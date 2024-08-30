Вас ждет увлекательный рассказ об удивительной, загадочной истории Янтарного края.
Этот рассказ будет проходить на фоне волшебной красоты Национального парка «Куршская коса», с 2000 года включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мы можем остановиться в любом месте, войти в Королевский бор, к золотым дюнам, к волнам Балтики, лесному озеру, чтобы прикоснуться к тайнам и полностью погрузиться в очарование нашего потрясающего края!
Этот рассказ будет проходить на фоне волшебной красоты Национального парка «Куршская коса», с 2000 года включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мы можем остановиться в любом месте, войти в Королевский бор, к золотым дюнам, к волнам Балтики, лесному озеру, чтобы прикоснуться к тайнам и полностью погрузиться в очарование нашего потрясающего края!
Описание экскурсииОб экскурсии Вас ждет увлекательный рассказ об удивительной, загадочной истории Янтарного края. Этот рассказ будет проходить на фоне волшебной красоты Национального парка «Куршская коса», с 2000 года включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы можем остановиться в любом месте, войти в Королевский бор, к золотым дюнам, к волнам Балтики, лесному озеру, чтобы прикоснуться к тайнам и полностью погрузиться в очарование нашего потрясающего края! Вы сможете приобрести дары края – свежекопчёную рыбу, которая продается рядом с домиками рыбаков. Окунь, налим, лещ и, конечно, король Куршского залива — угорь. По желанию, Вы сможете пообедать в одном из рыбных ресторанчиков на взморье. Маршрут Музей Куршской косы — орнитологическая станция «Фрингилла» — пешеходный маршрут «Танцующий лес» — смотровая площадка «Дюна Эфа» — озеро «Чайка» — «высота Мюллера». Маршрут оговариваем индивидуально. Организационные детали • Индивидуальные экскурсии на Куршскую Косу, а также в Светлогорск, в Янтарный и другие места региона проводятся на комфортабельном автомобиле в группе от 1 до 4 человек.
- Экскурсия длится не менее 6 часов.
- Трансфер включен, забираем туристов от отеля и привозим к отелю.
Ежедневно в 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Куршской косы
- Орнитологическая станция «Фрингилла»
- Танцующий лес
- Смотровая площадка «Дюна Эфа»
- Озеро «Чайка»
- Высота Мюллера
Что включено
- Трансфер (комфортабельный автомобиль)
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Экологический сбор для проезда на территорию национального парка (450 руб. - автомобиль (до 31 декабря 2021 г. за автомобиль плата не взимается), 300 руб. за взрослого пассажира, дети до 12 лет и пенсионеры. многодетные - бесплатно)
- Билеты на орнитологическую станцию (в летнее время по желанию).
Место начала и завершения?
Ваш отель либо пл. Василевского, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Съездили на Куршскую косу, полюбовались видами, услышали интересные факты из истории этого необычного природного заповедника. Нам невероятно повезло с погодой: +27 в конце августа, безветренно, море теплое и чистое. Рады,
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