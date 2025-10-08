Готовы заглянуть за кулисы обыденности и проникнуть в таинственные закоулки исторического наследия и современности морских городов.
За один день я познакомлю вас с тремя разными и самыми красивым приморскими городами Калининградского побережья.
Описание экскурсииЗа один день вы посетите три приморских городка. Познакомимся с янтарем и архитектурой 19 века. Совершим путешествие во времени от наших дней до средневековья. Отобедаем на самом лучшем Балтийском пояже. Получим массу эмоций и сделаем красивые фотографии. Важная информация: Программа по времени посещения каждого города может меняться согласно вашим предпочтениям. Стоимость экскурсии указана за 4 человек. Возможность посадки до 8 гостей оговаривается накануне экскурсии. Дополнительное время оплачивается отдельно.
В 8, 9, 10
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Топовые локации
- Памятники архитектуры 19 века
- Гавань Балтийска
- Янтарное производство
- Основные достопримечательности городов
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание аттестованого гида
- Видовые места и пешеходные прогулки
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачивается морская прогулка на катере.
- Сувениры и кафе оплачиваются самостоятельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания и будет местом встречи
Завершение: На ваше усмотрение в г. Зеленоградске
Когда и сколько длится?
Когда: В 8, 9, 10
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Программа по времени посещения каждого города может меняться согласно вашим предпочтениям. Стоимость экскурсии указана за 4 человек. Возможность посадки до 8 гостей оговаривается накануне экскурсии. Дополнительное время оплачивается отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
8 окт 2025
Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Михаилу за индивидуальную экскурсию по Куршской косе 🤩.
А
Анастасия
8 окт 2025
Гид - Петр, очень приятный, доходчиво все рассказывал) отвечал на все вопросы) провез по всем местам, не ограничивал особо по времени, давал время спокойно погулять. Что не понравилось: что в
Е
Елена
7 окт 2025
Экскурсия по красивейшим местам Калининградской области! Нам повезло посетить их с Петром - интереснейшим рассказчиком и комфортным водителем! Петр подскажет, где загадать желание, куда можно забежать ненадолго, а где стоит побыть подольше! Ну и конечно, где купить вкусную шаверму с креветками)
Л
Лариса
25 сен 2025
Были вчера на индивидуальной экскурсии. Рекомендую побывать на косе, увидеть танцующий лес, озера, дюны, вообще всю природу этого чудесного края. Очень симпатичный и притягательный Зеленоградск. Что касается замков, то вообще
Л
Лейла
24 сен 2025
Остались в восторге от экскурсии! Петр очень интересно рассказывает, без бесполезных дат или слишком большого количества легенд, а постепенно погружает в историю каждого места и области в целом. было время и самим погулять по некоторым местам и полюбоваться видами. очень советуем эту экскурсию!
А
Айгуль
11 мар 2025
Большое спасибо гиду Юрия за отличную экскурсию. Много интересного рассказал, приятно слушать, без мусора в речи, места красивейшие, нам повезло с погодой, в восторге от памятных снимков. Все остановки были
В
Виктор
20 янв 2023
Гид Руслан отработал на 100%! Экскурсия была по желанию клиента. Большой плюс, что маленькая группа.
Н
Нагаева
18 янв 2023
Полная и познавательная экскурсия. Интересный гид, умеющий заинтересовать и увлечь свою компанию, отлично знает историю.
L
Lobastov
12 янв 2023
Экскурсия очень понравилась. Тур интересный и содержательный. Много ездили, увидели много нового и побывали во многих различных местах. И даже попробовали очень вкусную домашнюю балтийскую кухню.
А
Александр
10 янв 2023
Замечательная экскурсия по заповеднику и курортному городу. Мы увидели красоту дюн, лесов, диких многокилометровых пляжей. При желании можно искупаться в море. Такие небольшие группы и хороши тем, что можно заранее
О
Ольга
5 янв 2023
Отличный гид! Комфортабельный автомобиль, интересная и познавательная экскурсия. Все очень хорошо, рекомендую!
