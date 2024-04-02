Путешествие в Домбай в мини-группе
Счастье не за горами — счастье в горах! Чтобы это проверить, предлагаю отправиться в однодневное путешествие на Домбай. Небольшое село привлекает любителей зимних видов спорта, но здесь красиво в любое время года.
На нашем пути встретятся Сырная пещера, древний храм, горные озера — вы не только увидите главные достопримечательности Домбая, но и познакомитесь с местными легендами.
На нашем пути встретятся Сырная пещера, древний храм, горные озера — вы не только увидите главные достопримечательности Домбая, но и познакомитесь с местными легендами.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Перевал Гум-Баши
- Сырные пещеры или гора Кольцо
- Гоначхирское ущелье (в теплое время года) или Шоанинский храм — древний аланский храм
- Озеро Кара-Кель — «Чёрное озеро»
- Пос. Домбай
- Река Уллу-Муруджу
- Гора Мусса-Ачитара
- Канатная дорога на гору Мусса-Ачитара
- Вершины Инэ, Суфруджу, Алибек, Белалыкая
- Домбай-Ульген
Описание
Домбай недаром называют «сердцем гор» — он действительно окружен ими со всех сторон. Так давайте на один день отправимся в горы! Вас ждут сказочные горные пейзажи и чистый свежий воздух — что может быть лучше?
День на Домбае
Наш маршрут пройдет через живописный перевал Гумбаши, занимающий первое место среди самых высоких перевалов России, по которым проложены автомобильные трассы. Его высота — 2178 метров над уровнем моря, и с вершины открываются неповторимые виды на гору Эльбрус и Кавказский хребет. Всего 3 часа на машине — и вы оказываетесь в царстве гор. За один день мы посетим все главные достопримечательности Домбая и познакомимся с местными легендами:
- пещера Сквозняк или Сырная с узкими таинственными коридорами — она состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр. На самом деле такие углубления — результат выветривания под воздействием различных природных явлений: ветра, дождя, снега;
- Сентинский храм X века среди гор, который появился еще до крещения Руси, — церковь возведена по канонам византийской архитектуры в форме креста из светлого песчаника. Когда-то здесь проходил торговый путь, ведущий через Кавказские горы к восточному побережью Черного моря;
- горное озеро Кара-Кёль — еще один долгожитель маршрута, которому около 8-10 тысяч лет;
- озеро Туманлы-Кёль — его еще называют форелевым, так как когда-то проводился эксперимент по разведению форели, но из-за частого схода лавин он не удался;
- гора Мусса-Ачитара высотой 3012 метров, на которую мы поднимемся на канатной дороге, — здесь можно покататься на высокогорных качелях, взлетающих прямо над ущельем и просто воодушевиться открывающимися видами. Важно знать:• возьмите с собой паспорт и наличные деньги;
- наденьте удобную одежду по погоде;
- захватите с собой солнцезащитные очки, крем от загара и дождевик.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гум-Баши
- Сырные пещеры или гора Кольцо
- Гоначхирское ущелье (в теплое время года) или Шоанинский храм — древний аланский храм
- Озеро Кара-Кель — «Чёрное озеро»
- Пос. Домбай
- Река Уллу-Муруджу
- Гора Мусса-Ачитара
- Канатная дорога на гору Мусса-Ачитара
- Вершины Инэ, Суфруджу, Алибек, Белалыкая
- Домбай-Ульген
Что входит
- " Трансфер от дома и обратно на комфортном внедорожнике"
- " Услуги профессионального гида-водителя на всём маршруте"
Что не входит
- "По желанию:"
- " Питание в кафе (ок. 600 руб. /чел). Также можно взять небольшой перекус и питьевую воду с собой"
- " Вход в Гоначхирское ущелье с посещением озера Туманлы-Кель — 300 руб. /чел. (в теплое время года вместо храма). Трансфер до храма — 200 руб."
- " Билет на канатную дорогу в Домбае — 1400-1600 руб. в зависимости от типа канатки и от возраста участников"
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Накануне поездки, ближе к 20:00, отправим информацию о точном времени выезда и номер водителя-гида на вотсап. Будем ждать вас по вашему адресу.
- Программа может быть изменена в связи с погодными условиями!
- Экскурсия проходит на комфортных внедорожниках/минивэнах (до 6/7 пассажиров).
- Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов).
- Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать сезону.
- Рекомендуем также взять солнцезащитные очки, питьевую воду, дождевик. Канатная дорога оплачивается отдельно.
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении менеджеру), а также в индивидуальной форме
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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