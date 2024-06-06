1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
«Вы окажетесь в красивейших уголках национального парка от Танцующего леса до дюны Эфа, пройдете дорогами рыцарей и прусских королей, тропами куршских птицеловов и сборщиков яиц»
Завтра в 08:30
10 июня в 14:00
8 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в мир Куршской косы с её золотыми дюнами, морскими просторами и экомаршрутами. Узнайте историю, посетите уникальные места и насладитесь природой
Начало: В Зеленоградске
«Вы увидите самые живописные места национального парка и не только»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велопрогулка по Куршской косе: погружение в историю и природу Зеленоградска
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка
Начало: В Зеленоградске
«Вы навестите питомник туи гигантской, увидите кормушки для животных и современные арт-обьекты, по-своему трактующие историю национального парка»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
«Затем окажемся в парке Плантаже: покормим уток на пруду Шторхтайх, если повезет, увидим семейство лебедей или «сторожа» моста Вздохов»
от 4 550₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Фотоколлаж Зеленоградска: историческая прогулка с профессиональными фото
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска: откройте для себя его историю, встретьте местных котиков и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На привокзальной площади
«Мы посетим парк «Плантеже»: прогуляемся по его тихим дорожкам вдоль пруда тётки Тортиллы и сделаем фото на мостике Мальвины»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: На ул. Ленина
«В национальном парке с гидом прогуляетесь по высоте Эфа и Танцующему лесу, а на безлюдном пляже сделаете отличные фотографии»
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30
27 июня в 08:30
16 авг в 10:30
16551 490₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Экскурсия проводилась Надеждой для троих человек, в тч двух подростков. Очень познавательно, детям было интересно, что важно было для меня. Также хочу
- ВВиталий27 мая 2024Всё очень понравилось. Гид-водитель Леонид. Много нового и интересного рассказал, на вопросы ответил. Отдельная благодарность за отсутствие жёстких ограничений по
- ВВаня26 мая 2024Опыта веломаршрутов не было. Были большие сомнения и тревоги. При встрече с Оксаной многие сомнения рассеялись, а тревоги пропали после
- ООльга26 мая 2024Побывали сегодня с мужем на экскурсии по форту N1 и Куршской косе. Гидом был Леонид. Вышла совершенно потрясающая поездка. Понравилось
- ННаталья25 мая 2024Благодарю Савву за хорошую подачу. Много интересного он рассказал про Куршскую косу, танцующий лес. Легенды, факты. Я в восторге!!! Маршрут отличный. Так же рассказал много историй в целом про прусскую землю!
- ИИгорь24 мая 2024Невероятное качество сервиса! Савва - так держать! На косе бывали, но в этот раз открылась масса интересного и нового - история,
- ААнастасия21 мая 2024Отличная, очень приятная экскурсия! Все началось с милой встречи и стихов! Прогулка была приятная, в спокойном темпе, обошли много локаций с
- ГГульнара14 мая 2024Елена - прекрасный, общительный человек, интересный рассказчик. Всегда привлекает внимание вопросами, компетентна в своей деятельности. Посоветовала много разных мест для посещения. Сделала отличные снимки поездки. Спасибо!
- ССофия11 мая 2024Получили огромное удовольствие от знакомства с природой Куршской косы! Пасмурная погода не помешала, даже добавила своей атмосферы. Благодарим Ларису. Она очень эрудированный, общительный и доброжелательный человек, а 5 часов экскурсии пролетели как один миг 😀
- ССветлана2 мая 2024Мы с дочкой были на Куршской косе с Саввой Кашутой 26 апреля 2024 года. Нам очень понравилась экскурсия. Савва прекрасный
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Парки»
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