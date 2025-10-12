Путь к Джилы-Су запомнится вам захватывающими природными видами и интересными остановками. Вы подниметесь на плато Шаджатмаз, увидите Кисловодскую горную астрономическую обсерваторию и оцените величественные «парящие» скалы с народным названием Аватары. Посетите курортный комплекс Долина нарзанов и попробуете минеральную воду, которую пили ещё богатыри Нарты. А ещё раскроете тайны горы Тузлук, где располагался языческий храм Солнца и горы Сирх.
Величественные водопады и лучшие виды на Эльбрус
Джилы-Су — известная на всю страну горная здравница. Вы узнаете, как возникло урочище и какие животные в нём обитают. Продегустируете разные виды тёплой целебной воды и посетите три водопада, стекающих с ледников Эльбруса: 40-метровый Султан, недосягаемый Эмир и мощный Каракая-Су. В хорошую погоду также побываете на поляне Эммануэля, где альпинисты готовятся к подъёму на северный склон Эльбруса.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках
Входные билеты не включены в стоимость: Джилы-Су — 100 ₽/чел.; экосбор — 300 ₽/чел., дети до 6 лет — бесплатно, Долина нарзанов — 200 ₽/чел., дети до 4 лет — бесплатно
С вами буду я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
4700 ₽
5 и более человек
26 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3083 туристов
Рад приветствовать тебя, путник, на гостеприимной Кавказской земле! В нашей команде собраны лучшие гиды региона, цель которых — влюблять в горы. Мы не читаем заученные тексты, а показываем Кавказ так, читать дальшеуменьшить
как показали бы его друзьям и близким.
Наши гиды-водители обладают большим опытом внедорожного вождения и отлично знают местные традиции. В путешествиях с нами вы покорите бездорожье, подышите чистейшим воздухом, ощутите вкус родниковой воды, увидите фантастические панорамы гор, альпийские луга и водопады. Познакомитесь с кавказским гостеприимством и настоящей кухней региона.
Мы предлагаем разные форматы: от спокойных семейных поездок по главным достопримечательностям до выездов с кэйтерингом в горах и кухней от классных поваров. Если вы устали от городской суеты и готовы к приключениям с комфортом — Кавказ ждёт вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Софья
Отличная поездка! Гид Вадим очень интересно провел экскурсию, рассказал много исторических и научных фактов. Все индивидуальные пожелания были учтены во время поездки. Рекомендуем!
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Дмитрий
Все очень понравилрсь. Гид прекрасно знает маршрут и спланировал поездку оптимально. Посещенные места полностью оправдали ожидания. Немеого не хватило информаци о местах, которые посещаем, об истории народов, которые тут обитают.
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Эльвира
Благодарим Сергея, что предложил провести нашу экскурсию гиду Вадиму, программа с красивыми видами, интересный рассказ и опытный водитель. Вадим замечательный гид. Будем рады посетить другие места с Вадимом.
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Анастасия
Спасибо за незабываемые ощущения!!! Спасибо нашему гиду Станиславу. Очень позитивный, веселый, на драйве парень. Ни где нас не брасал. Везде с нами. Все рассказывал, показывал. С юмором. Помогал подняться, где читать дальшеуменьшить
это не обходимо. Терпелив к детям)) Отвел нас в самое лучшее кафе. Где мы побывали в прошлом(по отношению к готовке пищи) -Там все с душой. Вобщем море позитива, адреналина.,драйва. Домой ехали уставшие, но довольные. Дорога к Джилы су поистине не обыкновенно красивая и сложная. И здесь опыт водителя должен быть + внимательность. Нам повезло, у нас был именно такой гид. 5 Звезд это не очем. Я бы 1000 поставила. И спасибо Организатору Сергею. уже рекламма ушла по моим девочкам🫶.
+1
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Екатерина
Вчера, в воскресенье, 14 июня 2025 года, посетил Джилы-Су — одно из красивейших мест Северного Кавказа. Это уникальное сочетание природы и культуры оставляет незабываемые впечатления.
Природа здесь поражает своей первозданностью и читать дальшеуменьшить
величием. Горные реки, водопады и минеральные источники создают атмосферу покоя и гармонии. Особенно впечатлил Чегемский водопад, который словно струится прямо из горных вершин, создавая вокруг себя туманную дымку.
Местная инфраструктура хорошо развита для туристов: удобные тропинки, смотровые площадки и зоны отдыха позволяют насладиться природой без особых усилий. Здесь можно попробовать целебную воду из минеральных источников, ощутив всю пользу природных ресурсов региона.
Особое внимание заслуживает гостеприимство местных жителей. Они охотно делятся своими традициями и культурой, приглашают отведать национальные блюда.
Джилы-Су — идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, восстановить силы и зарядиться энергией гор. Рекомендую посетить это место каждому, кто ценит природу и стремится к единению с ней.
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К
Ксения
Спасибо Сергею за организацию поездки! И огромное спасибо гиду Владимиру за невероятные 10+ часов, проведенные в горах)) Все показал, рассказал, накормил, напоил и везде сфотографировал! 🥹 И даже несмотря на то, что Эльбрус ввиду облачности не показался — виды были прекрасные, как и эмоции от поездки! Спасибо🤍
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