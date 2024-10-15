2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Предания древнего Зарайска
Узнайте историю Зарайского кремля, посетите музеи и святыни, а также деревню, где вырос Достоевский. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни Зарайска: Путешествие по историческим храмам и монастырям
Погрузитесь в историю Зарайска, посетив его святыни. Узнайте о древней иконе Николая Чудотворца и исследуйте кремль
Начало: Около Зарайского кремля
Завтра в 10:30
23 окт в 10:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
Познакомиться с городом и увидеть его главные достопримечательности на автопешеходной экскурсии
25 окт в 09:00
28 окт в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария15 октября 2024Юлия провела очень интересную экскурсию, нам понравилось!
- ААлександр28 сентября 2024Огромное спасибо Юлии за интересную и содержательную экскурсию!! Только с таким опытным гидом можно по настоящему и полностью окунуться в
- ААлександра23 сентября 2024Добрый день! Огромная благодарность Александру за экскурсию! На высшем уровне было все: от первого звонка для обсуждения плана до последней минуты. Информация предоставляется интересно, живо, с юмором так, что отлично запоминается. Огромное спасибо за знания и атмосферу
- ООльга15 августа 2024Спасибо за экскурсию!!! Елена замечательный экскурсовод, знающий и любящий свое дело. Наверное лучший экскурсовод по Зарайску.
- ВВладимир15 августа 2024на удивление - богатая и удивительная история. интересно, рекомендую.
- ММария25 февраля 2024Спасибо прекрасному гиду Елене за великолепную экскурсию по Зарайску. Были с мамой 85 лет, много снега, тем не менее, смогли везде
Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «История и архитектура»
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