Что вас ждёт? Мы посетим 4 ущелья, Северный склон Эльбруса. Увидим Каменный, или Калинов мост, 4 самых больших водопада в Европе, Урочище Джилы-Су. А ещё вас отведут в секретное место (да-да, именно то место, где был снят кусочек фильма «Аватар»!). Вы искупаетесь в бассейне с минеральной водой, которая лечит от 300 заболеваний. Важная информация:

С собой взять: фотоаппарат, куртку (ветровку), купальник, полотенце, дождевик, если будет дождь.