Самый маленький кремль России ждёт вас! Мы прогуляемся вдоль его стен, а затем отправимся изучать центр города — аутентичный Зарайск прелестен! Увидим Благовещенский храм и водонапорную башню, обсудим расцвет местного купечества, связь городка с именем Дмитрия Пожарского и загадку зарайского бизона.

Ваш гид в Зарайске

Мы обойдём вокруг стен Зарайского кремля. При желании вы зайдёте внутрь и прогуляетесь по его территории (вход бесплатный).

Пройдём по городу — увидим площадь Революции и Красноармейскую улицу, Благовещенский храм и курган трёмстам воинам, водонапорную башню и жилую часть Зарайска.

При наличии у вас автомобиля и желания можем доехать до Белого колодца.

Поговорим:

о появлении кремля в Зарайске

здешнем купечестве и времени его расцвета

зарайском бизоне и стоянке древнего человека

связи Зарайска с именем Дмитрия Пожарского

городских легендах, которые до сих пор живут на старинных улочках

