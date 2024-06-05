Познакомьтесь с Калининградом через его главные достопримечательности, исторические факты и современные реалии. Экскурсия на автобусе с прогулками
Эта экскурсия - идеальный вариант для знакомства с Калининградом. Вы увидите ключевые достопримечательности города, которые невозможно обойти пешком за один день. Ворота, башни, бастионы и другие памятники готической архитектуры ждут читать дальше
вас на маршруте. Узнайте о знаменитом Доме Советов, скульптурной композиции с зубрами и Биржевом сквере. Прогуляйтесь по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф, где гид расскажет о философе И. Канте. Помимо исторических фактов, будет рассказано о современной жизни калининградцев, особенностях региона и его перспективах. Получите советы по самостоятельному изучению города, рекомендациям по локальной кухне и ресторанам. Экскурсия проходит на автобусе с остановками у достопримечательностей и пешими прогулками
4.8
5 отзывов
6 причин купить эту экскурсию
🚌 Удобный автобусный тур без пробок
🏰 Посещение ключевых достопримечательностей
📜 Интересные исторические факты и легенды
🍽️ Рекомендации по локальной кухне и ресторанам
📸 Возможность сделать уникальные фотографии
🗺️ Советы для самостоятельных прогулок
Что можно увидеть
Дом Советов
Биржевой сквер
Вилла Шмидта-младшего
Королевские ворота
Кройц Аптека
Рыбная деревня
Остров Кнайпхоф
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Главное в Калининграде
Ворота, башни, бастионы: минимум 4 памятника готической архитектуры встретятся на маршруте — и все они достойны внимания! Будут достопримечательности и других эпох и стилей: вы увидите знаменитый Дом Советов и скульптурную композицию, увековечивающей двух мощных зубров, сцепившихся в равной схватке на фоне бывшего здания суда, поймете, чем так притягивает горожан Биржевой сквер, сделаете снимки виллы Шмидта-младшего в уютном районе Амалиенау. На исторической улице Фрунзе осмотрим Королевские ворота и Кройц Аптеку. А после прогуляемся по живописной Рыбной деревне и острову Кнайпхоф: здесь вас ждет увлекательный рассказ гида об историях и легендах, связанных с великим философом И. Кантом.
Калининград вчера и сегодня
Обязательно будет подробный рассказ о достопримечательностях, а также об истории Калининграда и бывшего Кёнигсберга. Но не только! Вы поймете, чем сегодня живут калининградцы, в чем особенности самого западного региона нашей страны и каковы проблемы и перспективы Янтарного края.
Помимо этого, по ходу экскурсии мы поделимся советами и для самостоятельного изучения города. А еще дадим рекомендации по локальной кухне и ресторанам: что попробовать, куда сходить, где готовят вкуснейший кофе и где продают лучший марципан!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Экскурсия проходит на автобусе и предполагает остановки у достопримечательностей, а также прогулку по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф (длится 40-50 минут — в зависимости от трафика).
Мы начинаем в удачное время, поэтому экскурсия проходит без пробок в комфортном и неспешном темпе
После пешеходной части экскурсии (на 14:00) возможна прогулка на кораблике (продолжительность 40 минут, доплата — 600 руб. для взрослых и 400 руб. для детей до 8 лет).
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 71140 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде 5 высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии: мы расскажем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. читать дальше
Мы показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсии мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интереснейшие места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дмитрий
5 июня 2024
Всё прошло отлично!! Экскурсовод Антон- мастер своего дела!!! Рекомендую!
Л
Людмила
1 июня 2024
Высокий профессионализм и эрудиция АКИМА сделали свое дело, остались довольны экскурсией--5+!!!
С
Соня
27 мая 2024
Организация великолепная! Все четко. Гид Антон - профессионал! Но вот поездку на катере по реке - не рекомендую, может испортить все впечатление о городе.
А
Анастасия
25 мая 2024
Благодарю прекрасного гида Антона за чудесную экскурсию! Все было на высшем уровне! Мы бы купили все экскурсии, но уже завтра уезжаем, к сожалению. Насыщенная, отлично организованная программа. Все четко по таймингу 🫶.