплата за одноместное размещение: 10 000 руб.

Гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» — 6 000 руб. за номер;

Варианты проживания

Хостел «Касатка»

4 ночи

Хостел открыт в 2022 году.

Расположен в центральной части г. Курильска. В пешей доступности магазины, кафе, побережье Охотского моря.

Для комфортного пребывания гостей доступны следующие бесплатные услуги:

  • койко-место;
  • двухместные номера с раздельными кроватями;
  • возможность установки дополнительной кровати (за отдельную оплату);
  • прачечная;
  • гладильная доска, утюг;
  • две душевых комнаты;
  • холодильник в холле;
  • оборудованная зона отдыха.

Номера

Количество номеров: 4 номера с раздельными кроватями.

Возможность размещения:

  • койко-место;
  • двухместный номер;
  • дополнительная кровать в каждый номер (по желанию, за дополнительную плату).

Во всех номерах: Wi Fi, санузел, телевизор, набор для чая, тапочки, полотенца, фен.

Рестораны и кафе

  • кафе «Итуруп» / расстояние от хостела до кафе 300 метров.
  • кафе «Восточная кухня»/расстояние от хостела до кафе 300 метров.
  • кафе «Альянс»/ расстояние от хостела до кафе 1,5 км.
Хостел «Касатка»Хостел «Касатка»Хостел «Касатка»Хостел «Касатка»

Гостиница «Итуруп»

4 ночи

Гостиница «Итуруп» – это трехэтажное здание, с хорошим современным ремонтом. Имеется 35 номеров различных категорий: стандартные однокомнатные номера, номера повышенной комфортности с санузлом и душевой кабной, двухкомнатный номер люкс. В гостинице имеется WiFi доступ в Интернет.

Гостиница «Итуруп»Гостиница «Итуруп»Гостиница «Итуруп»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по программе
  • Проживание в гостинице на о. Итуруп стандартные номера в гостевом доме "Касатка", в гостинице "Итуруп" или подобное
  • Питание во время экскурсий
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Сопровождение профессиональными инструкторами на всех маршрутах
  • Оформление погранпропуска на о. Итуруп
  • Плащ-дождевик
  • Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Авиабилеты по маршруту: Южно-Сахалинск - Курильск / Курильск - Южно-Сахалинск: взрослый - 14 800 руб. /чел. детский (2-12 лет) - 7 900 руб. /чел
  • Взрослый - 14 800 руб. /чел
  • Детский (2-12 лет) - 7 900 руб. /чел
  • Доплата за одноместное размещение: 14 000 руб
  • Завтраки, обед и ужины на о. Итуруп, указанные в программе пометкой «самостоятельно»
  • Гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» - 6000 руб за номер
  • Входные билеты на источники: "Ванночки" - 1 000 руб. /чел. "Жаркие воды" - 1 000 руб. /челисточники у вулкана Баранского - 2 000 руб. /чел
  • «Ванночки» - 1 000 руб. /чел
  • «Жаркие воды» - 1 000 руб. /чел
  • Источники у вулкана Баранского - 2 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Походное снаряжение:

  • одежда:
    • теплый свитер;
    • теплые шерстяные носки;
    • ветровка;
    • непродуваемая и непромокаемая куртка;
    • дождевик;
    • термобелье;
    • футболки;
    • шорты;
    • купальный костюм;
  • головной убор, аксессуары:
    • панама или кепка;
    • трикотажная шапка;
    • солнцезащитные очки;
    • хлопчатобумажные перчатки;
  • обувь:
    • удобные кроссовки, разношенные, на цепкой подошве или треккинговые ботинки, кроссовки непромокаемые;
    • сандалии для хождения по воде, сланцы.
  • средства от комаров;
  • защитный крем от солнца;
  • головной убор.

Плащ и дождевики на обувь будут выданы перед началом тура.

На каждом маршруте, необходимо при себе иметь сменную одежду и обувь.

Документы:

  • паспорт, ваучер;
  • медицинский полис ОМС;
  • страховой полис;
  • свидетельство о рождении (если с вами летит ребенок).
Что необходимо для оформления пропусков на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы следующие документы:

Для граждан РФ:

  • качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
  • детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
  • номер мобильного телефона (обязательно!)

Для иностранных граждан:

  • копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
  • копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
  • номер мобильного телефона (обязательно!)

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое время на Сахалине?

Разница с Москвой: к московскому времени плюс 8 часов.

Какие мобильные операторы есть на Сахалине?

МТС, Мегафон, Билайн, Теле2.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
20 июн 2024
Большое спасибо Большой Стране и вашему партнёру фирме Амист за прекрасную организацию потрясающего тура на Итуруп! Такое чувство осталось у всей нашей группы. Всем своим друзьям будем рекомендовать только вас! Надеюсь и сами не раз ещё воспользуемся вашими предложениями. Вы супер!
Т
9 авг 2024
Спасибо туристической компании "Большая Страна" за прекрасно организованный тур по маршруту "Сахалин - остров Белых скал". Все заявленное было выполнено с лихвой. Спасибо Анастасии Луценко за четкую связь и своевременное
читать дальше

информирование. Спасибо сотрудникам принимающей стороны за теплый прием и интересные маршруты, хорошее размещение в отелях. Особенная благодарность экскурсоводу по Сахалину Виталию, координатору и нашему водителю по Итурупу Игорю, придавшему неповторимый колорит всему путешествию, а также хозяйке гостиницы "Касатка" Светлане, улыбка которой как визитная карточка Курильска.

Спасибо туристической компании &quot;Большая Страна&quot; за прекрасно организованный тур по маршруту &quot;Сахалин - остров Белых скал&quot;.Спасибо туристической компании &quot;Большая Страна&quot; за прекрасно организованный тур по маршруту &quot;Сахалин - остров Белых скал&quot;.Спасибо туристической компании &quot;Большая Страна&quot; за прекрасно организованный тур по маршруту &quot;Сахалин - остров Белых скал&quot;.Спасибо туристической компании &quot;Большая Страна&quot; за прекрасно организованный тур по маршруту &quot;Сахалин - остров Белых скал&quot;.
О
8 авг 2024
Большое спасибо "Большой Стране", за то, что она открывает нам нашу Большую Страну!
Большое спасибо и принимающей стороне и нашему сопровождающему Андрею Квану за полученные эмоции!
Всё было отлично организовано и спланировано!
Всем - спасибо!

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

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