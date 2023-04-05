Мы с Вами проведем целый день любуясь красотами Карачаево-Черкессии.

Поднимемся на самый высокогорный в России перевал Гумбаши через который проложена автомобильная дорога, высота около 2200м над уровнем моря, полюбуемся на Кавказский хребет и гору Эльбрус, посетим древний храм Х века, отведаем блюда местной кухни.

Живописнейшие виды Домбая завораживают своей красотой и заснеженными вершинами.

Вы получите массу положительных эмоций и красивых фотографий в свой архив 😉