Путешествие в Джилы-Су из Железноводска

Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках

5
1 отзыв
Приглашаю провести день на лоне кавказской природы! Вас ждут альпийские луга, чистейший воздух высокогорья, душистые ароматы трав и целебные источники.

Я не дам вам заскучать и расскажу, как возникла Долина нарзанов, какой секретный объект базировался у подножия Эльбруса и почему Джилы-Су называют «местом силы».
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска

Что вас ожидает

Скалы, горы и ущелья

Мы проедем через гору Баран, пересечем границу с Кабардино-Балкарией и поднимемся на живописное плато Шаджатмаз, откуда открывается шикарный вид на Кавказский хребет и красавец Эльбрус. Посетим Долину нарзанов с целебными источниками и оценим мощь древних ущелий. А также заедем на смотровую площадку «Скалы Аватара», расположенную на высоте 2100 метров.

Горная здравница

Джилы-Су — место, где из-под земли бьет более 10 минеральных источников. Вы искупаетесь в искусственном каменном бассейне с водой, подогретой недрами Эльбруса. Полюбуетесь величественными горными водопадами и увидите Долину замков с причудливыми каменными изваяниями, которые местные называют «Зубы дракона».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле: Renault Fluence (если группа меньше 3 человек) или Land Cruiser (если группа 3 человека и больше)
  • Дополнительные расходы: экосбор в Джилы-Су — 50 р. с человека, долина Нарзанов — 50 р. с человека
  • По желанию мы заедем в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Олег
Олег
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. С радостью познакомлю вас с живописными уголками Кавказа.
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1 реальный отзыв

М
27 сен 2021
26 сентября были в путешествии на Домбай. Экскурсия была великолепна во всех отношениях! Во-первых, нам очень повезло с гидом- Олег-замечательный рассказчик с чувством юмора и опытный, осторожный водитель, что очень важно на долгих горных дорогах-серпантинах. Во-вторых, нам повезло с погодой. Был солнечный, тёплый день! Поэтому мы смогли посмотреть даже больше запланированной программы.
И это здорово.
Хочется сказать, что Олег очень любит свой край, свои горы и поэтому рассказывает и показывает всё от души! И это очень чувствуется. Все люди, которые нам встречались во время экскурсии очень гостеприимные и радушные! Это и Аслан, что держит пасеку в горах, напоил нас ароматным чаем с мёдом, и душевный с юмором дядя Вася на Ниве, что довез нас по бездорожью до Шаонинского храма. Дай Бог им всем здоровья и счастья.
ОГРОМНОЕ всем спасибо.
А отдельное СПАСИБО Олегу за интересную, весёлую, познавательную, запоминающуюся, оздоровительно-эмоциональную поездку.
Обязательно приедем на Кавказ снова и будем рекомендовать и советовать Олега, как отличного гида, своим друзьям и знакомым.
СПАСИБО!!!

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