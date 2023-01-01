Экскурсия «Огнем и мечом — покорение пруссов Тевтонским орденом» позволит Вам прикоснуться к ранним страницам истории нашего региона — приходу Тевтонского Ордена на земли пруссов в 13-м веке. Это трагическая история насильственной христианизации союза балтских и славянских племен, живших на этой земле «от устья Вислы, да устья Немана», названных позднее пруссами.

Вы познакомитесь с жизнью пруссов, их религией, узнаете о главном святилище пруссов Рамове, увидите один из знаменитых прусских дубов, возраст которого превышает 850 лет. Вам откроются героические эпизоды Второго восстания пруссов и драматические судьбы его участников, а также таинственные события, связанные с Ковчегом Завета, который, полученный Тевтонским Орденом от Ордена Тамплиеров, возможно, был спрятан в подвалах одного из замков. Вам откроется история замков Кенигсберг, Бранденбург и, конечно же, первого замка Ордена на современной территории региона — замка Бальга (1239 г). Вы сможете увидеть остатки комтурского замка Бранденбург, основанного в 1266 году.

Прогуляетесь по симпатичному городку Мамоново — ранее Хайлигенбайль. Он был заложен тевтонским орденом в 1310 г. на месте прусской крепости Свентопил. Пройдетесь по аллее «След в истории» в честь великих людей, в разное время посетивших Хайлигенбайль, на сохранившемся участке древней улочки Gr. Krchen Str. Увидите руины городской стены возрастом более 700 лет — уникальный памятник культурного наследия Калининградской области — единственная стена с сохранившемся периметром.

Посетите Мамоновский городской музей. В обширной экспозиции которого представлены предметы домашнего обихода немецкого и советского прошлого города, многочисленные фотографии, карты, схемы и документы. Некоторые вещи являются абсолютными раритетами. Музей расположился в здании довоенной постройки, которое за счёт своей архитектуры делает его уникальным среди других музеев области.

Не обойдет вниманием наша экскурсия и события Первой Мировой войны, а также Хайльсбергскую операцию в годы Великой Отечественной войны. Операцию по ликвидации «Хайлигенбайльского котла» немецкие историки справедливо называют «восточно-прусским Сталинградом». Войскам 3-го Белорусского фронта 48 суток противостояла наиболее сильная группировка 4-ой армии, в составе которой была танковая дивизия «Великая Германия» и парашютно-танковая дивизия «Герман Геринг». Немецкие войска сражались с отчаянием обреченных, за спинами был лишь залив Фришес Хафф. «Более жаркие и ожесточенные бои, как здесь, в Восточной Пруссии, не шли ни на одной части света», — так писал военный обозреватель одной из газет, которому довелось увидеть этот разгром и посчастливилось выжить.