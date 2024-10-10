За один день мы познакомимся с самыми яркими и необычными городами Калининградской области — Балтийском, Янтарным и Светлогорском. Нас ждут природные красоты, богатая история, множество интересных фактов об этих места. Осталось запечатлеть эффектные моменты на прекрасном побережье Балтийского моря!
Описание экскурсии
Ловите момент и окунитесь в уникальный мир Калининградской области на эксклюзивной индивидуальной экскурсии, за время которой мы посетим три города балтийского побережья.
Балтийск — город военной славы
Мы побываем в самом западном городе нашей необъятной Родины! Балтийск — город воинской славы России. Мы погрузимся в его историю, вспомним про времена Петра I и Елизаветы Петровны и рассмотрим входной портал Шведской крепости или, как её ещё называют, цитадели Пиллау. А если не будет шторма, то еще и увидим, как паромы и сухогрузы проходят по Калининградскому морскому судоходному каналу. Янтарный:
в поисках солнечного камня
Мы посетим янтарную столицу, где камень добывают со времён тевтонского ордена. Узнаем все о процессе добычи янтаря и «янтарном короле» Восточной Пруссии Морице Беккере, увидим пляж, нисколько не уступающий Майами-бич. А еще мы посетим красивую кирху Пальмникена и прогуляемся по городскому парку, где растут 160-летние буки, ситхинские ели и другие диковинки.
Курортный Светлогорск
Финальной точкой нашей экскурсии станет Светлогорске — бывший фешенебельный курорт восточной Пруссии, который раньше назывался Раушен. Прогулка по его тихим улочкам пройдет мимо красивейших вилл и гостевых домов XIX-XX веков. Нас ждут невероятные пейзажи морского побережья и театр эстрады Янтарь-Холл. В хорошую погоду при желании мы сможем включить в программу посещение Филинской бухты — место, которое завораживает всех блогеров и любителей красивых видов. Здесь вы встретите удивительные пейзажи Балтийского побережья и сможете запечатлеть эту красоту в своих фотографиях. Важная информация: По желанию можно продлить экскурсионное время из расчёта 1200 руб. /час. Одевайтесь по погоде. На побережье бывает ветренно и случаются кратковременные дожди, поэтому шарфики, зонтики и удобная непромокаемая обувь не помешают.
Ежедневно. По согласованию с гидом возможен ранний выезд (08:00)
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Балтийск
- Янтарный
- Светлогорск
- Филинская бухта - по запросу
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Билеты в музеи и карьер
- Трансфер из Светлогорска, Пионерского, Янтарного и аэропорта
Место начала и завершения?
В Зеленоградске, по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. По согласованию с гидом возможен ранний выезд (08:00)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия от 1 до 4 человек. Легковой автомобиль (Хёнде Солярис с кондиционером на случай жаркой погоды)
- Обратите внимание:
- По желанию можно продлить экскурсионное время из расчета - 1500 руб/час
- Оплата производится при встрече с гидом непосредственно перед началом путешествия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
10 окт 2024
Хочу выразить искреннюю признательность Алексею за увлекательные экскурсии. В первый день мы отправились в заповедник Куршская коса и Зеленоградск, а во второй день – в Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Алексей
К
Катерина
6 окт 2024
Алексей, большое спасибо Вам за экскурсию: с Вами было очень интересно и легко!
С
Саният
3 окт 2024
Алексей, спасибо! Суперская экскурсия, гид дружелюбный, приятный в общении и знает много интересного. 8 часов прошли совершенно незаметно, наша рекомендация!
В
Владислава
1 окт 2024
Великолепная насыщенная экскурсия: увидели всё, что планировали, успели нафотографироваться и даже пообедать. Алексей и правда не только профессионал своего дела, но и приятный человек. Теперь захотели отправиться на экскурсию с Алексеем всей семьёй!
П
Полина
12 сен 2024
Очень понравилась экскурсия: и погода, и гид просто отличные! Алексей прислушался ко всем нашим пожеланиям и учёл все нюансы, ответил на все вопросы. Очень интересное историческое прошлое Калининграда.
С
София
4 сен 2024
Просто великолепный день в сопровождении Алексея! Экскурсия прекрасная, экскурсовод рассказывает очень интересно, с ним приятно общаться. Путешествие по Калининградской области для нас удалось!
Г
Галина
1 сен 2024
Наш гид Алексей оказался эрудированным и умеющим интересно преподнести материал человеком! Мы получили истинное удовольствие от поездки в Балтийск, несмотря на неожиданные коррективы из-за пробок на дороге. Время прошло замечательно, обсудили множество занимательных исторических фактов. Алексей приложил максимум усилий, чтобы сделать наш день приятным и запоминающимся. Особая благодарность ему за дополнительные бонусы: ферму с оленями, Пионерск и казино))))
Т
Татьяна
15 авг 2024
Великолепная экскурсия и прекрасный гид. Это тот случай, когда понравилось абсолютно все: от подачи, знаний и деликатности гида до мельчайших деталей маршрута и чудесной погоды. Мы узнали много нового, полюбовались морем, посетили янтарную столицу, влюбились в Светлогорск, и все это было сделано без излишка информации, без спешки. Благодарим Алексея за восхитительный день!
К
Карина
14 июл 2024
Потрясающая экскурсия с Алексеем! Увидели всё, что ожидали увидеть - и даже больше) Всё было отлично, семья довольна: планируем ещё вернуться!
З
Зарина
17 июн 2024
Эмоции через край, все города интересны по-своему, я будто побывала в сказочном мире! Программа увлекательно-насыщенная и познавательная, 100% рекомендую и благодарю за отлично проведённое время!
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