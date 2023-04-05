Из Железноводска в Домбай, величие гор

Описание
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Ответы на вопросы
Из Железноводска в Домбай, величие гор
Из Железноводска в Домбай, величие гор
Из Железноводска в Домбай, величие гор
Из Железноводска в Домбай, величие гор
Из Железноводска в Домбай, величие гор
Из Железноводска в Домбай, величие гор
Из Железноводска в Домбай, величие гор
Ближайшие даты:
28
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Перевал Гум-Баши
  • Шоанинский храм
  • Озеро Кара-Кёль
  • Тебердинский заповедник
  • Река Уллу-Муруджу
  • Посёлок Домбай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы с Вами проведем целый день любуясь красотами Карачаево-Черкессии.
Поднимемся на самый высокогорный в России перевал Гумбаши через который проложена автомобильная дорога, высота около 2200м над уровнем моря, полюбуемся на Кавказский хребет и гору Эльбрус, посетим древний храм Х века, отведаем блюда местной кухни.
Живописнейшие виды Домбая завораживают своей красотой и заснеженными вершинами.
Вы получите массу положительных эмоций и красивых фотографий в свой архив 😉

Смотрите свободные даты.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
  • Канатная дорога
Где начинаем и завершаем?
Начало: В любом удобном для Вас месте
Завершение: Окончание экскурсии, там же где она началась
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты.
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Эльбрус
Популярные места
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