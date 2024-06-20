Величественные вулканы, застывшие реки лавовых потоков, озёра, в том числе горячие, фумарольные поля, красивые скалы, водопады, термальные источники ждут вас!
Программа тура по дням
Выезд на Итуруп
Регистрации на рейс.
Вылет из Южно-Сахалинска.
Прибытие в Курильск.
Встреча.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Ужин самостоятельно.
Джип-тур: Краеведческий музей. Залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Термальные источники «Ванночки»
Завтрак самостоятельно.
09:45 трансфер в краеведческий музей.
10:00 По традиции, начинаем знакомство с островом в краеведческом музее, где вас встречают профессионалы, любящие свой край и знающие историю о. Итуруп люди.
11:00 Выезд в сторону Тихого океана, в залив Касатка.
Перваяостановка на смотровой площадке у реки Куйбышевка: осмотр карьера, военной техники. Далее остановимся на «зеркальном» пляже, похожем на бескрайнее морское зеркало.
Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.
13:00 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка».
В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней. Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.
В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.
14:30 Обед на берегу Тихого океана (уха по-итурупски, чай, нарезка из рыбы, овощей, сыра).
15:30 Отдых на берегу.
16:30 Трансфер на термальные источники.
18:00 Посещение термальных источников «Ванночки» (пос. Рыбаки). (Входной билет оплачивается дополнительно –1000 руб / чел).
19:30 Обратный трансфер в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Рекомендации: для посещения термальных источников возьмите купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы).
При неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и резиновые сапоги.
Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Бухта Парусная. Белые скалы. Термальные источники «Жаркие воды»
Завтрак самостоятельно.
10:00 Выезд на экскурсию вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами. Протяженность скал около 28 км.
Они состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывших в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи. Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.
Остановка - Бухта Парусная. В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи косы» высотой 10 м.
13:00 Остановка на пляже с Белыми скалами. Прогулка по каньону. Отправление к Черным камням.
15:00 Обед на берегу моря возле Черных камней (уха по-итурупски, чай, нарезка из овощей, рыбы).
16:30 Выезд к термальным источникам.
17:00 Отдых в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час). (Входной билет оплачивается дополнительно – 1000 руб / чел).
18:30 Возвращение в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Рекомендации: на данном маршруте при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, непромокаемую обувь или резиновые сапоги, шапку, перчатки, купальные принадлежности, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы).
Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в термальных источниках
Завтрак самостоятельно.
10:00 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте.
Вулкан Баранского (высота 1132 метра) – один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками. Мы насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде.
10:30 Посещение смотровой площадки.
10:45 Посещение поля грязевых котлов. Варим яйца в термальном ручье, дегустируем с икрой.
12:00 Посадка на транспорт. Выезд к термальному комплексу.
12:30 Прогулка к Бирюзовым озерам вдоль термального ручья по экологической тропе. Фотосессия.
13:30 Возвращение к комплексу термальных источников. Походный перекус (чай, кофе, нарезка из рыбы, колбасы и сыра).
14:30 Купание в термальных источниках. Отдых. (Входной билет оплачивается дополнительно – 2000 руб / чел).
16:30 Трансфер в Курильск.
17:00 Прибытие в Курильск.
Ужин самостоятельно.
Внимание! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы). Экскурсия проходит на автотранспорте.
Джип-тур к лавовому плато Янкито. Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск. Окончание программы
Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп». Сдача номеров.
11:00 Выезд на экскурсию к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы. Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Яркие,эффектные фотографии, неповторимые впечатления!
Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!
13:30 Остановка на смотровой площадке в пос. Китовый.
Трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс.
Вылет из Курильска.
Прибытие в Южно-Сахалинск.
ОКОНЧАНИЕ ПРОГРАММЫ.
Проживание
Тур предусматривает размещение на о. Итуруп в стандартных номерах в гостевом доме «Касатка», в гостинице «Итуруп» или подобное.
Стоимость тура на 1 человека при различных вариантах проживания, руб:
|При двухместном размещении
|Ребенок до 12 лет при двухместном размещении
|63 288
|60 288
Доплата за одноместное размещение: 10 000 руб.
Гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» — 6 000 руб. за номер;
Варианты проживания
Хостел «Касатка»
Хостел открыт в 2022 году.
Расположен в центральной части г. Курильска. В пешей доступности магазины, кафе, побережье Охотского моря.
Для комфортного пребывания гостей доступны следующие бесплатные услуги:
- койко-место;
- двухместные номера с раздельными кроватями;
- возможность установки дополнительной кровати (за отдельную оплату);
- прачечная;
- гладильная доска, утюг;
- две душевых комнаты;
- холодильник в холле;
- оборудованная зона отдыха.
Номера
Количество номеров: 4 номера с раздельными кроватями.
Возможность размещения:
- койко-место;
- двухместный номер;
- дополнительная кровать в каждый номер (по желанию, за дополнительную плату).
Во всех номерах: Wi Fi, санузел, телевизор, набор для чая, тапочки, полотенца, фен.
Рестораны и кафе
- кафе «Итуруп» / расстояние от хостела до кафе 300 метров.
- кафе «Восточная кухня»/расстояние от хостела до кафе 300 метров.
- кафе «Альянс»/ расстояние от хостела до кафе 1,5 км.
Гостиница «Итуруп»
Гостиница «Итуруп» – это трехэтажное здание, с хорошим современным ремонтом. Имеется 35 номеров различных категорий: стандартные однокомнатные номера, номера повышенной комфортности с санузлом и душевой кабной, двухкомнатный номер люкс. В гостинице имеется WiFi доступ в Интернет.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Проживание в гостинице на о. Итуруп стандартные номера в гостевом доме "Касатка", в гостинице "Итуруп" или подобное
- Питание во время экскурсий
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение профессиональными инструкторами на всех маршрутах
- Оформление погранпропуска на о. Итуруп
- Плащ-дождевик
- Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Авиабилеты по маршруту: Южно-Сахалинск - Курильск / Курильск - Южно-Сахалинск: взрослый - 14 800 руб. /чел. детский (2-12 лет) - 7 900 руб. /чел
- Взрослый - 14 800 руб. /чел
- Детский (2-12 лет) - 7 900 руб. /чел
- Доплата за одноместное размещение: 14 000 руб
- Завтраки, обед и ужины на о. Итуруп, указанные в программе пометкой «самостоятельно»
- Гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» - 6000 руб за номер
- Входные билеты на источники: "Ванночки" - 1 000 руб. /чел. "Жаркие воды" - 1 000 руб. /челисточники у вулкана Баранского - 2 000 руб. /чел
- «Ванночки» - 1 000 руб. /чел
- «Жаркие воды» - 1 000 руб. /чел
- Источники у вулкана Баранского - 2 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Походное снаряжение:
- одежда:
- теплый свитер;
- теплые шерстяные носки;
- ветровка;
- непродуваемая и непромокаемая куртка;
- дождевик;
- термобелье;
- футболки;
- шорты;
- купальный костюм;
- головной убор, аксессуары:
- панама или кепка;
- трикотажная шапка;
- солнцезащитные очки;
- хлопчатобумажные перчатки;
- обувь:
- удобные кроссовки, разношенные, на цепкой подошве или треккинговые ботинки, кроссовки непромокаемые;
- сандалии для хождения по воде, сланцы.
- средства от комаров;
- защитный крем от солнца;
- головной убор.
Плащ и дождевики на обувь будут выданы перед началом тура.
На каждом маршруте, необходимо при себе иметь сменную одежду и обувь.
Документы:
- паспорт, ваучер;
- медицинский полис ОМС;
- страховой полис;
- свидетельство о рождении (если с вами летит ребенок).
Что необходимо для оформления пропусков на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы следующие документы:
Для граждан РФ:
- качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
- детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Для иностранных граждан:
- копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
- копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое время на Сахалине?
Разница с Москвой: к московскому времени плюс 8 часов.
Какие мобильные операторы есть на Сахалине?
МТС, Мегафон, Билайн, Теле2.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Большое спасибо и принимающей стороне и нашему сопровождающему Андрею Квану за полученные эмоции!
Всё было отлично организовано и спланировано!
Всем - спасибо!