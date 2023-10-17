Калининградская область — поистине уникальный регион. Здесь сочетаются, казалось бы, несочетамые вещи: самый западный город России, огромные залежи солнечного камня и развитая курортная сеть. Все это можно увидеть в рамках данной экскурсии, на которой вы посетите сразу три города — Балтийск, Янтарный и Светлогорск.

Самый западный город

Балтийск (бывший Пиллау) — самый западный город нашей страны. В нем мирно соседствуют военные корабли, упоительная северная природа и архитектурный микс из старых немецких и отечественных зданий. Вы узнаете историю одной из крупнейшей на Балтике базы военно-морского флота Российской Федерации и о жизни города сегодня.

Янтарная столица

Янтарный (бывший Пальмникен) — столица янтаря, главного природного сокровища нашего региона. У вас будет уникальная возможность не только узнать, но, что главное, увидеть своими глазами, как обрабатывают солнечный камень. Также вы познакомитесь с вехами истории Янтарного, его главными достопримечательностями, парками и пляжами.

Старинный курорт

Завершится наше путешествие в главном курортном городе области — Светлогорске. Здесь гости после насыщенной экскурсии смогут неспешно прогуляться по уютным улочкам бывшего Раушена и насладиться не только его уникальной архитектурой, но и вдоволь надышаться балтийским морским воздухом.