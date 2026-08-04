А вы когда-нибудь бывали в средневековом замке? Приглашаем вас в путешествие по следам тевтонских рыцарей! Мы побываем в замке, который в давние времена принадлежал могущественному рыцарскому ордену, посетим крафтовую сыроварню, где готовят сыры по старинным рецептам, и попробуем ароматный сыр и шоколад.
Описание фото-прогулкиНа нашей экскурсии вас ждет погружение в Средние века! Вы увидите рыцарский замок Тевтонского ордена и посетите Музей инквизиции, а затем примете участие в лучном турнире и сфотографируетесь в тематических костюмах. После столь активной программы стоит подкрепиться: за этим отправимся на крафтовую сыроварню «Шаакен Дорф». Для всех желающих проведут дегустацию сыра и шоколада с бокалом виноградного напитка. После того, как все приобретут вкусные сувениры, поедем обратно, но в пути сделаем еще одну фото-остановку — у замка-отеля «Нессельбек». Величественный замок после реконструкции выглядит еще внушительнее, а его атмосфера еще никого не оставила равнодушным! Важная информация: Накануне экскурсии менеджер пришлет информацию по отправлению.
По субботам в 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Шаакен
- Cыроварня «Шаакен Дорф»
- Замок Нессельбек
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Транспорт
- Входные билеты в замок Шаакен
Что не входит в цену
- Дегустация в сыроварне «Шаакен Дорф»: взрослый - 500 руб., детский - 400 руб.
Место начала и завершения?
Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 10:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Накануне экскурсии менеджер пришлет информацию по отправлению
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 94 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Замок Шаакен меня приятно удивил: пусть сохранился не целиком, но в этих руинах сохранилась история и есть определенный шарм! И экскурсовод был на высоте - подал историю легко и с юмором.
Обязательно приеду сюда еще раз!
Обязательно приеду сюда еще раз!
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Б
Отличная экскурсия! Погружаешься в историческую атмосферу с первых минут. Стены Шаакена, где бывал сам Петр Первый, и мрачные подземелья инквизиции впечатляют до мурашек. Отдельный плюс за дегустацию местного шоколада перед обратной дорогой. Благодарю!
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И
Путешествовали с детьми, всем зашло на Ура! Маршрут построен отлично: сначала живой, исторический Шаакен, где кое-что можно потрогать и примерить. Затем дегустация местных сыров и шоколада. Отличный вариант семейного отдыха.
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Г
Ну что сказать, в Шаакене меня приятно удивили! Прямо как в сказке про Средневековье: и замок посмотрели, и историй наслушались. Экскурсоводы очень душевные, всё покажут и расскажут. Очень доволен, спасибо большое!
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О
Автобус опоздал, было очень холодно и сразу как то настроение уже стало не то. Экскурсовод Светлана извинилась, но не усадила людей погреться, а сразу начала выяснять вопрос об оплате. Но
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О
Мне всё понравилось: и дорога, и увлекательные рассказы гидов, и развлечения в замке.
Особую ноту внесли местные вкусности. Теперь у меня есть вкусные воспоминания о поездке!
Особую ноту внесли местные вкусности. Теперь у меня есть вкусные воспоминания о поездке!
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