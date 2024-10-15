Экскурсии Зарайска об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Зарайске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Предания древнего Зарайска
Пешая
80 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Предания древнего Зарайска
Узнайте историю Зарайского кремля, посетите музеи и святыни, а также деревню, где вырос Достоевский. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
4 500 за всё до 6 чел.
Святыни Зарайска
Пешая
9 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни Зарайска: Путешествие по историческим храмам и монастырям
Погрузитесь в историю Зарайска, посетив его святыни. Узнайте о древней иконе Николая Чудотворца и исследуйте кремль
Начало: Около Зарайского кремля
Завтра в 10:30
23 окт в 10:00
4 800 за всё до 5 чел.
История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
Познакомиться с городом и увидеть его главные достопримечательности на автопешеходной экскурсии
25 окт в 09:00
28 окт в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    15 октября 2024
    Предания древнего Зарайска
    Юлия провела очень интересную экскурсию, нам понравилось!
  • А
    Александр
    28 сентября 2024
    Предания древнего Зарайска
    Огромное спасибо Юлии за интересную и содержательную экскурсию!! Только с таким опытным гидом можно по настоящему и полностью окунуться в
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    атмосферу вокруг. Помимо информации о древней Зарайске узнали так же много интересного из современной жизни города. Мы влюбились в этот городок и обязательно вернемся сюда еще вместе с друзьями.

  • А
    Александра
    23 сентября 2024
    Предания древнего Зарайска
    Добрый день! Огромная благодарность Александру за экскурсию! На высшем уровне было все: от первого звонка для обсуждения плана до последней минуты. Информация предоставляется интересно, живо, с юмором так, что отлично запоминается. Огромное спасибо за знания и атмосферу
    Добрый день! Огромная благодарность Александру за экскурсию! На высшем уровне было все: от первого звонка дляДобрый день! Огромная благодарность Александру за экскурсию! На высшем уровне было все: от первого звонка для
  • О
    Ольга
    15 августа 2024
    Святыни Зарайска
    Спасибо за экскурсию!!! Елена замечательный экскурсовод, знающий и любящий свое дело. Наверное лучший экскурсовод по Зарайску.
  • В
    Владимир
    15 августа 2024
    Святыни Зарайска
    на удивление - богатая и удивительная история. интересно, рекомендую.
  • М
    Мария
    25 февраля 2024
    Святыни Зарайска
    Спасибо прекрасному гиду Елене за великолепную экскурсию по Зарайску. Были с мамой 85 лет, много снега, тем не менее, смогли везде
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    пройти пешком, комфортно стоять и слушать. Рассказ был невероятно интересный, богатый фактами, историями, словом, нам троим очень понравилось Да и город Зарайск очень славный, все в нем гордятся тем, что родом оттуда, это очень трогает.

    Спасибо прекрасному гиду Елене за великолепную экскурсию по Зарайску

Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «История и архитектура»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Предания древнего Зарайска
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  3. История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Зарайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Зарайский кремль
  2. Торговые Ряды
  3. Водонапорная башня
  4. Дом-музей А. С. Голубкиной
  5. Ильинский храм
  6. Кремль
  7. Самое главное
  8. Благовещенский храм
  9. Белый Колодец
  10. Иоанно-Предтеченский собор
Сколько стоит экскурсия по Зарайску в октябре 2024
Сейчас в Зарайске в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 4 800. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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