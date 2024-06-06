Экскурсии по паркам Зеленоградска

Найдено 8 экскурсий в категории «Парки» в Зеленоградске, цены от 1 490 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
100 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
«Вы окажетесь в красивейших уголках национального парка от Танцующего леса до дюны Эфа, пройдете дорогами рыцарей и прусских королей, тропами куршских птицеловов и сборщиков яиц»
Завтра в 08:30
10 июня в 14:00
8 990 за всё до 3 чел.
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
111 отзывов
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в мир Куршской косы с её золотыми дюнами, морскими просторами и экомаршрутами. Узнайте историю, посетите уникальные места и насладитесь природой
Начало: В Зеленоградске
«Вы увидите самые живописные места национального парка и не только»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
2 отзыва
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300 за человека
Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6 000 за всё до 7 чел.
Велопрогулка по Куршской косе с историком
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Велопрогулка по Куршской косе: погружение в историю и природу Зеленоградска
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка
Начало: В Зеленоградске
«Вы навестите питомник туи гигантской, увидите кормушки для животных и современные арт-обьекты, по-своему трактующие историю национального парка»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 800 за всё до 10 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
«Затем окажемся в парке Плантаже: покормим уток на пруду Шторхтайх, если повезет, увидим семейство лебедей или «сторожа» моста Вздохов»
от 4 550 за всё до 5 чел.
Фотоколлаж Зеленоградска
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
14 отзывов
Фотоколлаж Зеленоградска: историческая прогулка с профессиональными фото
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска: откройте для себя его историю, встретьте местных котиков и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На привокзальной площади
«Мы посетим парк «Плантеже»: прогуляемся по его тихим дорожкам вдоль пруда тётки Тортиллы и сделаем фото на мостике Мальвины»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
1 500 за человека
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: На ул. Ленина
«В национальном парке с гидом прогуляетесь по высоте Эфа и Танцующему лесу, а на безлюдном пляже сделаете отличные фотографии»
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30
27 июня в 08:30
16 авг в 10:30
16551 490 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Экскурсия проводилась Надеждой для троих человек, в тч двух подростков. Очень познавательно, детям было интересно, что важно было для меня. Также хочу
    читать дальше

    отметить, дорога была не утомительна, не люблю долго трястись в транспорте) Большим плюсом было то, что экскурсию мы начали в 8 утра, пока на объектах туристов не накопилось несчетное количество)), и не было изнуряющей жары. В общем, прогулка удалась!

  • В
    Виталий
    27 мая 2024
    Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
    Всё очень понравилось. Гид-водитель Леонид. Много нового и интересного рассказал, на вопросы ответил. Отдельная благодарность за отсутствие жёстких ограничений по
    читать дальше

    времени, на всех объектах находились по времени столько, сколько было нужно нам - туристам. Побывали везде, где планировали и даже немного больше. В итоге получили и качественную экскурсию и прекрасное человеческое общение. Однозначно буду рекомендовать!

  • В
    Ваня
    26 мая 2024
    Велопрогулка по Куршской косе с историком
    Опыта веломаршрутов не было. Были большие сомнения и тревоги. При встрече с Оксаной многие сомнения рассеялись, а тревоги пропали после
    читать дальше

    первой половины маршрута. Профессиональное сопровождение на трассе, увлекательные, содержательные рассказы, внимательное отношение к участникам сделали нашу поездку не забываемой. Огромное спасибо Оксане.

  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
    Побывали сегодня с мужем на экскурсии по форту N1 и Куршской косе. Гидом был Леонид. Вышла совершенно потрясающая поездка. Понравилось
    читать дальше

    именно то, что была не только коса, как в большинстве предложений, а именно совмещение с фортом. Комфортное передвижение от точки до точки, лёгкий темп в сопровождении интересного рассказа. Леонид учитывал все пожелания нашей группы. Вернулись полные впечатлений! Куршская коса однозначная любовь! Спасибо за знакомство с этим местом!

  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
    Благодарю Савву за хорошую подачу. Много интересного он рассказал про Куршскую косу, танцующий лес. Легенды, факты. Я в восторге!!! Маршрут отличный. Так же рассказал много историй в целом про прусскую землю!
  • И
    Игорь
    24 мая 2024
    Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
    Невероятное качество сервиса! Савва - так держать! На косе бывали, но в этот раз открылась масса интересного и нового - история,
    читать дальше

    наука и захватывающие легенды. . Продуманный график поездки от начала до конца - время встречи в отеле и проезда КПП на косу, точки/остановки/смотровые, недосягаемый многими пляж на границе.., удивительно, практически, не пересекаясь с группами туристов.. ОБЕД! в заранее забронированном шикарном рыбном ресторане(иначе шансы попасть туда = были бы «0») Внимательность и обходительность организатора также на 5 баллов! Рекомендуем!

    Невероятное качество сервиса! Савва - так держать!
  • А
    Анастасия
    21 мая 2024
    Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
    Отличная, очень приятная экскурсия! Все началось с милой встречи и стихов! Прогулка была приятная, в спокойном темпе, обошли много локаций с
    читать дальше

    сопровождающими рассказами об истории этого чудесного города понятным языком. Все очень понравилось, информации много, разбавляется интересными фактами и забавными рассказами) также получили много рекомендаций, где можно покушать с хорошим сервисом. В общем - всё на высшем уровне! Каждому было интересно!

    Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!
  • Г
    Гульнара
    14 мая 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Елена - прекрасный, общительный человек, интересный рассказчик. Всегда привлекает внимание вопросами, компетентна в своей деятельности. Посоветовала много разных мест для посещения. Сделала отличные снимки поездки. Спасибо!
    Елена - прекрасный, общительный человек, интересный рассказчик. Всегда привлекает внимание вопросами, компетентна в своей деятельности. Посоветовала
  • С
    София
    11 мая 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Получили огромное удовольствие от знакомства с природой Куршской косы! Пасмурная погода не помешала, даже добавила своей атмосферы. Благодарим Ларису. Она очень эрудированный, общительный и доброжелательный человек, а 5 часов экскурсии пролетели как один миг 😀
  • С
    Светлана
    2 мая 2024
    Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
    Мы с дочкой были на Куршской косе с Саввой Кашутой 26 апреля 2024 года. Нам очень понравилась экскурсия. Савва прекрасный
    читать дальше

    экскурсовод, эрудированный, интеллигентный, интересный собеседник. С ним мы чувствовали себя так, будто гуляли в обществе хорошего знакомого. Насладились природными красотами, побывали на орнитологической станции, вкусно поели в рыбном ресторанчике, посетили магазин авторских янтарных украшений. Формат индивидуальной экскурсии прекрасен тем, что не нужно никуда торопиться и кого-то ждать. В каждой локации мы проводили столько времени, сколько нам хотелось. Нам было комфортно и интересно. Савва настоящий кладезь интересных фактов, время, проведённое с ним было ярким и запоминающийся. Экскурсия подойдёт абсолютно всем! Очень рекомендую🤗👍

    Мы с дочкой были на Куршской косе с Саввой Кашутой 26 апреля 2024 года. Нам очень

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Куршская коса для детей и взрослых
  2. Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
  3. Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
  4. Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
  5. Велопрогулка по Куршской косе с историком
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Парки" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 490 до 14 000 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 283 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Зеленоградске на 2024 год по теме «Парки», 283 ⭐ отзыва, цены от 1490₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам