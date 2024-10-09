Мои заказы

Куршская коса и Зеленоградск

Крафтовый сыр и янтарные изделия: экскурсия на машине по Калининградской области
Приглашаем вас в однодневное путешествие по Калининградской области. За один день вы познакомитесь с историей региона и посетите самые живописные места. Вы прогуляетесь по Куршской косе, и насладитесь архитектурой Зеленоградска. Экскурсия проводится в мини-группе до 8 человек — с нами нет никакой спешки.
4.7
221 отзыв
Куршская коса и Зеленоградск
Куршская коса и Зеленоградск
Куршская коса и Зеленоградск

Описание экскурсии

Природные феномены Куршской косы: Мы объедем основные достопримечательности национального парка, его колоритные поселки и уникальные эко-тропы. В пути гид не будет перегружать вас справочной информацией — зато поделится интересными фактами о Куршской косе и прусскими легендами. Вы посетите Королевский бор, в котором веками охотились прусские короли. Увидите 200-летние туи высотой с многоэтажный дом, узнаете, как древний лес избежал песчаной катастрофы, и полюбуетесь диким балтийским пляжем. В поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма. В Рыбачьем, уютном поселке, вы оцените чудесные пейзажи, так же заглянем в лавку авторских янтарных изделий, где вы сможете рассмотреть и купить работы местного мастера. В летний сезон прокатимся с вами на катере (при его наличии) вдоль дюнной гряды по водной глади Куршского залива, увидим величественные дюны, организуем фотосессию! Танцующий лес со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы проникнетесь атмосферой этого места и узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных. В зависимости от сезона и загруженности туристических маршрутов мы посетим на выбор один из маршрутов: высота Эфа или озеро Лебедь. Приготовьтесь вдохнуть ароматы моря и хвои, покорить самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами Куршского залива, мягких дюн и поселка Морское. Выбирает гид исходя из ситуации на текущий день!!! На обратном пути остановимся в курортном Зеленоградске. Здесь вы полюбуетесь довоенной архитектурой, пройдете по променаду и Курортному проспекту с сувенирными лавками, рассмотрите старинную водонапорную башню и поймете, почему бывший Кранц прозвали «Городом кошек».

Ежедневно 8.30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Королевский бор
  • Поселок Лесной
  • Поселок Рыбачий
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа или озеро Лебедь
  • Зеленоградск
Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Видовые места и пешеходные прогулки
Что не входит в цену
  • "Экосбор при въезде на территорию национального парка /"Куршская коса/" - 500 руб. с человека
  • Детям
  • Пенсионерам и остальным льготникам - 100 руб. /n ", "Обед и сувениры"
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Шевченко, 2к5, Калининград
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 8.30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 221 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
194
4
16
3
6
2
4
1
1
Н
Отличная экскурсия, все понравилось! Много где были и многое, что увидели. Отличная планировка маршрута - всегда удавалось избежать толп туристов. Спасибо Владимиру за приятную компанию! Он не просто шел по
читать дальшеуменьшить

маршруту, а на ходу организовывал наш день так, чтобы было максимально комфортно. Жаль, что в погодой не очень было хорошо, но высота эфа наверное прекрасна в любой день! Так все понравилось, что у этой же компании взял второй день на другое направление и не был разочарован! Рекомендую! Тем, кто планирует записываться - учтите, что все данные вам пришлют в 8-9 вечера. Так везде, это нормально! Днем экскурсоводы возят одних людей, вечером оповещают следующих! Единственное замечание к этой экскурсии - желательно писать сообщения с номером машины, потому что я его не записал и утром пришлось побегать и понервничать.

Вам был полезен этот отзыв?
Я
Все 5 звезд отдаю гиду Андрею, фирме-организатору 1. Заказывали экскурсию в мини группе на минивэне, но у них произошла какая то накладка и за нами приехал гид Андрей на Фольксваген
читать дальшеуменьшить

Поло, в машине нас было 4 взрослых довольно крупных- ехать очень некомфортно, но плюс в том что экскурсия была практически индивидуальная. Сам гид прекрасный, рассказывал интересно, давал время на все хотелки. Самое интересное в этой экскурсии Зеленоградск. Рекомендую всем уделить этому городу время отдельно. Андрей водит индивидуальные экскурсии, а фирма организатор просто спихнула ему людей, наплевав на их удобство. Будьте осторожны при бронировании и уточните ваш автомобиль заранее, потому что реальность не соответствует указанному на сайте

Вам был полезен этот отзыв?
О
Здравствуйте!
Хотелось бы начать с благодарности экскурсоводу Кириллу за уникальную подачу, благодаря ей вся группа быстро проснулась, несмотря на ранний подъем.

Первой нашей станцией была Куршская коса, которая оправдала всё ожидания, виды
читать дальшеуменьшить

великолепные. Времени на пляж было маловато, практически не было. Но мы и ожидали обзорную экскурсию, а не выезд на пляж.

Вторая наша станция была Зеленоградск. Было интересно послушать Кирилла о его истории. Понравилась пешеходная улица.

Станция Сыроварня также была приятна. Здесь с историей производства нас знакомил Александр, он же нас сопровождал на дегустации, неожиданно и приятно осознанно оценивать тот или иной вкус.

Последней нашей станцией был замок Нессельбек, он же пивоварня. Так как мы небольшие любители пива- это время мы провели блужданиями вокруг замка и рассуждениями о том, как бы было хорошо на пляжике.

В целом, впечатление от экскурсии хорошее! Спасибо за организацию.

Вам был полезен этот отзыв?
В
Мегакрутая экскурсия, гид Кирилл провел её на высшем уровне, интересно всё рассказывает, с отличным чувством юмора, везде давал время сделать фотографии, всегда было свободное время, нам очень повезло, что не
читать дальшеуменьшить

попадали в трафик с другими большими группами, на Куршскую косу залетели почти без пробки, заранее заказали обед и по приезду всё было уже готово, в танцующем лесу были вообще практически только своей группой, увидели гуляющую косулю, на высоте Эфа тоже было немного народу, даже осталось время искупаться в море, всё запланированное посетили, прогулялись по Зеленоградску, продегустировали сыр с вином на сыроварне Шаакен, пиво в замке Нессельбеке. После экскурсии остались только положительные эмоции.

Вам был полезен этот отзыв?
М
Вчера с сыном ездили на Куршскую косу. Экскурсия - просто огонь! Гид Евгений заслуживает отдельную похвалу! Очень классно ездить не большими автобусами, а маленькой группой. Все было четко организовано, обед
читать дальшеуменьшить

на группу заказал заранее, экскурсию в сыроварню также. Учитывал пожелания всех членов группы. В процессе экскурсии много всего увидели! Евгений очень много рассказал нам интересного про косу и не только. Обед прошел в очень красивом месте в окружении розовых кустов. Еда была очень вкусная. Подача блюд на высоте. Все было очень четко организовано. Мы подъехали, а стол уже накрыт. После дегустации на сыроварне, мы вышли от туда совершенно сытыми. В Зеленоградске приятнейший для прогулки Курортный проспект, котики поднимают настроение, без улыбок не обойтись. Всем рекомендую экскурсию! В итоге после экскурсии получили незабываемые впечатления и отличное настроение. Всем рекомендую! Спасибо Арчитур!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень важно при посещении нового региона сопровождение.
Повезло, что гидом и водителем был Владимир.
Здорово, когда поездка оформлена не только историческими, экономическими и т д комментариями, но и живой беседой, хорошим чувством
читать дальшеуменьшить

юмора.
По времени так удалось проскочить везде, что сложилось впечатление, что Куршская коса, танцующий лес, краснокнижные птицы и звери - все встречали только нас!
Ресторан, предложенный в качестве стоянки для отдыха, был удивительным по всем параметрам!

Спукнику - respect.
Владимиру - большое спасибо за пропаганду вкуса к Путешествиям!

Семья Васильевых из Петербурга

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Зеленоградска

Похожие экскурсии на «Куршская коса и Зеленоградск»

Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
На автобусе
6 часов
-
15%
139 отзывов
Групповая
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Утреннее путешествие на Куршскую косу из Зеленоградска. Исследуйте дюны, Танцующий лес и безлюдные пляжи, наслаждаясь тишиной и природой
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
1690 ₽1988 ₽ за человека
Куршская коса из Зеленоградска
На автобусе
6 часов
-
10%
70 отзывов
Групповая
Куршская коса из Зеленоградска
Полюбоваться Танцующим лесом, погулять по дюнам и вдохновиться красотой балтийской природы
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 10:45
Сегодня в 10:45
Завтра в 10:45
1700 ₽1888 ₽ за человека
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
На машине
6 часов
98 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Куршская коса из Зеленоградска для маленькой компании
На машине
9 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Куршская коса из Зеленоградска для маленькой компании
Насладиться видами и звуками заповедных мест, погружаясь в их истории
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 09:15
5 июн в 09:15
10 июн в 09:15
4000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Зеленоградске
-10%
4000 ₽
3600 ₽ за человека