Самый маленький кремль России ждёт вас! Мы прогуляемся вдоль его стен, а затем отправимся изучать центр города — аутентичный Зарайск прелестен! Увидим Благовещенский храм и водонапорную башню, обсудим расцвет местного купечества, связь городка с именем Дмитрия Пожарского и загадку зарайского бизона.
Описание экскурсии
Мы обойдём вокруг стен Зарайского кремля. При желании вы зайдёте внутрь и прогуляетесь по его территории (вход бесплатный).
Пройдём по городу — увидим площадь Революции и Красноармейскую улицу, Благовещенский храм и курган трёмстам воинам, водонапорную башню и жилую часть Зарайска.
При наличии у вас автомобиля и желания можем доехать до Белого колодца.
Поговорим:
- о появлении кремля в Зарайске
- здешнем купечестве и времени его расцвета
- зарайском бизоне и стоянке древнего человека
- связи Зарайска с именем Дмитрия Пожарского
- городских легендах, которые до сих пор живут на старинных улочках
Организационные детали
- На стены кремля мы не поднимаемся. Свободное время для прогулки по кремлю я вам предоставлю (15–20 мин)
- При желании и наличии у вас автомобиля экскурсию по городу можно провести на нём, дополнив прогулку посещением Белого колодца
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Зарайского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Зарайске
Провела экскурсии для 348 туристов
Меня зовут Татьяна, я живу в Коломне всю жизнь, с детства знаю её историю, загадки и легенды. У меня есть главное, что необходимо гиду — любовь к городу, способность заразить
