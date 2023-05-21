Куршская коса
«Маленькая коса» может похвастаться большой историей! Мы расскажем вам об удивительных событиях, которые происходили на этой земле. На экскурсии вы узнаете об основных достопримечательностях Национального парка «Куршская коса».
Путешествие придется по душе истинным ценителям природы, и после него вы наполнитесь положительной энергией и яркими впечатлениями!
Путешествие придется по душе истинным ценителям природы, и после него вы наполнитесь положительной энергией и яркими впечатлениями!
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Что вас ожидает:
- Высота Эфа
- Авандюна
- Лучший пляж Куршской косы
- Танцующий лес
- Озеро Чайка
- Высота Мюллера
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Куршская коса — поистине удивительное природное явление. Перед вашим взором предстает узкая полоса песка протяженностью почти в сотню километров. Девственная балтийская природа, огромные дюны, танцующие сосны — далеко не полный список чудес, которые ждут туристов на Куршской косе.
Что вас ждетМы посетим высоту Эфа — самое, пожалуй, живописное место на Куршской косе. Со здешних смотровых площадок открываются невероятные виды на песчаные дюны, Балтийское море и Куршский залив. Вы увидите авандюну — длинный песчаный вал, который тянется вдоль всей косы. Это искусственное сооружение защищает косу и населенные пункты, расположенные на ней, от разрушительной силы штормов. Также мы покажем вам лучший пляж во всем Национальном парке.
Продолжится наша экскурсия в загадочном Танцующем лесу, расположенном рядом с поселком Рыбачий. Свое название лес получил от сосен, стволы которых причудливо изогнулись, как будто в танце. Деревья такой аномальной формы встречаются не во всем парке, а лишь в одной его части. Из Танцующего леса мы переместимся к озеру Чайка, самому большому на Куршской косе, а после посетим высоту Мюллера на дюне Болотной. Вы узнаете, как с XVI века она продвигалась в сторону поселка Рыбачий и как удалось ее остановить.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Экологический сбор за посещение национального парка — 300 руб. с человека
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встречаемся по месту вашего пребыванияЗавершение: Зеленоградск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Экологический сбор за посещение национального парка — 300 руб. с человека.
- Возможен трансфер к месту начала экскурсии, помимо Зеленоградска, из Калининграда, Светлогорска и пгт. Янтарный.
- С детей, школьников, пенсионеров и инвалидов экологический сбор не взимается.
- Для детей предусмотрены кресло и бустер
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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