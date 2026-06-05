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Путешествие к загадочному Джилы-Су из Железноводска

Вас ждет захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, величественному Эльбрусу и целебным нарзанным источникам
Представляем вашему вниманию эксклюзивное путешествие к урочищу Джилы-Су, где природа сохранила свою первозданную красоту.

Эта экскурсия предназначена для тех, кто желает насладиться великолепием Кавказских гор, узнать местные легенды и попробовать знаменитый
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нарзан прямо из источника.

Маршрут включает в себя посещение плато Шаджатмаз с панорамным видом на Эльбрус, проезд по живописному серпантину и остановку у скал, напоминающих кадры из фильма «Аватар».

Вы увидите три величественных водопада Джилы-Су и, возможно, испытаете целебное действие радоновых ванн.

Экскурсия проводится на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot, что обеспечит вам безопасность и комфорт в пути.

В стоимость не включены экосборы и обед, но по желанию можно посетить местное кафе с традиционной кухней. Уточняйте возможность посещения радоновых ванн, так как они могут быть временно недоступны

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды на Эльбрус
  • 💧 Посещение трех водопадов
  • 🛤 Захватывающий серпантин
  • 🍃 Легендарные нарзанные источники
  • 🧖‍♂️ Возможность посетить радоновые ванны
  • 🏞 Удивительные «скалы Аватара»

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки к Джилы-Су - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, и вы сможете насладиться всеми природными красотами без лишних забот. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но возможны кратковременные дожди, которые могут добавить атмосферности, но потребуют более тёплой одежды. В остальные месяцы, хотя поездка и возможна, стоит учитывать вероятность неблагоприятных погодных условий, которые могут ограничить доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Железноводска
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Железноводска
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Железноводска

Что можно увидеть

  • Эльбрус
  • Долина нарзанов
  • Скалы Аватара
  • Плато Шаджатмаз
  • Водопады Джилы-Су

Описание экскурсии

Дорога к водопаду — отдельное приключение

Первая локация в нашей программе — плато Шаджатмаз: вы полюбуетесь видом на могучий Эльбрус.
Мы отправимся к урочищу Джилы-Су — месту невероятной красоты, окруженному мифами, словно водяной пылью от своих водопадов. Дорога к нему заслуживает не меньше внимания: красавец-Эльбрус, Долина нарзанов и «скалы Аватара» встретятся нам на пути. Вы также прокатитесь по крутому серпантину, услышите о богатырском напитке, а если повезет — посетите радоновые ванны.

Далее посетим Долину нарзанов и испробуем его разные виды из источников. Я расскажу о полезных свойства этого напитка, и раскрою легенды, с ним связанные.
А после отвезу вас к парящим скалам, которые в народе также называют «скалами Аватара». Если повезет с погодой, вы лично убедитесь, что название они получили заслуженно — но в любом случае, это удивительно красивое место, которое стоит посетить.

Водопады, прекрасные в любое время года

Добравшись до Джилы-Су, вы поочередно встретите три потрясающих водопада: вряд ли фотографии могут передать их красоту — но вы попробуйте! Нас также ждет аттракцион — дорожный серпантин — и новые источники нарзана. Кроме того, здесь же находятся радоновые ванны, которые, если будет возможность, мы обязательно посетим.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
  • Поездка проходит на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot в мини-группе до 7 человек
  • Выезд из Железноводска
  • Дополнительные расходы: экосбор в Джилы-Су и в Долине нарзанов — 50 ₽ с человека, а также обед (по желанию мы можем заехать в кафе с местной кухней)
  • Радоновые ванны могут быть закрыты из-за пандемии, детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Железноводске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 731 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, в Кавказских Минеральных Водах я живу всю жизнь, то есть около 50 лет. За это время детально изучил местные просторы. С радостью покажу вам кавказские красоты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
И
Профессиональный подход, забота о безопасности - так можно охарактеризовать работу Андрея.
Особенно отмечу автомобиль: чистый, исправный и надежный. УАЗ Патриот с механической коробкой передач подходит лучше всего для таких поездок по горам.
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Татьяна
Нашим гидом был Андрей на УАЗ-Патриот, нас было 4 человека, в машине было достаточно комфортно, но мы не садились на второй ряд, поскольку мы - девушки небольших габаритов. Андрей много
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знает о своем крае, по ходу движения делал остановки в красивых местах, удивил знанием труднопроизносимых названий гор, ущелий, рек, эмоционально рассказывал интересные истории, обедали очень вкусным хычином и люля-кебабом. Это развлекательный тур, не претендует на профессиональный исторический экскурс. Нам показалось, что обе стороны были в хорошем настроении и остались довольны.

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Елена
Здравствуйте! Замечательные впечатления остались от красоты природы Джилы су,, Эльбруса, всех водопадов. Такую красоту надо обязательно хоть один раз в жизни увидеть. Мы ездили с Андреем, он был и водителем и гидом. Хотелось получить от него больше информации
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