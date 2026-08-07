Описание экскурсииВы проведете целый день любуясь красотами Карачаево-Черкессии. Подниметесь на самый высокогорный в России перевал Гумбаши, через который проложена автомобильная дорога, высота около 2200м над уровнем моря, посмотрите на Кавказский хребет и гору Эльбрус, посетите древний храм Х века, отведаете блюда местной кухни. Живописнейшие виды Домбая завораживают своей красотой и заснеженными вершинами. Вы получите массу положительных эмоций и красивых фотографий в свой архив 😉
Время выезда ежедневно с 7.00 до 8.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гум-Баши
- Шоанинский храм
- Озеро Кара-Кёль
- Тебердинский заповедник
- Река Уллу-Муруджу
- Посёлок Домбай
Что включено
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед, канатная дорога, подъём к Храму
Где начинаем и завершаем?
Начало: В любом удобном для Вас месте
Завершение: Окончание экскурсии, там же где она началась
Когда и сколько длится?
Когда: Время выезда ежедневно с 7.00 до 8.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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