Е Елена 5 Отзыв на: Центр Читы: обзорная прогулка Очень интересная и познавательная экскурсия. Посмотрели все самое главное по очень хорошему маршруту. Спасибо!

Н Надежда 5 Отзыв на: По купеческим кварталам Читы Очень интересная экскурсия! К тому же Анна подстроилась под время, имеющееся в распоряжении нас, командировочных, вопреки исходному расписанию, за что отдельное спасибо! Ну и, конечно, умение провести экскурсию на морозе комфортно для непривычных - это тоже искусство!

Н Надежда 5 Отзыв на: Центр Читы: обзорная прогулка Марина - очень увлеченный и знающий экскурсовод! Настоящий энтузиаст!

А Алёна 5 Отзыв на: Центр Читы: обзорная прогулка Добрый день! Мы с подругой гуляли по центру Читы вместе с Мариной! Очень понравилось) рекомендую всем! Правда, озундуглели 😅 но зато грелись в истерическом здании города!

М Михаил 5 Отзыв на: Центр Читы: обзорная прогулка Это была очень увлекательная и интересная прогулка по центру города. Марина не только увлекательно рассказывает про историю города, но и сообщает что а экскурсии массу полезной информации о его современной жизни, рекомендует интересные места и даже показывает крутые видео из своего "экскурсионного тиктока" (!). Например, вы узнаете, почему в районе железнодорожного вокзала в Чите не рекомендовалось крутить связку ключей на пальце. Особенно девушкам!

И Ирина 5 Отзыв на: Центр Читы: обзорная прогулка Экскурсия очень понравилась! Марина на столько любит свой родной город, что это чувствуется в каждой детали рассказа. Отличная прогулка по центру города с рассказами об атмосфере, событиях и людях оставляет самые позитивные впечатления. Завершением экскурсии стало посещение кафе, в котором прекрасно поговорили о кулинарных традициях, о погоде, планах. Очень рекомендую экскурсию, проведёте время пользой и удовольствием! Марина порекомендовала посмотреть сопку Титова, Музей Декабристов и экскурсию в Дацан, это стало незабываемой частью поездки, всем рекомендую! В любом городе можно найти уникальные места, главное настроение и желание!

ь ья 5 Отзыв на: Центр Читы: обзорная прогулка Огромное спасибо прекрасной солнечной Марине))) Спасибо за улыбку, за любовь к своему городу и краю, за юмор, за очень позитивный, дружеский и в тоже время профессиональный подход) Всем-всем РЕКОМЕНДУЮ)))

К Кирилл 4 Отзыв на: По купеческим кварталам Читы Привет Всем! По экскурсиям из меня ходок не очень, но увидев в Чите дома старинной постройки захотелось побольше о них узнать. Анна очень подробно рассказала о жизни и деятельности купцов, архитекторах которые принимали участие в проектировании, а также дальнейшей истории зданий. Судя по тому как Анна ведет экскурсию и как много она рассказала - человек реально знает материал и, что называется, "не первый год замужем"))) Единственный минус - погода. Было прохладно, одевайтесь теплее!

Н Надя 5 Отзыв на: Центр Читы: обзорная прогулка Отличная экскурсия, познавательная и в то же время неутомительная. Очень фотогеничные локации. Несмотря на сильный мороз, было под -30, прошли весь маршрут)

К Кирилл 5 Отзыв на: Центр Читы: обзорная прогулка Марина - отличный гид, увлечена своим делом, отзывчивая, заботливая. Осталось самое приятное впечатление от экскурсии!

О Ольга 5 Отзыв на: По купеческим кварталам Читы Очень интересная, познавательная экскурсия. Всегда торопимся, бежим, не обращаем внимание на окружающее. Спасибо Анне, за интересную экскурсию, очень душевный профессиональный подход.

А Алексей 5 Отзыв на: Центр Читы: обзорная прогулка Великолепная экскурсия! С первых минут Марина так подстраивается под человека, что следующие 2 часа проходят как прогулка с другом, которого знаешь много лет! История города, зданий, людей преподносится в легкой и понятной форме, без читки зазубренного материала, обилия дат и цифр. Сразу становится понятно, что она не просто рассказывает материал, а реально любит свой город и живет этим. Легко поддерживает любые темы в рамках материала конечно) Желаю только успехов! Ну и конечно рекомендую!

Г Галина 5 Отзыв на: По купеческим кварталам Читы С удовольствием прогулялись с мужем по купеческим кварталам Читы. Желаю городу найти средства и привести все дома в достойный вид.

Г Галина 5 Отзыв на: По купеческим кварталам Читы В связи с тем что привычный отдых за границей, по понятным всем причинам, нам сейчас недоступен, решили с мужем поехать туда, куда ранее бы даже и не планировали. Чита… у знакомых недоуменные лица, вопрос в глазах… Чита… но почему!!??? В этом городе даже посмотреть нечего… - только было и слышно. Чита! - Мы так решили))) и не пожалели! Великолепный город с удивительной энергетикой, дореволюционными постройками, историю и тайны которых нам поведала влюбленный в свой город и свою работу гид Анна, спасибо большое! Осталось неизгадимое впечатление о городе и его жителях!

Д Дмитрий 5 Отзыв на: По купеческим кварталам Читы Было интересно узнать о времени становления города и том, какой след оставили купцы в архитектуре дореволюционной Читы. Особенно заинтересовала история Второвых, захотелось больше узнать о том, как из костромских крестьян они выбились в число самых состоятельных семей в империи. Много фотографий, можно наглядно сравнить город сейчас с открытками и фото столетней давности.

А Анастасия 5 Отзыв на: Центр Читы: обзорная прогулка Потрясающая прогулка по центру Читы с невероятно интересными рассказами о истории,все легко усваивается и нет перегруза информации. Очень тёплое и приятное ощущение от общения

М Михаил 5 Отзыв на: Центр Читы: обзорная прогулка Великолепный гид. Очень интересная экскурсия. Информативно, но без перегруза датами и событиями. В целом хороший обзор по истории города, людям. Отдельные интересные факты. Большое спасибо Марине за интересно проведенное время и за ее душевное отношение.

Е Елена 5 Отзыв на: По купеческим кварталам Читы Анна очень доброжелательный и коммуникабельный гид! Чувствуется, что материалы проработаны хорошо и все взято из официальных источников. Рассказ сопровождается воспоминаниями местных людей, которые также с удовольствием с внуками посещают экскурсию и делятся своими знаниями и воспоминаниями о городе. Экскурсия будет интересна людям, которым нравится неодушевленные предметы превращать в объекты с душой и своей историей.

Е Евгений 5 Отзыв на: Центр Читы: обзорная прогулка Я рекомендую интересную экскурсию Марины всем желающим ближе узнать Читу! Марина - интересный, эрудированный и очень приятный рассказчик.