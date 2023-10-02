Показать всё
Мини-группа
до 6 чел.
Путешествие в Дигорское ущелье из Железноводска
Посетить одно из самых красивых мест Северной Осетии
Начало: У вашего отеля
«Заглянете в каньон Ахсинта — самое узкое место Дигорского ущелья»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
19 июл в 07:00
5800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье с водопадами из Железновод
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии, посетив озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. Незабываемые виды и эмоции гарантированы
Начало: Мы заберём вас от места вашего пребывания
Расписание: Каждый день в 7:00
28 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На внедорожниках в Северную Осетию: Кармадонское ущелье
Начало: Адрес вашего проживания
«Кармадонское ущелье Располагается в Северной Осетии — Алании»
Расписание: Ежедневно в 07:00.
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 1 отзыв в Железноводске в категории "Ущелья"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Ущелья»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июле 2026
Сейчас в Железноводске в категории "Ущелья" можно забронировать 3 экскурсии от 5800 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Железноводске на 2026 год по теме «Ущелья», 1 ⭐ отзыв, цены от 5800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь