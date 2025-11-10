Я приглашаю тебя в увлекательное путешествие в места силы и притяжения, где природа раскрывает свою магическую сущность. Представь сверкающие водопады, величественные горы, кристально чистые озёра и сказочные пещеры. Красота этих мест заворожит тебя и подарит незабываемые впечатления.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииДрузья, приглашаю вас в незабываемое путешествие на вершину Эльбруса – самой высокой горы Европы! Наше приключение начнётся из уютных городов Кавказских Минеральных Вод (КМВ). Впереди нас ждут 180 километров невероятной красоты, которые подарят вам массу впечатлений и эмоций. Путь наш пролегает мимо волшебного озера Тамбукан. Я с удовольствием расскажу вам о его происхождении, а также о легендах, окутывающих это место. И, конечно же, не могу удержаться от интриги – вы узнаете, какой популярный фильм снимали здесь летом 2023 года! Следующая остановка - смотровая площадка, откуда открывается захватывающий вид на величественный Эльбрус, возвышающийся над Кавказским хребтом. Пока я сварю вам ароматный кофе, вы сможете насладиться этим потрясающим пейзажем и послушать историю образования самого Кавказского хребта. Далее мы отправимся в Баксанское ущелье – самое длинное и живописное на всем Кавказе. Во время путешествия по этому удивительному месту я расскажу вам легенду о хвосте дракона, разгадаю загадки горы Хара-Хора, где археологи обнаружили фрагменты древнего киммерийского некрополя с кельями мужского монастыря и старейшей обсерваторией. В посёлке Кенделен мы почтим память погибших в Великой Отечественной войне жителей этого края. А ещё здесь вы сможете отведать вкусный завтрак из местных национальных блюд, и поедем на следующую локацию - горное озеро-каньон с небесной водой, где проходили съёмки фильма «Последний богатырь». А спускаясь с озера, вы увидите ту самую скалу, на которой ел колбасу Фёдор Иванович Востриков – герой культового фильма «12 стульев», роль которого блестяще исполнил Михаил Пуговкин. По пути мы проедем мимо заброшенного города Тырныауза, история которого не оставит вас равнодушным. Поднявшись на гору Чегет с помощью канатной дороги, вы окажетесь словно в объятиях облаков! Отсюда Эльбрус виден как на ладони. А ещё вы увидите ледники «Семёрка», «Терскол», обсерваторию и, конечно же, насладитесь неповторимыми горными пейзажами. Спуск с горы на кресельной канатной дороге подарит вам новые впечатлений – вы сможете полюбоваться Баксанским ущельем с высоты птичьего полёта. Наконец, мы доберёмся до поляны Азау, откуда начнётся наше восхождение на Эльбрус. Канатная дорога поднимет нас на высоту 3847 метров над уровнем моря. Пейзажи здесь настолько фантастические, что вы почувствуете себя на другой планете! В окружении таинственной, немного мрачной и очень мистической красоты Эльбруса вы ощутите всю его мощь и ядерный заряд энергии. Невероятные эмоции переполнят вас, а марсианские пейзажи уж точно останутся в памяти надолго. На обратном пути мы обязательно заедем на поляну Нарзанов, где бьют минеральные источники, богатые полезными веществами. А ещё здесь вы сможете поймать свежую форель своими руками из пруда! По дороге домой проведем за весёлыми песнями и делением впечатлениями о прожитом дне. Этот день изменит вас навсегда – он поселится в вашей душе и останется в памяти на долгие годы. Вы почувствуете непреодолимое желание вернуться сюда снова! Жду вас в путешествии к Эльбрусу!
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Тамбукан
- Баксанская теснина
- Озеро Гижгид
- Гора Чегет
- Поляна Азау (канатка на Эльбрус)
- Поляна Нарзанов
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Чай, кофе и питьевая вода
Что не входит в цену
- Канатная дорога
- Чегет - 900 руб.
- Азау - 2700 руб.
- Вход в заповедную зону - 200 руб.
Место начала и завершения?
Ул. Ленина, 55
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
