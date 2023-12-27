Приглашаем вас посмотреть на красоты вблизи урочища Джилы-Су! Вас удивит застывшая лава в балке Кала-Кулак («Ущелье замков»), где ветер и вода образовали удивительные фигуры, некоторые высотой с 5-этажный дом, порадуют теплые источники нарзана, бьющие из-под земли круглый год и мощный 40-метровый водопад Султан (поблизости ещё три водопада и 14 источников), и, конечно, вас вдохновят панорамные площадки с захватывающими видами и одна из самых красивых дорог России.

Описание

Что вас ожидает Мы посетим несколько панорамных площадок с видом на величественный Эльбрус и живописные долины. Проедем по одной из самых красивых горных дорог России, которая считается самым высоким асфальтированным перевалом в России. Остановимся на плато Шадзатмаз со скамейкой на обрыве утёса и потрясающим панорамным видом. После полюбуемся на небольшой, но красочный водопад Шидзатмаз. По пути полюбуемся на необычные скалы «аватары», прогуляемся к ещё трём мощным водопадам и покормим забавных сусликов (в теплое время года) и осликов. В урочище Джилы-Су желающие смогут искупаться в теплой нарзанной «ванне» и продегустировать несколько различных видов нарзанов, свойства и вкус которых значительно отличаются. Еще можно будет прогуляться на Калинов мост и полюбоваться на скалы «Зубы дракона». В экопарке «Долина нарзанов», где расположено около 40 естественных источников нарзана, а в реках разводят местную форель, можно прогуляться по увлекательным природным маршрутам или пообедать. При желании Вы можете закончить экскурсию в Кисловодске (мы отвезем Вас к верхним точкам парка, откуда мы можете совершить приятную и неутомительную прогулку) или отвезем Вас обратно в Железноводск.