Мои заказы

Впечатляющие прогулки по приморским городкам из Зеленоградска

Пешеходные и автомобильные маршруты экскурсии по Куршской косе из Калининграда
Готовы заглянуть за кулисы обыденности и проникнуть в таинственные закоулки исторического наследия и современности морских городов.

За один день я познакомлю вас с тремя разными и самыми красивым приморскими городами Калининградского побережья.
4.9
30 отзывов
Впечатляющие прогулки по приморским городкам из Зеленоградска
Впечатляющие прогулки по приморским городкам из Зеленоградска
Впечатляющие прогулки по приморским городкам из Зеленоградска

Описание экскурсии

За один день вы посетите три приморских городка. Познакомимся с янтарем и архитектурой 19 века. Совершим путешествие во времени от наших дней до средневековья. Отобедаем на самом лучшем Балтийском пояже. Получим массу эмоций и сделаем красивые фотографии. Важная информация: Программа по времени посещения каждого города может меняться согласно вашим предпочтениям. Стоимость экскурсии указана за 4 человек. Возможность посадки до 8 гостей оговаривается накануне экскурсии. Дополнительное время оплачивается отдельно.

В 8, 9, 10

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Топовые локации
  • Памятники архитектуры 19 века
  • Гавань Балтийска
  • Янтарное производство
  • Основные достопримечательности городов
Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание аттестованого гида
  • Видовые места и пешеходные прогулки
Что не входит в цену
  • Дополнительно оплачивается морская прогулка на катере.
  • Сувениры и кафе оплачиваются самостоятельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания и будет местом встречи
Завершение: На ваше усмотрение в г. Зеленоградске
Когда и сколько длится?
Когда: В 8, 9, 10
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Программа по времени посещения каждого города может меняться согласно вашим предпочтениям. Стоимость экскурсии указана за 4 человек. Возможность посадки до 8 гостей оговаривается накануне экскурсии. Дополнительное время оплачивается отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
3
3
2
1
Е
Екатерина
8 окт 2025
Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Михаилу за индивидуальную экскурсию по Куршской косе 🤩.
Это было одно из самых ярких путешествий и одно из самых верных решений, что мы выбрали именно
читать дальше

индивидуальный формат. Отдельное спасибо Михаилу за организацию последовательности доставки на локации, видели Куршскую косу в идеальном ракурсе и без толп туристов!
Реальность превзошла ожидания🤗
А также спасибо Михаилу за юмор, дружелюбие, безопасность и комфорт на дороге и терпение. Ведь мы все такие разные, ко всем нужно найти подход, с чем он отлично справился💯. Спасибо за вкусный обед, нам очень понравилось 🥰
Частичка нашего сердца останется здесь.
Обязательно вернемся, гештальт мы еще не закрыли. 😏😉
Желаем вам процветания и побольше счастливых, довольных и благодарных клиентов! 🥰

А
Анастасия
8 окт 2025
Гид - Петр, очень приятный, доходчиво все рассказывал) отвечал на все вопросы) провез по всем местам, не ограничивал особо по времени, давал время спокойно погулять. Что не понравилось: что в
читать дальше

дороге он рассказывал всю информацию, но с нами никуда не ходил, сидел в машине. Когда поднимались на высоту или гуляли по городу/по танцующему лесу, видели других экскурсоводов, которые ходили прям с группкой и все показывали и рассказывали своим) а мы просто сами гуляли. В Зеленоградске так вообще сами поблуждали немного и все, а ожидала, что гид проведет по самым интересным местам и все покажет. Но в целом все ок)))

Е
Елена
7 окт 2025
Экскурсия по красивейшим местам Калининградской области! Нам повезло посетить их с Петром - интереснейшим рассказчиком и комфортным водителем! Петр подскажет, где загадать желание, куда можно забежать ненадолго, а где стоит побыть подольше! Ну и конечно, где купить вкусную шаверму с креветками)
Л
Лариса
25 сен 2025
Были вчера на индивидуальной экскурсии. Рекомендую побывать на косе, увидеть танцующий лес, озера, дюны, вообще всю природу этого чудесного края. Очень симпатичный и притягательный Зеленоградск. Что касается замков, то вообще
читать дальше

не стоит и время терять на них. От замка Шаакен почти ничего не осталось, смотреть нечего, замок Несельбек вообще новодел, даже фотографировать не захотелось. Молодцы предприниматели- отстроили новое занимательное место, но к истории оно не имеет никакого отношения, чисто развлекаловка. Гид понравился, рассказывал интересно, маршрут построил хорошо, успели в светлое время всё посмотреть. До будущих встреч Калининград!

