Из Зеленоградска в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в мини-группе

Необычный мастер-класс в Калининграде: путешествие по городам на Балтийском море
Ни для кого не секрет, что Калининградская область раньше была частью Германии. На улочках многих городов сохранились напоминания о той эпохе. С нами вы отправитесь в путешествие по трем городам — Светлогорск, Янтарный и Балтийск.

Вы увидите все разнообразие Калининградской области — от мощи военно-морского флота до уютного городка на берегу Балтийского моря.
4.78
209 отзывов
Из Зеленоградска в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в мини-группе
Из Зеленоградска в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в мини-группе
Из Зеленоградска в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 08:45

Описание экскурсии

Насыщенная экскурсия на минивэне в практически индивидуальном формате. Вы сможете посетить больше мест и отдохнуть с комфортом, так как свободного времени будет достаточно, возможность перекусить или полноценно пообедать, купание в Балтийском море и многое другое. Если вы планируете путешествие в самую западную область Российской Федерации, наверняка вам захочется посетить и самый западный город этой самой западной области — город Балтийск, бывший форпост Восточной Пруссии. Вы увидите не только военно-морскую гавань с пришвартовавшимися здесь кораблями, но и Шведскую крепость, ставшую прототипом Петропавловской в Санкт-Петербурге, и маяк, построенный еще в середине 19 века, так же узнаете какое отношение к Балтийску имеет русская императрица Елизавета и чем занимался в Пиллау (так назывался до войны этот город) русский царь Петр I! Почему на стене самой знаменитой флотской гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом выдающегося поэта, лауреата нобелевской премии — Иосифа Бродского? Увидите разницу между военными кораблями и обслуживающими, прогуляетесь по молу, с которого открывается интересный вид на корабли, стоящие на рейде, увидите форты и памятники города. И еще много о чем вы узнаете, если побываете на этой экскурсии. Далее наш путь лежит в поселок Янтарный- мировой центр добычи солнечного камня, где разведано 90% мировых запасов янтаря. Мы побываем на янтарном производстве, узнаем все секреты добычи и обработки застывшего минерала. Вы сможете приобрести изделия «из первых рук»: янтарные украшения, натуральную янтарную косметику. Мы увидим дворец янтарного магната Морица Беккера, (бывший охотничий замок прусского короля), расположенный в самом живописном парке Калининградской области на берегу моря и в котором представлены самые редкие деревья и кустарники из разных уголков нашей планеты. Здесь мы осмотрим кирху и замок, городской парк, самые широкие в области пляжи, удивительный деревянный променад, проложенный над озером, образовавшегося после отлива Далее вас ждет потрясающей красоты Филинская бухта - уникальный геологический заповедник. Во время остановки вы сделаете отличные кадры с видом на побережье Балтийского моря. А после — курорт Светлогорск, такой зеленый, уютный и живописный, несомненно один из лучших курортных городков на Балтике. Сказочные домики в лесу, шум моря и аромат балтийских сосен. Вы вдоволь надышитесь целебным воздухом, сочетающим нотки морской соли и хвойных деревьев. В Светлогорске вы увидите: уникальную архитектуру довоенного курорта Восточной Пруссии,творения известного немецкого скульптора Германа Брахерта. Прогуливаясь по центральному парку и променаду поговорим о причинах такой популярности города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» и обсудим архитектурные особенности символа города — башни грязеводолечебницы Раушена 1908 года. Неповторимые крутые спуски к морю, созданные еще до войны, прогулка по променаду, великолепная архитектура начала XX века- приятные воспоминания на всю жизнь.

Ежедневно 8.45

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Водонапорная башня
  • Дом охотника
  • Органный зал
  • «Лиственничный» парк
  • Солнечные часы
  • Памятный знак Томасу Манну
  • Курхаус
  • Скульптура «Царевна-лягушка»
  • Променад, "Нимфа" и "Ундина"
  • Канатная дорога
  • Филинская бухта
  • Смотровая площадка карьера
  • Янтарный замок
  • Парк ИМ.М. Беккера
  • Кирха Пальмникена
  • Пляж в Янтарном
  • Маяк
  • Лоцманская башня
  • Памятники Елизавете Петровне и Петру I
  • Крепость Пиллау XVII века
  • Набережная
  • Площадь Балтийской славы
  • Свято-Георгиевский морской собор (реформистская кирха)
Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Обед (по желанию)
  • Катание на катере
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зеленоградск, Окружная 15, Евроспар
Завершение: Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 8.45
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Экскурсия проходит на автобусе повышенной комфортности до 9 человек
  • Экскурсию проведёт один из гидов-экскурсоводов нашей команды
  • Отдельно по желанию оплачиваются обед и сувениры
  • Ваш гид всех обзвонит вечером с 20 до 21 часа накануне поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 209 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
183
4
16
3
3
2
3
1
4
И
4 янв 2024
Гид Евгений- выше всех похвал! Прекрасно знает историю своего края, интересно и доступно рассказывает. Сама экскурсия очень интересная. Три города, абсолютно не похожие друг на друга. Это стоит посмотреть!
А
12 дек 2023
П
26 ноя 2023
Е
21 ноя 2023
В
16 ноя 2023
П
14 ноя 2023
Экскурсия превзошла наши ожидания! Спасибо гиду Дмитрию за информативность и вежливость - видно что человек любит и ценит свое дело. Дмитрий много рассказывал о местах, в которых мы были и
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с энтузиазмом отвечал на любые наши вопросы. Посещаемые локации Балтийска, Янтарного и Светлогорска в осеннее время года особенно завораживают. Так что даже не сомневайтесь и отправляйтесь в это незабываемое мини путешествие!

Ю
8 ноя 2023
А
6 ноя 2023
Достойный маршрут, охватывает практически все побережье.
С
6 ноя 2023
25 октября, в мини группе посетили Балтийск, Янтарное и Сетлогорск.
Не смотря на небольшой дождь, экскурсия оставила много ярких впечатлений. Огромное спасибо нашему гиду Наталье, за один день узнали много интересного. Светлогорск оставил очень яркие впечатления!!! Рекомендую!!!
Е
5 ноя 2023
Н
1 ноя 2023
Л
31 окт 2023
Много посмотрели. Дополнительно катались на катере в Балтийске, понравилось побережье в Янтарном. Интересный рассказ, много узнали
И
26 окт 2023
Экскурсия очень понравилась. Евгений впечатлил глубиной знаний, внимательным отношением к туристам, доброжелательностью, желанием показать свой край в лучшем виде
О
25 окт 2023
Прекрасная экскурсия. Очень хороший экскурсовод, группа поначалу разбрелась, но потом все синхронно являлись ко времени. Большое спасибо Наталье и водителю (не помню имени). Водитель профессионал, вежлив и терпелив. Понравилось все и профессионализм сотрудников! Впечатлений море, города прекрасные, обед тоже.
L
23 окт 2023

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