Зовём вас на экскурсию по сказочному городу-курорту — Светлогорску. Его чудесный воздух и пряничные домики никого не оставят равнодушными. Вторая остановка — курорт Янтарный, который славится на весь мир крупнейшим месторождением янтаря. Мы осмотрим его достопримечательности и посетим частное янтарное производство.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Светлогорск (нем. Раушен) — 2 часа

Мы посмотрим на визитные карточки города: домик Красной шапочки, архитектурную доминанту — водонапорную башню, здание православной капеллы (ныне Органный зал), «Янтарь-Холл», виллы в центре города и набережную.

Янтарный (нем. Пальмникен) — 2 часа

Вы увидите основные достопримечательности курорта: храм Казанской иконы Божией Матери, площадь мастеров, променад. Выйдете к морю через реликтовый парк им. Беккера, где встретите необычные породы деревьев: краснолистные буки, японский багряник, ситхинскую ель, североамериканское тюльпанное дерево.

Частное янтарное производство — 1 час

Вы понаблюдаете за полным циклом изготовления украшений: от сортировки сырья, его калибровки, шлифовки и полировки до сборки готовых бус, браслетов, колье, кулонов. И послушаете об удивительных свойствах солнечного камня.

Время в пути между городами — около 40 мин в одну сторону.

Организационные детали