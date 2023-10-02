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Индивидуальная до 6 чел.

Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье с водопадами из Железновод Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии, посетив озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. Незабываемые виды и эмоции гарантированы Начало: Мы заберём вас от места вашего пребывания

Расписание: Каждый день в 7:00