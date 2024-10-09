Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас в однодневное путешествие по Калининградской области. За один день вы познакомитесь с историей региона и посетите самые живописные места. Вы прогуляетесь по Куршской косе, и насладитесь архитектурой Зеленоградска. Экскурсия проводится в мини-группе до 8 человек — с нами нет никакой спешки. 4.7 221 отзыв

ARTUR Ваш гид в Зеленоградске Задать вопрос Групповая экскурсия -10% 4000 ₽ выгода 400 ₽ 3600 ₽ за человека 4.7 221 отзыв 7 часов 1-8 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Природные феномены Куршской косы: Мы объедем основные достопримечательности национального парка, его колоритные поселки и уникальные эко-тропы. В пути гид не будет перегружать вас справочной информацией — зато поделится интересными фактами о Куршской косе и прусскими легендами. Вы посетите Королевский бор, в котором веками охотились прусские короли. Увидите 200-летние туи высотой с многоэтажный дом, узнаете, как древний лес избежал песчаной катастрофы, и полюбуетесь диким балтийским пляжем. В поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма. В Рыбачьем, уютном поселке, вы оцените чудесные пейзажи, так же заглянем в лавку авторских янтарных изделий, где вы сможете рассмотреть и купить работы местного мастера. В летний сезон прокатимся с вами на катере (при его наличии) вдоль дюнной гряды по водной глади Куршского залива, увидим величественные дюны, организуем фотосессию! Танцующий лес со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы проникнетесь атмосферой этого места и узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных. В зависимости от сезона и загруженности туристических маршрутов мы посетим на выбор один из маршрутов: высота Эфа или озеро Лебедь. Приготовьтесь вдохнуть ароматы моря и хвои, покорить самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами Куршского залива, мягких дюн и поселка Морское. Выбирает гид исходя из ситуации на текущий день!!! На обратном пути остановимся в курортном Зеленоградске. Здесь вы полюбуетесь довоенной архитектурой, пройдете по променаду и Курортному проспекту с сувенирными лавками, рассмотрите старинную водонапорную башню и поймете, почему бывший Кранц прозвали «Городом кошек».

Ежедневно 8.30 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Королевский бор

Поселок Лесной

Поселок Рыбачий

Танцующий лес

Высота Эфа или озеро Лебедь

Зеленоградск Что включено Транспортно-экскурсионное обслуживание

Видовые места и пешеходные прогулки Что не входит в цену "Экосбор при въезде на территорию национального парка /"Куршская коса/" - 500 руб. с человека

Детям

Пенсионерам и остальным льготникам - 100 руб. /n ", "Обед и сувениры" Где начинаем и завершаем? Начало: Улица Шевченко, 2к5, Калининград Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно 8.30 Экскурсия длится около 7 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.