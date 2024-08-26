Насыщенная экскурсия на Куршскую косу на легковом автомобиле или минивэне в мини-группе до 8 человек.
Вы сможете посетить больше мест и отдохнуть с комфортом, так как свободного времени будет достаточно.
Поездка в
Вы сможете посетить больше мест и отдохнуть с комфортом, так как свободного времени будет достаточно.
Поездка в
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Что вас ждёт:Насыщенная экскурсия на Куршскую косу на легковом автомобиле или минивэне в мини-группе до 8 человек. Вы посетите больше мест на косе и у вас там будет достаточно свободного времени что бы насладиться её красотами, более комфортное чем на большом автобусе путешествие и полная свобода выбора точек на косе и времени на их посещение, возможность продления экскурсии, полноценного нормального обеда, купания в Балтийском море Мы вместе сделаем ваш отдых незабываемым В пути гид не будет перегружать вас справочной информацией — зато поделится интересными фактами о Куршской косе и не только. Основная задача гида - это сделать ваше путешествие уютным, комфортным, организовать ваше пребывание на косе с учетом пожеланий участников группы, организовать питание, летом купание для желающих и решить другие вопросы по ходу нашей поездки Поездка в небольшой группе имеет множество преимуществ относительно обычных экскурсий: у нас будет достаточно времени, чтобы насладиться природными красотами; мы сможем менять точки маршрута и делать то, что будет интересно вам; поездка будет комфортной; ответ найдётся на любой вопрос и сразу. Вы посетите Королевский бор, в котором веками охотились прусские короли. Увидите 200-летние туи высотой с многоэтажный дом, узнаете, как древний лес избежал песчаной катастрофы, и полюбуетесь диким балтийским пляжем. В поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма. Высота Мюллера покорит вас смотровой площадкой с потрясающим видом на море, хвойный лес и озеро Чайка. В Рыбачьем, уютном поселке, вы оцените чудесные пейзажи, Кроме того, мы заглянем в лавку авторских янтарных изделий, где вы сможете рассмотреть и купить работы местного мастера. Танцующий лес со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы проникнетесь атмосферой этого места и узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных. В летний сезон осмотрим дюнную гряду не только с высот на суше, но и на катере с вод Куршского залива. Без Высоты Эфа сложно представить путешествие по косе, и вы сразу поймете почему. Приготовьтесь вдохнуть ароматы моря и хвои, покорить самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами Куршского залива, мягких дюн и поселка Морское. Экскурсия проходит в неспешном комфортном темпе, готовьтесь к тому что она может продлиться несколько дольше заявленного в описании времени а также возможен в дни пиковых нагрузок более ранний выезд, о чем вас обязательно оповестят накануне вечеромлучше выехать в 7 утра чем стоять 6 часов на въезд при выезде в 8-30. Возможно продление времени экскурсии при согласии всех участников за дополнительную плату. Организационные детали:
- За день до поездки мы обязательно с вами свяжемся, уточним время и место и постараемся забрать вас по указанному адресу;
- Если ваш заказ не подтвердили сразу — не беспокойтесь, в связи с загруженностью, время ожидания подтверждения, может продлиться до вечера;
• Если указанно, что мест в группе нет, то выбирайте любое свободное число, мы с вами свяжемся и договоримся об удобном для вас дне и времени. Дополнительные расходы:
- Билеты за посещение нацпарка — 300 руб. с человека.
- Билет в Шаакен — 350 руб.
- Дегустация на сыроварне — 350 руб.
- Фотопрогулка на катере по Куршскому заливу — 500 руб. /чел Важная информация: Забираем из Зеленоградска, но НЕ ВОЗВРАЩАЕМ в Зеленоградск. При бронировании БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ подтвердите бронь за 24 часа посредством сообщения. Тогда мы точно оставим места за вами.
Ежедневно в 8.30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поселок Рыбачий
- Королевский бор
- Променад в поселке Лесной
- Танцующий лес
- Высота Эфа
- Замок Нессельбек
- Пивоварня
- Город Зеленоградск
- Сыроварня Шаакендорф
- Замок Шаакен
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Видовые места и пешеходные прогулки
Что не входит в цену
- Билеты на посещение нацпарка - 400 руб. с человека
- Билет в Шаакен - 350 руб.
- Дегустация на сыроварне - 350 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зеленоградск, Окружная 15, Евроспар
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8.30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Экскурсия проводится исключительно на легковых автомобилях малыми группами до 4 - х человек или на минивэне до 8 мест. Вас ожидает комфорт и удобство индивидуальной экскурсии по цене групповой
- Ваш гид всех обзвонит вечером с 20 до 21 часа накануне поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 415 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
G
Grotn
26 авг 2024
К
Катерина
19 авг 2024
А
Анастасия
12 авг 2024
Экскурсия понравилась в целом, гид Пётр хорошо и много рассказывал. Единственное что смутило, гид отговаривал от поездки В Шаакен и сыроварни.
Организатор заранее не заказал билет на дегустациюв сыроварню и благодаря тому что какая-то группа не пришла- нас пустили вместо них, а нам очень понравилось.
Организатор заранее не заказал билет на дегустациюв сыроварню и благодаря тому что какая-то группа не пришла- нас пустили вместо них, а нам очень понравилось.
Д
Денис
7 авг 2024
Очень понравился гид Дмитрий из Арчертур. Интересно рассказывал, проводил викторину, показал все интересные места. Более всего понравилось на Куршской косе, прекрасная природа, море солнце. Все отлично
Р
Регина
26 июл 2024
Спасибо большое Владимиру за интересную экскурсию! 👏🏻
Узнали много нового и отлично провели время☺️
Узнали много нового и отлично провели время☺️
Д
Дмитрий
24 июл 2024
Ю
Юлия
7 июн 2024
A
Antoskaitm
3 июн 2024
Экскурсия мне не зашла. Сам маршрут. Тайминг. Экскурсия в сыроварню. На каждом углу так этот маршрут расхваливают. Ожидал большего.
З
Зульфия
28 мая 2024
Были на данной экскурсии и хочу сказать это отвал башки 🥳🥳🥳
Всем рекомендую, гид у нас просто супер
Владимир Иванович П. Супер человек ❤️
Много чего видели, много чего попробовали на вкус, Владимир
Всем рекомендую, гид у нас просто супер
Владимир Иванович П. Супер человек ❤️
Много чего видели, много чего попробовали на вкус, Владимир
В
Воропаева
16 мая 2024
Замечательная экскурсия! Нашим гидом был Кирилл, спасибо ему за интересные рассказы, увлекательную экскурсию и за то, что мы успели насладиться Куршской косой до прибытия больших групп.
А
Афанасьева
10 мая 2024
А
Андрей
4 мая 2024
Экскурсовод слаб
L
Ludasavi
2 мая 2024
N
Natalia
23 апр 2024
Море впечатлений! Множество локаций, гид Владимир доступно и понятно рассказывал, слушать было одно удовольствие. Поездкой остались довольны👍🏻
А
Андрей
23 апр 2024
Дмитрий - замечательный, эрудированный, отзывчивый гид, экскурсия прошла на одном дыхании, подача информации легкая, экскурсия запоминающаяся. Спасибо большое!
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