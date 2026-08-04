Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы А вы когда-нибудь бывали в средневековом замке? Приглашаем вас в путешествие по следам тевтонских рыцарей! Мы побываем в замке, который в давние времена принадлежал могущественному рыцарскому ордену, посетим крафтовую сыроварню, где готовят сыры по старинным рецептам, и попробуем ароматный сыр и шоколад. 4.6 94 отзыва

Универсал-Тур Ваш гид в Зеленоградске Задать вопрос Групповая фото-экскурсия 1800 ₽ за человека 4.6 94 отзыва 4 часа На автобусе Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание фото-прогулки На нашей экскурсии вас ждет погружение в Средние века! Вы увидите рыцарский замок Тевтонского ордена и посетите Музей инквизиции, а затем примете участие в лучном турнире и сфотографируетесь в тематических костюмах. После столь активной программы стоит подкрепиться: за этим отправимся на крафтовую сыроварню «Шаакен Дорф». Для всех желающих проведут дегустацию сыра и шоколада с бокалом виноградного напитка. После того, как все приобретут вкусные сувениры, поедем обратно, но в пути сделаем еще одну фото-остановку — у замка-отеля «Нессельбек». Величественный замок после реконструкции выглядит еще внушительнее, а его атмосфера еще никого не оставила равнодушным! Важная информация: Накануне экскурсии менеджер пришлет информацию по отправлению.

По субботам в 10:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Замок Шаакен

Cыроварня «Шаакен Дорф»

Замок Нессельбек Что включено Экскурсионное сопровождение

Транспорт

Входные билеты в замок Шаакен Что не входит в цену Дегустация в сыроварне «Шаакен Дорф»: взрослый - 500 руб., детский - 400 руб. Место начала и завершения? Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11 Когда и сколько длится? Когда: По субботам в 10:30 Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Важная информация Накануне экскурсии менеджер пришлет информацию по отправлению Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.