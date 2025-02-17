Вы побываете в действующей церкви Святого Георгия и увидите три старинные кирхи: Борхерсдорфскую, Абшвагенскую и кирху Христа в посёлке Чехово. Рассмотрите немецкую ГЭС, погуляете по руинам орденского замка и посетите шлюз Мазурского канала. Кроме того, узнаете о секретном аэродроме Люфтваффе и отыщете описанный в романе «Война и мир» дом, в котором ночевал Наполеон.
Завершится экскурсия посещением небольшого городка Гвардейск — Пётр 1 проплывал мимо него в ходе выезда за границу. Именно в этом городе расположена крепость тевтонского ордена, сохранившаяся лучше прочих крепостей в области, а также резиденция первого герцога Пруссии.
Калининградские тайны
Калининградская область скрывает множество удивительных историй. Вы услышите, как кирхи превращались в православные храмы, какие знаменитые люди здесь бывали, что такое «хризма» и как сложилась судьба Гердауэнского замка. А ещё я расскажу, где была воплощена притча «О Сеятеле», как Российская империя повлияла на исход войны Франции с Пруссией, откуда в Париже улицы с немецкими названиями Тильзит и Фридланд и какой местный мост называют «пальмовым».
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Creta 2018 г.
Отдельно оплачивается подъём на смотровую площадку при посещении церкви Святого Георгия — 100 ₽ за чел.
Дополнительно посетить экскурсию в Музее Патефонов в городе Железнодорожный — 300 ₽ за чел. и Домик Смотрителя Мазурского канала
По желанию можно остановиться перекусить в кафе в Правдинске. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 765 туристов
Здравствуйте, дорогие гости Калининградской области! Меня зовут Максим, я увлекаюсь историей нашего края, люблю по нему путешествовать, искать новые интересные места и делиться своими открытиями. Надеюсь на скорую встречу с вами.