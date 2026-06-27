Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы В этой программе мы объединили Калининград земной и речной. Вы проедете на автобусе по главным достопримечательностям города от фортов до площади Победы. Мы будет делать фотопаузы, а затем прогуляемся по острову Канта.



Вторая часть экскурсии пройдет на катере: вы увидите легендарные суда с воды и зайдете в порт, чтобы лучше ощутить дух города. 5 35 отзывов

Бюро Путешествий Ваш гид в Зеленоградске Задать вопрос Групповая экскурсия -10% 1767 ₽ выгода 176.70 ₽ 1590.30 ₽ за человека 5 35 отзывов 4 часа На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии В этой программе мы объединили Калининград земной и речной. Вы проедете на автобусе по главным достопримечательностям от фортов до площади Победы. Будут фотопаузы, а затем прогулка по романтичному острову Канта. Третья часть экскурсии пройдет на катере: вы увидите легендарные суда с воды и зайдете в порт, чтобы лучше ощутить дух города. Важная информация: Обратите внимание! В стоимость включен трансфер из Зеленоградска в Калининград. Обратно в Зеленоградск вы добираетесь самостоятельно. Экскурсия проводится круглогодично. В случае плохих или опасных погодных условий прогулка на кораблике отменяется. Вас ждет эксклюзивное посещение бастиона «Обертайх» с дегустацией марципана и экскурсией по Объекту #13.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Королевские ворота

Литовский вал

Росгартенские ворота

Музей янтаря (Башня Дона)

Башня Врангеля

Площадь Победы

Дом Советов

Биржевой сквер

Район особняков Амалиенау

Набережная р. Преголя

Исторические мосты Кёнигсберга

Остров Канта

Кафедральный собор

Музей Мирового океана

Рыбная деревня

Бастион «Обертайх» Что включено Транспорт по маршруту Зеленоградск-Калининград

Экскурсионное обслуживание

Посещение бастиона «Обертайх» + бесплатная дегустация марципана Что не входит в цену Личные расходы

Прогулка на катере (по желанию): 800 руб.

Обратный трансфер в Зеленоградск (при речной прогулке, обратный трансфер не предусмотрен) Где начинаем и завершаем? Начало: Улица Ленина, 10 Завершение: Калининград Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек. Важная информация Обратите внимание! В стоимость включен трансфер из Зеленоградска в Калининград. Обратно в Зеленоградск вы добираетесь самостоятельно

Экскурсия проводится круглогодично

В случае плохих или опасных погодных условий прогулка на кораблике отменяется

Вас ждет эксклюзивное посещение бастиона «Обертайх» с дегустацией марципана и экскурсией по Объекту #13 Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.