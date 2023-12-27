Прогулка по одной из самых красивых дорог России: Экскурсия из Железноводска
Приглашаем вас посмотреть на красоты вблизи урочища Джилы-Су! Вас удивит застывшая лава в балке Кала-Кулак («Ущелье замков»), где ветер и вода образовали удивительные фигуры, некоторые высотой с 5-этажный дом, порадуют теплые источники нарзана, бьющие из-под земли круглый год и мощный 40-метровый водопад Султан (поблизости ещё три водопада и 14 источников), и, конечно, вас вдохновят панорамные площадки с захватывающими видами и одна из самых красивых дорог России.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Водопад Шаджатмаз
- Скалы «Аватары» и «Зубы дракона»
- Скамейка на обрыве на плато Шидзатмаз
- Дорога по самому высокогорному перевалу с потрясающими видами
- Три мощных водопада урочища Джылы-Су
- Экопарк «Долина нарзанов» и множество природных нарезанных источников
Описание
Что вас ожидает Мы посетим несколько панорамных площадок с видом на величественный Эльбрус и живописные долины. Проедем по одной из самых красивых горных дорог России, которая считается самым высоким асфальтированным перевалом в России. Остановимся на плато Шадзатмаз со скамейкой на обрыве утёса и потрясающим панорамным видом. После полюбуемся на небольшой, но красочный водопад Шидзатмаз. По пути полюбуемся на необычные скалы «аватары», прогуляемся к ещё трём мощным водопадам и покормим забавных сусликов (в теплое время года) и осликов. В урочище Джилы-Су желающие смогут искупаться в теплой нарзанной «ванне» и продегустировать несколько различных видов нарзанов, свойства и вкус которых значительно отличаются. Еще можно будет прогуляться на Калинов мост и полюбоваться на скалы «Зубы дракона». В экопарке «Долина нарзанов», где расположено около 40 естественных источников нарзана, а в реках разводят местную форель, можно прогуляться по увлекательным природным маршрутам или пообедать. При желании Вы можете закончить экскурсию в Кисловодске (мы отвезем Вас к верхним точкам парка, откуда мы можете совершить приятную и неутомительную прогулку) или отвезем Вас обратно в Железноводск.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида-водителя
- Что не входит
- Экосборы (около 200-300 руб. /чел.)
- Питание (мы завозим в уютное кафе местной кухни, а также кафе есть на Джилы-Cу)
- Место начала и завершения?
- Ваше место пребывания в Железноводске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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