Калининград + речная прогулка на катере для желающих (из Зеленоградска)

Взглянуть на город с двух ракурсов, узнать больше о Кёнигсберге и получить полезные советы
В этой программе мы объединили Калининград земной и речной. Вы проедете на автобусе по главным достопримечательностям от фортов до площади Победы. Будут фотопаузы, а затем прогулка по романтичному острову Канта.

Третья часть экскурсии пройдет на катере: вы увидите легендарные суда с воды и зайдете в порт, чтобы лучше ощутить дух города.
Калининград + речная прогулка на катере для желающих (из Зеленоградска)
Калининград + речная прогулка на катере для желающих (из Зеленоградска)
Калининград + речная прогулка на катере для желающих (из Зеленоградска)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Топ-достопримечательности на автобусной экскурсии. Маршрут охватит сохранившиеся части внутреннего пояса обороны. Это отголоски грозного города-крепости, каким Кёнигсберг являлся многие века: Королевские и Росгартенские ворота, башни Дона (ныне Музей янтаря) и Врангеля. Вы увидите знаменитый Дом Советов и скульптурную композицию, увековечивающей двух мощных зубров, сцепившихся в равной схватке на фоне бывшего здания суда. Поймете, чем так притягивает горожан Биржевой сквер, проедете по площади Победы и сделаете отличные снимки виллы Шмидта-младшего в уютном районе Амалиенау.

Прогулка по острову Канта, он же Кнайпхоф. Здесь вы увидите могилу философа Канта в стенах восстановленного Кафедрального собора и, конечно, полюбуетесь этим монументальным сооружением, достоянием Балтийской готики 14 века.

Речная прогулка на катере (по желанию за доплату). У открыточной Рыбной деревни вы сядете на борт небольшого катера. Проплывете под историческими мостами Кёнигсберга, подойдете к научно-исследовательским судам «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев», к подводной лодке Б-413 и другим экспонатам Музея Мирового Океана. Под брутальным Двухъярусным мостом загадаете желание, а в портовой зоне узнаете, чем славились порты Кёнигсберга и как Калининград приумножил эти достижения.

Полезные советы. Попутно наш гид поделится рекомендациями для вашего дальнейшего изучения Калининграда. Подскажет, что попробовать из прусской кухни, где готовят вкуснейший кофе и где продают лучший марципан.

Организационные детали

Прогулка на катере проходит по желанию и оплачивается дополнительно: 600 руб. — взрослые, 400 руб. — дети 3-10 лет.

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автобусе
  • Время начала экскурсии зависит от места посадки в автобус
  • Мы начинаем в удачное время, поэтому экскурсия проходит без пробок в комфортном и неспешном темпе
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Особенности формата

  • Обратите внимание: в случае плохих или опасных погодных условий прогулка на кораблике отменяется
  • После водной прогулки обратный трансфер не предоставляется

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 190 ₽
Дети до 18 лет1 150 ₽
Пенсионеры1 150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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