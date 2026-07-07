Программа прогулки

11:00 — сбор участников

Мы встречаем всех участников в 160 км. от МКАД в деревне Чулки-Соколово Зарайского городского округа. Отсюда осуществляется трансфер на старт SUP-прогулки в деревне Михалёво.

12:00 — инструктаж, спуск на воду

На берегу состоится знакомство с командой инструкторов и лёгкий завтрак с пончиками и чаем. Вам предложат выбрать SUP-доску, предоставят спасательный жилет и гермомешок для личных вещей. Перед спуском на воду квалифицированный инструктор расскажет, как правильно и безопасно идти на доске.

13:00 — выход на маршрут

Идём организованной группой 6 км. вниз по течению до причала на ланч. Группу сопровождает моторная лодка и сертифицированный спасатель. С моторной лодки делаются памятные фотографии.

14:30 — обед

Остановка на ланч происходит на высоком левом берегу у леса со старинным названием «Струпненская Лука». С возвышенности открывается незабываемый вид на правый берег Осетра.

Меню ланча: хотдоги на гриле, грудка индейки на гриле, картофель по деревенски в воке, овощи, травяной чай из национального турецкого самовара.

18:00 — завершение сплава

Маршрут завершается на левом берегу в деревне Чулки-Соколово, в 500 м. от вашего автомобиля.

Организационные детали