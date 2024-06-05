Эта экскурсия - идеальный вариант для знакомства с Калининградом. Вы увидите ключевые достопримечательности города, которые невозможно обойти пешком за один день. Ворота, башни, бастионы и другие памятники готической архитектуры ждут

вас на маршруте. Узнайте о знаменитом Доме Советов, скульптурной композиции с зубрами и Биржевом сквере. Прогуляйтесь по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф, где гид расскажет о философе И. Канте. Помимо исторических фактов, будет рассказано о современной жизни калининградцев, особенностях региона и его перспективах. Получите советы по самостоятельному изучению города, рекомендациям по локальной кухне и ресторанам. Экскурсия проходит на автобусе с остановками у достопримечательностей и пешими прогулками

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Главное в Калининграде

Ворота, башни, бастионы: минимум 4 памятника готической архитектуры встретятся на маршруте — и все они достойны внимания! Будут достопримечательности и других эпох и стилей: вы увидите знаменитый Дом Советов и скульптурную композицию, увековечивающей двух мощных зубров, сцепившихся в равной схватке на фоне бывшего здания суда, поймете, чем так притягивает горожан Биржевой сквер, сделаете снимки виллы Шмидта-младшего в уютном районе Амалиенау. На исторической улице Фрунзе осмотрим Королевские ворота и Кройц Аптеку. А после прогуляемся по живописной Рыбной деревне и острову Кнайпхоф: здесь вас ждет увлекательный рассказ гида об историях и легендах, связанных с великим философом И. Кантом.

Калининград вчера и сегодня

Обязательно будет подробный рассказ о достопримечательностях, а также об истории Калининграда и бывшего Кёнигсберга. Но не только! Вы поймете, чем сегодня живут калининградцы, в чем особенности самого западного региона нашей страны и каковы проблемы и перспективы Янтарного края.

Помимо этого, по ходу экскурсии мы поделимся советами и для самостоятельного изучения города. А еще дадим рекомендации по локальной кухне и ресторанам: что попробовать, куда сходить, где готовят вкуснейший кофе и где продают лучший марципан!

Организационные детали