Этот маршрут идеально подойдет для тех, кто не располагает большим количеством времени, но хочет увидеть как можно больше в Калининградской области. Вы посетите сразу три приморских города и охватите столько же экскурсионных тем.
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Что вас ожидает:
- Балтийск
- Янтарный
- Светлогорск
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Калининградская область — поистине уникальный регион. Здесь сочетаются, казалось бы, несочетамые вещи: самый западный город России, огромные залежи солнечного камня и развитая курортная сеть. Все это можно увидеть в рамках данной экскурсии, на которой вы посетите сразу три города — Балтийск, Янтарный и Светлогорск.
Самый западный город
Балтийск (бывший Пиллау) — самый западный город нашей страны. В нем мирно соседствуют военные корабли, упоительная северная природа и архитектурный микс из старых немецких и отечественных зданий. Вы узнаете историю одной из крупнейшей на Балтике базы военно-морского флота Российской Федерации и о жизни города сегодня.
Янтарная столица
Янтарный (бывший Пальмникен) — столица янтаря, главного природного сокровища нашего региона. У вас будет уникальная возможность не только узнать, но, что главное, увидеть своими глазами, как обрабатывают солнечный камень. Также вы познакомитесь с вехами истории Янтарного, его главными достопримечательностями, парками и пляжами.
Старинный курорт
Завершится наше путешествие в главном курортном городе области — Светлогорске. Здесь гости после насыщенной экскурсии смогут неспешно прогуляться по уютным улочкам бывшего Раушена и насладиться не только его уникальной архитектурой, но и вдоволь надышаться балтийским морским воздухом.
Ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
- Посещение производства в Янтарном
- Что не входит
- Питание (можно взять с собой перекус)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Набережная в г. Светлогорск находится на реконструкции
- Поэтому большая часть свободного времени будет предоставлена в Янтарном на обед и купание
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
17 окт 2023
Просто отличная экскурсия и прекрасный экскурсовод Ольга, все хорошо организовано, по времени все соблюдается, единственный нюанс - нам было мало свободного времени для прогулки, но это уже больше личное) В целом насладились морем и городами. 😊
Т
Таня
9 сен 2023
Отличная экскурсия, очень насыщенная, но при этом не утомительно. Были гид Элина и водитель Юрий - выше всяких похвал! Вся экскурсия в наушнике, удобно, гида слышно всегда. В свободное время можно было искупаться в янтарном, погода отличная! Рекомендую!
А
Андрей
21 авг 2023
Отличная экскурсия, все было очень продумано по маршруту и донесена информация экскурсоводом Ириной, на протяжении всего путешествия она не оставляла нас, мы провели весь день на одном дыхании, рекомендуем всем!
Т
Татьяна
29 июля 2023
Посещали экскурсию 10 дней назад, но ещё не забылись приятные впечатления от поездки, хорошо запомнилась экскурсия "на весь день" с экскурсоводом Надеждой! Целый экскурсионный день пролетел незаметно! И теперь на руке янтарный браслет, а в сердце - любовь к этому удивительному краю!
О
Оксана
17 июля 2023
Приехали всего на неделю по-этому купили экскурсию на 9 часов сразу в Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Экскурсовод Надежда просто профессионал! Она не только интересно рассказала о достопримечательностях, но и давала советы, куда можно пойти в свободное время, где покушать, и купить сувениры. Очень понравились именно Светлогорск и Янтарный. сделали массу фотографий, купили подарки. Рекомендую!
А
Аня
13 июля 2023
Насыщенная и очень информативная экскурсия для тех, кто готов узнать и увидеть многое за один день. Большая благодарность гиду Ирине. Позитив и профессионализм! Остались самые приятные воспоминания. Отдельное спасибо водителю)
А
Александр
8 июля 2023
Отличная экскурсия! Были с гидом Жанной. Очень понравился Балтийск с его военностью, Светлогорск - спокойствием, и пляж в Янтарном. Хотелось бы меньше времени на обед и больше времени в Светлогорске. Но это уже придирки в рекомендательном формате.
Т
Татьяна
30 июня 2023
Отличная экскурсия!!! Ирина очень подробно познакомила нас с историей этих городов. Балтийск интересен именно кораблями, это самый западный город страны. В Янтарном нам кратко рассказали о процессе добычи и об определении подлинности янтаря. Было свободное время, можно было погулять по пляжу с красивым, очень мелким песком, настоящий курорт, где тихо и спокойно. Светлогорск - очень приятный курорт, озеро, колоритная улица с сувенирами.
С
Светлана
13 июня 2023
Ездили на экскурсию в Балтийск, Солнечногорск, Янтарный с тур. агентством Спутник. Осталась масса положительных эмоций. Ранний выезд, комфортабельный автобус с опытным водителем и опытный приятный гид (жаль, что не запомнила ее имя). Спасибо за насыщенную поездку!
Г
Галина
12 июня 2023
Считаю, что экскурсия зависит от экскурсовода. Нам повезло с Ириной. Рассказывала интересно и не перегружена. Автобус комфортный, водитель профессионал. Сами города стоит посмотреть и прогуляться. Жаль только времени на прогулку в Светлогорске маловато. В целом все очень понравилось.
А
Анастасия.
24 мая 2023
Мы ездили компанией из трёх человек. Остались очень довольны. Спасибо водителю Михаилу за профессионализм и аккуратное вождение. Отдельная благодарность экскурсоводу Ирине. Приятная речь, много интересной информации, отличная организация группы. Хорошая идея "три в одном" - т. е. за один день три города.
С
Соловьева
13 мая 2023
От экскурсии остались только положительные впечатления. Заранее смс оповещение - где и во сколько сбор, а вот дальше исключительно дело за экскурсоводом! У нас была Жанна - и это гид-подарок, отлично знает тему, прекрасно рассказывает, было ПРИЯТНО! слушать. Спасибо ей! Рекомендую!
О
Оксана
29 апр 2023
Все очень понравилось. Транспорт - удобный комфортабельный двухэтажный автобус, прекрасно знающий материал гид, природа и архитектура Калининградской области - отдельное удовольствие. Было очень интересно!
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