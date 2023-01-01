Экскурсия из Зеленоградска «Музыка ветра - Раушен (Светлогорск)»

Экскурсия из Зеленоградска «Музыка ветра - Раушен

Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
Рассмотрите похожие актуальные предложения в Зеленоградске:
Замуррчательный Зеленоградск
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Павел
Павел
4 отзыва
Очень популярно сейчас
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
около ж/д вокзала Зеленоградска
Завтра
16 мар
17 мар
19 мар
3 900 за всё до 8 чел.
Зеленоградск: жизнь на курорте
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Дина
Дина
6 отзывов
Зеленоградск: жизнь на курорте
Примерить на себя роль отдыхающих в атмосферном Кранце 19 и начала 20 веков
недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
18 мар
22 мар
23 мар
29 мар
от 3 500 за всё до 5 чел.
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Савва
Савва
6 отзывов
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
Зеленоградск
Завтра
16 мар
18 мар
19 мар
7 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Зеленоградске
Далее идёт описание экскурсии, но забронировать её не получится, используйте эту информацию просто для ознакомления.
Экскурсия из Зеленоградска «Музыка ветра - Раушен (Светлогорск)»
Экскурсия из Зеленоградска «Музыка ветра - Раушен (Светлогорск)»
Экскурсия из Зеленоградска «Музыка ветра - Раушен (Светлогорск)»
Экскурсия из Зеленоградска «Музыка ветра - Раушен (Светлогорск)»
Экскурсия из Зеленоградска «Музыка ветра - Раушен (Светлогорск)»
Экскурсия из Зеленоградска «Музыка ветра - Раушен (Светлогорск)»

Что вас ожидает 🤩

  • Музей Германа Брахерта
  • Сквер у вокзала принцесса-лягушка
  • Променад
  • Скульптура Германа Брахерта “Нимфа”
  • Солнечные часы
  • Водонапорная башня
  • Лиственничный сквер
  • Скульптура Брахерта “Несущая воду”
  • Органный зал "Макаров"
  • Янтарь-холл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие в сказочный, необыкновенно уютный и зеленый Светлогорск (до 1947 года — Раушен, нем. Rauschen), шум сосен которого создает неповторимую мелодию ветра. В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями. Почти все дома словно из сказки: красные черепичные крыши, разнообразные башенки и флюгеры.
На улицах и в парках Светлогорска растут нехарактерные растения для этой широты, специально подобранные и привезенные со всего света: магония из Северной Америки, розовая японская азалия, вечнозеленый самшит (растущий до пятисот лет), тополь Вильсона, дикий виноград из Северной Америки, вечнозеленый рододендрон, японская форзиция, бирючина из Южной Европы, плакучая ива. Осенью, перед тем как сбросить листья на зиму, разнообразные представители флоры окрашиваются в самые разные яркие цвета.
Еще одной яркой достопримечательностью курорта является канатная дорога, ведь город расположен на холмистом, обрывистом 40-метровом берегу. Путь длиной 175 м. в одну сторону фуникулер преодолевает за 5 минут, так что у пассажиров есть возможность сделать красивые фотографии или просто вдоволь насмотреться на утопающий в зелени город.
И, конечно же, вы увидите знаменитую башню Водолечебницы (Wasserturm Rauschen), ставшую уже настоящим символом Светлогорска. Возведена по проекту архитектора Отто-Вальтера Куккука в 1900-1908 годах. Здания водолечебницы с башней, построенные в романтическом стиле, стали центральным организующим объектом, доминантой верхней, дюнной части Раушена. Башня, вокруг которой образовалась небольшая площадь, выполняла роль центра городской среды — ратуши. Морская водолечебница на момент постройки отвечала всем требованиям санаторно-курортного лечения того времени. И в настоящее время используется по назначению.
Прогуляетесь по набережной к солнечным часам «Зодиак». Познакомитесь с полным циклом обработки янтаря в «Янтарной галерее», побываете в «Янтарной гостиной» — выставочный зал в светлогорском филиале Музея мирового океана (билеты в янтарную гостиную оплачиваются на месте самостоятельно, 150р. /чел.). Уникальные и невероятно красивые экспонаты из янтаря позволят с головой окунуться в мир солнечного камня и даже узнать, где его можно найти. В этом поможет коллекция карт из фондов музея, объединённых названием «Здесь находят янтарь».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобусный тур
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Когда и сколько длится?
Когда: по вторникам в 10:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Оплата экскурсии производится по адресу: г. Зеленоградск, Курортный проспект 21, в офисе организаторов, компания "Юнона". Офис расположен в жилом доме на первом этаже. Вход с торца здания.
  • Офис в Зеленоградске находится в 5 минутах пешком от железнодорожного вокзала.
  • Посадка на экскурсии производится на автобусной остановке у здания по улице Ленина, 10
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Зеленоградске
ХОРОШО
🧭
ТАМ