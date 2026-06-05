Лучшее время для поездки к Джилы-Су - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, и вы сможете насладиться всеми природными красотами без лишних забот. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но возможны кратковременные дожди, которые могут добавить атмосферности, но потребуют более тёплой одежды. В остальные месяцы, хотя поездка и возможна, стоит учитывать вероятность неблагоприятных погодных условий, которые могут ограничить доступ к некоторым местам.

Представляем вашему вниманию эксклюзивное путешествие к урочищу Джилы-Су, где природа сохранила свою первозданную красоту.Эта экскурсия предназначена для тех, кто желает насладиться великолепием Кавказских гор, узнать местные легенды и попробовать знаменитый

нарзан прямо из источника. Маршрут включает в себя посещение плато Шаджатмаз с панорамным видом на Эльбрус, проезд по живописному серпантину и остановку у скал, напоминающих кадры из фильма «Аватар». Вы увидите три величественных водопада Джилы-Су и, возможно, испытаете целебное действие радоновых ванн. Экскурсия проводится на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot, что обеспечит вам безопасность и комфорт в пути. В стоимость не включены экосборы и обед, но по желанию можно посетить местное кафе с традиционной кухней. Уточняйте возможность посещения радоновых ванн, так как они могут быть временно недоступны

Описание экскурсии

Дорога к водопаду — отдельное приключение

Первая локация в нашей программе — плато Шаджатмаз: вы полюбуетесь видом на могучий Эльбрус.

Мы отправимся к урочищу Джилы-Су — месту невероятной красоты, окруженному мифами, словно водяной пылью от своих водопадов. Дорога к нему заслуживает не меньше внимания: красавец-Эльбрус, Долина нарзанов и «скалы Аватара» встретятся нам на пути. Вы также прокатитесь по крутому серпантину, услышите о богатырском напитке, а если повезет — посетите радоновые ванны.

Далее посетим Долину нарзанов и испробуем его разные виды из источников. Я расскажу о полезных свойства этого напитка, и раскрою легенды, с ним связанные.

А после отвезу вас к парящим скалам, которые в народе также называют «скалами Аватара». Если повезет с погодой, вы лично убедитесь, что название они получили заслуженно — но в любом случае, это удивительно красивое место, которое стоит посетить.

Водопады, прекрасные в любое время года

Добравшись до Джилы-Су, вы поочередно встретите три потрясающих водопада: вряд ли фотографии могут передать их красоту — но вы попробуйте! Нас также ждет аттракцион — дорожный серпантин — и новые источники нарзана. Кроме того, здесь же находятся радоновые ванны, которые, если будет возможность, мы обязательно посетим.

Организационные детали