Домбай недаром называют «сердцем гор» — он действительно окружен ими со всех сторон. Так давайте на один день отправимся в горы! Вас ждут сказочные горные пейзажи и чистый свежий воздух — что может быть лучше?

День на Домбае

Наш маршрут пройдет через живописный перевал Гумбаши, занимающий первое место среди самых высоких перевалов России, по которым проложены автомобильные трассы. Его высота — 2178 метров над уровнем моря, и с вершины открываются неповторимые виды на гору Эльбрус и Кавказский хребет. Всего 3 часа на машине — и вы оказываетесь в царстве гор. За один день мы посетим все главные достопримечательности Домбая и познакомимся с местными легендами: