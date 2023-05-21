Куршская коса — поистине удивительное природное явление. Перед вашим взором предстает узкая полоса песка протяженностью почти в сотню километров. Девственная балтийская природа, огромные дюны, танцующие сосны — далеко не полный список чудес, которые ждут туристов на Куршской косе.

Что вас ждетМы посетим высоту Эфа — самое, пожалуй, живописное место на Куршской косе. Со здешних смотровых площадок открываются невероятные виды на песчаные дюны, Балтийское море и Куршский залив. Вы увидите авандюну — длинный песчаный вал, который тянется вдоль всей косы. Это искусственное сооружение защищает косу и населенные пункты, расположенные на ней, от разрушительной силы штормов. Также мы покажем вам лучший пляж во всем Национальном парке.

Продолжится наша экскурсия в загадочном Танцующем лесу, расположенном рядом с поселком Рыбачий. Свое название лес получил от сосен, стволы которых причудливо изогнулись, как будто в танце. Деревья такой аномальной формы встречаются не во всем парке, а лишь в одной его части. Из Танцующего леса мы переместимся к озеру Чайка, самому большому на Куршской косе, а после посетим высоту Мюллера на дюне Болотной. Вы узнаете, как с XVI века она продвигалась в сторону поселка Рыбачий и как удалось ее остановить.