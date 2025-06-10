Экскурсия в Джилы-Су из Железноводска предлагает провести день среди альпийских лугов и целебных источников.
Путешественники смогут насладиться видами Кавказского хребта и Эльбруса, посетить Долину нарзанов и увидеть причудливые каменные изваяния в Долине замков.
Программа включает посещение смотровой площадки «Скалы Аватара» и купание в бассейне с минеральной водой.
Участники узнают о секретных объектах у подножия Эльбруса и почувствуют атмосферу места силы Джилы-Су
Путешественники смогут насладиться видами Кавказского хребта и Эльбруса, посетить Долину нарзанов и увидеть причудливые каменные изваяния в Долине замков.
Программа включает посещение смотровой площадки «Скалы Аватара» и купание в бассейне с минеральной водой.
Участники узнают о секретных объектах у подножия Эльбруса и почувствуют атмосферу места силы Джилы-Су
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Альпийские луга и чистый воздух
- 💧 Целебные источники и нарзаны
- 🏞 Величественные виды на Эльбрус
- 🏰 Долина замков и «Зубы дракона»
- 🚙 Комфортное путешествие на внедорожнике
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для путешествия в Джилы-Су из Железноводска - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует своим разнообразием. Температура воздуха позволяет наслаждаться видами и не переживать о возможных погодных сюрпризах. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным осадкам. Эти месяцы подойдут для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более спокойную атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Долина нарзанов
- Скалы Аватара
- Долина замков
Описание экскурсии
Скалы, горы и ущелья
Мы проедем через гору Баран, пересечем границу с Кабардино-Балкарией и поднимемся на живописное плато Шаджатмаз, откуда открывается шикарный вид на Кавказский хребет и красавец Эльбрус. Посетим Долину нарзанов с целебными источниками и оценим мощь древних ущелий. А также заедем на смотровую площадку «Скалы Аватара», расположенную на высоте 2100 метров.
Горная здравница
Джилы-Су — место, где из-под земли бьет более 10 минеральных источников. Вы искупаетесь в искусственном каменном бассейне с водой, подогретой недрами Эльбруса. Полюбуетесь величественными горными водопадами и увидите Долину замков с причудливыми каменными изваяниями, которые местные называют «Зубы дракона».
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или гид из нашей команды.
- Экскурсия проходит на подготовленном кроссовере или внедорожнике
- Дополнительные расходы: экосбор в Джилы-Су — 100 р. с человека, Долина нарзанов — 100 р. с человека
- По желанию мы заедем в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1884 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. Я не профессиональный гид — путешествуя со мной и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Спасибо, все было отлично, и организатор Олег и экскурсовод Алим до поездки были на связи. Машина УАЗ Патриот подъехала как и договаривались. Алим отвечал на все интересующие нас вопросы. По
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Это было незабываемое приключение с невероятно харизматичным Олегом. Выбирали путешествие по интернету, а это всегда кот в мешке, но наш кот оказался счастливым. Во-первых Олег вовремя посмотрел прогноз погоды и
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26 сентября были в путешествии на Домбай. Экскурсия была великолепна во всех отношениях! Во-первых, нам очень повезло с гидом- Олег-замечательный рассказчик с чувством юмора и опытный, осторожный водитель, что очень
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Н
Экскурсия понравилась. Машина подъехала, как и договаривались. По пути гид Валерий рассказывал - что проезжаем, легенды, истории разные. По горным дорогам ехал аккуратно. На всех видовых площадках останавливались. В Нарзанной долине гуляли пока ноги не устали, время нам не ограничивал. К водопадам ходил с нами, показывал интересности и виды. Рекомендую, не пожалели о времени и деньгах.
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Е
Автомобильная поездка в Джылы-Суу - отличный способ в комфортных условиях насладиться уникальной природой Северного Кавказа. Гид профессионален, вежлив и тактичен. Экскурсия прошла во всех смыслах на высоте. Рекомендую всем любителям красивых пейзажей, натуральной аутентичной кухни.
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Олег очень приятный человек. Вождение автомобиля просто шикарное, было не страшно, видно что Олег знает эти дороги и их нюансы. Нам дико повезло с погодой и мы увидели все что хотели и даже больше)))
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