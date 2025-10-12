В урочище Джилы-Су вас ждут десятки целебных минеральных источников, причудливые скалы, захватывающие дух панорамы Эльбруса и Главного Кавказского хребта. Я расскажу, как образовались эти волшебные места, как они менялись с течением времени и какие легенды с ними связаны. А также поделюсь интересными фактами о традициях и обычаях Кабардино-Балкарии.

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Описание экскурсии

Плато Шаджатмаз, скалы Аватары и Долина нарзанов

Путь к Джилы-Су запомнится вам захватывающими природными видами и интересными остановками. Вы подниметесь на плато Шаджатмаз, увидите Кисловодскую горную астрономическую обсерваторию и оцените величественные «парящие» скалы с народным названием Аватары. Посетите курортный комплекс Долина нарзанов и попробуете минеральную воду, которую пили ещё богатыри Нарты. А ещё раскроете тайны горы Тузлук, где располагался языческий храм Солнца и горы Сирх.

Величественные водопады и лучшие виды на Эльбрус

Джилы-Су — известная на всю страну горная здравница. Вы узнаете, как возникло урочище и какие животные в нём обитают. Продегустируете разные виды тёплой целебной воды и посетите три водопада, стекающих с ледников Эльбруса: 40-метровый Султан, недосягаемый Эмир и мощный Каракая-Су. В хорошую погоду также побываете на поляне Эммануэля, где альпинисты готовятся к подъёму на северный склон Эльбруса.

Организационные детали