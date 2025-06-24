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России, а также узнать о самом западном городе страны — Балтийске.



Это путешествие станет настоящим праздником для любителей истории! Вы сможете насладиться местной архитектурой, полюбоваться великолепными пейзажами и увидеть военные корабли, которые несут службу в Балтийском море.