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основные локации города в сжатые сроки.

4. Экскурсия по объекту 13 была очень интересной, дегустация впечатлила и перевернула отношение к марципану:)

5. Рассказ достаточно интересный,не пресный, не перегруженный историей.



Что не понравилось:

1. Будьте готовы к тому,что первые полчаса экскурсии будете молча кружить по городу,собирая туристов, а потом деньги с них.



2. Времени на остановках чудовищно не хватало.