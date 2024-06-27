В этой программе мы объединили Калининград земной и речной. Вы проедете на автобусе по главным достопримечательностям от фортов до площади Победы. Будут фотопаузы, а затем прогулка по романтичному острову Канта. Третья часть экскурсии пройдет на катере: вы увидите легендарные суда с воды и зайдете в порт, чтобы лучше ощутить дух города.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Топ-достопримечательности на автобусной экскурсии. Маршрут охватит сохранившиеся части внутреннего пояса обороны. Это отголоски грозного города-крепости, каким Кёнигсберг являлся многие века: Королевские и Росгартенские ворота, башни Дона (ныне Музей янтаря) и Врангеля. Вы увидите знаменитый Дом Советов и скульптурную композицию, увековечивающей двух мощных зубров, сцепившихся в равной схватке на фоне бывшего здания суда. Поймете, чем так притягивает горожан Биржевой сквер, проедете по площади Победы и сделаете отличные снимки виллы Шмидта-младшего в уютном районе Амалиенау.

Прогулка по острову Канта, он же Кнайпхоф. Здесь вы увидите могилу философа Канта в стенах восстановленного Кафедрального собора и, конечно, полюбуетесь этим монументальным сооружением, достоянием Балтийской готики 14 века.

Речная прогулка на катере (по желанию за доплату). У открыточной Рыбной деревни вы сядете на борт небольшого катера. Проплывете под историческими мостами Кёнигсберга, подойдете к научно-исследовательским судам «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев», к подводной лодке Б-413 и другим экспонатам Музея Мирового Океана. Под брутальным Двухъярусным мостом загадаете желание, а в портовой зоне узнаете, чем славились порты Кёнигсберга и как Калининград приумножил эти достижения.

Полезные советы. Попутно наш гид поделится рекомендациями для вашего дальнейшего изучения Калининграда. Подскажет, что попробовать из прусской кухни, где готовят вкуснейший кофе и где продают лучший марципан.

Организационные детали

Прогулка на катере проходит по желанию и оплачивается дополнительно: 600 руб. — взрослые, 400 руб. — дети 3-10 лет.

Как проходит экскурсия

На комфортабельном автобусе

Время начала экскурсии зависит от места посадки в автобус

Мы начинаем в удачное время, поэтому экскурсия проходит без пробок в комфортном и неспешном темпе

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Особенности формата