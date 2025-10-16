Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Приэльбрусью в мини-группе. Вас ждут величественные водопады, загадочное урочище Джилы-Су и знаменитые Скалы-Аватары. В конце насыщенного дня можно расслабиться в природном бассейне с целебной минеральной водой. Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть места, где снимали сцены из известного фильма. Это путешествие подарит незабываемые эмоции и впечатления, которые останутся с вами надолго
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 💦 Посещение крупнейших водопадов Европы
- 🏞️ Знаменитые Скалы-Аватары
- 🧖♂️ Купание в минеральных источниках
- 🎥 Места съемок известного фильма
Что можно увидеть
- Водопады
- Скалы-Аватары
- Урочище Джилы-Су
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Мы посетим 4 ущелья, Северный склон Эльбруса. Увидим Каменный, или Калинов мост, 4 самых больших водопада в Европе, Урочище Джилы-Су. А ещё вас отведут в секретное место (да-да, именно то место, где был снят кусочек фильма «Аватар»!). Вы искупаетесь в бассейне с минеральной водой, которая лечит от 300 заболеваний. Важная информация:
С собой взять: фотоаппарат, куртку (ветровку), купальник, полотенце, дождевик, если будет дождь.
Ежедневно в 06:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 5 водопадов
- 4 ущелья
- Скалы «Аватара»
- Северный склон Эльбрус
- Каменный мост
- 4 самых больших водопадов в Европе
- Урочище Джилы-Су
- Место, где был снят кусочек фильма «Аватар»
- Бассейн с минеральной водой
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед (за доп. плату)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Железноводске / Ессентуках / Кисловодске / Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- С собой взять: фотоаппарат
- Куртку (ветровку)
- Купальник
- Полотенце
- Дождевик
- Если будет дождь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
16 окт 2025
З
Залесская
15 окт 2025
Это был сказочный день с потрясающими видами, потрясающим гидом который от фоткал нас во всех локациях объяснив как надо встать. Очень интересно рассказывали информацию.
Потом ещё ездила с ними на Домбай и это тоже была сказка. Очень благодарна, супер сервис. Приеду ещё обязательно.
О
Оксана
14 окт 2025
Ю
Юлия
15 сен 2025
Замечательная экскурсия в небольшой компании. Елена, наш супер гид, водитель и фотограф в одном лице просто чудесная. Все места,которые мы посетили,проезжали мимо поражают своей красотой и дарять супер положительные эмоции. Всем советуем.
Д
Денис
14 сен 2025
В экскурсии понравилось все. Профессиональный гид. Хорошая машина. Красивые места. Рекомендую ….
О
Олеся
31 авг 2025
Всё понравилось. Спасибо Гиду Алексею за помощь в фото)) Эти виды нужно видеть каждому самому, не должно стоять вопроса ехать или нет, 💯 ехать!
А
Анна
28 авг 2025
Было очень красиво. Было много полезной информации, смотрели на водопады, пили нарзаны, купались с радоновой ванной, фоткались с видом на эльбрус, несмотря на то, что половину экскурсии шел дождь
И
Ирина
28 авг 2025
С друзьями 26.08.2025 были на экскурсии Джилы-Су. Заранее (после брони) Александр созвонился с нами, рассказал что мы увидем, подсказал что с собой взять в дорогу,чтобы путешествие было комфортным! В назначенный
Е
Елизавета
7 авг 2025
Замечательная экскурсия, очень много красивых мест, гид отличный, только положительные эмоции и много потрясных фоток. Огромное спасибо
А
Анна
28 июл 2025
Экскурсия состоялась с прекрасным гидом Еленой. Увидели и услышали много нового и интересного! Елена грамотно распределила время и очередность разных локаций.
Отдельно спасибо Александру за отношение к гостям города!
В
Валентина
24 июл 2025
Добрый день, поездка была великолепна, после такой насыщенной и разнообразной программы больше никуда и не поехали. Впечатлили горы,водопады,шикарные виды и купель с целительной водой! Спасибо Александру за комфортную и содержательную поездку! Рекомендую!!
Л
Лариса
7 июл 2025
Александр — прекрасный водитель и во время дороги рассказывает много интересного, а также помогаеь сделать хорошие фотографии. Сама поездка на Джилы—Су достаточно комфортная и очень красивая: высокогорные плато, ущелья, водопады и даже долина сусликов стоят того. Единственное, нам не повезло и Эльбрус был скрыт в облаках, в остальном поездка была прекрасная. Большое спасибо Александру за неё!
В
Василина
6 июл 2025
Спасибо огромное Александру за шикарную экскурсию!!! Очень интересный рассказ о всех достопримечательности, кучу фотографий осталось на память, за что отдельное спасибо, весело, с юмором! Если буду ещё брать экскурсии, обязательно ещё поеду с вами! Очень рекомендую!
К
Ксения
6 июл 2025
Очень понравилась экскурсия. Завораживающие виды, горы, водопады, луга. Дорога проходит через невероятно красивые места, дух захватывает. Прекрасный экскурсовод, рассказал много интересного, бонусом — сфотографировал в самых красивых местах. С компанией тоже повезло. Поездка оставила только самые приятные впечатления.
Н
Наталья
21 июн 2025
