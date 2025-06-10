Мои заказы

Путешествие в Джилы-Су из Железноводска

Погрузитесь в мир кавказской природы на индивидуальной экскурсии в Джилы-Су из Железноводска. Вас ждут альпийские луга, горные водопады и секреты Эльбруса
Экскурсия в Джилы-Су из Железноводска предлагает провести день среди альпийских лугов и целебных источников.

Путешественники смогут насладиться видами Кавказского хребта и Эльбруса, посетить Долину нарзанов и увидеть причудливые каменные изваяния в Долине замков.

Программа включает посещение смотровой площадки «Скалы Аватара» и купание в бассейне с минеральной водой.

Участники узнают о секретных объектах у подножия Эльбруса и почувствуют атмосферу места силы Джилы-Су
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Альпийские луга и чистый воздух
  • 💧 Целебные источники и нарзаны
  • 🏞 Величественные виды на Эльбрус
  • 🏰 Долина замков и «Зубы дракона»
  • 🚙 Комфортное путешествие на внедорожнике

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для путешествия в Джилы-Су из Железноводска - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует своим разнообразием. Температура воздуха позволяет наслаждаться видами и не переживать о возможных погодных сюрпризах. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным осадкам. Эти месяцы подойдут для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более спокойную атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска

Что можно увидеть

  • Долина нарзанов
  • Скалы Аватара
  • Долина замков

Описание экскурсии

Скалы, горы и ущелья

Мы проедем через гору Баран, пересечем границу с Кабардино-Балкарией и поднимемся на живописное плато Шаджатмаз, откуда открывается шикарный вид на Кавказский хребет и красавец Эльбрус. Посетим Долину нарзанов с целебными источниками и оценим мощь древних ущелий. А также заедем на смотровую площадку «Скалы Аватара», расположенную на высоте 2100 метров.

Горная здравница

Джилы-Су — место, где из-под земли бьет более 10 минеральных источников. Вы искупаетесь в искусственном каменном бассейне с водой, подогретой недрами Эльбруса. Полюбуетесь величественными горными водопадами и увидите Долину замков с причудливыми каменными изваяниями, которые местные называют «Зубы дракона».

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или гид из нашей команды.
  • Экскурсия проходит на подготовленном кроссовере или внедорожнике
  • Дополнительные расходы: экосбор в Джилы-Су — 100 р. с человека, Долина нарзанов — 100 р. с человека
  • По желанию мы заедем в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1884 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. Я не профессиональный гид — путешествуя со мной и
читать дальшеуменьшить

моей командой, вы не услышите классических исторических фактов и дат. Зато мы покажем уникальные пейзажи наших мест, которые недоступны в стандартных программах. Также мы подскажем, где можно вкусно пообедать и попробовать блюда местной кухни.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
О
Спасибо, все было отлично, и организатор Олег и экскурсовод Алим до поездки были на связи. Машина УАЗ Патриот подъехала как и договаривались. Алим отвечал на все интересующие нас вопросы. По
читать дальшеуменьшить

дороге вверх останавлись на смотровые площадки. Алим отличный водитель и собеседник, а ещё и фотограф. В горах порекомендовал кафе с великолепной кавказской кухней: хачины, шашлык, шурпа нам запомнятся не меньше, чем водопады, горы и суслики. Рекомендую маршрут Джилы-Су, незабываемые эмоции.

Спасибо, все было отлично, и организатор Олег и экскурсовод Алим до поездки были на связи. Машина
Спасибо, все было отлично, и организатор Олег и экскурсовод Алим до поездки были на связи. Машина
Спасибо, все было отлично, и организатор Олег и экскурсовод Алим до поездки были на связи. Машина
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Это было незабываемое приключение с невероятно харизматичным Олегом. Выбирали путешествие по интернету, а это всегда кот в мешке, но наш кот оказался счастливым. Во-первых Олег вовремя посмотрел прогноз погоды и
читать дальшеуменьшить

