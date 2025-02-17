«Немецкое лицо» Калининградской области (из Зеленоградска)

Посетить когда-то принадлежавшие Восточной Пруссии посёлки и раскрыть их тайны
Вы проедете по старинным селениям Тишино, Чехово, Правдинск, Железнодорожный и Гвардейск, рассмотрите сохранившиеся кирхи и руины средневековых замков и отыщете следы тевтонских рыцарей.

А также погуляете по уютным улочкам с европейским колоритом и услышите, как жили здесь люди несколько веков назад.
«Немецкое лицо» Калининградской области (из Зеленоградска)
«Немецкое лицо» Калининградской области (из Зеленоградска)
«Немецкое лицо» Калининградской области (из Зеленоградска)
Ближайшие даты:
17
фев20
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фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Погружение в историю

Вы побываете в действующей церкви Святого Георгия и увидите три старинные кирхи: Борхерсдорфскую, Абшвагенскую и кирху Христа в посёлке Чехово. Рассмотрите немецкую ГЭС, погуляете по руинам орденского замка и посетите шлюз Мазурского канала. Кроме того, узнаете о секретном аэродроме Люфтваффе и отыщете описанный в романе «Война и мир» дом, в котором ночевал Наполеон.

Завершится экскурсия посещением небольшого городка Гвардейск — Пётр 1 проплывал мимо него в ходе выезда за границу. Именно в этом городе расположена крепость тевтонского ордена, сохранившаяся лучше прочих крепостей в области, а также резиденция первого герцога Пруссии.

Калининградские тайны

Калининградская область скрывает множество удивительных историй. Вы услышите, как кирхи превращались в православные храмы, какие знаменитые люди здесь бывали, что такое «хризма» и как сложилась судьба Гердауэнского замка. А ещё я расскажу, где была воплощена притча «О Сеятеле», как Российская империя повлияла на исход войны Франции с Пруссией, откуда в Париже улицы с немецкими названиями Тильзит и Фридланд и какой местный мост называют «пальмовым».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Creta 2018 г.
  • Отдельно оплачивается подъём на смотровую площадку при посещении церкви Святого Георгия — 100 ₽ за чел.
  • Дополнительно посетить экскурсию в Музее Патефонов в городе Железнодорожный — 300 ₽ за чел. и Домик Смотрителя Мазурского канала
  • По желанию можно остановиться перекусить в кафе в Правдинске. Еда и напитки оплачиваются дополнительно

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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