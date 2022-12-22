Путешествие к загадочному Джилы-Су

Водопады, нарзанные источники, виды Эльбруса и парящие скалы под аккомпанемент из легенд

Мы отправимся к урочищу Джилы-Су — месту невероятной красоты, окруженному мифами, словно водяной пылью от своих водопадов.

Дорога к нему заслуживает не меньше внимания: красавец-Эльбрус, Долина нарзанов и «скалы Аватара» встретятся нам на пути.

Вы также прокатитесь по крутому серпантину, услышите о богатырском напитке, а если повезет — посетите радоновые ванны.
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Ближайшие даты:
23
дек
24
дек
25
дек
26
дек
27
дек
28
дек
29
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога к водопаду — отдельное приключение

Первая локация в нашей экскурсии — плато Шаджатмаз: вы полюбуетесь видом на могучий Эльбрус и услышите о двух обсерваториях, расположенных прямо на плато.
Водопады, нарзанные источники, виды Эльбруса и парящие скалы под аккомпанемент из легенд

Мы отправимся к урочищу Джилы-Су — месту невероятной красоты, окруженному мифами, словно водяной пылью от своих водопадов. Дорога к нему заслуживает не меньше внимания: красавец-Эльбрус, Долина нарзанов и «скалы Аватара» встретятся нам на пути. Вы также прокатитесь по крутому серпантину, услышите о богатырском напитке, а если повезет — посетите радоновые ванны.

Далее посетим Долину нарзанов и испробуем его разные виды из источников. Я расскажу о полезных свойства этого напитка, и раскрою легенды, с ним связанные.
А после отвезу вас к парящим скалам, которые в народе также называют «скалами Аватара». Если повезет с погодой, вы лично убедитесь, что название они получили заслуженно — но в любом случае, это удивительно красивое место, которое стоит посетить.

Водопады, прекрасные в любое время года

Добравшись до Джилы-Су, вы поочередно встретите три потрясающих водопада: вряд ли фотографии могут передать их красоту — но вы попробуйте! Нас также ждет аттракцион — дорожный серпантин — и новые источники нарзана. Кроме того, здесь же находятся радоновые ванны, которые, если будет возможность, мы обязательно посетим.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot в мини-группе до 7 человек
  • Выезд из Железноводска
  • Дополнительные расходы: экосбор в Джилы-Су и в Долине Нарзанов — 50 рублей с человека, а также обед (по желанию мы можем заехать в кафе с местной кухней)
  • Радоновые ванны могут быть закрыты из-за пандемии, детали уточняйте в переписке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания в Железноводске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Железноводска

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏡Выездные☀️На весь деньДжилы-су🗽Популярные местаДолина НарзановЭкскурсии по Московской области и ближайшему Подмосковью🍀Природа и пейзажиМифы и легенды💧ВодопадыЭльбрус

Похожие туры в Железноводске

Поездка к водопадам Джилы-Су
12 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Kavkaz_Expert
Kavkaz_Expert
Нет отзывов
Поездка к водопадам Джилы-Су
Джилы-Су - урочище в Кабардино-Балкарии у северного склона горы Эльбрус
Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
4 000 за 1 человека
Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
5
2 отзыва
Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су
Вас ждет экскурсия по одной из самых красивых дорог Кавказа в северное Приэльбрусье - Джилы-Су
Железноводск
Сегодня
Завтра
24 дек
25 дек
20 000 за всё до 4 чел.
На Джилы-Су из Железноводска: водопады и минеральные источники
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
5
3 отзыва
На Джилы-Су из Железноводска: водопады и минеральные источники
Эльбрус - самая высокая и самая известная вершина на территории России
Мы забираем вас по адресу пребывания
Сегодня
Завтра
24 дек
25 дек
3 000 за 1 человека
Сила Северного Кавказа - урочище Джилы-Су
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Azimut
Azimut
5
3 отзыва
Сила Северного Кавказа - урочище Джилы-Су
Джилы-су означает «тёплая вода». От названия мощного источника нарзана произошло название
По согласованию с туристом
10 000 за всё до 7 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
5
5 отзывов
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
по договоренности
Сегодня
Завтра
24 дек
26 дек
от 15 000 за всё до 3 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
3 отзыва
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Горное озеро, музей Высоцкого, лучшие виды главной вершины Кавказа и дегустация нарзана за один день
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
от 13 000 за всё до 4 чел.
Великий Эльбрус и Озеро Гижгит из Железноводска
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
5
1 отзыв
Великий Эльбрус и Озеро Гижгит из Железноводска
Наш путь к Эльбрусу лежит вдоль завораживающего Баксанского ущелья к селению Азау
Железноводск улица Калинина 4 памятник Ленина
18 000 за всё до 6 чел.
Из Железноводска - на урочище Джилы-Су
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
4.7
3 отзыва
Из Железноводска - на урочище Джилы-Су
Проехать по одной из красивейших дорог страны, насладиться видами Эльбруса и принять радоновые ванны
по договоренности
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
от 1200010 200 за всё до 4 чел.
Джип-тур в Джилы-Су из Железноводска
10 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
5
2 отзыва
Джип-тур в Джилы-Су из Железноводска
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
24 дек
25 дек
от 15 000 за всё до 3 чел.
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья из Железноводска
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья из Железноводска
Среди Кавказских гор спряталась небольшая республика
Железноводск, ул. Калинина, 4. Памятник Ленина
16 000 за всё до 6 чел.
Большое путешествие по Домбаю
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Карен
Карен
5
1 отзыв
Большое путешествие по Домбаю
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
Сегодня
Завтра
24 дек
25 дек
17 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
Нет отзывов
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Мы проедем по двум ущельям
Выезд из Кисловодска или городов КМВ с 6:30 - 7:00
Сегодня
Завтра
24 дек
25 дек
12 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Железноводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Железноводске
ХОРОШО
🧭
ТАМ