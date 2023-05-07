Групповая экскурсия по Зеленоградску: замки, инквизиция, сыроварни и турниры
Ближайшие даты:
24
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июн
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июл
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8
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даты
Что вас ожидает:
- Замок Шаакен
- Сыроварня ШаакенДорф
- Замок Нессельбек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На нашей экскурсии вас ждет погружение в Средние века! Вы увидите рыцарский замок Тевтонского ордена и посетите Музей инквизиции, а затем примете участие в лучном турнире и сфотографируетесь в тематических костюмах. После дегустации сыра и шоколада отправимся в обратный путь, а по дороге сделаем фото-остановку у другого величественного замка — Нессельбек.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионно-транспортные услуги
- Входные билеты в замок Шаакен
- Что не входит
- Дегустация сыра и шоколада (350 руб. /чел.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11Завершение: г. Зеленоградск, ул. Вокзальная, д. 3, ж/д вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- После бронирование с Вами свяжется менеджер
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
U
Ugayna
7 мая 2023
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