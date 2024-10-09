Приглашаем вас в однодневное путешествие по Калининградской области. За один день вы познакомитесь с историей региона и посетите самые живописные места. Вы прогуляетесь по Куршской косе, и насладитесь архитектурой Зеленоградска. Экскурсия проводится в мини-группе до 8 человек — с нами нет никакой спешки.
Описание экскурсииПриродные феномены Куршской косы: Мы объедем основные достопримечательности национального парка, его колоритные поселки и уникальные эко-тропы. В пути гид не будет перегружать вас справочной информацией — зато поделится интересными фактами о Куршской косе и прусскими легендами. Вы посетите Королевский бор, в котором веками охотились прусские короли. Увидите 200-летние туи высотой с многоэтажный дом, узнаете, как древний лес избежал песчаной катастрофы, и полюбуетесь диким балтийским пляжем. В поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма. В Рыбачьем, уютном поселке, вы оцените чудесные пейзажи, так же заглянем в лавку авторских янтарных изделий, где вы сможете рассмотреть и купить работы местного мастера. В летний сезон прокатимся с вами на катере (при его наличии) вдоль дюнной гряды по водной глади Куршского залива, увидим величественные дюны, организуем фотосессию! Танцующий лес со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы проникнетесь атмосферой этого места и узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных. В зависимости от сезона и загруженности туристических маршрутов мы посетим на выбор один из маршрутов: высота Эфа или озеро Лебедь. Приготовьтесь вдохнуть ароматы моря и хвои, покорить самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами Куршского залива, мягких дюн и поселка Морское. Выбирает гид исходя из ситуации на текущий день!!! На обратном пути остановимся в курортном Зеленоградске. Здесь вы полюбуетесь довоенной архитектурой, пройдете по променаду и Курортному проспекту с сувенирными лавками, рассмотрите старинную водонапорную башню и поймете, почему бывший Кранц прозвали «Городом кошек».
Ежедневно 8.30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Королевский бор
- Поселок Лесной
- Поселок Рыбачий
- Танцующий лес
- Высота Эфа или озеро Лебедь
- Зеленоградск
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Видовые места и пешеходные прогулки
Что не входит в цену
- "Экосбор при въезде на территорию национального парка /"Куршская коса/" - 500 руб. с человека
- Детям
- Пенсионерам и остальным льготникам - 100 руб. /n ", "Обед и сувениры"
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Шевченко, 2к5, Калининград
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 8.30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 221 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Отличная экскурсия, все понравилось! Много где были и многое, что увидели. Отличная планировка маршрута - всегда удавалось избежать толп туристов. Спасибо Владимиру за приятную компанию! Он не просто шел по
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Я
Все 5 звезд отдаю гиду Андрею, фирме-организатору 1. Заказывали экскурсию в мини группе на минивэне, но у них произошла какая то накладка и за нами приехал гид Андрей на Фольксваген
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О
Здравствуйте!
Хотелось бы начать с благодарности экскурсоводу Кириллу за уникальную подачу, благодаря ей вся группа быстро проснулась, несмотря на ранний подъем.
Первой нашей станцией была Куршская коса, которая оправдала всё ожидания, виды
Хотелось бы начать с благодарности экскурсоводу Кириллу за уникальную подачу, благодаря ей вся группа быстро проснулась, несмотря на ранний подъем.
Первой нашей станцией была Куршская коса, которая оправдала всё ожидания, виды
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В
Мегакрутая экскурсия, гид Кирилл провел её на высшем уровне, интересно всё рассказывает, с отличным чувством юмора, везде давал время сделать фотографии, всегда было свободное время, нам очень повезло, что не
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М
Вчера с сыном ездили на Куршскую косу. Экскурсия - просто огонь! Гид Евгений заслуживает отдельную похвалу! Очень классно ездить не большими автобусами, а маленькой группой. Все было четко организовано, обед
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Н
Очень важно при посещении нового региона сопровождение.
Повезло, что гидом и водителем был Владимир.
Здорово, когда поездка оформлена не только историческими, экономическими и т д комментариями, но и живой беседой, хорошим чувством
Повезло, что гидом и водителем был Владимир.
Здорово, когда поездка оформлена не только историческими, экономическими и т д комментариями, но и живой беседой, хорошим чувством
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