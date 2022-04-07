Во время нашей прогулки я поведаю вам историю Зеленоградска от Тевтонских рыцарей до наших дней. Познакомлю с причудливой и прекрасной архитектурой курорта, сохранившей памятники Югендштиля, так необычно впитавшие в себя современные кошачьи мотивы.
Мы посетим старинный парк Плантаже и городской променад. Пройдём по популярному курортному проспекту, где расположены бывшие доходные дома и курхаус. Почувствуем атмосферу Зеленоградска, представленную современными арт-объектами, такими как: «Колесо времени», скульптура «Курортница», Котофейня и так далее. Конечно же, увидим целое море котиков.
Экскурсия будет короткой (час — полтора), но насыщенной. Обязательно наденьте удобную обувь и захватите с собой фотоаппарат или телефон с камерой.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Трансфер к месту старта и обратно
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Зеленоградск, ул. Ленина, 6
Завершение: г. Зеленоградск, Аллея Дружбы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Экскурсия будет короткой (час - полтора)
Но насыщенной. Обязательно наденьте удобную обувь и захватите с собой телефон с фотоаппаратом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Михаил — ваш гид в Зеленоградске
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