Ловите момент и окунитесь в уникальный мир Калининградской области на эксклюзивной индивидуальной экскурсии, за время которой мы посетим три города балтийского побережья.

Балтийск — город военной славы

Мы побываем в самом западном городе нашей необъятной Родины! Балтийск — город воинской славы России. Мы погрузимся в его историю, вспомним про времена Петра I и Елизаветы Петровны и рассмотрим входной портал Шведской крепости или, как её ещё называют, цитадели Пиллау. А если не будет шторма, то еще и увидим, как паромы и сухогрузы проходят по Калининградскому морскому судоходному каналу. Янтарный:

в поисках солнечного камня

Мы посетим янтарную столицу, где камень добывают со времён тевтонского ордена. Узнаем все о процессе добычи янтаря и «янтарном короле» Восточной Пруссии Морице Беккере, увидим пляж, нисколько не уступающий Майами-бич. А еще мы посетим красивую кирху Пальмникена и прогуляемся по городскому парку, где растут 160-летние буки, ситхинские ели и другие диковинки.

Курортный Светлогорск

Финальной точкой нашей экскурсии станет Светлогорске — бывший фешенебельный курорт восточной Пруссии, который раньше назывался Раушен. Прогулка по его тихим улочкам пройдет мимо красивейших вилл и гостевых домов XIX-XX веков. Нас ждут невероятные пейзажи морского побережья и театр эстрады Янтарь-Холл. В хорошую погоду при желании мы сможем включить в программу посещение Филинской бухты — место, которое завораживает всех блогеров и любителей красивых видов. Здесь вы встретите удивительные пейзажи Балтийского побережья и сможете запечатлеть эту красоту в своих фотографиях. Важная информация: По желанию можно продлить экскурсионное время из расчёта 1200 руб. /час. Одевайтесь по погоде. На побережье бывает ветренно и случаются кратковременные дожди, поэтому шарфики, зонтики и удобная непромокаемая обувь не помешают.