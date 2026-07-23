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15%
Групповая
3 в 1: обзорная по Калининграду, дегустация марципана, речная прогулка по желанию (из Зеленоградска)
Взглянуть на город с двух ракурсов, узнать больше о Кёнигсберге и получить полезные советы
Начало: На ул. Ленина
«Речная прогулка на катере (по желанию за доплату)»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 12:00
Завтра в 08:00
5 авг в 08:00
1590 ₽
1870 ₽ за человека
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10%
Групповая
Многоликий Калининград: обзорная экскурсия с речной прогулкой для желающих
Начало: Улица Ленина, 10
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
1590.30 ₽
1767 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
SUP-прогулка по реке Тростянка
Начало: Россия, Калининградская область, Зеленоградск, ули...
«Далее нас ждёт двухчасовой сплав по живописной реке с выходом в Куршский залив, где мы увидим мёртвый лес и большую колонию бакланов»
Расписание: Согласно календарю.
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Что понравилось:
1. Был организован трансфер из Зеленоградска.
2. Автобус достаточно комфортный,что для трансфера, что уже туристический автобус,на который мы пересели.
3. Увидели
1. Был организован трансфер из Зеленоградска.
2. Автобус достаточно комфортный,что для трансфера, что уже туристический автобус,на который мы пересели.
3. Увидели
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И
Все было здорово, интересно и познавательно. Мы заказывали экскурсию с выездом из Зеленоградска, но группа не набралась, поэтому нам предложили добраться в Калининград на такси и полностью оплатили наши затраты на такси. Прогулка на кораблике тоже шикарная.
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В
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Н
Экскурсия очень понравилась, узнали много интересного про Калининград, историю Калининграда, прогулка на кораблике отличная, благодарим! Гид Светлана шикарно рассказывает, сразу видно человек любит свою работу и выкладывается по полной🌺♥️
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К
22 августа были на обзорной экскурсии. Очень хорошее начало для знакомства с городом. 3.5 часа пролетели незаметно. Экскурсия автобусно-пешеходная. По
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З
Очень понравилась обзорная экскурсия по Калининграду с гидом Аленой. Алена очень интересно рассказывала нам об истории и современной жизни этого замечательного города. Однозначно рекомендую.
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С
Отличный экскурсовод, Ольга. Очень интересно рассказывала. Была открыта, дружелюбна и доброжелательна ко всем туристам без исключения: и к малышам, которые
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А
Гид молодец!!! Всё рассказывает очень интересно,шутит,позитивная!!
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В
Вчера побывали на обзорной экскурсии «Весь Калининград» с речной прогулкой. Наш гид Антон — настоящий профессионал, рассказывал с душой и
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Л
Хорошая экскурсия, не затянуто. Информационно. Прошла на одном дыхании. Особое спасибо гиду Антону. Грамотная речь, эмоционально, всё по делу. Профессионально. Спасибо!!!
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Всего 56 отзывов в Зеленоградске в категории "По рекам и каналам"
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Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «По рекам и каналам»
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Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2026
Сейчас в Зеленоградске в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 1590 до 4000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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