Первая встреча с Северным Кавказом сравнима с первым свиданием — она запоминается на всю жизнь.
А если ваше знакомство начинается с экскурсии в Домбай, вы сделали правильный выбор! Заедем на древнее
А если ваше знакомство начинается с экскурсии в Домбай, вы сделали правильный выбор! Заедем на древнее
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Перевал Гум-Баши
- Сырные пещеры
- Шоанинский монастырь
- Тебердинский заповедник
- Река Уллу Муруджу
- Озеро Кара-Кёль
- Домбай
- Гора Мусса-Ачитара
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Отправной точкой путешествия станет самая высокогорная автомобильная дорога России — перевал Гум-Баши (2187 метром над уровнем моря), где мы сделаем первую остановку на смотровой площадке, расположенной на высшей точке перевала. С площадки открывается незабываемый вид на самую высокую горную вершину Европы — Эльбрус (всего 52 км. по прямой) и Кавказский хребет, излюбленное место для фотосессии не только туристов, но и местных жителей. На смотровой площадке вы можете также познакомиться с местной кухней — вкуснейшие хычины и травяной чай в сочетании с любованием горными пейзажами поистине прекрасны. На спуске с перевала мы посетим Сырные пещеры длиной порядка пятидесяти метров. Следующей нашей остановкой станет самый известный собор, относящийся к аланской епархии – Шоанинский храм, с момента возведения которого прошло уже 11 веков. Подъезжая к курортному поселку Домбай, мы заедем на древнее озеро, хранящее много тайн и местных легенд — Кара-Кёль, возраст которого насчитывает около 10 тыс. лет. На территории Тебердинского заповедника остановимся у реки Уллу-Муруджу, которая считается одной из самых чистых рек России и Европы. Её воды берут свое начало высоко в горах, на леднике, и вода протекает через серебряные залежи. И наконец Домбай, где главной жемчужиной нашей экскурсии станет гора Мусса-Ачитара. Без каких-либо усилий поднимаемся по канатной дороге на пик горы высотой 3200 метров, откуда открывается потрясающий панорамный вид на Кавказский хребет. И помните: гора не кажется неприступной, если смотреть с ее вершины!
Ежедневно в 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гум-Баши
- Сырные пещеры
- Шоанинский монастырь
- Тебердинский заповедник
- Река Уллу Муруджу
- Озеро Кара-Кёль
- Домбай
- Гора Мусса-Ачитара
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Канатная дорого (1400 р. - открытая, 1850 р. - купельная)
- Питание оплачивается самостоятельно (от 500 р. на человека)
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Мы постараемся сделать ваше путешествие незабываемым
- Пожалуйста, сообщите нам о месте вашего проживания, от куда в дальнейшем мы вас будем забирать
- За сутки с вами свяжется администратор и сообщит контакты гида и во сколько он за вами заедет
- Если у вас остались вопросы, звоните, мы вас очень ждем
- С уважением команда Mika trip
- Тел. 8 (928) 639-54-44
- Mail: Mika-trip@mail. ru
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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