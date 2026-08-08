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На парусной яхте вдоль Куршской косы

Поймать балтийский ветер и увидеть дикие берега с воды (близ Зеленоградска)
Поднять паруса! Мы отправляемся в путешествие вдоль Куршской косы, где песчаные дюны встречаются с Балтийским морем. Свежий ветер, шум волн, дикие берега и просторные пейзажи помогут отвлечься от суеты. Наслаждайтесь видами, а капитан возьмёт курс на самые красивые участки побережья.
На парусной яхте вдоль Куршской косы
На парусной яхте вдоль Куршской косы
На парусной яхте вдоль Куршской косы

Описание экскурсии

На белоснежной парусной яхте вы отправитесь в водное приключение из посёлка Лесное.

На пути — живописные берега национального парка и песчаные дюны.

С собой берите любые закуски и напитки — вы отдохнёте на борту, а о комфортном передвижении позаботится опытный шкипер

Организационные детали

  • На борту есть спасательные жилеты для всех пассажиров. Перед отправлением проводим инструктаж
  • У нас можно арендовать снасти для рыбалки — детали уточняйте
  • В случае плохой погоды мы предложим перенести прогулку
  • С вами будет шкипер из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В посёлке Лесное
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Занимаемся организацией отдыха и рыбалки на парусных и моторных яхтах много лет. У нас собственный флот яхт и своя служба кейтеринга. За плечами огромный опыт по организации парусных регат, свадеб, дней рождения, предложений руки и сердца, мальчишников и девичников, экскурсионных маршрутов, фотосессий, корпоративных мероприятий и многого другого. Наши яхты ждут своих гостей в нескольких городах и курортных посёлках Калининградской области.

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