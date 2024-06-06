читать дальше отметить, дорога была не утомительна, не люблю долго трястись в транспорте) Большим плюсом было то, что экскурсию мы начали в 8 утра, пока на объектах туристов не накопилось несчетное количество)), и не было изнуряющей жары. В общем, прогулка удалась!

Экскурсия проводилась Надеждой для троих человек, в тч двух подростков. Очень познавательно, детям было интересно, что важно было для меня. Также хочу