Джилы-Су: водопады, нарзанные ванны и каменные грибы

Групповая экскурсия в Железноводске

Прогулка по одной из самых красивых дорог России: Экскурсия из Железноводска

Приглашаем вас посмотреть на красоты вблизи урочища Джилы-Су! Вас удивит застывшая лава в балке Кала-Кулак («Ущелье замков»), где ветер и вода образовали удивительные фигуры, некоторые высотой с 5-этажный дом, порадуют теплые источники нарзана, бьющие из-под земли круглый год и мощный 40-метровый водопад Султан (поблизости ещё три водопада и 14 источников), и, конечно, вас вдохновят панорамные площадки с захватывающими видами и одна из самых красивых дорог России.
Джилы-Су: водопады, нарзанные ванны и каменные грибы
Джилы-Су: водопады, нарзанные ванны и каменные грибы
Джилы-Су: водопады, нарзанные ванны и каменные грибы
Джилы-Су: водопады, нарзанные ванны и каменные грибы
Джилы-Су: водопады, нарзанные ванны и каменные грибы
Джилы-Су: водопады, нарзанные ванны и каменные грибы
Джилы-Су: водопады, нарзанные ванны и каменные грибы
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Водопад Шаджатмаз
  • Скалы «Аватары» и «Зубы дракона»
  • Скамейка на обрыве на плато Шидзатмаз
  • Дорога по самому высокогорному перевалу с потрясающими видами
  • Три мощных водопада урочища Джылы-Су
  • Экопарк «Долина нарзанов» и множество природных нарезанных источников

Описание

Что вас ожидает Мы посетим несколько панорамных площадок с видом на величественный Эльбрус и живописные долины. Проедем по одной из самых красивых горных дорог России, которая считается самым высоким асфальтированным перевалом в России. Остановимся на плато Шадзатмаз со скамейкой на обрыве утёса и потрясающим панорамным видом. После полюбуемся на небольшой, но красочный водопад Шидзатмаз. По пути полюбуемся на необычные скалы «аватары», прогуляемся к ещё трём мощным водопадам и покормим забавных сусликов (в теплое время года) и осликов. В урочище Джилы-Су желающие смогут искупаться в теплой нарзанной «ванне» и продегустировать несколько различных видов нарзанов, свойства и вкус которых значительно отличаются. Еще можно будет прогуляться на Калинов мост и полюбоваться на скалы «Зубы дракона». В экопарке «Долина нарзанов», где расположено около 40 естественных источников нарзана, а в реках разводят местную форель, можно прогуляться по увлекательным природным маршрутам или пообедать. При желании Вы можете закончить экскурсию в Кисловодске (мы отвезем Вас к верхним точкам парка, откуда мы можете совершить приятную и неутомительную прогулку) или отвезем Вас обратно в Железноводск.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида-водителя
Что не входит
  • Экосборы (около 200-300 руб. /чел.)
  • Питание (мы завозим в уютное кафе местной кухни, а также кафе есть на Джилы-Cу)
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Железноводске
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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