Куршская коса вдоль и поперёк

Изучить главные эко-маршруты национального парка и услышать истории рыбацких деревушек
Приготовьтесь исследовать чудо Калининградской области, созданное силами воды, ветра и человеческих рук.

В путешествии вам откроется вся магия «Птичьего моста», отделяющего Балтийское море от залива: вы понаблюдаете за кольцеванием пернатых, раскроете тайны хвойных спиралей, услышите песчаные истории косы, покорите белоснежные дюны и отведаете местную рыбу!
Куршская коса вдоль и поперёк
Куршская коса вдоль и поперёк
Куршская коса вдоль и поперёк
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

«Птичий мост»

Такое название Куршская коса получила не зря, ведь по время птичьих миграций над узкой полоской суши пролетает около миллиона пернатых! Чтобы узнать больше о птичьих буднях полуострова, мы заглянем на станцию кольцевания птиц. Вы своими глазами увидите, как происходит этот процесс, а ещё удивитесь невероятным фактам и историям, которыми поделятся сотрудники полевого стационара «Фрингилла».

Сквозь дюны и Танцующий лес

После мы отправимся на высоту Мюллера, чтобы полюбоваться панорамой посёлка Рыбачий и озера Чайка, на месте которого когда-то располагался ледниковый остров. Следующим открытием станет Танцующий лес — загадочное место, где сосны закручиваются в спирали, словно заколдованные. Я открою тайну такой природной аномалии, а ещё расскажу о немецкой планерной школе, которая здесь располагалась раньше. А на обед мы заедем в рыбный ресторанчик посёлка Рыбачий — лучшее место, чтобы оценить блюда из свежевыловленной местной рыбы!

Песчаные истории высоты Эфа

Самой впечатляющей часть путешествия станет эко-тропа к высоте Эфа: здесь со смотровой площадки вам откроется космический вид на открытые белоснежные дюны, сосновый лес и морское побережье. Чудесные ландшафты косы дадут нам повод немного поговорить об истории: вы узнаете о «песчаной катастрофе», с которой веками боролись местные жители, и о быте рыбацких деревушек полуострова — в прошлые эпохи и сегодня. Кроме того, вы увидите уникальные растения, завезенные на косу с разных уголков мира, и, если повезёт, встретите местных обитателей: лис, оленей и даже почти ручных кабанчиков.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris 2020 г. в.
  • Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде в национальный парк — 300 ₽ с человека (школьники, пенсионеры, инвалиды — бесплатно) + 150 ₽ за авто, экскурсия на полевой стационар «Фрингилла» — 200 ₽/ взрослый, 50 ₽/детский, обед в рыбном ресторанчике

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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