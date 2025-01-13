Храм Святой Ольги – экскурсии в Железноводске

Найдено 4 экскурсии в категории «Храм Святой Ольги» в Железноводске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
На автобусе
15 часов
42 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Вс в 06:00
4 мая в 06:00
11 мая в 06:00
3500 ₽ за человека
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска в мини-группе
13 часов
33 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска в мини-группе
Поднимитесь на высоту 3000 метров и насладитесь великолепием Кавказских гор, прогуливаясь по берегу озера Туманлы-кёль
Начало: Заберем вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
2 мая в 06:30
3900 ₽ за человека
Тур в горы Домбая
14 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
2 мая в 07:00
4500 ₽ за человека
Домбай - место силы
12 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Домбай - место силы
Начало: Железноводск
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
2 мая в 07:00
4000 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Храм Святой Ольги»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Тур в горы Домбая
  4. Домбай - место силы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  2. Гижгит
  3. Самое главное
  4. Джилы-су
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  6. Дворец Эмира Бухарского
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  8. Курортный парк
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  10. Каскадная Лестница
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в апреле 2025
Сейчас в Железноводске в категории "Храм Святой Ольги" можно забронировать 4 экскурсии от 3500 до 4500. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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