Очарование старой Европы, увлекательная история края, янтарные богатства и живописные балтийские ландшафты.
Вы откроете тайны солнечного камня и познакомитесь с ключевыми достопримечательностями посёлка Янтарный.
Вам предстоит посетить самый широкий и протяжённый пляж
Вы откроете тайны солнечного камня и познакомитесь с ключевыми достопримечательностями посёлка Янтарный.
Вам предстоит посетить самый широкий и протяжённый пляж
Описание экскурсииБалтийск и Янтарный Дух старой Европы, с богатой русско-немецкой историей, наполняет собой эти места. Здесь можно увидеть живописные виды на Балтийском побережье и янтарные сокровища. Вы сможете узнать секреты солнечного камня, а также увидеть основные достопримечательности Янтарного. Вам представится возможность побывать на самом широком и протяжённом пляже в России, а также познакомиться с самым западным городом России — Балтийском. Светлогорск (за доп. плату) Символ города — водонапорная башня 1908 года Водонапорная башня является памятником архитектуры в городе Светлогорск. Высота башни составляет 25 метров. Она была построена в Раушене в 1907-1908 годах. Исторический центр города Центральная площадь Светлогорска является популярным местом для прогулок как местных жителей, так и туристов. Архитектура зданий здесь отражает традиционные стили старой Пруссии. Немецкие виллы XIX–XX веков В городе до сих пор прекрасно сохранилось множество зданий немецкой архитектуры времен Раушена. Многие из этих зданий сегодня служат отелями. Кирха Раушена 1907 года Православный храм, расположенный Светлогорске, бывшая лютеранская кирха, построенная в 1907 году, ныне — Храм Святого Преподобного Серафима Саровского. Макет средневекового Кёнигсберга под открытым небом Макетом средневекового Кёнигсберга называют музей под открытым небом, в котором находятся маленькие копии объектов архитектуры Кёнигсберга XVI века. Важная информация:
- Данная экскурсия не рекомендуется для детей до 3-х лет.
- Встреча по месту вашего пребывания в Зеленоградске. Также возможна встреча в Калининграде.
- В качестве дополнения можем провести экскурсию в Светлогорске: на форме бронирования нужно выбрать «Билет (Балтийск, Янтарный и Светлогорск)».
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Балтийск и Янтарный:
- Маяк архитектора Шинкеля
- Крепость Пиллау (Шведская крепость)
- Памятник Петру I
- Православный Свято-Георгиевский морской собор (бывшая реформистская кирха)
- Набережная
- Елизаветинский форт
- Храм Казанской иконы Божией Матери
- Площадь мастеров
- Променад
- Светлогорск:
- Символ города - водонапорная башня 1908 года
- Исторический центр города
- Немецкие виллы XIX-XX веков
- Кирха Раушена 1907 года
- Макет средневекового Кенигсберга под открытым небом
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча по месту вашего пребывания в Зеленоградске
Завершение: Г. Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Экскурсия не рекомендуется для детей до 6 лет
- Предоставляется детское кресло и бустер (по запросу)
- Возможен трансфер к месту начала экскурсии
- В качестве дополнения можем провести экскурсию в Светлогорске (за доп. плату)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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