Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Забайкальском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
5
20 отзывов
15000
₽
за всё
За 1 день увидеть максимум природных достопримечательностей и окунуться в мир шаманизма
5
15 отзывов
9000
₽
за всё
Исторические вехи, события давно и не очень давно минувших лет. Чита город «авторский», необычный, с невероятно насыщенной историей и культурой, вопло...
5
1 отзыв
2000
₽
за всё
Маршрут нашей экскурсии будет проходить по площади Ленина и ее периметру. Сейчас площадь — это центра города, его «сердце». Все городские праздники от...
5
7 отзывов
9000
₽
за всё
Земля Забайкалья на протяжении своей новейшей истории ни разу не была в эпицентре разрушительных войн, театром военных действий. Поэтому деревянные ше...
5
48 отзывов
5000
₽
за всё
Несмотря на совсем молодой возраст в статусе города, столица Забайкалья имеет очень богатую и насыщенную событиями историю. Развитие купечества и пром...
5
2 отзыва
3500
₽
за всё
В этом уникальном месте вы познакомитесь с воспоминаниями и мемуарами непосредственных участников тех не столь уж далёких событий, узнаете множество н...
5
2 отзыва
3500
₽
за всё
В этом уникальном месте вы познакомитесь с воспоминаниями и мемуарами непосредственных участников тех не столь уж далёких событий, узнаете множество н...
5
10 отзывов
3500
₽
за всё
В этом уникальном месте вы познакомитесь с воспоминаниями и мемуарами непосредственных участников тех не столь уж далёких событий, узнаете множество н...
Обзорные по городам
5
48 отзывов
5000
₽
за всё
Несмотря на совсем молодой возраст в статусе города, столица Забайкалья имеет очень богатую и насыщенную событиями историю. Развитие купечества и пром...
5
10 отзывов
3500
₽
за всё
В этом уникальном месте вы познакомитесь с воспоминаниями и мемуарами непосредственных участников тех не столь уж далёких событий, узнаете множество н...
Туры на автомобиле
5
20 отзывов
15000
₽
за всё
За 1 день увидеть максимум природных достопримечательностей и окунуться в мир шаманизма
Последние отзывы об экскурсиях по Забайкальскому краю
А
Дата посещения: 11 авг 2025
Супер Анна замечательный, душевный экскурсовод
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Н
Мне ОЧЕНЬ понравилась экскурсия. Анна - НАСТОЯЩИЙ профессионал. Много знает, умеет поддержать почти любую тему. Столько любви к родному городу. Спасибо огромное!
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В
потрясающая экскурсия! было очень интересно и захватывающе. преимущество — из первых уст столько информации о крае, абсолютно не было заметно, как прошли все 7 часов!
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А
Отличная экскурсия, интересный рассказ об истории Читы о ее расцвете, побывали в основных локациях в т. ч. на Титовской сопке
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М
Роскошная экскурсия, очень интересно 🥰
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Е
Отличная экскурсия! Экскурсовод Олег очень знающий и внимательный, настоящий профессионал! А если вы хотите побольше узнать о декабристах и вообще
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А
Олег показал и рассказал нам про Читу много интересной информации. Познавательно, без воды. Очень понравилась история декабристов.
Чита открылась нам как недооценённый город с большим потенциалом.
Олегу большое спасибо и новых открытий
Чита открылась нам как недооценённый город с большим потенциалом.
Олегу большое спасибо и новых открытий
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Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей личность всесторонне развитая, замечательный
+15
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спасибо Анне за знакомство с городом и совет посетить музей декабристов
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А
Отличная экскурсия! Очень интересно наш гид Олег рассказал о главных достопримечательных местах города. Сразу видно, что он хорошо знает историю
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