Л
Лейла
24 сен 2025
Остались в восторге от экскурсии! Петр очень интересно рассказывает, без бесполезных дат или слишком большого количества легенд, а постепенно погружает в историю каждого места и области в целом. было время и самим погулять по некоторым местам и полюбоваться видами. очень советуем эту экскурсию!
А
Айгуль
11 мар 2025
Большое спасибо гиду Юрия за отличную экскурсию. Много интересного рассказал, приятно слушать, без мусора в речи, места красивейшие, нам повезло с погодой, в восторге от памятных снимков. Все остановки были
читать дальше

интересны, обед вкусный в чистом опрятном кафе, а вкусняшки из сыроварни Шаакен шторф угодили всем, мы записались экскурсию с дегустацией в сыроварне и не прогадали, дегустация качественно организована работниками сыроварни, классно что не только сыр, но и шоколад и марципан. Спасибо, Юрий, за лучший выбор локаций!

В
Виктор
20 янв 2023
Гид Руслан отработал на 100%! Экскурсия была по желанию клиента. Большой плюс, что маленькая группа.
В
Виктор
20 янв 2023
Гид Руслан отработал на 100%! Экскурсия была по желанию клиента. Большой плюс, что маленькая группа.
Н
Нагаева
18 янв 2023
Полная и познавательная экскурсия. Интересный гид, умеющий заинтересовать и увлечь свою компанию, отлично знает историю.
Н
Нагаева
18 янв 2023
Полная и познавательная экскурсия. Интересный гид, умеющий заинтересовать и увлечь свою компанию, отлично знает историю.
L
Lobastov
12 янв 2023
Экскурсия очень понравилась. Тур интересный и содержательный. Много ездили, увидели много нового и побывали во многих различных местах. И даже попробовали очень вкусную домашнюю балтийскую кухню.
А
Александр
10 янв 2023
Замечательная экскурсия по заповеднику и курортному городу. Мы увидели красоту дюн, лесов, диких многокилометровых пляжей. При желании можно искупаться в море. Такие небольшие группы и хороши тем, что можно заранее
читать дальше

договориться где хочется остаться подольше, а где едем дальше. Были с ребёнком 13 лет. Прекрасная прогулка на 10 км. Конечно с остановками и перемещениями в удобном микроавтобусе с замечательным гидом, который расскажет много интересных вещей.

А
Александр
10 янв 2023
Замечательная экскурсия по заповеднику и курортному городу. Мы увидели красоту дюн, лесов, диких многокилометровых пляжей. При желании можно искупаться в море. Такие небольшие группы и хороши тем, что можно заранее
читать дальше

договориться где хочется остаться подольше, а где едем дальше. Были с ребёнком 13 лет. Прекрасная прогулка на 10 км. Конечно с остановками и перемещениями в удобном микроавтобусе с замечательным гидом, который расскажет много интересных вещей.

О
Ольга
5 янв 2023
Отличный гид! Комфортабельный автомобиль, интересная и познавательная экскурсия. Все очень хорошо, рекомендую!
О
Ольга
5 янв 2023
Отличный гид! Комфортабельный автомобиль, интересная и познавательная экскурсия. Все очень хорошо, рекомендую!

Входит в следующие категории Зеленоградска

Похожие экскурсии из Зеленоградска

Замок Шаакен, крафтовая сыроварня, пивоварня Нессельбек и Зеленоградск пешком (из Зеленоградска)
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня, пивоварня Нессельбек и Зеленоградск пешком (из Зеленоградска)
Посетить немецкий город-курорт, погулять по побережью Балтийского моря и заглянуть в старинный замок
Начало: В вашем отеле или апартаментов в Зеленоградске
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
15 999 ₽ за всё до 4 чел.
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
Пешая
1.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
Погрузитесь в историю Зеленоградска, следуя заметкам путешественника 19 века, и откройте город с новой стороны
Начало: Около магазина Спар напротив вокзала Зеленоградска
23 дек в 08:00
24 дек в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по Балтийскому побережью (из Зеленоградска)
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Балтийскому побережью (из Зеленоградска)
Погрузитесь в атмосферу Балтики, исследуя прусскую архитектуру и пляжи Зеленоградска или Светлогорска. Увековечьте моменты на профессиональных фото
Начало: На Курортном проспекте
23 дек в 08:00
24 дек в 08:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Зеленоградске