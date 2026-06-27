В этой программе мы объединили Калининград земной и речной. Вы проедете на автобусе по главным достопримечательностям города от фортов до площади Победы. Мы будет делать фотопаузы, а затем прогуляемся по острову Канта.
Вторая часть экскурсии пройдет на катере: вы увидите легендарные суда с воды и зайдете в порт, чтобы лучше ощутить дух города.
Вторая часть экскурсии пройдет на катере: вы увидите легендарные суда с воды и зайдете в порт, чтобы лучше ощутить дух города.
Описание экскурсииВ этой программе мы объединили Калининград земной и речной. Вы проедете на автобусе по главным достопримечательностям от фортов до площади Победы. Будут фотопаузы, а затем прогулка по романтичному острову Канта. Третья часть экскурсии пройдет на катере: вы увидите легендарные суда с воды и зайдете в порт, чтобы лучше ощутить дух города. Важная информация: Обратите внимание! В стоимость включен трансфер из Зеленоградска в Калининград. Обратно в Зеленоградск вы добираетесь самостоятельно. Экскурсия проводится круглогодично. В случае плохих или опасных погодных условий прогулка на кораблике отменяется. Вас ждет эксклюзивное посещение бастиона «Обертайх» с дегустацией марципана и экскурсией по Объекту #13.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Королевские ворота
- Литовский вал
- Росгартенские ворота
- Музей янтаря (Башня Дона)
- Башня Врангеля
- Площадь Победы
- Дом Советов
- Биржевой сквер
- Район особняков Амалиенау
- Набережная р. Преголя
- Исторические мосты Кёнигсберга
- Остров Канта
- Кафедральный собор
- Музей Мирового океана
- Рыбная деревня
- Бастион «Обертайх»
Что включено
- Транспорт по маршруту Зеленоградск-Калининград
- Экскурсионное обслуживание
- Посещение бастиона «Обертайх» + бесплатная дегустация марципана
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Прогулка на катере (по желанию): 800 руб.
- Обратный трансфер в Зеленоградск (при речной прогулке, обратный трансфер не предусмотрен)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Ленина, 10
Завершение: Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! В стоимость включен трансфер из Зеленоградска в Калининград. Обратно в Зеленоградск вы добираетесь самостоятельно
- Экскурсия проводится круглогодично
- В случае плохих или опасных погодных условий прогулка на кораблике отменяется
- Вас ждет эксклюзивное посещение бастиона «Обертайх» с дегустацией марципана и экскурсией по Объекту #13
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Все было здорово, интересно и познавательно. Мы заказывали экскурсию с выездом из Зеленоградска, но группа не набралась, поэтому нам предложили добраться в Калининград на такси и полностью оплатили наши затраты на такси. Прогулка на кораблике тоже шикарная.
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К
22 августа были на обзорной экскурсии. Очень хорошее начало для знакомства с городом. 3.5 часа пролетели незаметно. Экскурсия автобусно-пешеходная. По пути сделали четыре остановки. Особенно запомнились Бастион Обертайх и остров
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С
Отличный экскурсовод, Ольга. Очень интересно рассказывала. Была открыта, дружелюбна и доброжелательна ко всем туристам без исключения: и к малышам, которые отвлекали и к старикам, которые перебивали. И в следствии этого у всего автобуса отличное настроение и готовность принимать информацию. Экскурсия интересная, содержательная. За 3 часа - знакомство с городом. Экскурсовод- умница. И отличное завершение дня-речная прогулка. Рекомендую.
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В
Вчера побывали на обзорной экскурсии «Весь Калининград» с речной прогулкой. Наш гид Антон — настоящий профессионал, рассказывал с душой и юмором! Побывали на острове Канта, у Королевских ворот, на дегустации марципана. Прогулялись по Балтийскому каналу, полюбовались музеем океана с воды и вкусно поели чебуреки в Рыбацкой деревне. Великолепный день, насыщенный впечатлениями и историей города!
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Н
Экскурсия очень понравилась, узнали много интересного про Калининград, историю Калининграда, прогулка на кораблике отличная, благодарим! Гид Светлана шикарно рассказывает, сразу видно человек любит свою работу и выкладывается по полной🌺♥️
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А
В апреле 2025 г. побывали на обзорной экскурсии в Калининграде, и остались под большим впечатлением! Экскурсия охватила множество интересных мест и исторических достопримечательностей, что позволило получить полное представление о городе.
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