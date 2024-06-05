Из Зеленоградска в Калининград: самый смак

Познакомьтесь с Калининградом через его главные достопримечательности, исторические факты и современные реалии. Экскурсия на автобусе с прогулками
Эта экскурсия - идеальный вариант для знакомства с Калининградом. Вы увидите ключевые достопримечательности города, которые невозможно обойти пешком за один день. Ворота, башни, бастионы и другие памятники готической архитектуры ждут
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вас на маршруте. Узнайте о знаменитом Доме Советов, скульптурной композиции с зубрами и Биржевом сквере. Прогуляйтесь по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф, где гид расскажет о философе И. Канте. Помимо исторических фактов, будет рассказано о современной жизни калининградцев, особенностях региона и его перспективах. Получите советы по самостоятельному изучению города, рекомендациям по локальной кухне и ресторанам. Экскурсия проходит на автобусе с остановками у достопримечательностей и пешими прогулками

4.8
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🚌 Удобный автобусный тур без пробок
  2. 🏰 Посещение ключевых достопримечательностей
  3. 📜 Интересные исторические факты и легенды
  4. 🍽️ Рекомендации по локальной кухне и ресторанам
  5. 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
  6. 🗺️ Советы для самостоятельных прогулок

Что можно увидеть

  • Дом Советов
  • Биржевой сквер
  • Вилла Шмидта-младшего
  • Королевские ворота
  • Кройц Аптека
  • Рыбная деревня
  • Остров Кнайпхоф
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Главное в Калининграде

Ворота, башни, бастионы: минимум 4 памятника готической архитектуры встретятся на маршруте — и все они достойны внимания! Будут достопримечательности и других эпох и стилей: вы увидите знаменитый Дом Советов и скульптурную композицию, увековечивающей двух мощных зубров, сцепившихся в равной схватке на фоне бывшего здания суда, поймете, чем так притягивает горожан Биржевой сквер, сделаете снимки виллы Шмидта-младшего в уютном районе Амалиенау. На исторической улице Фрунзе осмотрим Королевские ворота и Кройц Аптеку. А после прогуляемся по живописной Рыбной деревне и острову Кнайпхоф: здесь вас ждет увлекательный рассказ гида об историях и легендах, связанных с великим философом И. Кантом.

Калининград вчера и сегодня

Обязательно будет подробный рассказ о достопримечательностях, а также об истории Калининграда и бывшего Кёнигсберга. Но не только! Вы поймете, чем сегодня живут калининградцы, в чем особенности самого западного региона нашей страны и каковы проблемы и перспективы Янтарного края.

Помимо этого, по ходу экскурсии мы поделимся советами и для самостоятельного изучения города. А еще дадим рекомендации по локальной кухне и ресторанам: что попробовать, куда сходить, где готовят вкуснейший кофе и где продают лучший марципан!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на автобусе и предполагает остановки у достопримечательностей, а также прогулку по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф (длится 40-50 минут — в зависимости от трафика).
  • Мы начинаем в удачное время, поэтому экскурсия проходит без пробок в комфортном и неспешном темпе
  • После пешеходной части экскурсии (на 14:00) возможна прогулка на кораблике (продолжительность 40 минут, доплата — 600 руб. для взрослых и 400 руб. для детей до 8 лет).

ежедневно в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 190 ₽
Дети до 18 лет1 150 ₽
Пенсионеры1 150 ₽
Студенты1 150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
Дмитрий
5 июня 2024
Всё прошло отлично!! Экскурсовод Антон- мастер своего дела!!! Рекомендую!
Л
1 июня 2024
Высокий профессионализм и эрудиция АКИМА сделали свое дело, остались довольны экскурсией--5+!!!
С
27 мая 2024
Организация великолепная! Все четко. Гид Антон - профессионал! Но вот поездку на катере по реке - не рекомендую, может испортить все впечатление о городе.
А
25 мая 2024
Благодарю прекрасного гида Антона за чудесную экскурсию! Все было на высшем уровне! Мы бы купили все экскурсии, но уже завтра уезжаем, к сожалению. Насыщенная, отлично организованная программа. Все четко по таймингу 🫶.
Благодарю прекрасного гида Антона за чудесную экскурсию! Все было на высшем уровне! Мы бы купили всеБлагодарю прекрасного гида Антона за чудесную экскурсию! Все было на высшем уровне! Мы бы купили всеБлагодарю прекрасного гида Антона за чудесную экскурсию! Все было на высшем уровне! Мы бы купили всеБлагодарю прекрасного гида Антона за чудесную экскурсию! Все было на высшем уровне! Мы бы купили все
Вероника
11 мая 2024
Очень понравился гид! Прекрасный рассказчик, глубокое знание материала, интересная подача. МОЛОДЕЦ!!!

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