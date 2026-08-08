Поднять паруса! Мы отправляемся в путешествие вдоль Куршской косы, где песчаные дюны встречаются с Балтийским морем. Свежий ветер, шум волн, дикие берега и просторные пейзажи помогут отвлечься от суеты. Наслаждайтесь видами, а капитан возьмёт курс на самые красивые участки побережья.
Описание экскурсии
На белоснежной парусной яхте вы отправитесь в водное приключение из посёлка Лесное.
На пути — живописные берега национального парка и песчаные дюны.
С собой берите любые закуски и напитки — вы отдохнёте на борту, а о комфортном передвижении позаботится опытный шкипер
Организационные детали
- На борту есть спасательные жилеты для всех пассажиров. Перед отправлением проводим инструктаж
- У нас можно арендовать снасти для рыбалки — детали уточняйте
- В случае плохой погоды мы предложим перенести прогулку
- С вами будет шкипер из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Лесное
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Занимаемся организацией отдыха и рыбалки на парусных и моторных яхтах много лет. У нас собственный флот яхт и своя служба кейтеринга. За плечами огромный опыт по организации парусных регат, свадеб, дней рождения, предложений руки и сердца, мальчишников и девичников, экскурсионных маршрутов, фотосессий, корпоративных мероприятий и многого другого. Наши яхты ждут своих гостей в нескольких городах и курортных посёлках Калининградской области.
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии на «На парусной яхте вдоль Куршской косы»
Групповая
Куршская коса из Зеленоградска
Полюбоваться Танцующим лесом, погулять по дюнам и вдохновиться красотой балтийской природы
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 10:45
Сегодня в 10:45
Завтра в 10:45
1888 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевное путешествие на Куршскую косу (из Зеленоградска)
Балтийское море, дюны и танцующие деревья на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 11:00
11 авг в 11:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Куршская коса и дикий пляж в поездке из Зеленоградска
Побывать в Королевском бору, у озера Чайка и на высоте Мюллера и отдохнуть в уединённом месте
Начало: На Окружной улице
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
10 авг в 10:00
12 авг в 16:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
от 12 000 ₽ за экскурсию