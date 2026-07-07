Окружающими видами и перекатами Осётр напоминает горную речку.
Холмистая долина, лесистые берега и известняковые глыбы — недаром её называют самой красивой в Подмосковье. Вода в реке прозрачная — можно купаться и ловить рыбу.
Пройдя 17 километров по извивающемуся, как мифический дракон, руслу Осетра, вы наполнитесь энергией природы дальних рубежей Московской области.
Холмистая долина, лесистые берега и известняковые глыбы — недаром её называют самой красивой в Подмосковье. Вода в реке прозрачная — можно купаться и ловить рыбу.
Пройдя 17 километров по извивающемуся, как мифический дракон, руслу Осетра, вы наполнитесь энергией природы дальних рубежей Московской области.
Описание экскурсии
Программа прогулки
11:00 — сбор участников
Мы встречаем всех участников в 160 км. от МКАД в деревне Чулки-Соколово Зарайского городского округа. Отсюда осуществляется трансфер на старт SUP-прогулки в деревне Михалёво.
Мы встречаем всех участников в 160 км. от МКАД в деревне Чулки-Соколово Зарайского городского округа. Отсюда осуществляется трансфер на старт SUP-прогулки в деревне Михалёво.
12:00 — инструктаж, спуск на воду
На берегу состоится знакомство с командой инструкторов и лёгкий завтрак с пончиками и чаем. Вам предложат выбрать SUP-доску, предоставят спасательный жилет и гермомешок для личных вещей. Перед спуском на воду квалифицированный инструктор расскажет, как правильно и безопасно идти на доске.
На берегу состоится знакомство с командой инструкторов и лёгкий завтрак с пончиками и чаем. Вам предложат выбрать SUP-доску, предоставят спасательный жилет и гермомешок для личных вещей. Перед спуском на воду квалифицированный инструктор расскажет, как правильно и безопасно идти на доске.
13:00 — выход на маршрут
Идём организованной группой 6 км. вниз по течению до причала на ланч. Группу сопровождает моторная лодка и сертифицированный спасатель. С моторной лодки делаются памятные фотографии.
Идём организованной группой 6 км. вниз по течению до причала на ланч. Группу сопровождает моторная лодка и сертифицированный спасатель. С моторной лодки делаются памятные фотографии.
14:30 — обед
Остановка на ланч происходит на высоком левом берегу у леса со старинным названием «Струпненская Лука». С возвышенности открывается незабываемый вид на правый берег Осетра.
Меню ланча: хотдоги на гриле, грудка индейки на гриле, картофель по деревенски в воке, овощи, травяной чай из национального турецкого самовара.
Остановка на ланч происходит на высоком левом берегу у леса со старинным названием «Струпненская Лука». С возвышенности открывается незабываемый вид на правый берег Осетра.
Меню ланча: хотдоги на гриле, грудка индейки на гриле, картофель по деревенски в воке, овощи, травяной чай из национального турецкого самовара.
18:00 — завершение сплава
Маршрут завершается на левом берегу в деревне Чулки-Соколово, в 500 м. от вашего автомобиля.
Маршрут завершается на левом берегу в деревне Чулки-Соколово, в 500 м. от вашего автомобиля.
Организационные детали
- Во время прогулки вас будет сопровождать один или несколько гидов-инструкторов из нашей команды.
- Ограничение по возрасту: не младше 12 лет.
- В стоимость включены: услуги инструктора, аренда спасательного жилета и гермомешка для личных вещей, обед, фотосопровождение на маршруте.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Чулки-Соколово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Зарайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
В 2016 г. мы с другом организовали туристический сап-клуб. С тех пор мы провели более 200 cплавов на SUP-досках по рекам Подмосковья. Ждём вас на наших активных и креативных мероприятиях!
Входит в следующие категории Зарайска
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