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Экскурсии по Забайкальскому краю и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Забайкальском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии

Самое интересное в окрестностях Читы
Самое интересное в окрестностях Читы
5
20 отзывов
15000
за всё
За 1 день увидеть максимум природных достопримечательностей и окунуться в мир шаманизма
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История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов
История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов
5
15 отзывов
9000
за всё
Исторические вехи, события давно и не очень давно минувших лет. Чита город «авторский», необычный, с невероятно насыщенной историей и культурой, вопло...
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Пешеходная экскурсия «Три века на одной площади»
Пешеходная экскурсия «Три века на одной площади»
5
1 отзыв
2000
за всё
Маршрут нашей экскурсии будет проходить по площади Ленина и ее периметру. Сейчас площадь — это центра города, его «сердце». Все городские праздники от...
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Деревянное кружево Читы - успеть увидеть, восхититься, запомнить
Деревянное кружево Читы - успеть увидеть, восхититься, запомнить
5
7 отзывов
9000
за всё
Земля Забайкалья на протяжении своей новейшей истории ни разу не была в эпицентре разрушительных войн, театром военных действий. Поэтому деревянные ше...
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Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
5
48 отзывов
5000
за всё
Несмотря на совсем молодой возраст в статусе города, столица Забайкалья имеет очень богатую и насыщенную событиями историю. Развитие купечества и пром...
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Жёны декабристов: подвиг любви бескорыстной
Жёны декабристов: подвиг любви бескорыстной
5
2 отзыва
3500
за всё
В этом уникальном месте вы познакомитесь с воспоминаниями и мемуарами непосредственных участников тех не столь уж далёких событий, узнаете множество н...
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След на Земле: декабристы на поселении в Забайкальском крае
След на Земле: декабристы на поселении в Забайкальском крае
5
2 отзыва
3500
за всё
В этом уникальном месте вы познакомитесь с воспоминаниями и мемуарами непосредственных участников тех не столь уж далёких событий, узнаете множество н...
Чита
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
5
10 отзывов
3500
за всё
В этом уникальном месте вы познакомитесь с воспоминаниями и мемуарами непосредственных участников тех не столь уж далёких событий, узнаете множество н...
Чита
По купеческим кварталам
По купеческим кварталам
4.9
16 отзывов
2700
за всё
Чита

Обзорные по городам

Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
5
48 отзывов
5000
за всё
Несмотря на совсем молодой возраст в статусе города, столица Забайкалья имеет очень богатую и насыщенную событиями историю. Развитие купечества и пром...
Чита
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
5
10 отзывов
3500
за всё
В этом уникальном месте вы познакомитесь с воспоминаниями и мемуарами непосредственных участников тех не столь уж далёких событий, узнаете множество н...
Чита

Туры на автомобиле

Самое интересное в окрестностях Читы
Самое интересное в окрестностях Читы
5
20 отзывов
15000
за всё
За 1 день увидеть максимум природных достопримечательностей и окунуться в мир шаманизма
Чита

Последние отзывы об экскурсиях по Забайкальскому краю

А
По купеческим кварталам Читы
Дата посещения: 11 авг 2025
Супер Анна замечательный, душевный экскурсовод
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Н
Пешеходная экскурсия «Три века на одной площади»
Мне ОЧЕНЬ понравилась экскурсия. Анна - НАСТОЯЩИЙ профессионал. Много знает, умеет поддержать почти любую тему. Столько любви к родному городу. Спасибо огромное!
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В
Самое интересное в окрестностях Читы
потрясающая экскурсия! было очень интересно и захватывающе. преимущество — из первых уст столько информации о крае, абсолютно не было заметно, как прошли все 7 часов!
потрясающая экскурсия! было очень интересно и захватывающе. преимущество — из первых уст столько информации о крае,
потрясающая экскурсия! было очень интересно и захватывающе. преимущество — из первых уст столько информации о крае,
потрясающая экскурсия! было очень интересно и захватывающе. преимущество — из первых уст столько информации о крае,
потрясающая экскурсия! было очень интересно и захватывающе. преимущество — из первых уст столько информации о крае,
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А
История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов
Отличная экскурсия, интересный рассказ об истории Читы о ее расцвете, побывали в основных локациях в т. ч. на Титовской сопке
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М
По купеческим кварталам Читы
Роскошная экскурсия, очень интересно 🥰
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Е
История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов
Отличная экскурсия! Экскурсовод Олег очень знающий и внимательный, настоящий профессионал! А если вы хотите побольше узнать о декабристах и вообще
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о той эпохе - вам точно на эту экскурсию! Также много интересного узнали о становлении и развитии Читы, увидели много интересных зданий, которые сами не нашли бы. Олег очень хорошо знает Читу и очень интересно рассказывает о ней. Мы с мужем получили большое удовольствие от экскурсии и общения с Олегом. Всем рекомендую побывать на этой экскурсии!

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А
История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов
Олег показал и рассказал нам про Читу много интересной информации. Познавательно, без воды. Очень понравилась история декабристов.
Чита открылась нам как недооценённый город с большим потенциалом.
Олегу большое спасибо и новых открытий
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Владимир
Самое интересное в окрестностях Читы
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей личность всесторонне развитая, замечательный
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рассказчик, интересный собеседник, истинный Забайкалец. Вдохновил на составление целей и в будущем захотелось вернуться в эти края да повидаться с ним в следующих возможных экскурсиях.

Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей+15
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
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Оля
По купеческим кварталам Читы
спасибо Анне за знакомство с городом и совет посетить музей декабристов
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А
Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
Отличная экскурсия! Очень интересно наш гид Олег рассказал о главных достопримечательных местах города. Сразу видно, что он хорошо знает историю
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и болеет душой за свой город. На любой вопрос смог дать полную информацию, очень интересно рассказывает. Экскурсия прошла на полном взаимопонимании, легко и непринужденно. Олег не просто рассказывает о достопримечательностях, но и дает возможность сделать выводы и задуматься об истории. Рекомендую именно этого гида

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