Ни для кого не секрет, что Калининградская область раньше была частью Германии. На улочках многих городов сохранились напоминания о той эпохе. С нами вы отправитесь в путешествие по трем городам — Светлогорск, Янтарный и Балтийск.
Вы увидите все разнообразие Калининградской области — от мощи военно-морского флота до уютного городка на берегу Балтийского моря.
Вы увидите все разнообразие Калининградской области — от мощи военно-морского флота до уютного городка на берегу Балтийского моря.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:45
Описание экскурсии
Насыщенная экскурсия на минивэне в практически индивидуальном формате. Вы сможете посетить больше мест и отдохнуть с комфортом, так как свободного времени будет достаточно, возможность перекусить или полноценно пообедать, купание в Балтийском море и многое другое. Если вы планируете путешествие в самую западную область Российской Федерации, наверняка вам захочется посетить и самый западный город этой самой западной области — город Балтийск, бывший форпост Восточной Пруссии. Вы увидите не только военно-морскую гавань с пришвартовавшимися здесь кораблями, но и Шведскую крепость, ставшую прототипом Петропавловской в Санкт-Петербурге, и маяк, построенный еще в середине 19 века, так же узнаете какое отношение к Балтийску имеет русская императрица Елизавета и чем занимался в Пиллау (так назывался до войны этот город) русский царь Петр I! Почему на стене самой знаменитой флотской гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом выдающегося поэта, лауреата нобелевской премии — Иосифа Бродского? Увидите разницу между военными кораблями и обслуживающими, прогуляетесь по молу, с которого открывается интересный вид на корабли, стоящие на рейде, увидите форты и памятники города. И еще много о чем вы узнаете, если побываете на этой экскурсии. Далее наш путь лежит в поселок Янтарный- мировой центр добычи солнечного камня, где разведано 90% мировых запасов янтаря. Мы побываем на янтарном производстве, узнаем все секреты добычи и обработки застывшего минерала. Вы сможете приобрести изделия «из первых рук»: янтарные украшения, натуральную янтарную косметику. Мы увидим дворец янтарного магната Морица Беккера, (бывший охотничий замок прусского короля), расположенный в самом живописном парке Калининградской области на берегу моря и в котором представлены самые редкие деревья и кустарники из разных уголков нашей планеты. Здесь мы осмотрим кирху и замок, городской парк, самые широкие в области пляжи, удивительный деревянный променад, проложенный над озером, образовавшегося после отлива Далее вас ждет потрясающей красоты Филинская бухта - уникальный геологический заповедник. Во время остановки вы сделаете отличные кадры с видом на побережье Балтийского моря. А после — курорт Светлогорск, такой зеленый, уютный и живописный, несомненно один из лучших курортных городков на Балтике. Сказочные домики в лесу, шум моря и аромат балтийских сосен. Вы вдоволь надышитесь целебным воздухом, сочетающим нотки морской соли и хвойных деревьев. В Светлогорске вы увидите: уникальную архитектуру довоенного курорта Восточной Пруссии,творения известного немецкого скульптора Германа Брахерта. Прогуливаясь по центральному парку и променаду поговорим о причинах такой популярности города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» и обсудим архитектурные особенности символа города — башни грязеводолечебницы Раушена 1908 года. Неповторимые крутые спуски к морю, созданные еще до войны, прогулка по променаду, великолепная архитектура начала XX века- приятные воспоминания на всю жизнь.
Ежедневно 8.45
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Что можно увидеть на экскурсии?
- Водонапорная башня
- Дом охотника
- Органный зал
- «Лиственничный» парк
- Солнечные часы
- Памятный знак Томасу Манну
- Курхаус
- Скульптура «Царевна-лягушка»
- Променад, "Нимфа" и "Ундина"
- Канатная дорога
- Филинская бухта
- Смотровая площадка карьера
- Янтарный замок
- Парк ИМ.М. Беккера
- Кирха Пальмникена
- Пляж в Янтарном
- Маяк
- Лоцманская башня
- Памятники Елизавете Петровне и Петру I
- Крепость Пиллау XVII века
- Набережная
- Площадь Балтийской славы
- Свято-Георгиевский морской собор (реформистская кирха)
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Обед (по желанию)
- Катание на катере
- Личные расходы (сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зеленоградск, Окружная 15, Евроспар
Завершение: Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 8.45
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
- Организационные детали:
- Экскурсия проходит на автобусе повышенной комфортности до 9 человек
- Экскурсию проведёт один из гидов-экскурсоводов нашей команды
- Отдельно по желанию оплачиваются обед и сувениры
- Ваш гид всех обзвонит вечером с 20 до 21 часа накануне поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 209 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
4 янв 2024
Гид Евгений- выше всех похвал! Прекрасно знает историю своего края, интересно и доступно рассказывает. Сама экскурсия очень интересная. Три города, абсолютно не похожие друг на друга. Это стоит посмотреть!
А
Андреева
12 дек 2023
П
Полякова
26 ноя 2023
Е
Екатерина
21 ноя 2023
В
Вера
16 ноя 2023
П
Павел
14 ноя 2023
Экскурсия превзошла наши ожидания! Спасибо гиду Дмитрию за информативность и вежливость - видно что человек любит и ценит свое дело. Дмитрий много рассказывал о местах, в которых мы были и
Ю
Юлия
8 ноя 2023
А
Андрей
6 ноя 2023
Достойный маршрут, охватывает практически все побережье.
С
Сергей
6 ноя 2023
25 октября, в мини группе посетили Балтийск, Янтарное и Сетлогорск.
Не смотря на небольшой дождь, экскурсия оставила много ярких впечатлений. Огромное спасибо нашему гиду Наталье, за один день узнали много интересного. Светлогорск оставил очень яркие впечатления!!! Рекомендую!!!
Не смотря на небольшой дождь, экскурсия оставила много ярких впечатлений. Огромное спасибо нашему гиду Наталье, за один день узнали много интересного. Светлогорск оставил очень яркие впечатления!!! Рекомендую!!!
Е
Екатерина
5 ноя 2023
Н
Никонова
1 ноя 2023
Л
Людмила
31 окт 2023
Много посмотрели. Дополнительно катались на катере в Балтийске, понравилось побережье в Янтарном. Интересный рассказ, много узнали
И
Ирина
26 окт 2023
Экскурсия очень понравилась. Евгений впечатлил глубиной знаний, внимательным отношением к туристам, доброжелательностью, желанием показать свой край в лучшем виде
О
Ольга
25 окт 2023
Прекрасная экскурсия. Очень хороший экскурсовод, группа поначалу разбрелась, но потом все синхронно являлись ко времени. Большое спасибо Наталье и водителю (не помню имени). Водитель профессионал, вежлив и терпелив. Понравилось все и профессионализм сотрудников! Впечатлений море, города прекрасные, обед тоже.
L
Lva.77
23 окт 2023
Входит в следующие категории Зеленоградска
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