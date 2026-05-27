Маршрут нашей фотопрогулки определят визитные карточки Зарайска: кремль, водонапорная башня и музей «Зарайская баранка».
В каждой локации я помогу вам с позированием и выберу лучшие ракурсы для красивых фото на память о городе.
Описание фото-прогулки
Зарайский кремль — главный символ города. Старейший кремль Подмосковья и уникальный памятник русского оборонного зодчества.
Водонапорная башня — важное историческое место Зарайска. Башня стоит в центре сквера, к ней ведёт несколько прогулочных аллей. Если вы захотите подняться на смотровую, я вас подожду внизу.
Музей «Зарайская баранка» и кафе с домашней кухней, где вы почувствуете себя в домике 1910 года и попробуете вкусные баранки.
Организационные детали
- Снимаю на профессиональный фотоаппарат Canon EOS RP
- Отправлю все хорошие кадры с авторской цветокоррекцией в течение 7 дней после фотосъёмки через облако + мини-видео в подарок
- За доплату можно продлить время фотосессии: цена за 1,5 ч — 11 250 ₽, за 2 ч — 15 000 ₽
- Вход на смотровую платный, билеты вы сможете купить в башне — она работает и летом, и зимой
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Зарайске
Живу в Зарайске с рождения. Занимаюсь фотопрогулками с 2019 года. Новые люди и новые лица прекрасно помогают прокачивать мастерство в области фотографии. Наш город входит в Золотое кольцо России, в нём очень много красивых мест. Сфотографирую вас в самых-самых!
от 7000 ₽ за экскурсию