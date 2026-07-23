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Экскурсии по рекам в Зеленоградске 2026

Найдено 3 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Зеленоградске, цены от 1590 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
3 в 1: обзорная по Калининграду, дегустация марципана, речная прогулка по желанию (из Зеленоградска)
На автобусе
5 часов
-
15%
10 отзывов
Групповая
3 в 1: обзорная по Калининграду, дегустация марципана, речная прогулка по желанию (из Зеленоградска)
Взглянуть на город с двух ракурсов, узнать больше о Кёнигсберге и получить полезные советы
Начало: На ул. Ленина
«Речная прогулка на катере (по желанию за доплату)»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 12:00
Завтра в 08:00
5 авг в 08:00
1590 ₽1870 ₽ за человека
Многоликий Калининград: обзорная экскурсия с речной прогулкой для желающих
На автобусе
4 часа
-
10%
38 отзывов
Групповая
Многоликий Калининград: обзорная экскурсия с речной прогулкой для желающих
Начало: Улица Ленина, 10
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
1590.30 ₽1767 ₽ за человека
SUP-прогулка по реке Тростянка
SUP-прогулки
2 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
SUP-прогулка по реке Тростянка
Начало: Россия, Калининградская область, Зеленоградск, ули...
«Далее нас ждёт двухчасовой сплав по живописной реке с выходом в Куршский залив, где мы увидим мёртвый лес и большую колонию бакланов»
Расписание: Согласно календарю.
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Многоликий Калининград: обзорная экскурсия с речной прогулкой для желающих
Что понравилось:
1. Был организован трансфер из Зеленоградска.
2. Автобус достаточно комфортный,что для трансфера, что уже туристический автобус,на который мы пересели.
3. Увидели
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основные локации города в сжатые сроки.
4. Экскурсия по объекту 13 была очень интересной, дегустация впечатлила и перевернула отношение к марципану:)
5. Рассказ достаточно интересный,не пресный, не перегруженный историей.

Что не понравилось:
1. Будьте готовы к тому,что первые полчаса экскурсии будете молча кружить по городу,собирая туристов, а потом деньги с них.

2. Времени на остановках чудовищно не хватало.

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И
Многоликий Калининград: обзорная экскурсия с речной прогулкой для желающих
Все было здорово, интересно и познавательно. Мы заказывали экскурсию с выездом из Зеленоградска, но группа не набралась, поэтому нам предложили добраться в Калининград на такси и полностью оплатили наши затраты на такси. Прогулка на кораблике тоже шикарная.
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В
Многоликий Калининград: обзорная экскурсия с речной прогулкой для желающих
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Н
Многоликий Калининград: обзорная экскурсия с речной прогулкой для желающих
Экскурсия очень понравилась, узнали много интересного про Калининград, историю Калининграда, прогулка на кораблике отличная, благодарим! Гид Светлана шикарно рассказывает, сразу видно человек любит свою работу и выкладывается по полной🌺♥️
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К
Многоликий Калининград: обзорная экскурсия с речной прогулкой для желающих
22 августа были на обзорной экскурсии. Очень хорошее начало для знакомства с городом. 3.5 часа пролетели незаметно. Экскурсия автобусно-пешеходная. По
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пути сделали четыре остановки. Особенно запомнились Бастион Обертайх и остров Канта. Повезло с экскурсоводом. Алёна провела интересную экскурсию. Рассказала про историю этого города и племена пруссов. К сожалению не запомнил, по какому маршруту любил гулять Кант. По окончании автобусной экскурсии советую прокатиться на речном трамвае.

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З
Многоликий Калининград: обзорная экскурсия с речной прогулкой для желающих
Очень понравилась обзорная экскурсия по Калининграду с гидом Аленой. Алена очень интересно рассказывала нам об истории и современной жизни этого замечательного города. Однозначно рекомендую.
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С
Многоликий Калининград: обзорная экскурсия с речной прогулкой для желающих
Отличный экскурсовод, Ольга. Очень интересно рассказывала. Была открыта, дружелюбна и доброжелательна ко всем туристам без исключения: и к малышам, которые
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отвлекали и к старикам, которые перебивали. И в следствии этого у всего автобуса отличное настроение и готовность принимать информацию. Экскурсия интересная, содержательная. За 3 часа - знакомство с городом. Экскурсовод- умница. И отличное завершение дня-речная прогулка. Рекомендую.

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А
Многоликий Калининград: обзорная экскурсия с речной прогулкой для желающих
Гид молодец!!! Всё рассказывает очень интересно,шутит,позитивная!!
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В
Многоликий Калининград: обзорная экскурсия с речной прогулкой для желающих
Вчера побывали на обзорной экскурсии «Весь Калининград» с речной прогулкой. Наш гид Антон — настоящий профессионал, рассказывал с душой и
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юмором! Побывали на острове Канта, у Королевских ворот, на дегустации марципана. Прогулялись по Балтийскому каналу, полюбовались музеем океана с воды и вкусно поели чебуреки в Рыбацкой деревне. Великолепный день, насыщенный впечатлениями и историей города!

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Л
Многоликий Калининград: обзорная экскурсия с речной прогулкой для желающих
Хорошая экскурсия, не затянуто. Информационно. Прошла на одном дыхании. Особое спасибо гиду Антону. Грамотная речь, эмоционально, всё по делу. Профессионально. Спасибо!!!
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Всего 56 отзывов в Зеленоградске в категории "По рекам и каналам"

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Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. 3 в 1: обзорная по Калининграду, дегустация марципана, речная прогулка по желанию (из Зеленоградска);
  2. Многоликий Калининград: обзорная экскурсия с речной прогулкой для желающих;
  3. SUP-прогулка по реке Тростянка.
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса;
  2. Танцующий лес;
  3. Балтийское море;
  4. Набережная;
  5. Замок Шаакен;
  6. Водонапорная башня;
  7. Высота Эфа;
  8. Кирха Святой Барбары;
  9. Станция Фрингилла;
  10. Королевский бор.
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2026
Сейчас в Зеленоградске в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 1590 до 4000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Цены 2026. Лучший способ узнать Зеленоградск – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь