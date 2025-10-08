читать дальше

дороге он рассказывал всю информацию, но с нами никуда не ходил, сидел в машине. Когда поднимались на высоту или гуляли по городу/по танцующему лесу, видели других экскурсоводов, которые ходили прям с группкой и все показывали и рассказывали своим) а мы просто сами гуляли. В Зеленоградске так вообще сами поблуждали немного и все, а ожидала, что гид проведет по самым интересным местам и все покажет. Но в целом все ок)))