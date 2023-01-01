Путешествие в сказочный, необыкновенно уютный и зеленый Светлогорск (до 1947 года — Раушен, нем. Rauschen), шум сосен которого создает неповторимую мелодию ветра. В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями. Почти все дома словно из сказки: красные черепичные крыши, разнообразные башенки и флюгеры.

На улицах и в парках Светлогорска растут нехарактерные растения для этой широты, специально подобранные и привезенные со всего света: магония из Северной Америки, розовая японская азалия, вечнозеленый самшит (растущий до пятисот лет), тополь Вильсона, дикий виноград из Северной Америки, вечнозеленый рододендрон, японская форзиция, бирючина из Южной Европы, плакучая ива. Осенью, перед тем как сбросить листья на зиму, разнообразные представители флоры окрашиваются в самые разные яркие цвета.

Еще одной яркой достопримечательностью курорта является канатная дорога, ведь город расположен на холмистом, обрывистом 40-метровом берегу. Путь длиной 175 м. в одну сторону фуникулер преодолевает за 5 минут, так что у пассажиров есть возможность сделать красивые фотографии или просто вдоволь насмотреться на утопающий в зелени город.

И, конечно же, вы увидите знаменитую башню Водолечебницы (Wasserturm Rauschen), ставшую уже настоящим символом Светлогорска. Возведена по проекту архитектора Отто-Вальтера Куккука в 1900-1908 годах. Здания водолечебницы с башней, построенные в романтическом стиле, стали центральным организующим объектом, доминантой верхней, дюнной части Раушена. Башня, вокруг которой образовалась небольшая площадь, выполняла роль центра городской среды — ратуши. Морская водолечебница на момент постройки отвечала всем требованиям санаторно-курортного лечения того времени. И в настоящее время используется по назначению.

Прогуляетесь по набережной к солнечным часам «Зодиак». Познакомитесь с полным циклом обработки янтаря в «Янтарной галерее», побываете в «Янтарной гостиной» — выставочный зал в светлогорском филиале Музея мирового океана (билеты в янтарную гостиную оплачиваются на месте самостоятельно, 150р. /чел.). Уникальные и невероятно красивые экспонаты из янтаря позволят с головой окунуться в мир солнечного камня и даже узнать, где его можно найти. В этом поможет коллекция карт из фондов музея, объединённых названием «Здесь находят янтарь».