мы перенесли нашу поездку на более удачный период и не прогадали, во-вторых заботливо предоставил нам кресло для девочки и она смогла увидеть всё и даже больше, в-третьих выбор маршрута просто идеален, а хитрость проводника, не предупредившего о появлении на горизонте красавца Эльбруса и как следствие наше ошеломление добавило нашему отдыху непередаваемых эмоций. Можно придумать ещё в-четвёртых, пятых и так далее, но лучше приехать и увидеть всё самим в сопровождении этого опытного и неравнодушного гида. А вишенкой на торте было кофе, сваренное Олегом лично для нас прямо на привале с видом на Эльбрус. С нашими благодарностями и желанием вернутся. Татьяна, Елена и Карина

Вам был полезен этот отзыв?
Марина
26 сентября были в путешествии на Домбай. Экскурсия была великолепна во всех отношениях! Во-первых, нам очень повезло с гидом- Олег-замечательный рассказчик с чувством юмора и опытный, осторожный водитель, что очень
читать дальшеуменьшить

важно на долгих горных дорогах-серпантинах. Во-вторых, нам повезло с погодой. Был солнечный, тёплый день!!! Поэтому мы смогли посмотреть даже больше запланированной программы.
И это здорово!
Хочется сказать, что Олег очень любит свой край, свои горы и поэтому рассказывает и показывает всё от души!!! И это очень чувствуется. Все люди, которые нам встречались во время экскурсии очень гостеприимные и радушные!!! Это и Аслан, что держит пасеку в горах, напоил нас ароматным чаем с мёдом, и душевный с юмором дядя Вася на Ниве, что довез нас по бездорожью до Шаонинского храма. Дай Бог им всем здоровья и счастья!
ОГРОМНОЕ всем спасибо!
А отдельное СПАСИБО Олегу за интересную, весёлую, познавательную, запоминающуюся, оздоровительно-эмоциональную поездку!!!
Обязательно приедем на Кавказ снова и будем рекомендовать и советовать Олега,как отличного гида,своим друзьям и знакомым!
СПАСИБО!!!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсия понравилась. Машина подъехала, как и договаривались. По пути гид Валерий рассказывал - что проезжаем, легенды, истории разные. По горным дорогам ехал аккуратно. На всех видовых площадках останавливались. В Нарзанной долине гуляли пока ноги не устали, время нам не ограничивал. К водопадам ходил с нами, показывал интересности и виды. Рекомендую, не пожалели о времени и деньгах.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Автомобильная поездка в Джылы-Суу - отличный способ в комфортных условиях насладиться уникальной природой Северного Кавказа. Гид профессионален, вежлив и тактичен. Экскурсия прошла во всех смыслах на высоте. Рекомендую всем любителям красивых пейзажей, натуральной аутентичной кухни.
Вам был полезен этот отзыв?
Алена
Олег очень приятный человек. Вождение автомобиля просто шикарное, было не страшно, видно что Олег знает эти дороги и их нюансы. Нам дико повезло с погодой и мы увидели все что хотели и даже больше)))
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Железноводска

Похожие экскурсии на «Путешествие в Джилы-Су из Железноводска»

Из Железноводска - к Джилы-Су: водопады, суслики и панорамы Эльбруса
На машине
На микроавтобусе
10 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Железноводска - к Джилы-Су: водопады, суслики и панорамы Эльбруса
Насладиться пейзажами гор и водопадов - в мини-группе
Начало: В Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:45
9 авг в 06:45
4700 ₽ за человека
На джипе в Джилы-Су из Железноводска
Джиппинг
На машине
10 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
На джипе в Джилы-Су из Железноводска
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить Долину нарзанов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
9 авг в 07:00
от 18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Железноводска - на урочище Джилы-Су
На машине
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Железноводска - на урочище Джилы-Су
Вас ждет захватывающее путешествие по урочищу Джилы-Су с посещением водопадов и термальных источников
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
9 авг в 07:00
от 16 800 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Железноводска
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Железноводска
Вас ждет захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, величественному Эльбрусу и целебным нарзанным источникам
Начало: У места вашего проживания в Железноводске
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Железноводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Железноводске
от 17 500 ₽ за экскурсию