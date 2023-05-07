Призрак замка Шаакен + Сыроварня

Групповая экскурсия по Зеленоградску: замки, инквизиция, сыроварни и турниры

5
1 оценка
Описание
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Ответы на вопросы
Призрак замка Шаакен + Сыроварня
Призрак замка Шаакен + Сыроварня
Призрак замка Шаакен + Сыроварня
Призрак замка Шаакен + Сыроварня
Призрак замка Шаакен + Сыроварня
Призрак замка Шаакен + Сыроварня
Призрак замка Шаакен + Сыроварня
Ближайшие даты:
24
июн
1
июл
8
июл
15
июл
22
июл
29
июл
5
авг
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даты

Что вас ожидает:

  • Замок Шаакен
  • Сыроварня ШаакенДорф
  • Замок Нессельбек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На нашей экскурсии вас ждет погружение в Средние века! Вы увидите рыцарский замок Тевтонского ордена и посетите Музей инквизиции, а затем примете участие в лучном турнире и сфотографируетесь в тематических костюмах. После дегустации сыра и шоколада отправимся в обратный путь, а по дороге сделаем фото-остановку у другого величественного замка — Нессельбек.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионно-транспортные услуги
  • Входные билеты в замок Шаакен
Что не входит
  • Дегустация сыра и шоколада (350 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Завершение: г. Зеленоградск, ул. Вокзальная, д. 3, ж/д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • После бронирование с Вами свяжется менеджер
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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7 мая 2023

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Пешеходные
На автобусе
Можно с детьми
Необычные

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