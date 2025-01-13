Мини-группа
до 1 чел.
Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Вс в 06:00
4 мая в 06:00
11 мая в 06:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска в мини-группе
Поднимитесь на высоту 3000 метров и насладитесь великолепием Кавказских гор, прогуливаясь по берегу озера Туманлы-кёль
Начало: Заберем вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
2 мая в 06:30
3900 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
2 мая в 07:00
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Домбай - место силы
Начало: Железноводск
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
2 мая в 07:00
4000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККоролева13 января 2025Отличная экскурсия! Виды гор просто потрясающие!
- ВВладимир13 октября 2024Все отлично, спасибо Альберту👍ждем следующего солнечного дня для поездки на Эльбрус👌
- ЕЕлена1 октября 2024Отличная экскурсия, удобное бронирование. Гиды профессионалы своего дела. Мурад все показал, рассказал) за время поездки стали настоящей семьей. Поедем обязательно еще и будем всем рекомендовать!!!!!!
- ММария22 сентября 2024Всё было замечательно, отдельное спасибо гиду Андрею 👍👍👍
- ААлександр2 сентября 2024Интересная, коларитная дорога. Прекрасные виды на горы! Хочется вернуться снова в такую красоту! Отличный гид. Рекамендую посетить этот маршрут
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Храм Святой Ольги»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в апреле 2025
Сейчас в Железноводске в категории "Храм Святой Ольги" можно забронировать 4 экскурсии от 3500 до 4500. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Железноводске на 2025 год по теме «Храм Святой Ольги», 86 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь